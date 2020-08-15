Посольство США передало силовикам средства защиты от коронавируса на $250 тыс.

Посольство США в Украине передало украинским госструктурам партию средств индивидуальной защиты от коронавирусной инфекции.

Об этом дипведомство сообщает в Фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ.

"В рамках нашей международной технической помощи Отдел по правоохранительным вопросам Посольства США передал средства индивидуальной защиты от COVID-19 на сумму около 250 тыс. долларов нашим украинским партнерам из Национальной полиции Украины, Государственной пограничной службы Украины и Государственной таможенной службы Украины", - сказано в сообщении.

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