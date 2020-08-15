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Новости Коронавирус и карантин
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Посольство США передало силовикам средства защиты от коронавируса на $250 тыс.

Посольство США передало силовикам средства защиты от коронавируса на $250 тыс.

Посольство США в Украине передало украинским госструктурам партию средств индивидуальной защиты от коронавирусной инфекции.

Об этом дипведомство сообщает в Фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ.

"В рамках нашей международной технической помощи Отдел по правоохранительным вопросам Посольства США передал средства индивидуальной защиты от COVID-19 на сумму около 250 тыс. долларов нашим украинским партнерам из Национальной полиции Украины, Государственной пограничной службы Украины и Государственной таможенной службы Украины", - сказано в сообщении.

Также на Цензор.НЕТ: В Сенате США подготовили законопроект о ежегодной помощи Украине в $300 млн, включая поставки летальных вооружений

Посольство США передало силовикам средства защиты от коронавируса на $250 тыс. 01
Посольство США передало силовикам средства защиты от коронавируса на $250 тыс. 02

Автор: 

карантин (16729) помощь (7910) посольство (1087) США (27341) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+5
Овощ в своё время тоже повышал з/п ментам . Но не помогло . Похоже что и Лукашенку , тоже не очень помогает . Даже в Хабаровске , не сработало .Пустая трата средств .
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15.08.2020 16:50 Ответить
+4
ЗеДялы, а так же другие лошары и им сочувствующие, с радостью сообщаю вам, что вчера 14.08.2020 года, на встрече в Бриджпорте (штат Коннектикут, США) Джо Байдена с представителями бизнеса и промышленности штата ( в зале сидело человек 300) , губернатор штата Dannel Patrick Malloy (демократ, инициатор признания штатом Голодомора геноцидом) спросил Байдена об его отношении к "нынешнему президенту Украины Зеленскому". Ответ был следующим "What relation ? He steals from his country!" (Какое отношение? Он ворует у своей страны!).
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15.08.2020 16:55 Ответить
+3
Зачем мусорам и таможне маски? Им веревки и осиновые колы нужны.
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15.08.2020 16:41 Ответить
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Зачем двойная конвертация, лучше сразу кэшем.
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15.08.2020 16:30 Ответить
Примета: если армии и полиции сразу и одновременно повысили в три раза зарплату, значит власть стала очень бояться своего народа.
Нюю, захист мєнтов теж підпадає під це, нє??
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15.08.2020 16:33 Ответить
Овощ в своё время тоже повышал з/п ментам . Но не помогло . Похоже что и Лукашенку , тоже не очень помогает . Даже в Хабаровске , не сработало .Пустая трата средств .
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15.08.2020 16:50 Ответить
Зачем мусорам и таможне маски? Им веревки и осиновые колы нужны.
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15.08.2020 16:41 Ответить
ЗеДялы, а так же другие лошары и им сочувствующие, с радостью сообщаю вам, что вчера 14.08.2020 года, на встрече в Бриджпорте (штат Коннектикут, США) Джо Байдена с представителями бизнеса и промышленности штата ( в зале сидело человек 300) , губернатор штата Dannel Patrick Malloy (демократ, инициатор признания штатом Голодомора геноцидом) спросил Байдена об его отношении к "нынешнему президенту Украины Зеленскому". Ответ был следующим "What relation ? He steals from his country!" (Какое отношение? Он ворует у своей страны!).
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15.08.2020 16:55 Ответить
А теперь по теме. Вчера, 14.08.2020 г. Международный валютный фонд в соответствии с подписанным меморандумом о сотрудничестве, направил Украине письмо-запрос на предоставление данных использования фонда для борьбы с COVID-19. Зе в истерике.
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15.08.2020 16:56 Ответить
Апогей всеядности киевских клептоманов.
18.04.2015 http://ua2424.com/RRK/?option=view&id_text=449 Замглавы ГПУ Сакварелидзе заявил о попытке подкупа: "Меня хотели взять на "содержание" - $10 миллионов в месяц"
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15.08.2020 17:01 Ответить
Синок іх десь сплавит !!))
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15.08.2020 17:16 Ответить
Ось хто брати і друзі. Допомагають всим. А засрашка тільки гадить, вбиває, краже і вимагає, щоб ми їх любили і були братами.
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15.08.2020 18:43 Ответить
 
 