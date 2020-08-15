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Новости Силовики
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Работники ГСЧС Донетчины тренировались спасать людей из якобы поврежденной в ходе артобстрела многоэтажки

Работники ГСЧС Донетчины тренировались спасать людей из якобы поврежденной в ходе артобстрела многоэтажки

В Донецкой области сотрудники Государственной службы по чрезвычайным ситуациям отработали спасение пострадавших из многоэтажки, поврежденной в результате артиллерийского обстрела.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.

"По легенде тренировок, в результате попадания артиллерийского снаряда в жилую многоэтажку произошел обвал конструкций. На 6-м и 5-м этажах здания остались заблокированными двое пострадавших жителей. Спасатели-верхолазы эвакуировали их из опасной зоны, после чего передали медикам", - говорится в сообщении.

Участие в тренировках спасатели берут регулярно, отмечается в сообщении.

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Так, на Киевщине прошли тренировки по тушению условного пожара на территории складов горюче-смазочных материалов, а на Днепропетровщине - школа повышения оперативного мастерства.

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15.08.2020 19:00 Ответить
Працівники ДСНС Донеччини тренувалися рятувати людей з нібито пошкодженої під час артобстрілу багатоповерхівки - Цензор.НЕТ 1204
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15.08.2020 19:06 Ответить
 
 