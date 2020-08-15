На белорусского оппозиционера Цепкало завели уголовное дело, он объявлен в розыск

Против незарегистрированного кандидата в президенты Беларуси Валерия Цепкало возбуждено уголовное дело якобы за получение взятки. Его объявили в розыск на территории Беларуси и России.

Об этом сообщил представитель Цепкало Алексей Урбан, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Tut.by.

Цепкало объявлен в межгосударственный розыск, это следует из базы МВД России.

Валерий Цепкало не был зарегистрирован кандидатом в президенты, так как ЦИК признала действительными около 75 тысяч собранных за его выдвижение подписей при положенных 100 тысячах.

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29 июня МВД Беларуси сообщило о проведении проверки по заявлению бизнесмена Седата Игдеджи об имевших место фактах "противоправной деятельности Валерия Цепкало".

24 июля стало известно, что Цепкало уехал из Беларуси в Россию, забрав с собой своих детей. Он рассказал, что ему поступил сигнал о его задержании. В день выборов страну покинула и жена Цепкало Вероника.

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