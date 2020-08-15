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Новости Революция в Беларуси
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На белорусского оппозиционера Цепкало завели уголовное дело, он объявлен в розыск

На белорусского оппозиционера Цепкало завели уголовное дело, он объявлен в розыск

Против незарегистрированного кандидата в президенты Беларуси Валерия Цепкало возбуждено уголовное дело якобы за получение взятки. Его объявили в розыск на территории Беларуси и России.

Об этом сообщил представитель Цепкало Алексей Урбан, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Tut.by.

Цепкало объявлен в межгосударственный розыск, это следует из базы МВД России.

Валерий Цепкало не был зарегистрирован кандидатом в президенты, так как ЦИК признала действительными около 75 тысяч собранных за его выдвижение подписей при положенных 100 тысячах.

Читайте на Цензор.НЕТ: В Беларуси создадут аналог "Миротворца", - Цепкало

29 июня МВД Беларуси сообщило о проведении проверки по заявлению бизнесмена Седата Игдеджи об имевших место фактах "противоправной деятельности Валерия Цепкало".

24 июля стало известно, что Цепкало уехал из Беларуси в Россию, забрав с собой своих детей. Он рассказал, что ему поступил сигнал о его задержании. В день выборов страну покинула и жена Цепкало Вероника.

Также на Цензор.НЕТ: Цепкало считает, что на Донбассе идет "гражданская война"

Автор: 

Беларусь (7937) Цепкало Валерий (18)


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Топ комментарии
+22
Ну і нах..я ця потвора потрібна в Україні, у нас що своєї сепарсько-колорадської гидоти нестача ???)))
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15.08.2020 19:07 Ответить
+14
Прикрытие своего агента. Он заявлял, что в Украине гражданская война
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15.08.2020 19:07 Ответить
+10
Одні гниди інших ловлять... Ох і болото
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15.08.2020 19:06 Ответить
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а шо ж нєдєлю ждалі?..
сценарій поламался?
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15.08.2020 19:03 Ответить
пусть признает войну кацапии против Украины, тогда и поговорим, о его возвращении в КГББССР, или жизни в Украине, которая боролась с такими же пидронами, как и этот чмошник.
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15.08.2020 19:09 Ответить
Цепкало говорит то же что и "презюдент" Украины
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15.08.2020 19:58 Ответить
не до того было, норот надо было паковать.
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15.08.2020 19:31 Ответить
Ловіть його, обміняємо на всіх. 😁
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15.08.2020 19:06 Ответить
Він Джо невловимий ,бо нах..й нікому не потрібен !!)))
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15.08.2020 19:08 Ответить
Лукашенко наших хлопцев отпустил, значит и нам надо отпускать Цепкало на родину
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15.08.2020 19:06 Ответить
Гарна ідея, Косой! 😁
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15.08.2020 19:09 Ответить
Цепкало в Польщі.
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15.08.2020 19:24 Ответить
Говорить,що в Києві
https://www.forbes.ru/newsroom/obshchestvo/407157-rossiya-obyavila-v-rozysk-sopernika-lukashenko-i-sozdatelya-telegram Россия объявила в розыск не допущенного к выборам в Белоруссии кандидата Валерия Цепкало, сообщает РИА Новости со ссылкой на базу МВД. «К тому, что объявлен в розыск, отношусь негативно. Плана действий сейчас нет. Вероятно, придется менять другие планы», - заявил Цепкало Forbes, ответив, что сейчас он находится в Киеве
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15.08.2020 19:30 Ответить
Мені цікава так штука - а який стосунок дії Цепкало в Білорусі, мають до Росії? Цепкало - громадянин Білорусі, виступає,(начебто), проти діючої влади в Білорусі... На території Росії ніяких дій політичних, не вчиняв... Росія тут, "яким боком"?. .. Це вже така "дешева балаганна вистава", що і сміяться ліньки... "Кремльовські" думають, що вони очі Заходу замилять, створюючи з Цепкала "демократа"?
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15.08.2020 20:45 Ответить
Там навіть не політика,а хабар.Справа в Білорусі,а база МВС у них з кацапами спільна,я так розумію.Цирк для лохів
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15.08.2020 20:58 Ответить
Одні гниди інших ловлять... Ох і болото
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15.08.2020 19:06 Ответить
Ну і нах..я ця потвора потрібна в Україні, у нас що своєї сепарсько-колорадської гидоти нестача ???)))
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15.08.2020 19:07 Ответить
На гражданскую войну его в лугандонию.
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15.08.2020 19:45 Ответить
В якості мінного трала,мінні поля разміновувати !!))
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15.08.2020 19:52 Ответить
Прикрытие своего агента. Он заявлял, что в Украине гражданская война
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15.08.2020 19:07 Ответить
Ну у нас и президент не в курсе с кем на Донбассе война. Че от белоруса требовать?
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15.08.2020 19:51 Ответить
На той стороне,тамженашилюди!!))
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15.08.2020 19:53 Ответить
Он кстати в Украине в интервью сказал, что вернется только тогда когда народу выйдет сотни тысяч - вот теперь и будут всех заводчан с семьями выгонять на улицы... И они будут мирно сидеть на асфальте ожидать Ципкало...Семья то его в Москве
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15.08.2020 20:14 Ответить
Свіжа дертва достойна зайняти пост президента Білорусі. Страдалєц панімаіш гонімий....в кремляді ще багато фокусів в запасі. Білоруси придивляйтесь в сторону росії там вже колони військової техніки вишикувались із заведеними моторами
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15.08.2020 19:09 Ответить
https://twitter.com/olarhat

https://twitter.com/olarhat Олександр Аргат https://twitter.com/olarhat @olarhat https://twitter.com/olarhat/status/1294663683541553155 14 мин

ОК. А що, коли Лука зараз оголошує спільні навчання з РФ.
І російські війська легально і на запрошення Білорусі заїжджають і... лишаються.
Далі різні формальності по союзній державі через парламенти обох країн.
Кароче. Панове білоруси. Ваш протест приречений бути антиросійським.
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15.08.2020 19:09 Ответить
Значится так:
1.Лука согласился на условия х-ла.
2.В Беларуси будут объявлены президентские выборы.
3.Главой союзного государства становится Х-ло
4.Лука становится его замом.
5.Президентом Беларуси становится вот тут возможны варианты...
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15.08.2020 19:11 Ответить
...Бєларусс Януковічь...
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15.08.2020 19:20 Ответить
Себя предлагаешь?
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15.08.2020 19:32 Ответить
План хороший. Осталось убедить 80% Беларусов в том, что они не лохи, которых нае..ли
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15.08.2020 19:37 Ответить
"...Возникли движения картофелистов и антикартофелистов, охватившие сначала Малую, а потом и Большую Медведицу;..."
http://www.astrodomain.ru/articles/Lem_IionTihii25.htm
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15.08.2020 19:11 Ответить
Кабы опять недоговорки.
Поступило письмо от иностранной фирмы, у которой он требовал откат.
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15.08.2020 19:14 Ответить
Мутний жучара , який немає до політики ніякого відношення !!))
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15.08.2020 19:20 Ответить
О! Ну все как говорил сегодня Пионтковский. ***** сначала с этого члена сделает мученика таракана, потом впихнет его на досрочные выборы, ведь народ любит угнетенных, а далее типа он победит на них и ОПА, человек ***** уже во власти в Беларуси. Ну, незнаю... Желаю беларусам не сделать ошибку.
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15.08.2020 19:19 Ответить
Это точно. Цепкало нужно закрыть под замок на основании этого розыска. Пусть сидит... Может расскажет что-нибудь полезное для СБУ.
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15.08.2020 19:23 Ответить
Если он в Киеве (имею ввиду в Украине) то конечно целесообразней его на цепь и таракану не отдавать, он же вагнеровцев не отдал
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15.08.2020 19:25 Ответить
З нього користі ,як з цапа молока !!))
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15.08.2020 19:26 Ответить
Треба було на вагнерівців виміняти того приблудного ципкалу
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15.08.2020 19:27 Ответить
Кому він потрібен??))
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15.08.2020 19:29 Ответить
он вроде как в Украине шастал. продать его лукавому пусть сам с ним разбирается.
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15.08.2020 19:22 Ответить
Не, луке отдавать нельзя. Он же вагнеровцев не отдал. Просто держать у себя, он много чего интересного может рассказать и про ***** и про луку
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15.08.2020 19:26 Ответить
То що українці мают його годувати ,зігрівати ,одягати ??))
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15.08.2020 19:31 Ответить
Заради того, що він розкаже про ***** та луку можна.
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15.08.2020 20:27 Ответить
Продати це хороша ідея. Тут головне шоб ціна за кілограм була непогана.
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15.08.2020 20:06 Ответить
І шо, тепер він з Києва - невиїзний? В мацкву не подасться? Бо в такому випадку Лука руками своїх архаровців вивезе його, як ***** вивіз малого Гриба з Гомелю...
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15.08.2020 19:29 Ответить
А він тут нам треба?Все сміття до нашого берегу
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15.08.2020 19:31 Ответить
Навіть не сміття , а лайно,дуже рідкої консистенціі !!))
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15.08.2020 19:38 Ответить
так навіть поляки його до себе наізьмуть!
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15.08.2020 19:45 Ответить
Шлях йому в Зімбабве !!)))
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15.08.2020 19:55 Ответить
Да нахрен он сдался в Украине, вся нечесть тянется сюда, тут и без этого идиота хватает всякой твари по пари.
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15.08.2020 19:39 Ответить
Віддати його москалям ( типу вигнати за порєбрік) і грець з ним....
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15.08.2020 19:54 Ответить
белорус Цепкало ляпнуший про "гражданскую войну" сепар и вата.
Бубочка, до сих пор не знающая что там за "та сторона", - патриот и главком)
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15.08.2020 19:55 Ответить
вот он будет приемником Лукашенко , когда решит Россия - гибридненький такой оппозиционер ...
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15.08.2020 19:59 Ответить
сюжет только разогревается ... Его будут защищать сотни тысяч вышедших на улицы и он вернется ...
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15.08.2020 20:02 Ответить
белорусского оппозиционера
Ні, все -- тірпець урвався -- добровільно іду ва-бан!

Эй, модеры недограмотные, шо вы так тупо и постоянно ваяете из русского эсперанто, пародию на украинскую и беларускую Мовы?
Ещё раз: белАруского оппозиционера
...умираю но не сдаюсь! *)
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15.08.2020 20:43 Ответить
белОрусСкого - на русском языке.
белАруского - на белОрусСком языке.
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15.08.2020 21:05 Ответить
Не правильно.
На рашці назва країни - Белоруссия.
В Україні москальською все-таки пишуть Беларусь, як має бути.
Тому прикметники та іменники, які походять від назви країни, повинні писатися відповідно.
Але цензорівські "грамотії" тулять, як звикли.
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15.08.2020 21:51 Ответить
Экстрадировать назад, нах нам этот чмошник, видетели у нас гражданский конфликт
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15.08.2020 20:51 Ответить
Все, абсолютно все белорусские оппозиционеры, находятся либо в тюряге, либо на кладбище.
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15.08.2020 20:53 Ответить
Україна також на це чудо повинна завести карну справу. Привід є.
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15.08.2020 20:54 Ответить
ну и на хрена нам эта чета белоруских дезертиров!! Что бы завтра их же взорвали или расстреляли российский или белоруское КГБ, опять все шишки падали на Украину?? Малао нам этого козла шеремета или других убитых и взорванных, а украине!!
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15.08.2020 21:12 Ответить
Як добре, що ослиця Ціханоуська звалила на Литву.
Хай у них тепер голова болить.
Україні вистачає тлі з кагалом.
А цього =апазіціанєра= теж бажано було б під якимось соусом випхати.
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15.08.2020 21:53 Ответить
Тіхановська просто домогосподарка,котру хвиля обурення винесла наверх..

Порівняння..Хоч іне зовсім коректні..

Аналогічно Пєтюнчика Шоколадного винесло на бульдозер на Майдані,хоч раніше там не особливо "світився"..
І став ПРезидентом.. Теж осел ? )))))
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15.08.2020 22:19 Ответить
Та звичайно.
Ото смажила котлети, соцмережі не любить, не публічна, не лідер, слабка, політикою не цікавилася, сиділа з дітьми вдома - то вона сама про себе так говорила.
А тут - раз: і встала, і зареєструвалася, і промовами та виступами зайнялася ... Штаби об*єдналися і грошики свої на неї дружно тратять.
А якби цяцю не зареєстрували, був би протест ? Чи хто там іще =ікона= ? Були ж інші кандидати: ще одна жінка, чоловік. Крутили б їх ?

А ослиця вона, бо дипломований філолог, а пише з помилками.
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15.08.2020 22:30 Ответить
Хто такий Цепкало ?

кандидатом в президенти він не став..

тепер він лише чоловік свєї жінки...
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15.08.2020 22:21 Ответить
Никто.
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16.08.2020 21:09 Ответить
Цепкало проект кремля... и явный агент РФ. Это только дураку не ясно и лоху 42 года Зе..


Цепкало который "под видом оппозиционера находится в Украине и несет полную пропаганду кремля. Таких "оппозиционеров" Фсбшных..гнать сраной метлой с Украины.
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16.08.2020 01:31 Ответить
Он сторонник маскалей.
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16.08.2020 21:09 Ответить
 
 