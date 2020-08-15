На белорусского оппозиционера Цепкало завели уголовное дело, он объявлен в розыск
Против незарегистрированного кандидата в президенты Беларуси Валерия Цепкало возбуждено уголовное дело якобы за получение взятки. Его объявили в розыск на территории Беларуси и России.
Об этом сообщил представитель Цепкало Алексей Урбан, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Tut.by.
Цепкало объявлен в межгосударственный розыск, это следует из базы МВД России.
Валерий Цепкало не был зарегистрирован кандидатом в президенты, так как ЦИК признала действительными около 75 тысяч собранных за его выдвижение подписей при положенных 100 тысячах.
Читайте на Цензор.НЕТ: В Беларуси создадут аналог "Миротворца", - Цепкало
29 июня МВД Беларуси сообщило о проведении проверки по заявлению бизнесмена Седата Игдеджи об имевших место фактах "противоправной деятельности Валерия Цепкало".
24 июля стало известно, что Цепкало уехал из Беларуси в Россию, забрав с собой своих детей. Он рассказал, что ему поступил сигнал о его задержании. В день выборов страну покинула и жена Цепкало Вероника.
Также на Цензор.НЕТ: Цепкало считает, что на Донбассе идет "гражданская война"
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
сценарій поламался?
https://www.forbes.ru/newsroom/obshchestvo/407157-rossiya-obyavila-v-rozysk-sopernika-lukashenko-i-sozdatelya-telegram Россия объявила в розыск не допущенного к выборам в Белоруссии кандидата Валерия Цепкало, сообщает РИА Новости со ссылкой на базу МВД. «К тому, что объявлен в розыск, отношусь негативно. Плана действий сейчас нет. Вероятно, придется менять другие планы», - заявил Цепкало Forbes, ответив, что сейчас он находится в Киеве
https://twitter.com/olarhat Олександр Аргат https://twitter.com/olarhat @olarhat https://twitter.com/olarhat/status/1294663683541553155 14 мин
ОК. А що, коли Лука зараз оголошує спільні навчання з РФ.
І російські війська легально і на запрошення Білорусі заїжджають і... лишаються.
Далі різні формальності по союзній державі через парламенти обох країн.
Кароче. Панове білоруси. Ваш протест приречений бути антиросійським.
1.Лука согласился на условия х-ла.
2.В Беларуси будут объявлены президентские выборы.
3.Главой союзного государства становится Х-ло
4.Лука становится его замом.
5.Президентом Беларуси становится вот тут возможны варианты...
http://www.astrodomain.ru/articles/Lem_IionTihii25.htm
Поступило письмо от иностранной фирмы, у которой он требовал откат.
Бубочка, до сих пор не знающая что там за "та сторона", - патриот и главком)
Ні, все -- тірпець урвався -- добровільно іду ва-бан!
Эй, модеры недограмотные, шо вы так тупо и постоянно ваяете из русского эсперанто, пародию на украинскую и беларускую Мовы?
Ещё раз: белАруского оппозиционера
...умираю но не сдаюсь! *)
белАруского - на белОрусСком языке.
На рашці назва країни - Белоруссия.
В Україні москальською все-таки пишуть Беларусь, як має бути.
Тому прикметники та іменники, які походять від назви країни, повинні писатися відповідно.
Але цензорівські "грамотії" тулять, як звикли.
Хай у них тепер голова болить.
Україні вистачає тлі з кагалом.
А цього =апазіціанєра= теж бажано було б під якимось соусом випхати.
Порівняння..Хоч іне зовсім коректні..
Аналогічно Пєтюнчика Шоколадного винесло на бульдозер на Майдані,хоч раніше там не особливо "світився"..
І став ПРезидентом.. Теж осел ? )))))
Ото смажила котлети, соцмережі не любить, не публічна, не лідер, слабка, політикою не цікавилася, сиділа з дітьми вдома - то вона сама про себе так говорила.
А тут - раз: і встала, і зареєструвалася, і промовами та виступами зайнялася ... Штаби об*єдналися і грошики свої на неї дружно тратять.
А якби цяцю не зареєстрували, був би протест ? Чи хто там іще =ікона= ? Були ж інші кандидати: ще одна жінка, чоловік. Крутили б їх ?
А ослиця вона, бо дипломований філолог, а пише з помилками.
кандидатом в президенти він не став..
тепер він лише чоловік свєї жінки...
Цепкало который "под видом оппозиционера находится в Украине и несет полную пропаганду кремля. Таких "оппозиционеров" Фсбшных..гнать сраной метлой с Украины.