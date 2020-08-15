РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11241 посетитель онлайн
Новости Революция в Беларуси
18 714 145

Лукашенко в Минобороны: нам не нужны никакие посредники, страну не отдадим

Лукашенко в Минобороны: нам не нужны никакие посредники, страну не отдадим

Объявленный ЦИК президентом Александр Лукашенко отказывается идти на компромиссы с протестующими и заявляет, что страна не нуждается в международном посредничестве.

Об этом он заявил на совещании в Центре стратегического управления в Министерстве обороны Беларуси, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на белорусское государственное информагентство "БЕЛТА".

"Вы не хуже меня знаете, что происходит в стране. Потихоньку начинают или продолжают раскачивать обстановку, наше общество. Добрались до трудовых коллективов. Я уже много раз говорил об этом. Просто хочу в очередной раз сказать, что из этого ничего не получится. Страну мы никому не отдадим. Ситуацию мы удержим", - заявил Лукашенко.

"Нам не нужны никакие зарубежные правительства, никакие посредники. Мне кажется, что, не обижая руководство этих республик, я хочу сказать: вы у себя порядок наведите", - добавил он.

Также на Цензор.НЕТ: Штаб Тихановской начал формировать координационный совет для передачи власти

"Никакое правительство ни за рубежом, где бы то ни было, нам не нужно, и управлять оно страной не будет никогда. Неужели историю не изучали?" - подытожил Лукашенко.

Автор: 

Беларусь (7937) Лукашенко Александр (3625)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+49
)))))))
И это потому усатый ***** звонил, ну шоб без посредников
показать весь комментарий
15.08.2020 19:12 Ответить
+28
Типовий піздній янукович. Один в один. Все по сценарію!

А лукашенковський міністр ВС це один в один януковський каратель - захарченко.
Чим це все закінчиться - всі вже бачили.
показать весь комментарий
15.08.2020 19:12 Ответить
+27
Лукашенко в Минобороны: нам не нужны никакие посредники, страну не отдадим - Цензор.НЕТ 567
показать весь комментарий
15.08.2020 19:14 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 2 из 2
врет наверняка...кому это штопанное резиновое изделие сейчас нужно...
показать весь комментарий
15.08.2020 21:25 Ответить
"Никакое правительство ни за рубежом, где бы то ни было, нам не нужно, и управлять оно страной не будет никогда. Неужели историю не изучали?" Источник: https://censor.net/n3213993
Потому что такое правительство уже давно есть и находится оно в Московии, а никак не в Беларуси.
показать весь комментарий
15.08.2020 20:36 Ответить
Белорусам с таким президентом и ОМОНом и фашисты не нужны, такие и Хатынь сожгут и родную мать повесят, но самое главное, что все они - белорусы.
показать весь комментарий
15.08.2020 20:37 Ответить
Пол Пот -внатуре оно!!
показать весь комментарий
15.08.2020 20:42 Ответить
L'etat с'est moi!

Пора короновать..
🤣🤣
показать весь комментарий
15.08.2020 20:40 Ответить
- "Запад" не признаёт Лукашенко "легитимным" и вводит против него и его окружения санкции. - Путин поздравляет Лукашенко с "победой" и с вероятностью 99% поможет ему и в дальнейшем. Это вам белорусы на случай, если будете думать, какой вектор развития вам выбирать для страны
показать весь комментарий
15.08.2020 20:42 Ответить
Ты страну уже отдал Пуйлу,сам того не понимая.Теперь тебе никто не поможет псина усатая,ты один на один с Пуйлом остался и он поставит тебя раком. Тварь продажная...
показать весь комментарий
15.08.2020 20:46 Ответить
В отличие от украинцев белорусы никуда не "идут", они хотят жить в независимой стране. При этом протестанты не понимают, что они давно уже "пришли", им нужно выходить - выходить из российской империи.
показать весь комментарий
15.08.2020 20:48 Ответить
Перед поездкой к военным он звонил патрону в Кремль... Значит получил добро и обещание в поддержке до конца в подавлении " цветной революции" ( вот только рашен старший брат может спокойно кинуть Луку, политика дело такое.. тем более Вован его на дух не переносит за срыв объединения и вынужденное постыдное " обнуление".. Так что на месте таракана я бы не очень то рассчитывал, "до конца" понятие растяжимое.. может до конца Саши 2,5%...
показать весь комментарий
15.08.2020 20:55 Ответить
А КОМУ не отдадим??!
This is a question..
🤔
показать весь комментарий
15.08.2020 20:55 Ответить
НАТО их захватывает, отак...
показать весь комментарий
16.08.2020 00:00 Ответить
Сюзерену не отдадим тоже у самих дети есть.
показать весь комментарий
16.08.2020 08:44 Ответить
диктатора нужно расстрелять
а лучше повесить
показать весь комментарий
15.08.2020 21:00 Ответить
Нынче в тренде черенок лопаты.
показать весь комментарий
15.08.2020 21:06 Ответить
за яйца...
показать весь комментарий
15.08.2020 21:22 Ответить
Этого таракана нужно послать в гости к Чаушеску, может тогда и белорусы не хуже румын жить будут.
показать весь комментарий
15.08.2020 21:42 Ответить
Это типа, я сам здесь царь навсегда и никому Беларусь не отдам?!
И пофиг, что народ хочет перемен!!!
показать весь комментарий
15.08.2020 21:08 Ответить
да, только и слышно я, мы, нам... Мы, царь Александр Рыгорович...
показать весь комментарий
16.08.2020 13:08 Ответить
потрібно владі Білорусії іти в трудові колективи, роз'ясняти що в дійсності відбувається, потрібно спілкуватись з народом....білоруси, не будьте блазнями в чужих руках, подумайте про наслідки, подивіться як України задихається в обіймах олігархів....
показать весь комментарий
15.08.2020 21:09 Ответить
але памятайте, що і в Росії правлять олігархи...вам потрібно зберегти свою незалежність Білорусії і ні під кого не лягти....
показать весь комментарий
15.08.2020 21:11 Ответить
А яке у вас утворення? ПТУ?
показать весь комментарий
15.08.2020 23:40 Ответить
Самовнушением занялся. Это хорошо. Стадия отрицания.
показать весь комментарий
15.08.2020 21:11 Ответить
Лукашенко в Міноборони: нам не потрібні жодні посередники, країну не віддамо - Цензор.НЕТ 7356
показать весь комментарий
15.08.2020 21:16 Ответить
Люди виходять то звісно добре. От у Хабаровську вже декілька неділь теж люди виходять , щось вимагають, когось кудись посилають і нічого не відбувається. Так вони до скону можуть собі ходити. Теж саме й в Білорусії, та в Білорусії вони ще й бастують. Скільки зможуть бастувати, поки Лука не піде, а він сам не піде. На своїх мюридів йому грошей достане а от на пенсії та бюджетникам навряд чи. І коли буде повна дупа, він же й скаже, та винуваті ті хто ходив та бастував бо нероби, їх й звинувачуйте. Московія їм допоможе, але то вже буде не Білорусія.
показать весь комментарий
15.08.2020 21:17 Ответить
х...ло забив болт на Хабаровськ, чекає, коли надоїсть, а там вони ходять безцільно, то й видихнеться скоро, а якби оголосили про вихід з підараши, от тоді б х...ло занервувався. так само і білоруси, ходять, протестують, а лідерів немає
показать весь комментарий
15.08.2020 21:48 Ответить
А кто у него собирается эту страну забрать? Неужели пендосы? Газдеп лютует, какой ужас 😁 этот дебил похлеще Яныка 😁😁😁
показать весь комментарий
15.08.2020 21:27 Ответить
Это Таракан плохо учил историю Гауляйтер Белоруссии плохо кончил , как и Таракан Европа должна принять 500000 беженцев из Белоруссии , а тогда посмотрим долго он продержится
показать весь комментарий
15.08.2020 21:40 Ответить
Мелет что попало,а у самого пердак горит.
показать весь комментарий
15.08.2020 21:42 Ответить
До выборов: таракан с грозным видом пугал всех Россией, которая засылает своих "боевиков" и агентов в Беларусь, чтобы "дестабилизировать" ситуацию. После выборов: таракан выдал этих "боевиков" в РФ и сегодня заявил, что уже Путин готов помочь навести "порядок" в Беларуси. Кто вообще ещё верит этому маразматику?
показать весь комментарий
15.08.2020 21:46 Ответить
Российское издание "Новая газета" объявила, что начиная с субботы, 15 августа, будет называть Александра Лукашенко самопровозглашенным президентом Беларуси. Члены редакции мотивируют это тем, что выборы главы республики были сфальсифицированы.
показать весь комментарий
15.08.2020 21:46 Ответить
Литовский министр иностранных дел Линас Линкявичюс назвал в субботу Александра Лукашенко "бывшим президентом Беларуси". Глава литовского МИД прокомментировал агентству BNS сообщения о телефонном разговоре главы белорусского государства с президентом РФ Владимиром Путиным.
показать весь комментарий
15.08.2020 22:09 Ответить
а Лука сегодня назвал президента соседней Литвы "какой-то там Науседа" - верной дорогой Путина идет. тот тоже обзывал президентов малых стран
показать весь комментарий
16.08.2020 13:03 Ответить
оно ******** кончит как Каддафи
Это снимут на видео
От этого видео у Фуйла срачка начнется до самого конца
Отут малята и сказочки конец
(ой а про заместителя Ермака забыл..)
показать весь комментарий
15.08.2020 21:47 Ответить
А шо вам Каддафи плохого зделал.?
Ющенко его даже орденом Ярослава Мудрого нпградил.
показать весь комментарий
16.08.2020 08:01 Ответить
Украина vs Беларусь - главное отличие.
И Украина и Беларусь вышли из совка. В чем главное отличие? Для меня это очевидно. В Украине с 1991 года уже шестой президент. Правильнее будет написать полшестого, но это наш с вами выбор. Пишу, наш с вами, коллеги, чтобы вы больше чувствовали свою ответственность за этот дебильный выбор.
А вот в Беларуси это пожизненный президент с 1994 года. Это и есть главное отличие. У нас в Украине за 29 лет сменилось 6 президентов, а в Беларуси с 1994 правит Лукашенко. Причем стартовые условия Украины и Беларуси были абсолютно идентичны. Украина постоянно меняет президентов (иногда на откровенных дебилов, но это наша национальная традиция), а Беларусь выбирала одного и того же Лукашенко.
Мне могут возразить, что беларусам не давали альтернативы. Ну а кто же им доктор? Это их страна и их выбор. Нам тоже пытались не давать выбор, но мы же смогли…
Итак, по моему мнению, Беларусь делает сейчас свою домашнюю работу. Создает механизм сменяемости власти. Кстати, делает то, что мы, украинцы, уже давно сделали, и для нас это норма. Вспомним, как Порох спокойно и достойно передал власть Янелоху. Или Ющенко передал власть Януковичу. Для нас это давно обыденность А для беларусов это перспектива, будущее, и сейчас они за это бьются и умирают. Я считаю, что наша задача - поддержать их в этом, а не писать, что они не такие и все делают неправильно. Сменяемость власти - основа развития. И при сменяемости власти рано или поздно появится лидер, заточенный на развитие.
показать весь комментарий
15.08.2020 21:49 Ответить
Если бы не западные области Украины со своей активностью, Янукович мог бы править долго и безмятежно. Мировоззрение Лукашенко советское по сути. Генсек-президент, КПСС у нас это объединение Белая Русь, и оппозиция 5 колонна. Лукашенко искренне верит, построено честное социально-ориентированное государство, где максимально учтены интересы всех групп населения. Оппозиция она только мешает и во власти ей не место. Советскую политическую систему приспособил к современным условиям.
показать весь комментарий
15.08.2020 22:02 Ответить
да, выберут не совсем то, опять перевыберут, и так далее, пока рано или поздно появится kидер... 9 млн.-страна и нет никого больше достойного?
показать весь комментарий
16.08.2020 13:00 Ответить
лидер
показать весь комментарий
16.08.2020 13:04 Ответить
Вот точно так же было бы и в Украине если бы дождались выборов Януковича.
показать весь комментарий
15.08.2020 21:53 Ответить
Олигархи к выборам готовятся всегда лучше чем народ. Мы будем уродов "выбирать" всё время, если не проведём импичмент.
показать весь комментарий
15.08.2020 22:09 Ответить
Погано вивчав історію України, Лука. Вчив би добре - знав би : "Кого )(уйло вітає з перемогою до офіційної об'яви ЦВК - тому дорога на Ростов".
показать весь комментарий
15.08.2020 21:55 Ответить
И народу тоже страну не отдаст?
показать весь комментарий
15.08.2020 22:11 Ответить
Вовочка,это он тебе.
показать весь комментарий
15.08.2020 22:34 Ответить
ОТ ЩО НЕ КАЖИ А ДЕБІЛ ПАЛИТЬСЯ СВОЇМ РАДЯНСЬКИМ ВИХОВУВАННЯМ - МІГ ЖЕ ДЕБІЛ ВИГРАТИ З МІНІМАЛЬНИМ ВІДРИВОМ У ПОСТАНОВОЧНОМ ДВОБОЇ НА ВИБОРАХ І ЦЕ Б БУЛО ПРАВДОПОДІБНО, ТАК НІ, НАПИСАВ СОБІ 80 %, ТИПУ МАЧО САМЕЦЬ - КОЛГОСПНИЙ КОВБОЙ НА СИВІЙ КОНЯЦІ
показать весь комментарий
15.08.2020 23:03 Ответить
Диктаторишка пребывает в своём виртуальном мирке, ему больше ничего не остаётся, кроме как гнуть свою линию дальше, к хорошему это его не приведет, но он это уже не осознает.
показать весь комментарий
15.08.2020 23:40 Ответить
Страница 2 из 2
 
 