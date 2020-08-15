Лукашенко в Минобороны: нам не нужны никакие посредники, страну не отдадим
Объявленный ЦИК президентом Александр Лукашенко отказывается идти на компромиссы с протестующими и заявляет, что страна не нуждается в международном посредничестве.
Об этом он заявил на совещании в Центре стратегического управления в Министерстве обороны Беларуси, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на белорусское государственное информагентство "БЕЛТА".
"Вы не хуже меня знаете, что происходит в стране. Потихоньку начинают или продолжают раскачивать обстановку, наше общество. Добрались до трудовых коллективов. Я уже много раз говорил об этом. Просто хочу в очередной раз сказать, что из этого ничего не получится. Страну мы никому не отдадим. Ситуацию мы удержим", - заявил Лукашенко.
"Нам не нужны никакие зарубежные правительства, никакие посредники. Мне кажется, что, не обижая руководство этих республик, я хочу сказать: вы у себя порядок наведите", - добавил он.
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"Никакое правительство ни за рубежом, где бы то ни было, нам не нужно, и управлять оно страной не будет никогда. Неужели историю не изучали?" - подытожил Лукашенко.
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Потому что такое правительство уже давно есть и находится оно в Московии, а никак не в Беларуси.
Пора короновать..
🤣🤣
This is a question..
🤔
а лучше повесить
И пофиг, что народ хочет перемен!!!
Это снимут на видео
От этого видео у Фуйла срачка начнется до самого конца
Отут малята и сказочки конец
(ой а про заместителя Ермака забыл..)
Ющенко его даже орденом Ярослава Мудрого нпградил.
И Украина и Беларусь вышли из совка. В чем главное отличие? Для меня это очевидно. В Украине с 1991 года уже шестой президент. Правильнее будет написать полшестого, но это наш с вами выбор. Пишу, наш с вами, коллеги, чтобы вы больше чувствовали свою ответственность за этот дебильный выбор.
А вот в Беларуси это пожизненный президент с 1994 года. Это и есть главное отличие. У нас в Украине за 29 лет сменилось 6 президентов, а в Беларуси с 1994 правит Лукашенко. Причем стартовые условия Украины и Беларуси были абсолютно идентичны. Украина постоянно меняет президентов (иногда на откровенных дебилов, но это наша национальная традиция), а Беларусь выбирала одного и того же Лукашенко.
Мне могут возразить, что беларусам не давали альтернативы. Ну а кто же им доктор? Это их страна и их выбор. Нам тоже пытались не давать выбор, но мы же смогли…
Итак, по моему мнению, Беларусь делает сейчас свою домашнюю работу. Создает механизм сменяемости власти. Кстати, делает то, что мы, украинцы, уже давно сделали, и для нас это норма. Вспомним, как Порох спокойно и достойно передал власть Янелоху. Или Ющенко передал власть Януковичу. Для нас это давно обыденность А для беларусов это перспектива, будущее, и сейчас они за это бьются и умирают. Я считаю, что наша задача - поддержать их в этом, а не писать, что они не такие и все делают неправильно. Сменяемость власти - основа развития. И при сменяемости власти рано или поздно появится лидер, заточенный на развитие.