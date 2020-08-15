Лукашенко в Минобороны: нам не нужны никакие посредники, страну не отдадим

Объявленный ЦИК президентом Александр Лукашенко отказывается идти на компромиссы с протестующими и заявляет, что страна не нуждается в международном посредничестве.

Об этом он заявил на совещании в Центре стратегического управления в Министерстве обороны Беларуси, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на белорусское государственное информагентство "БЕЛТА".

"Вы не хуже меня знаете, что происходит в стране. Потихоньку начинают или продолжают раскачивать обстановку, наше общество. Добрались до трудовых коллективов. Я уже много раз говорил об этом. Просто хочу в очередной раз сказать, что из этого ничего не получится. Страну мы никому не отдадим. Ситуацию мы удержим", - заявил Лукашенко.

"Нам не нужны никакие зарубежные правительства, никакие посредники. Мне кажется, что, не обижая руководство этих республик, я хочу сказать: вы у себя порядок наведите", - добавил он.

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"Никакое правительство ни за рубежом, где бы то ни было, нам не нужно, и управлять оно страной не будет никогда. Неужели историю не изучали?" - подытожил Лукашенко.