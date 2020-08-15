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Новости Революция в Беларуси
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Звукорежиссер Соколовский, поставивший песню "Перемен" на провластном концерте в Минске, провел 5 суток в карцере без одежды, - СМИ

Звукорежиссер Соколовский, поставивший песню

О судьбе Владислава Соколовского рассказал детский врач-реаниматолог Андрей Витушко. Он был задержан и отсидел 3 суток в минском СИЗО. Половину этого времени Витушко провел в одной камере с Соколовским.

Рассказ Витушко публикует белорусский портал TUT.by, информирует Цензор.НЕТ.

"Первые пять дней Владислав находился в одиночной камере. Это такая маленькая комната, где есть кровать, которая прикреплена к стене и откидывается только на ночь, кран, вместо раковины - урна, и так называемая "параша", то есть унитаз. Влад сказал, что там было холодно, на полу хлорка. По его словам, первые два дня ему не давали спать - просто не откидывали кровать, поэтому он сидел на табурете или на полу. Остальные три дня ему уже давали спать по ночам. Понятно, что никаких передач ему не передавали", - рассказал врач.

Читайте на Цензор.НЕТ: Штаб Тихановской начал формировать координационный совет для передачи власти

Через пять суток Влада перевели в камеру к Андрею. Он был без одежды - в одном белье.

"К нам его перевели в одних трусах, босиком. Сказал, что одежду забрали. Владислав - нормальный, адекватный, хороший, умный молодой человек. Он оставался веселым. Было очевидно, что ему нелегко все это вынести, но он держался. Он радовался солидарности людей, тому, что его помнят. Он был удивлен, что ему и его коллеге Кириллу Галанову собрали средства. Высказывал опасения, что будут шить дополнительные уголовные дела, чтобы отомстить за поступок. Мы пытались убедить в обратном, что теперь он находится под пристальным вниманием общественности", - рассказал Витушко.

Также на Цензор.НЕТ: Окружение Лукашенко планирует побег в Россию, - СМИ

Судьба второго звукорежиссера, Кирилла Голанова, остается неизвестной. В СИЗО на Окрестина в Минске о нем никто не слышал.

Напомним, Кирилл Галанов и Владислав Соколовский 6 августа включили песню Виктора Цоя после того, как на концерт, организованный властями, пришли многочисленные сторонники Светланы Тихановской.

7 августа Центральный районный суд Минска отправил Соколовского и Галанова на 10 суток под арест.

Автор: 

Беларусь (7937) задержание (6692) СИЗО (1369)


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Топ комментарии
+30
Поймали омоновцы мужика, бьют его дубинками. Он им кричит: "Брацы, я же за Лукашенко голосовал! Не бейте!" А они ему: "Врёшь, ****, за него никто не голосовал!"
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15.08.2020 19:41 Ответить
+23
Не факт...Макаревич к примеру не скурвился..
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15.08.2020 19:41 Ответить
+17
Звукорежиссер Соколовский, поставивший песню "Перемен" на провластном концерте в Минске, провел 5 суток в карцере без одежды, - СМИ - Цензор.НЕТ 7641
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15.08.2020 20:03 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
на шпильках простітєльно..?

Звукорежиссер Соколовский, поставивший песню "Перемен" на провластном концерте в Минске, провел 5 суток в карцере без одежды, - СМИ - Цензор.НЕТ 5115
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15.08.2020 19:35 Ответить
на цирлах забитєльно..!

Звукорежиссер Соколовский, поставивший песню "Перемен" на провластном концерте в Минске, провел 5 суток в карцере без одежды, - СМИ - Цензор.НЕТ 9409
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15.08.2020 19:35 Ответить
Звукорежиссер Соколовский, поставивший песню "Перемен" на провластном концерте в Минске, провел 5 суток в карцере без одежды, - СМИ - Цензор.НЕТ 799
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15.08.2020 19:52 Ответить
Тепер і в Україні і в Білорусії для таких путан зоряний час.
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15.08.2020 20:10 Ответить
Чувак, тут про Беларусь.
«19:54, 15 августа 2020

Лукашенко заявил о готовности России помочь Белоруссии «при первом же запросе»

https://lenta.ru/auth/

Звукорежиссер Соколовский, поставивший песню "Перемен" на провластном концерте в Минске, провел 5 суток в карцере без одежды, - СМИ - Цензор.НЕТ 7407Президент Белоруссии https://lenta.ru/tags/persons/lukashenko-aleksandr/ Александр Лукашенко заявил о готовности России помочь республике «при первом же нашем запросе». Об этом сообщает http://www.ria.ru/ РИА Новости .
По словам белорусского лидера, об этом он договорился с президентом России Владимиром Путиными в ходе https://lenta.ru/news/2020/08/15/podrobno/ последнего телефонного разговора. Как рассказал Лукашенко, со стороны Москвы может быть оказана всесторонняя помощь по обеспечению безопасности Белоруссии.»
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15.08.2020 20:14 Ответить
Ця колорадська потвора і є московська підтримка !!))
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15.08.2020 20:15 Ответить
Так і тут багато агітують за Лукашенка.
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15.08.2020 20:18 Ответить
Гнид в Україні більше ніж дох..я !!))
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15.08.2020 20:26 Ответить
Та ще й перекалапмуцяні з довболятлами, з їхнім підкинутим россією слоганом:
«Нікого іного кромє Лукашенка! »
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15.08.2020 20:32 Ответить
Ви з таким вже поспілкуватися.
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15.08.2020 20:47 Ответить
От і від російських браттєв поддєржка:

Звукорежиссер Соколовский, поставивший песню "Перемен" на провластном концерте в Минске, провел 5 суток в карцере без одежды, - СМИ - Цензор.НЕТ 6988
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15.08.2020 19:55 Ответить
Гадаю що сябри знают як боротись з колорадськими лічинками !!))
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15.08.2020 20:02 Ответить
В банку з гасом та палити !!))
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15.08.2020 20:14 Ответить
Для кацапских червей нет большего щастья, чем жить в говне.
И всьо, шо не олицетворяет их образ жизни для них враждебно.
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15.08.2020 21:01 Ответить
Звукорежиссер Соколовский, поставивший песню "Перемен" на провластном концерте в Минске, провел 5 суток в карцере без одежды, - СМИ - Цензор.НЕТ 7641
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15.08.2020 20:03 Ответить
Біжи трусіки поміняй !!))
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15.08.2020 20:27 Ответить
Им всё простительно!
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15.08.2020 20:08 Ответить
Помітьте- поставив не пісню білоруського співака- та хоч і ту ж саму ;нє биць скотам;, а пісню радянського співака.
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15.08.2020 19:36 Ответить
Ну, Цой - той не був вже зовсім совковим; а вже був протестним... навіть кочегаром, як В.Чорновіл працював, вже будучи зіркою року...
Макаревич? А він - касапський рок-музикант, чи чий?
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15.08.2020 19:41 Ответить
Я про ;Ляпіс Трубєцкой;.
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15.08.2020 19:43 Ответить
С Михалком всё ок, спел-сыграл

https://dumskaya.net/news/v-odesse-piketiruyut-nochnoy-klub-gde-dolzhen-vy/?fbclid=IwAR27et4498lO6sAL7Je9N-fQt3PL2HFoF5h10hXbKI5YBsEs2u-8na0NglU В Одессе пикетировали ночной клуб, где выступал экс-лидер белорусской группы «Ляпис Трубецкой»
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15.08.2020 19:46 Ответить
во-во! Тут ти, 73/43%-ний - правий! Нема тебе навіть за що заспамити!
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15.08.2020 19:49 Ответить
Я тоже иногда с вашими бываю согласен
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15.08.2020 19:50 Ответить
Зрідка , але буває !!))
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15.08.2020 20:18 Ответить
Правда він приємна людина? Семен і антиукраїнський індивідум, а десь глибоко всередині у нього щось є.
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15.08.2020 21:03 Ответить
Чекаємо коли в нього трудова угода закінчиться !!)
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15.08.2020 21:08 Ответить
Після програшу на місцевих виборах він змінить нік на с... відомо чого.
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15.08.2020 21:12 Ответить
колоніальний крєольскій діскУрс ето всьо, гаспада товаріщі

https://twitter.com/dmitriypaut

https://twitter.com/dmitriypaut Дмитрий https://twitter.com/dmitriypaut @dmitriypaut https://twitter.com/dmitriypaut/status/1294612249387163648 4 ч

А на Интере сегодня вечер памяти Цоя.
Вот такая она жизнь животных
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15.08.2020 20:02 Ответить
... і русскій рок - ето клапан для випуска совкового "протів"
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15.08.2020 20:04 Ответить
свої пісні треба співати
Стары Ольса "Літвін"
https://www.youtube.com/watch?v=lCiqbQ_bWPs
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15.08.2020 21:57 Ответить
Звукорежиссер Соколовский, поставивший песню "Перемен" на провластном концерте в Минске, провел 5 суток в карцере без одежды, - СМИ - Цензор.НЕТ 5965
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15.08.2020 19:37 Ответить
Звукорежисер Соколовський, який поставив пісню "Перемен" на провладному концерті в Мінську, провів 5 діб у карцері без одягу, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 3895
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15.08.2020 20:39 Ответить
Интересно Цой ели бы дожил тоже бы скурвился как 99% русского рока!?
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15.08.2020 19:38 Ответить
Не факт...Макаревич к примеру не скурвился..
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15.08.2020 19:41 Ответить
хотя машина была всегда обласкана властью....
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15.08.2020 21:27 Ответить
Согласен...
Они одной закваски... плюс БГ
А вот Костик полностью *********...
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15.08.2020 21:29 Ответить
так он уже успел скурвится
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15.08.2020 20:56 Ответить
???
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15.08.2020 21:31 Ответить
дебіл Лука все більше сам себе демонізує.
Але проблема білорусів в тому, що в них відсутній справжній націоналістичний рух (а не радикально-анархістський, як у нас сволота та нацсуки), як клас. Але: Лука здатен прискорити постання білоруських націоналістів...
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15.08.2020 19:39 Ответить
Звукооператоры Владислав Соколовский и Кирилл Галанов, работавшие на празднике, включили песню «Перемен» Виктора Цоя. Песня играла, пока глава района не вырвал шнур из динамика.
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15.08.2020 19:39 Ответить
Поймали омоновцы мужика, бьют его дубинками. Он им кричит: "Брацы, я же за Лукашенко голосовал! Не бейте!" А они ему: "Врёшь, ****, за него никто не голосовал!"
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15.08.2020 19:41 Ответить
https://twitter.com/elnazaro777

https://twitter.com/elnazaro777 солома @elnazaro777

https://twitter.com/elnazaro777 https://twitter.com/elnazaro777



Телеграмм-канал Очки Баканова пишет:
«у белорусов очень печальная ситуация. Да, есть протестные настроения. Для молодежи Лука - нонсенс. При нем всем душно. Но управляет протестами российское ГРУ. Некст-грушный канал, приготовленный заранее»

*капитаны очевидность прям...
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15.08.2020 21:08 Ответить
шикарно
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15.08.2020 19:45 Ответить
Дійсно, гарна істина. Потрібно винести в "кращі коменти".
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15.08.2020 19:54 Ответить
блін, пропало...
Але нічого, я запам'ятав!
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15.08.2020 19:54 Ответить
аж интересно стало
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15.08.2020 20:57 Ответить
ну, сказав приблизно так: спочатку більбаші отримають звіздюлин від мусорів, але стануть сябрами лише після того, коли почнуть самі фігачити мусорів. Але: т.зв. "ненорматив" був, адміни знесли...
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15.08.2020 21:07 Ответить
Сябры долбодятлы Нада жечь роведэ и полецаев на бярьозах распинать курв. Токо так 😈😈😈
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15.08.2020 19:46 Ответить
Уже поздно...
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15.08.2020 19:52 Ответить
Цікаво, а за шедевр "Машина Времени" Макаревича- "Новый паварот и матор ревьот, в пропасть или взльот.."- скока бы впаяли??
🤔
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15.08.2020 19:52 Ответить
навсегда без права переписки.....

хоть и никакой ето долбаный не шедевр - мычание авец...
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15.08.2020 20:04 Ответить
Сэр, Вас не спрашивали!
Пасите дальше Ваших баранов!!))
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15.08.2020 20:06 Ответить
тебя же обратно в стойло гоню - ты отбился и позволил себе...
для нормальноого кацаповца ето ненормально.
радует "сер" за шо отдельное спасибо
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15.08.2020 20:12 Ответить
Кюсай 🍫🍫, не обляпайтесь, sir..))
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15.08.2020 20:15 Ответить
...пять основных мелодий и под "квин на костях"...
Тексты, правда, есть приличные.
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15.08.2020 20:25 Ответить
дрынь дрынь дрынь - новый паварот
дрынь дрынь дрынь - он тебя несет ...
на седьом дрыне я прекратил слушать музыку на неделю....
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15.08.2020 20:31 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=vsl3gBVO2k4

кацапня понадсела, та и пес бы с ней
а теперь музыка....
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15.08.2020 20:52 Ответить
Богемский Хрусталь... -- вещь бесценная -- дорогого стоит! *)
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15.08.2020 20:55 Ответить
его били и он громко плакал?
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15.08.2020 19:52 Ответить
тебя бы, велик, на 5 суток закрыть в Беларуси....
а как выйдешь - мы за тебя пошутим.
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15.08.2020 20:01 Ответить
я на службе на губе не раз по пять сидел.
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15.08.2020 20:07 Ответить
губа и санина трюмиловка? - даже не смеши...
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15.08.2020 20:16 Ответить
Я на Макаровские сольники ходил пару раз -- ещё при коммуняках -- хорошо, было, когда без примитивной попсы...
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15.08.2020 20:52 Ответить
не был - не знаю и нехочу там быть и знать...
тупо не мое...
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15.08.2020 21:06 Ответить
Не твоє, то неслухай, але хаяти навіщо !!!))
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15.08.2020 21:15 Ответить
пид мене написали, я видповив.
тоби до чого носа свого носа вструмляти?
и не в перший раз вже...
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15.08.2020 21:32 Ответить
...я тут тебя с Вевельсбургом перерасспамил -- каждый должен знать своё место и никому его не уступать...*)
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15.08.2020 21:17 Ответить
не нужно былo, но уже как сделал....
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15.08.2020 21:21 Ответить
Та піх@й...
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15.08.2020 19:58 Ответить
вот..

Звукорежиссер Соколовский, поставивший песню "Перемен" на провластном концерте в Минске, провел 5 суток в карцере без одежды, - СМИ - Цензор.НЕТ 9490
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15.08.2020 20:01 Ответить
ііі... слівайтє воду, падайтє в кусти!!!
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15.08.2020 20:06 Ответить
Маячня "Русского мира" !!)))
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15.08.2020 20:25 Ответить
Це було по "братерські"? Хочеться вам товаришувати з катами?
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15.08.2020 20:03 Ответить
скушні новості с беловатной малороссіі, давауйте шось горячєє. як вата вату гамселить. нову кров хочу.
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15.08.2020 20:23 Ответить
Картофельные путинята, а ну пропищите что-нибудь.. беларусь, надеюсь вы уже такими стали - это не раССея.. белорусь - это УКРАИНА..
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15.08.2020 20:27 Ответить
Влад сказал,...........
По его словам..............
https://censor.net/n3213995
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15.08.2020 20:35 Ответить
Чак Норрис: Саша, я приеду к тебе в резиденцию и заставлю тебя плакать
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15.08.2020 20:53 Ответить
Звукорежисер Соколовський, який поставив пісню "Перемен" на провладному концерті в Мінську, провів 5 діб у карцері без одягу, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 1177
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15.08.2020 20:54 Ответить
Он назвал его - Саша ноль процентов
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15.08.2020 21:04 Ответить
Гестапо.
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15.08.2020 20:56 Ответить
ГУЛаг
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15.08.2020 20:59 Ответить
При первом же запросе Россия окажет помощь по обеспечению безопасности в Беларуси, заявил Лукашенко.
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15.08.2020 21:02 Ответить
И мы с ним (Путиным) договорились: при первом же нашем запросе будет оказана всесторонняя помощь по обеспечению безопасности Республики Беларусь", - добавил он.
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15.08.2020 21:08 Ответить
где то это уже было
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15.08.2020 21:10 Ответить
- Если что...можно я у тебя пересижу...? - Та пля...хотел тебя о том же спросить...

Звукорежисер Соколовський, який поставив пісню "Перемен" на провладному концерті в Мінську, провів 5 діб у карцері без одягу, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 7365
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15.08.2020 21:08 Ответить
хйло: " ДАВАЙ 20 МИЛЛИАРДОВ, ТОЛЬКО НЕ ЗАЙЧИКОВ ... " !!!
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16.08.2020 00:02 Ответить
Пытали мальчика в трусиках
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15.08.2020 21:18 Ответить
Сегодня день памяти Виктора.
Звукорежисер Соколовський, який поставив пісню "Перемен" на провладному концерті в Мінську, провів 5 діб у карцері без одягу, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 9502
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15.08.2020 21:29 Ответить
вот блогер отсидевший несколько дней в бел.СИЗО рассказывает об издевательствах над протестующими. Это Антон Лядов известный тем, что снял классный фильмец из КНДР и Венесуэлы. В РБ только приехал, вышел на 20минут из отеля и тут же его и приняли.
https://www.youtube.com/watch?v=CsO8JglIl1k
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15.08.2020 21:56 Ответить
ВЗОРВИТЕ СИЗО ПЕРЕД ЭТИМ ЗАЯВИВ ЗА СУТКИ О МИНИРОВАНИИ ЕГО !)
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16.08.2020 00:01 Ответить
Ментів треба після виходу на пенсію стріляти у потилицю з конфіскацією майна. Можна і до пенсії, але хто доживе...
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16.08.2020 07:57 Ответить
 
 