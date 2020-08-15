Звукорежиссер Соколовский, поставивший песню "Перемен" на провластном концерте в Минске, провел 5 суток в карцере без одежды, - СМИ
О судьбе Владислава Соколовского рассказал детский врач-реаниматолог Андрей Витушко. Он был задержан и отсидел 3 суток в минском СИЗО. Половину этого времени Витушко провел в одной камере с Соколовским.
Рассказ Витушко публикует белорусский портал TUT.by, информирует Цензор.НЕТ.
"Первые пять дней Владислав находился в одиночной камере. Это такая маленькая комната, где есть кровать, которая прикреплена к стене и откидывается только на ночь, кран, вместо раковины - урна, и так называемая "параша", то есть унитаз. Влад сказал, что там было холодно, на полу хлорка. По его словам, первые два дня ему не давали спать - просто не откидывали кровать, поэтому он сидел на табурете или на полу. Остальные три дня ему уже давали спать по ночам. Понятно, что никаких передач ему не передавали", - рассказал врач.
Читайте на Цензор.НЕТ: Штаб Тихановской начал формировать координационный совет для передачи власти
Через пять суток Влада перевели в камеру к Андрею. Он был без одежды - в одном белье.
"К нам его перевели в одних трусах, босиком. Сказал, что одежду забрали. Владислав - нормальный, адекватный, хороший, умный молодой человек. Он оставался веселым. Было очевидно, что ему нелегко все это вынести, но он держался. Он радовался солидарности людей, тому, что его помнят. Он был удивлен, что ему и его коллеге Кириллу Галанову собрали средства. Высказывал опасения, что будут шить дополнительные уголовные дела, чтобы отомстить за поступок. Мы пытались убедить в обратном, что теперь он находится под пристальным вниманием общественности", - рассказал Витушко.
Также на Цензор.НЕТ: Окружение Лукашенко планирует побег в Россию, - СМИ
Судьба второго звукорежиссера, Кирилла Голанова, остается неизвестной. В СИЗО на Окрестина в Минске о нем никто не слышал.
Напомним, Кирилл Галанов и Владислав Соколовский 6 августа включили песню Виктора Цоя после того, как на концерт, организованный властями, пришли многочисленные сторонники Светланы Тихановской.
7 августа Центральный районный суд Минска отправил Соколовского и Галанова на 10 суток под арест.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
«19:54, 15 августа 2020
Лукашенко заявил о готовности России помочь Белоруссии «при первом же запросе»
https://lenta.ru/auth/
Президент Белоруссии https://lenta.ru/tags/persons/lukashenko-aleksandr/ Александр Лукашенко заявил о готовности России помочь республике «при первом же нашем запросе». Об этом сообщает http://www.ria.ru/ РИА Новости .
По словам белорусского лидера, об этом он договорился с президентом России Владимиром Путиными в ходе https://lenta.ru/news/2020/08/15/podrobno/ последнего телефонного разговора. Как рассказал Лукашенко, со стороны Москвы может быть оказана всесторонняя помощь по обеспечению безопасности Белоруссии.»
«Нікого іного кромє Лукашенка! »
И всьо, шо не олицетворяет их образ жизни для них враждебно.
Макаревич? А він - касапський рок-музикант, чи чий?
https://dumskaya.net/news/v-odesse-piketiruyut-nochnoy-klub-gde-dolzhen-vy/?fbclid=IwAR27et4498lO6sAL7Je9N-fQt3PL2HFoF5h10hXbKI5YBsEs2u-8na0NglU В Одессе пикетировали ночной клуб, где выступал экс-лидер белорусской группы «Ляпис Трубецкой»
https://twitter.com/dmitriypaut
https://twitter.com/dmitriypaut Дмитрий https://twitter.com/dmitriypaut @dmitriypaut https://twitter.com/dmitriypaut/status/1294612249387163648 4 ч
А на Интере сегодня вечер памяти Цоя.
Вот такая она жизнь животных
Стары Ольса "Літвін"
https://www.youtube.com/watch?v=lCiqbQ_bWPs
Они одной закваски... плюс БГ
А вот Костик полностью *********...
Але проблема білорусів в тому, що в них відсутній справжній націоналістичний рух (а не радикально-анархістський, як у нас сволота та нацсуки), як клас. Але: Лука здатен прискорити постання білоруських націоналістів...
https://twitter.com/elnazaro777 солома @elnazaro777
https://twitter.com/elnazaro777 https://twitter.com/elnazaro777
Телеграмм-канал Очки Баканова пишет:
«у белорусов очень печальная ситуация. Да, есть протестные настроения. Для молодежи Лука - нонсенс. При нем всем душно. Но управляет протестами российское ГРУ. Некст-грушный канал, приготовленный заранее»
*капитаны очевидность прям...
Але нічого, я запам'ятав!
🤔
хоть и никакой ето долбаный не шедевр - мычание авец...
Пасите дальше Ваших баранов!!))
для нормальноого кацаповца ето ненормально.
радует "сер" за шо отдельное спасибо
Тексты, правда, есть приличные.
дрынь дрынь дрынь - он тебя несет ...
на седьом дрыне я прекратил слушать музыку на неделю....
кацапня понадсела, та и пес бы с ней
а теперь музыка....
а как выйдешь - мы за тебя пошутим.
тупо не мое...
тоби до чого носа свого носа вструмляти?
и не в перший раз вже...
По его словам..............
https://censor.net/n3213995
https://www.youtube.com/watch?v=CsO8JglIl1k