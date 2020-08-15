Звукорежиссер Соколовский, поставивший песню "Перемен" на провластном концерте в Минске, провел 5 суток в карцере без одежды, - СМИ

О судьбе Владислава Соколовского рассказал детский врач-реаниматолог Андрей Витушко. Он был задержан и отсидел 3 суток в минском СИЗО. Половину этого времени Витушко провел в одной камере с Соколовским.

Рассказ Витушко публикует белорусский портал TUT.by, информирует Цензор.НЕТ.

"Первые пять дней Владислав находился в одиночной камере. Это такая маленькая комната, где есть кровать, которая прикреплена к стене и откидывается только на ночь, кран, вместо раковины - урна, и так называемая "параша", то есть унитаз. Влад сказал, что там было холодно, на полу хлорка. По его словам, первые два дня ему не давали спать - просто не откидывали кровать, поэтому он сидел на табурете или на полу. Остальные три дня ему уже давали спать по ночам. Понятно, что никаких передач ему не передавали", - рассказал врач.

Читайте на Цензор.НЕТ: Штаб Тихановской начал формировать координационный совет для передачи власти

Через пять суток Влада перевели в камеру к Андрею. Он был без одежды - в одном белье.

"К нам его перевели в одних трусах, босиком. Сказал, что одежду забрали. Владислав - нормальный, адекватный, хороший, умный молодой человек. Он оставался веселым. Было очевидно, что ему нелегко все это вынести, но он держался. Он радовался солидарности людей, тому, что его помнят. Он был удивлен, что ему и его коллеге Кириллу Галанову собрали средства. Высказывал опасения, что будут шить дополнительные уголовные дела, чтобы отомстить за поступок. Мы пытались убедить в обратном, что теперь он находится под пристальным вниманием общественности", - рассказал Витушко.

Также на Цензор.НЕТ: Окружение Лукашенко планирует побег в Россию, - СМИ

Судьба второго звукорежиссера, Кирилла Голанова, остается неизвестной. В СИЗО на Окрестина в Минске о нем никто не слышал.

Напомним, Кирилл Галанов и Владислав Соколовский 6 августа включили песню Виктора Цоя после того, как на концерт, организованный властями, пришли многочисленные сторонники Светланы Тихановской.

7 августа Центральный районный суд Минска отправил Соколовского и Галанова на 10 суток под арест.