Мужчина пытался проехать через закрытый КПВВ в оккупированный Крым за взятку в $200, - ГПСУ
Ночью в контрольный пункт въезда-выезда "Чонгар" прибыл гражданин Украины, который направлялся на территорию оккупированного Крыма.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Херсонского погранотряда ГПСУ, "руководствуясь требованиями распоряжения КМУ 979-р от 08.08.2020 года при проверке документов пограничники установили, что лицо не имеет соответствующих оснований для пересечения админграницы и отказали гражданину в пропуске".
После отказа мужчина попытался "решить вопрос", предложив пограничникам средства в размере 200 долларов.
"Военнослужащие от неправомерного вознаграждения отказались и сообщили сотрудников Национальной полиции", – указывается в сообщении.
Напомним, Кабмин до 30 августа закрыл КПВВ на админгранице с оккупированным Крымом с целью предотвращение распространения на территории Украины COVID-19.
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