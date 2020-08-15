Мужчина пытался проехать через закрытый КПВВ в оккупированный Крым за взятку в $200, - ГПСУ

Ночью в контрольный пункт въезда-выезда "Чонгар" прибыл гражданин Украины, который направлялся на территорию оккупированного Крыма.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Херсонского погранотряда ГПСУ, "руководствуясь требованиями распоряжения КМУ 979-р от 08.08.2020 года при проверке документов пограничники установили, что лицо не имеет соответствующих оснований для пересечения админграницы и отказали гражданину в пропуске".

После отказа мужчина попытался "решить вопрос", предложив пограничникам средства в размере 200 долларов.

"Военнослужащие от неправомерного вознаграждения отказались и сообщили сотрудников Национальной полиции", – указывается в сообщении.

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Напомним, Кабмин до 30 августа закрыл КПВВ на админгранице с оккупированным Крымом с целью предотвращение распространения на территории Украины COVID-19.

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