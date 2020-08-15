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Мужчина пытался проехать через закрытый КПВВ в оккупированный Крым за взятку в $200, - ГПСУ

Мужчина пытался проехать через закрытый КПВВ в оккупированный Крым за взятку в $200, - ГПСУ

Ночью в контрольный пункт въезда-выезда "Чонгар" прибыл гражданин Украины, который направлялся на территорию оккупированного Крыма.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Херсонского погранотряда ГПСУ, "руководствуясь требованиями распоряжения КМУ 979-р от 08.08.2020 года при проверке документов пограничники установили, что лицо не имеет соответствующих оснований для пересечения админграницы и отказали гражданину в пропуске".

После отказа мужчина попытался "решить вопрос", предложив пограничникам средства в размере 200 долларов.

"Военнослужащие от неправомерного вознаграждения отказались и сообщили сотрудников Национальной полиции", – указывается в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Пограничники в Черновицкой области задержали 5 нелегалов из Алжира, - Госпогранслужба

Мужчина пытался проехать через закрытый КПВВ в оккупированный Крым за взятку в $200, - ГПСУ 01

Напомним, Кабмин до 30 августа закрыл КПВВ на админгранице с оккупированным Крымом с целью предотвращение распространения на территории Украины COVID-19.

Также читайте: Кабмин изменил порядок пересечения КПВВ с оккупированным Крымом: В случае негативного результата ПЦР-теста можно не проходить самоизоляцию

Автор: 

Госпогранслужба (6647) карантин (16729) Крым (26437) правоохранительные органы (2971) силовики (2799) КПВВ (330) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+8
наслухався рабіновича
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15.08.2020 20:27 Ответить
+7
Обережно) Може то президент їхав провідати ялтинську нерухомість.
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15.08.2020 20:14 Ответить
+3
Сьогодні я з одним таким розмовляв, що вирішив іммігрувати в Крим. Але його туди не пустили.🥴 Він вирішив, що там життя набагато краще, ніж у Києві.
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15.08.2020 20:16 Ответить
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Так а шо с тем ватником? 200 баксов не взяли, а скока взяли?
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15.08.2020 20:10 Ответить
Порвати пасторт і вигнати в Орду в три шиї.
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15.08.2020 20:11 Ответить
Обережно) Може то президент їхав провідати ялтинську нерухомість.
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15.08.2020 20:14 Ответить
Зажав більше грошей. Дав би штуку, може б і навідався на свою заімку таку скромненьку
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15.08.2020 21:44 Ответить
Сьогодні я з одним таким розмовляв, що вирішив іммігрувати в Крим. Але його туди не пустили.🥴 Він вирішив, що там життя набагато краще, ніж у Києві.
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15.08.2020 20:16 Ответить
наслухався рабіновича
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15.08.2020 20:27 Ответить
Цікаво в цій історії те, що він їхав до дядька з дружиною, яка народжена в Криму і дитиною. Дружину і дитину пропустили, а його не пропустили.😁
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15.08.2020 20:31 Ответить
"Дєди, в гражданскую, Сіваш в брод прєодолєвалі"
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15.08.2020 21:29 Ответить
Наивный чукотский юноша. Не для того перекрывали, чтобы за $200 шатались туда-сюда.
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15.08.2020 20:25 Ответить
Мало давав.
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15.08.2020 20:38 Ответить
Ніщеброд.
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15.08.2020 20:39 Ответить
Запретить въезд в Крым до конца оккупации. Штамп поставить на лоб.
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15.08.2020 20:42 Ответить
у него любовница там. да, тупая овца. да, никак не решится переехать на свободную территорию. и что, им теперь не *бацца? могли ему просто 200 баксов вернуть, сказать мужик не ищи на свою *опу приключений, всё-равно не пропустим, и отпустить домой. зато теперь герои... а на самом деле, нормальные люди так не делают
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15.08.2020 20:58 Ответить
Да какие там нормальные?) На кроссоверах в 25-30 лет катаются, живя в селе... И это рядовые пограничники)))
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15.08.2020 22:04 Ответить
заразить ковидом, дать 200 баксов и пропустить)
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15.08.2020 21:06 Ответить
Жена наверное сейчас радуется...
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15.08.2020 21:08 Ответить
Какие ошеломляющие новости!!!!!)))
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15.08.2020 21:53 Ответить
Хоть бы уже не озвучивали этот бред))) А то люди не видят на чем приезжают на работу эти пограничники)
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15.08.2020 22:07 Ответить
За штуцер бы проехал... Нищеброд
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15.08.2020 22:18 Ответить
Ну прям «на обум» решил $200 давать?... или были прецеденты? Или там погранцы отличаются от своих коллег-попрошаек с других погранперехрдов, встречающих тебя при взъезде в Украину фразой: «А шо ты нам привёз?»... В Чопе по €150 на Венгрию за человека пропускают, этот пересчитал евро в доллар и даже больше давал. А этим мало оказалось, ну... типа... Добавить бы, лето, сезон, цены поднялись на всё ..., а «пассажир» не захотел расчехляться.... Как то так...
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16.08.2020 11:55 Ответить
 
 