По Украине заняты менее четверти коек для пациентов с COVID-19, в Киеве и двух областях - более 50%, - Степанов

Загруженность коек в больницах в настоящее время составляет 24% от общего количества мест, выделенных для лечения больных COVID-19.

Об этом во время брифинга сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на telegram-канал Коронавірус_інфо.

Уточняется, что самый высокий показатель - в Киеве (52%), Львовской (52,8%), Черновицкой (52,4%) и Ивано-Франковской (48,8%) областях, тогда как в Запорожской - 3,6%.

"14 августа проведено селекторное совещание по готовности медучреждений с руководителями департаментов здравоохранения в областях и руководителями работ по противодействию COVID-19. Сейчас во всех 230 больницах второй волны ведется работа по увеличению количества коек с подведенным кислородом", - говорится в публикации.

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Напомним, в Украине по состоянию на утро субботы, 15 августа, зафиксирован очередной антирекорд заболевших за сутки COVID-19: 1 847 новых случаев заражения. При этом 633 человек выздоровели, 33 ранее заболевших умерли.