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Новости Коронавирус и карантин
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По Украине заняты менее четверти коек для пациентов с COVID-19, в Киеве и двух областях - более 50%, - Степанов

По Украине заняты менее четверти коек для пациентов с COVID-19, в Киеве и двух областях - более 50%, - Степанов

Загруженность коек в больницах в настоящее время составляет 24% от общего количества мест, выделенных для лечения больных COVID-19.

Об этом во время брифинга сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на telegram-канал Коронавірус_інфо.

Уточняется, что самый высокий показатель - в Киеве (52%), Львовской (52,8%), Черновицкой (52,4%) и Ивано-Франковской (48,8%) областях, тогда как в Запорожской - 3,6%.

"14 августа проведено селекторное совещание по готовности медучреждений с руководителями департаментов здравоохранения в областях и руководителями работ по противодействию COVID-19. Сейчас во всех 230 больницах второй волны ведется работа по увеличению количества коек с подведенным кислородом", - говорится в публикации.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Количество ПЦР-тестирований на COVID-19 за 4 мес. выросло в 100 раз, - Степанов

Напомним, в Украине по состоянию на утро субботы, 15 августа, зафиксирован очередной антирекорд заболевших за сутки COVID-19: 1 847 новых случаев заражения. При этом 633 человек выздоровели, 33 ранее заболевших умерли.

Автор: 

больница (1444) карантин (16729) Степанов Максим (2062) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Найефективніший засіб для боротьби з коронавірусом, пропонований владою, це, безумовно, "заборона перебування на вулиці без документів, що посвідчують особу"...
Це правильно. Була вже маса случаїв, коли вірус нападав на людину в масці... А от щоб уразив когось з паспортом - не случалось такого ще...
Вчені тіки руками розводять...

Я б ще брав з собою атестат про середню освіту, пісенник і фотографії з свайби...
Береженого бог береже...
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15.08.2020 21:15 Ответить
+6
Для тих, хто досі вважає, що в Україні є епідемія "нового коронавірусу".

Перший епідеміологічний поріг за нормами МОЗ складає 178672 людини, що хворіють на усі відомі респіраторні вірусні інфекції, підкреслюю, ОДНОЧАСНО. І я, аналізуючи цей показник, розумію, що можливості медичної системи повинні його враховувати. Тобто теоретично кількості ліжок в лікарнях повинно було б вистачати навіть при такій кількості хворих, коли можна достовірно говорити про те, що в країні почалася епідемія ГРВІ.

Що маємо з іншого боку? Всього українців, що "захворіли на ковід", - 89719 (хоча насправді це випадки "зараження", а дійсно хворих із симптомами та необхідністю медичної допомоги принаймні в кілька разів менше), і що надважливо, це за П'ЯТЬ З ПОЛОВИНОЮ МІСЯЦІВ!

Як кажуть, "відчуйте різницю".

При цьому нас щоденно лякають про можливий колапс медичної системи, яка може захлинутися новими хворими, якщо населення не буде виконувати правила, які жодним науковим дослідженням не обгрунтовані.

Проте за відкритими даними жодного дня не було зайнято більше 25% усіх ліжок в лікарнях "першої хвилі", яких нараховується близько 23 тисяч. Так, в певних регіонах зайнято більше 50% ліжок. Але чи це не є в першу чергу наслідком того, що ліжок там просто мало, як і самих лікарень (а не тому що "хворих багато")? Можливо, треба в цих областях відкривати більше лікарень, а не навпаки закривати їх та звільняти лікарів?
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15.08.2020 20:42 Ответить
+5
А почему пациент на фото привязан к койке?
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15.08.2020 20:48 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
Для тих, хто досі вважає, що в Україні є епідемія "нового коронавірусу".

Перший епідеміологічний поріг за нормами МОЗ складає 178672 людини, що хворіють на усі відомі респіраторні вірусні інфекції, підкреслюю, ОДНОЧАСНО. І я, аналізуючи цей показник, розумію, що можливості медичної системи повинні його враховувати. Тобто теоретично кількості ліжок в лікарнях повинно було б вистачати навіть при такій кількості хворих, коли можна достовірно говорити про те, що в країні почалася епідемія ГРВІ.

Що маємо з іншого боку? Всього українців, що "захворіли на ковід", - 89719 (хоча насправді це випадки "зараження", а дійсно хворих із симптомами та необхідністю медичної допомоги принаймні в кілька разів менше), і що надважливо, це за П'ЯТЬ З ПОЛОВИНОЮ МІСЯЦІВ!

Як кажуть, "відчуйте різницю".

При цьому нас щоденно лякають про можливий колапс медичної системи, яка може захлинутися новими хворими, якщо населення не буде виконувати правила, які жодним науковим дослідженням не обгрунтовані.

Проте за відкритими даними жодного дня не було зайнято більше 25% усіх ліжок в лікарнях "першої хвилі", яких нараховується близько 23 тисяч. Так, в певних регіонах зайнято більше 50% ліжок. Але чи це не є в першу чергу наслідком того, що ліжок там просто мало, як і самих лікарень (а не тому що "хворих багато")? Можливо, треба в цих областях відкривати більше лікарень, а не навпаки закривати їх та звільняти лікарів?
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15.08.2020 20:42 Ответить
А кто Вам сказал, что все виды ОРЗ нужно лечить в стационаре?
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15.08.2020 21:24 Ответить
Мені, Вам і іншим сказали, що карантин для того, щоб не захлинулася медична система.
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16.08.2020 02:07 Ответить
А расскажите как, любезнейшая, откуда вы взяли цифру эпидпорога и для каких конкретных заболеваний он рассчитан? Судя по вашим словам вы домохозяйка без медицинского образрваия
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15.08.2020 22:34 Ответить
Для дурних написано - норма МОЗ.
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16.08.2020 02:06 Ответить
То есть написано для таких как вы. Существ не способных назвать номер приказа которым утверждены такие эпидемиологические показатели для абсолютно нового вируса. А когда у вас на улице денежку на "погадать" просят, вы сразу даете?
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17.08.2020 07:34 Ответить
немає епід. порогів для окремого вірусу, дурник
ці показники загальні для усіх ГРВІ
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17.08.2020 10:47 Ответить
Ты хвора на голову! Є ГРВІ, а є грипп, є Кір, є Коклюш, є Дифтерія і для кожного небезпечного захворювання встановлюється певні правила які враховують здатність медичної системи впоратись з спалахом або епідемією. Я вже втомився писати це тупим шмарам які не здатні навіть відкити підручник з епідеміології, я вже мовчу про інфектологію
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17.08.2020 12:16 Ответить
до чого тут кір та коклюш?

зроби запит у МОЗ

є епід. поріг ЗАГАЛЬНИЙ для усіх респіраторних вірусних інфекційних хвороб, до яких МОЗ включає і грип, і ковід-19
твої якісь вигадки ("для кожного небезпечного захворювання встановлюється певні правила") не мають до реальності жодного відношення
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17.08.2020 12:19 Ответить
Так. Показуй наказ МОЗ де чітко сказано, що грипп та ковід входять до ГРВІ і на них поширюється твій епідпоріг. Також покажи наказ де вказано про цей епідпоріг. Поки не побачу наказів ти базарна баба
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17.08.2020 12:21 Ответить
роби запит у МОЗ, як це зробив знайомий юрист
а те, що ти щось не бачиш, абсолютно нічого не доводить
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17.08.2020 12:24 Ответить
Сонечко моє! От через таких як ти, багато людей не роблять вакцинацію, вірять в гомеопатію та інші фейки. Ти кричиш голосно, але більшість людей просто не спитають тебе просту річь "а де ж ти, падло, взяло таку інформацію?". Якщо ти не здатно відповісти за власні слова, то ти звичайна базарна баба і не більше того. Але зла людям ти принесешь багато
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17.08.2020 12:27 Ответить
ти не навів жодного аргументу і більше за усіх тут кудкудахчеш

шо там про вакцинацію? від жодної вакцини немає користі більше, ніж вона завдає шкоди
жодна вакцина не виконує покладену на неї задачу зменшення захворюваності

до речі, поцікався рівнем смертності дітей до 1 року в цьому році
вона значно впала в порівнянні з роком попереднім, тому що багато батьків (через карантин) в 2020му не щеплювали своїх дітей
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17.08.2020 12:31 Ответить
В мене немає слів. Є така річ як "тягар доведення" Якщо ти стверджуєш, що вірус не страшний то надай докази. Якщо ти надаєш як доказ сайт який не має нічого спільного з наукою і є не більше ніж фейком для лохів, то це не докази, це лайно. Якщо ти щось стверджуєш, то ти і доводишь і я маю повне право питати про деталі. От коли ти надаси відповіді, надаси аргументи, тоді я зможу аргументовано спростувати твої слова, або погодитися. Це основа наукового методу, але тобі в ПТУ забули пояснити суть наукового методу, якщо взагалі згадували про нього.
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17.08.2020 16:07 Ответить
цей сайт є нічим іншим як переліком посилань на наукові дослідження, який за своєю суттю нічим не відрізняється від вікіпедії, гуглу тощо
на кожен дослідження, факт, аналіз, тезу є ОКРЕМЕ ПОСИЛАННЯ на серйозне джерело

а ти, маніпулятор, просто йди в дупу
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17.08.2020 17:51 Ответить
"Перенесення тягаря доведення на опонента" - це помилка, яка має місце в суперечці, коли сперечальник намагається замість наведення аргументації власної точки зору примусити супротивника довести протилежне його точці зору. Нажаль більшість людей в Україні навіть не чули про тягар доведення і не знають як його користуватися. Ви настільки жалюгідні, що не знаєте примітивних правил полеміки, але чомусь намагаєтесь лізти в питання розуміння яких не до всіх приходить навіть після 7ми років навчання в мед. універі.
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17.08.2020 16:14 Ответить
"до речі, поцікався рівнем смертності дітей до 1 року в цьому році
вона значно впала в порівнянні з роком попереднім, тому що багато батьків (через карантин) в 2020му не щеплювали своїх дітей"

Посилання на статистику можна побачити, чи знову ваш ефімерний друг робив запит і ви просто бачили щось?
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17.08.2020 16:16 Ответить
в гуглі забанили?
ефемерний, судячи з дискусії, твій мозок
тому дискусія завершена
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17.08.2020 17:49 Ответить
звісно завершена. Бо є монолог тупої вагіни яка не чує жодного слова проти своєї "гіпотези" і не здатна надати жодного доказа свої словам.
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18.08.2020 11:20 Ответить
якби я тебе відгамселила за "вагіну", чмо ти недорозвинене
але ти лише в інтернетику такий хоробрий роззявляти своє хавало брудне
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18.08.2020 16:10 Ответить
Я можу і в живу тобі сказати про вагіну, бо це істина. Доречі саме люди з низьким рівнем інтеллекту не здатні сприямати аргументи і на будь яку образу хочуть відгамселити, адже не мають здібності відповідсти ))
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19.08.2020 07:58 Ответить
дуже самокритично
в живу ти сходиш по-малому і по-великому в свої штанці, недогерой
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19.08.2020 11:05 Ответить
Ахаха... обожнюю таких як ти, ви всі однакові... напевно таке страшко, що до твоєї вагіни нікому немає діла, от ти й бісишся ))
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19.08.2020 12:15 Ответить
Ой, дивись, тут https://moz.gov.ua/article/health/jak-vidrizniti-grip-vid-grvi розрізняють грипп і грві
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17.08.2020 12:22 Ответить
тут нічого про епід. поріг немає
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17.08.2020 12:25 Ответить
"тут нічого про епід. поріг немає" Так і ти нічого про епідпоріг не надало! НІЧОГО!!! Твої слова це просто слова базарної бабки яка десь і щось чула, але не здатна відповісти конкретно де і що і головне не здатна надати докази.
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17.08.2020 12:28 Ответить
ще раз, недорозвинений: я бачила відповідь на запит, що був зроблений знайомим юристом
на що посилаєшся ти, коли сперечаєшся зі мною? які аргументи? ніяких
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17.08.2020 12:33 Ответить
ти бачила відповідь на запит, але в тебе немає навіть фото зробленого телефоном? в 2020 році? Ти хвора
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17.08.2020 12:41 Ответить
в тебе немає взагалі нічого, дуже здоровий агресивний вилупок
тож живи у своїх вигадках та фантазіях
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17.08.2020 12:46 Ответить
У мене э все! Але ти і саме ти стверджеєшь певні речі, а отже саме ти має наводити докази. Це апріорна істина наукового світу! цього не розуміють тільки йолопи та росіяни.
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17.08.2020 12:54 Ответить
Що таке ГРВІ? сезонні захворювання які не мають серьезних наслідків для хворих окрім тих в кого і так вже органи відмовили. Для ГРВІ встановлюють певні пороги, щоб вчасно закривати ті ж школи, бо вчити дітей коли 2/3 не прийшло на заняття не доцільно. Більше того в усьому світі грипп вважають небезпечним захворюванням і від нього роблять вакцинацію, бо порахували, що дешевше вакцинувати ніж потім лікувати. про захворювання де смертність більше 1% я взагалі мовчу. І тільки такі як ти намагаються натягнути сову на глобус...
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17.08.2020 12:20 Ответить
що дешевше вакцинувати ніж потім лікувати

це ти звідки взяв? що за безглуздя

99% заражених сарс-ков-2 не мають ніяких симптомів, середній вік померлих від нього - 80 з чимось років
схоже, що це ти натягуєш сову на глобус, видаючи природну смертність за смертність від коронавірусу
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17.08.2020 12:26 Ответить
смертність від сарс-ков-2 менша 1%
це визнали СDC в США та RKI у Німеччині
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17.08.2020 12:28 Ответить
і знову пусті слова. Де посилання на вказані джерала?
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17.08.2020 12:31 Ответить
вивчай
https://swprs.org/studies-on-covid-19-lethality/
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17.08.2020 12:32 Ответить
Ти дурна? Ти мені сказала про RKI та СDC. Де посилання саме на ці джерела? А ти мені що дало? посилання на сайт який не має жодного відношення до офіціальних джерел, невідомо звідки бере свої данні і взагалі є скоріше сайтом розповсудження пропаганди ніж медичним сайтом. Я звісно розумію, що читати медичні сайти ти просто не здатно через брак розуму, але ти спробуй.
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17.08.2020 12:40 Ответить
цей сайт нічим не відрізняється від вікіпедії тощо
якщо ти, паршивий маніпулятор не помітив, то для кожного дослідження там є ОКРЕМЕ посилання
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17.08.2020 12:47 Ответить
Вікіпедія, цей сайт та багато інших сайтів є не більше ніж розважальними ресурсами інформацію з яких не можна використовувати в серьозній розмові. Ти навело назви установ Німеччини та США і заявило, що по їх данним смертінсть нижче ніж у гриппа, але ти не здатне надати посилання на цю інформацію. Робимо висновок ти брешеш! Залишається тільки з'ясувати одне: ти тупе чи жертва пропаганди?
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17.08.2020 12:56 Ответить
А от тобі чому "яка різниця" з якого сайту брати інфу не працює. https://users.livejournal.com/-iga/182656.html ти чергова ватниця, що ховається за українською мовою
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17.08.2020 13:00 Ответить
Шановна Тетяна! Ваш коментар на 100% вірний а, головне, своєчасний. Не варто було зриватися на відповіді типу "сам дурак". Втрачається суть дискусії.
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24.08.2020 12:42 Ответить
дякую
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24.08.2020 21:51 Ответить
Сначала лапша, теперь спагетти, и всё для того, чтобы карантин ввести с сентября - октября
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15.08.2020 20:44 Ответить
Ну так давай ты пойдешь в отделение с больными и на видео заболеешь и будешь вести видеоблог две недели. Посмотрим как ты запоешь когда таки будешь больным.
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17.08.2020 12:57 Ответить
А почему ты так уверен что я заболею? У тебя много знакомых заболели?
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17.08.2020 13:30 Ответить
Да уж достаточно. И довольными от болезни не остался ни один. Ну так устроишь для всех показательное доказательство "неопасности" коронавируса? Я тебе даже камеру да
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17.08.2020 13:36 Ответить
Я так и думал... все вы как один только кричать можете, а как предложишь заразиться "не опасной" болезнью, так сразу голову в кусты...
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17.08.2020 16:08 Ответить
Мне просто пох на вирус короны, считаю это обычная типа простуды или орви, потому мне на неё пох
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17.08.2020 17:28 Ответить
Ну так давай, камеру в руки и в инфекционку! Покажи всему миру, что это херня!
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18.08.2020 11:20 Ответить
Херня, это та которая у коня, а это обычное надувательство. Это первое.
Во вторых, я никому ничего не собираюсь доказывать.
В третьих. Это сугубо лично моё субъективное мнение, и это для меня аксиома.
Можешь тут не писать больше - всё равно не отвечу
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18.08.2020 15:10 Ответить
Лошара ))
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19.08.2020 07:59 Ответить
Сьогодні а Києві нібито збільшення хворих на короновірус, але всі це ігнорують.
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15.08.2020 20:44 Ответить
Ви ж їм розказали, що коронавірус то вигадки Білла Гейтса і репоєдов ?
Чи рєптілоєдов?
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15.08.2020 21:11 Ответить
Зюільшення є багато де. Але багато де просто брешуть що немає.
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15.08.2020 21:08 Ответить
Это как с львовским мусором: если его равномерно "размазать" по всем областям Украины, то ситуация уже не кажется столь катастрофической.
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15.08.2020 20:45 Ответить
А почему пациент на фото привязан к койке?
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15.08.2020 20:48 Ответить
И так будет с каждым кто не верит в само существования ВИРУСА КОРОНЫ ГОЛОВНОГО МОЗГА ))
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15.08.2020 20:51 Ответить
Ти, 100% голосував проти Порошенка.
От скажи, як я здогадався?
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15.08.2020 21:15 Ответить
На выборы не ходил, не хожу и не буду ходить, тк считаю что это всё великая объе...горовка.
А ты 100% голосовал за Порошенко и ты 100% порохобот.
От скажи, як я здогадався?
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16.08.2020 09:32 Ответить
https://censor.net/user/88272 А я й не помітив.Щоб хворий не втік. Бо цей вірус в більшості проходить без симптомів.А так будуть пробувати експерименти.
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15.08.2020 20:56 Ответить
Мабуть він помер, але бояться його втечі з лікарні🥴
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15.08.2020 20:58 Ответить
Сбежать видать хотел от "лечения", а может это психлечебница.
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15.08.2020 21:59 Ответить
https://mmt.zp.ua/shop/dlya-doma/ortho/nakolenniki/golenostop/good_4013.html ремни-фиксаторы (вязки, мягкие вязки) для функциональной кровати используются в отделениях реанимации, нейрохирургии, неврологии, психиатрии, когда возникает необходимость фиксации больного в процессе лечения при нарушении сознания, в послеоперационный период для улучшения регенерационных процессов, также моторно-возбудимых больных, а также во время транспортировки службами МЧС и скорой помощи.
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16.08.2020 09:46 Ответить
коронавирус есть атрибут правления Зеленского. на него так просто списывать сп*зженные из бюджета миллиарды
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15.08.2020 20:53 Ответить
ты дурак?
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15.08.2020 22:36 Ответить
коронавирус есть насаледие правления порошенки
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17.08.2020 13:31 Ответить
Еще один...
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17.08.2020 13:35 Ответить
типо кто-то особо рвется в больницу, где хорошо если не дозаразят, а хотя бы не залечат до встречи с Аллахом и рабом Его Гиппопопократом))
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15.08.2020 20:55 Ответить
Так это получается по койкопоказателю Украина вышла на первое место. А сколько подушек на каждого больного?
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15.08.2020 20:58 Ответить
В Україні зайнято менше чверті ліжок для пацієнтів із COVID-19, у Києві та двох областях - понад 50%, - Степанов - Цензор.НЕТ 4316
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15.08.2020 21:12 Ответить
https://twitter.com/A_Traxel

https://twitter.com/A_Traxel NATO-OTAN https://twitter.com/A_Traxel @A_Traxel https://twitter.com/A_Traxel/status/1294548528795127808 12 ч

Зе в ступорі... Західні інституції, які надали гроші для боротьби з COVID19 в Україні, вимагають провести аудит і отримати відомості, куди були потрачені ці кошти. В зеленої влади починає вже підгорати. Лише 15 % цих коштів пішли на боротьбу з короною, а інші зникли.

https://twitter.com/2dee61e5b3d64ee

https://twitter.com/2dee61e5b3d64ee Валентина https://twitter.com/2dee61e5b3d64ee @2dee61e5b3d64ee

Прелєстно, прелєстно!
Тільки про це говорили. В Южному стоїть іноземне судно, на якому 11 членів екіпажу хворі на ковід, а капітан помер і їх відправили в лікарню, де нема ашвл, хоча зелень відзвітувала, що в 5 лікарнях Одеси є, а апарати є тільки в одній, де й були.
Крадії підлі.
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15.08.2020 23:59 Ответить
Прикинь ,в Запорожской обл все плещутся в море как тюлени а Запад **..т .Не угодили государю.
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15.08.2020 21:14 Ответить
А може треба озвучити кількість проведених у Запорізькій області тестів ПЦР на 1000 осіб ?
І вже тоді глянути, як воно корелює з кількістю хворих у інших областях?
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15.08.2020 21:20 Ответить
соррі, тестів ПЛР.
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15.08.2020 21:35 Ответить
Наверное ты из тех кто ходит в маске .
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15.08.2020 21:52 Ответить
І мию руки, якими брався за поручні в метро.
Дрочери, вони ж ні рук не миють, ні масок не носять.
Це Вам інформація, як бонус.
А так да, у Вас є аналітичні здібності.
Розвивайте їх.
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15.08.2020 23:09 Ответить
Во оно как?Кто не верит в секту короны -дрочер ? Ну вы интересные одноклеточные.
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19.08.2020 18:18 Ответить
https://www.facebook.com/vitalii.chepynoga?__tn__=%2CdC-R-R&eid=ARBLrsCTtQYOnVchhVWf7Vdc22JTRx9u5MhLVG3TkxgWbSil8z9pibTE95_VkpuGxoUTMSi3fjLq-TCd&hc_ref=ARRIF33qoQenMBcxpaPBm6kZFXvhQ8Da-jICmuYeKuM-crt3BAm8-wSlFyJsHZPjXpE&fref=nf Vitalii Chepynoga
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Найефективніший засіб для боротьби з коронавірусом, пропонований владою, це, безумовно, "заборона перебування на вулиці без документів, що посвідчують особу"...
Це правильно. Була вже маса случаїв, коли вірус нападав на людину в масці... А от щоб уразив когось з паспортом - не случалось такого ще...
Вчені тіки руками розводять...

Я б ще брав з собою атестат про середню освіту, пісенник і фотографії з свайби...
Береженого бог береже...
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15.08.2020 21:15 Ответить
Спасибо что есть еще адекватные люди .
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15.08.2020 21:53 Ответить
Главное, что ты мозг с собой не берешь, а документы надо брать.
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15.08.2020 22:37 Ответить
Вовочку навечно к коечке .И ковита не будет .
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15.08.2020 22:22 Ответить
Те кто отрицают вирус, попробуйте им переболеть.
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15.08.2020 22:38 Ответить
В Киеве много депутатов болеет - всю статистику столице портят. Може они, шо-то знают? Може им на оздоровление потом по миллиону дадут? Или 2, а лучше пять! Чи то для них не деньги?
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15.08.2020 22:49 Ответить
Главное в этой афере это тесты. Благодоря им теперь можно любого можно даже козу или папайу,обозвать зараженым. Теперь не надо симптомов,температуры есть тесты есть больной нет тестов где же взять больных. Тесты это кощеева смерть ковидной секты, запретить тесты секта умрет.
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16.08.2020 04:39 Ответить
100%
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17.08.2020 10:48 Ответить
Юра короткий, ты головой не ударялся в детстве, много раз? Ты спроси у тех кто перенес вирус как оно, а лучше сам в инфекционное отделение зайди и заразись.
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17.08.2020 16:23 Ответить
Антоша ,головой ты бахнулся .Мы все много чего перенесли ,только с ума так не сходили .Тебя уже подсадили на страх а ты дальше его распространяешь.Ты опасней любого ковита .Хочешь под надзором быть ,будь .Накупи масок и вакцин ,обколись и радуйся .Не забуть три раза ,,ку,,
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19.08.2020 18:24 Ответить
Мальчик, у тебя паранойя, а это как известно один из симптомов шизофрении )) Если тебе не хватает образования так дуй в школу учится по новой, а нести бред не стоит.
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20.08.2020 09:39 Ответить
 
 