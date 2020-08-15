По Украине заняты менее четверти коек для пациентов с COVID-19, в Киеве и двух областях - более 50%, - Степанов
Загруженность коек в больницах в настоящее время составляет 24% от общего количества мест, выделенных для лечения больных COVID-19.
Об этом во время брифинга сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на telegram-канал Коронавірус_інфо.
Уточняется, что самый высокий показатель - в Киеве (52%), Львовской (52,8%), Черновицкой (52,4%) и Ивано-Франковской (48,8%) областях, тогда как в Запорожской - 3,6%.
"14 августа проведено селекторное совещание по готовности медучреждений с руководителями департаментов здравоохранения в областях и руководителями работ по противодействию COVID-19. Сейчас во всех 230 больницах второй волны ведется работа по увеличению количества коек с подведенным кислородом", - говорится в публикации.
Напомним, в Украине по состоянию на утро субботы, 15 августа, зафиксирован очередной антирекорд заболевших за сутки COVID-19: 1 847 новых случаев заражения. При этом 633 человек выздоровели, 33 ранее заболевших умерли.
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Перший епідеміологічний поріг за нормами МОЗ складає 178672 людини, що хворіють на усі відомі респіраторні вірусні інфекції, підкреслюю, ОДНОЧАСНО. І я, аналізуючи цей показник, розумію, що можливості медичної системи повинні його враховувати. Тобто теоретично кількості ліжок в лікарнях повинно було б вистачати навіть при такій кількості хворих, коли можна достовірно говорити про те, що в країні почалася епідемія ГРВІ.
Що маємо з іншого боку? Всього українців, що "захворіли на ковід", - 89719 (хоча насправді це випадки "зараження", а дійсно хворих із симптомами та необхідністю медичної допомоги принаймні в кілька разів менше), і що надважливо, це за П'ЯТЬ З ПОЛОВИНОЮ МІСЯЦІВ!
Як кажуть, "відчуйте різницю".
При цьому нас щоденно лякають про можливий колапс медичної системи, яка може захлинутися новими хворими, якщо населення не буде виконувати правила, які жодним науковим дослідженням не обгрунтовані.
Проте за відкритими даними жодного дня не було зайнято більше 25% усіх ліжок в лікарнях "першої хвилі", яких нараховується близько 23 тисяч. Так, в певних регіонах зайнято більше 50% ліжок. Але чи це не є в першу чергу наслідком того, що ліжок там просто мало, як і самих лікарень (а не тому що "хворих багато")? Можливо, треба в цих областях відкривати більше лікарень, а не навпаки закривати їх та звільняти лікарів?
ці показники загальні для усіх ГРВІ
зроби запит у МОЗ
є епід. поріг ЗАГАЛЬНИЙ для усіх респіраторних вірусних інфекційних хвороб, до яких МОЗ включає і грип, і ковід-19
твої якісь вигадки ("для кожного небезпечного захворювання встановлюється певні правила") не мають до реальності жодного відношення
а те, що ти щось не бачиш, абсолютно нічого не доводить
шо там про вакцинацію? від жодної вакцини немає користі більше, ніж вона завдає шкоди
жодна вакцина не виконує покладену на неї задачу зменшення захворюваності
до речі, поцікався рівнем смертності дітей до 1 року в цьому році
вона значно впала в порівнянні з роком попереднім, тому що багато батьків (через карантин) в 2020му не щеплювали своїх дітей
на кожен дослідження, факт, аналіз, тезу є ОКРЕМЕ ПОСИЛАННЯ на серйозне джерело
а ти, маніпулятор, просто йди в дупу
вона значно впала в порівнянні з роком попереднім, тому що багато батьків (через карантин) в 2020му не щеплювали своїх дітей"
Посилання на статистику можна побачити, чи знову ваш ефімерний друг робив запит і ви просто бачили щось?
ефемерний, судячи з дискусії, твій мозок
тому дискусія завершена
але ти лише в інтернетику такий хоробрий роззявляти своє хавало брудне
в живу ти сходиш по-малому і по-великому в свої штанці, недогерой
на що посилаєшся ти, коли сперечаєшся зі мною? які аргументи? ніяких
тож живи у своїх вигадках та фантазіях
це ти звідки взяв? що за безглуздя
99% заражених сарс-ков-2 не мають ніяких симптомів, середній вік померлих від нього - 80 з чимось років
схоже, що це ти натягуєш сову на глобус, видаючи природну смертність за смертність від коронавірусу
це визнали СDC в США та RKI у Німеччині
https://swprs.org/studies-on-covid-19-lethality/
якщо ти, паршивий маніпулятор не помітив, то для кожного дослідження там є ОКРЕМЕ посилання
Во вторых, я никому ничего не собираюсь доказывать.
В третьих. Это сугубо лично моё субъективное мнение, и это для меня аксиома.
Можешь тут не писать больше - всё равно не отвечу
Чи рєптілоєдов?
От скажи, як я здогадався?
А ты 100% голосовал за Порошенко и ты 100% порохобот.
От скажи, як я здогадався?
https://twitter.com/A_Traxel NATO-OTAN https://twitter.com/A_Traxel @A_Traxel https://twitter.com/A_Traxel/status/1294548528795127808 12 ч
Зе в ступорі... Західні інституції, які надали гроші для боротьби з COVID19 в Україні, вимагають провести аудит і отримати відомості, куди були потрачені ці кошти. В зеленої влади починає вже підгорати. Лише 15 % цих коштів пішли на боротьбу з короною, а інші зникли.
https://twitter.com/2dee61e5b3d64ee
https://twitter.com/2dee61e5b3d64ee Валентина https://twitter.com/2dee61e5b3d64ee @2dee61e5b3d64ee
Прелєстно, прелєстно!
Тільки про це говорили. В Южному стоїть іноземне судно, на якому 11 членів екіпажу хворі на ковід, а капітан помер і їх відправили в лікарню, де нема ашвл, хоча зелень відзвітувала, що в 5 лікарнях Одеси є, а апарати є тільки в одній, де й були.
Крадії підлі.
І вже тоді глянути, як воно корелює з кількістю хворих у інших областях?
Дрочери, вони ж ні рук не миють, ні масок не носять.
Це Вам інформація, як бонус.
А так да, у Вас є аналітичні здібності.
Розвивайте їх.
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Найефективніший засіб для боротьби з коронавірусом, пропонований владою, це, безумовно, "заборона перебування на вулиці без документів, що посвідчують особу"...
Це правильно. Була вже маса случаїв, коли вірус нападав на людину в масці... А от щоб уразив когось з паспортом - не случалось такого ще...
Вчені тіки руками розводять...
Я б ще брав з собою атестат про середню освіту, пісенник і фотографії з свайби...
Береженого бог береже...