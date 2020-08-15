Лукашенко заявляет, что договорился с Путиным о военном вмешательстве "при первом же запросе"

Россия при первом запросе окажет всестороннюю помощь по обеспечению безопасности Беларуси в случае внешних военных угроз.

Об этом Александр Лукашенко, которого ЦИК Беларуси объявил победителем президентских выборов, заявил сегодня на совещании в Центре стратегического управления в Министерстве обороны Беларуси, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на БЕЛТА.

"Когда речь идет о военной составляющей, у нас есть договор с Российской Федерацией в рамках Союзного государства и ОДКБ. Как раз эти моменты подходят под этот договор. Поэтому сегодня с президентом России у меня состоялся длительный, обстоятельный разговор о ситуации. Должен сказать, меня даже несколько удивило - абсолютно посвящен в то, что происходит", - отметил Лукашенко.

"И мы с ним (Владимиром Путиным. - Ред.) договорились: при первом же нашем запросе будет оказана всесторонняя помощь по обеспечению безопасности Республики Беларусь", - заявил Александр Лукашенко.

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Напомним, 15 августа объявленный ЦИК Беларуси победителем президентских выборов Александр Лукашенко заявил о необходимости обсудить ситуацию в стране с президентом РФ Владимиром Путиным. "это уже угроза не только Беларуси", - заявил он.

Позже Александр Лукашенко и Владимир Путин провели в субботу телефонный разговор о ситуации "внутри и вокруг" Беларуси.