Официальные результаты выборов президента РБ не вызывают доверия в белорусском обществе, - МИД Украины

В Министерстве иностранных дел Украины призвали руководство Беларуси не допустить дальнейших преследований оппонентов и митингующих.

Об этом говорится в заявлении МИД, передает Цензор.НЕТ.

МИД Украины "констатирует, что официально обнародованные результаты выборов президента Республики Беларусь не вызывают доверия в белорусском обществе".

"Мы в целом разделяем позицию, высказанную Европейским союзом относительно выборов в Беларуси. Украина чрезвычайно обеспокоена случаями необоснованной жестокости правоохранителей в отношении граждан, участвующих в протестах, представителей СМИ и иностранцев.

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Рассчитываем, что освобождение из-под стражи части задержанных станет началом диалога власти с гражданским обществом в целях поиска компромиссов.

Призываем руководство Беларуси не допустить дальнейших преследований по политическим мотивам своих оппонентов и тех граждан Беларуси, которые вышли на улицы городов продемонстрировать свою позицию, а также тщательно расследовать все факты неправомерного применения силы против мирных протестующих.

Украина считает Беларусь особенно близкой страной и готова приложить все усилия, чтобы помочь ей пройти этот сложный этап без ослабления суверенитета, урегулировать кризис с соблюдением основных прав и свобод граждан", - говорится в заявлении.

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