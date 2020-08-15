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Новости Революция в Беларуси
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Официальные результаты выборов президента РБ не вызывают доверия в белорусском обществе, - МИД Украины

Официальные результаты выборов президента РБ не вызывают доверия в белорусском обществе, - МИД Украины

В Министерстве иностранных дел Украины призвали руководство Беларуси не допустить дальнейших преследований оппонентов и митингующих.

Об этом говорится в заявлении МИД, передает Цензор.НЕТ.

МИД Украины "констатирует, что официально обнародованные результаты выборов президента Республики Беларусь не вызывают доверия в белорусском обществе".

"Мы в целом разделяем позицию, высказанную Европейским союзом относительно выборов в Беларуси. Украина чрезвычайно обеспокоена случаями необоснованной жестокости правоохранителей в отношении граждан, участвующих в протестах, представителей СМИ и иностранцев.

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Рассчитываем, что освобождение из-под стражи части задержанных станет началом диалога власти с гражданским обществом в целях поиска компромиссов.

Призываем руководство Беларуси не допустить дальнейших преследований по политическим мотивам своих оппонентов и тех граждан Беларуси, которые вышли на улицы городов продемонстрировать свою позицию, а также тщательно расследовать все факты неправомерного применения силы против мирных протестующих.

Украина считает Беларусь особенно близкой страной и готова приложить все усилия, чтобы помочь ей пройти этот сложный этап без ослабления суверенитета, урегулировать кризис с соблюдением основных прав и свобод граждан", - говорится в заявлении.

Также читайте: Лукашенко в Минобороны: нам не нужны никакие посредники, страну не отдадим

Автор: 

Беларусь (7937) выборы (24766) МИД (7033)


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Топ комментарии
+16
Чо-то промямлили невразумительное..... Этот таракан голосует синхронно с РФ в ООН по Крыму и т.д., чего жалеть эту фашистскую образину.....
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15.08.2020 23:01 Ответить
+12
Для того чтобы создать "Люблинскую Унию 2.0" - надо помнить и гордиться своими предками, сделавшими первую Люблинскую Унию. Тогда, ВКЛ, объединившись с Королевством Польским и создав Речь Посполитую мы выписывали знатных пенделей и татаро-монголам, и крымским ханам и Московии.
С тараканом это невозможно априори. Будучи цыганом по национальности и совком в душе он люто-бешено ненавидит все то, что связано с ВКЛ и Речь Посполитой.
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15.08.2020 23:54 Ответить
+11
В каком целом, бл.? Вы конкретно скажите признаете выборы или нет? В Минск поедете на очередную сдачу интересов Украины или нет?
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15.08.2020 22:59 Ответить
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На майдані біля церкви ліворуція іде.
Хай чабан, усі гукнули, за отамана буде.
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16.08.2020 00:15 Ответить
нормально. в стиле - коренным народом африки являются афроафриканцы )
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16.08.2020 00:16 Ответить
Дипломатія України, яка вижила навіть у страшні часи , перетворилася в рейтингпідмиваючу машину , саме не відмивє рейтинг сцарю, який падає й падає від ваги бруду та стидобища, а так... тільки трішки хочаб його підмиває...
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16.08.2020 00:29 Ответить
Звернула увагу, що рубрику назвали =Революція в Білорусі=.
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16.08.2020 01:00 Ответить
И вашим, и нашим, и там лизнуть, и там не обидеть.

заявления Зеленского и Мид Украины по Беларуси похожи на неловкое позорное блеяние, сродни поддержке всех преступлений отморозка Лукашенка и его силовиков, которые происходят сейчас в Беларуси в отношении Народа.
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16.08.2020 02:07 Ответить
Россоссийском. Страна называется Беларусь. И общество в ней беларуское.
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16.08.2020 02:17 Ответить
Зла не хватает.
Зеленский: "Рассчитываем, что освобождение из-под стражи части задержанных станет началом диалога власти с гражданским обществом в целях поиска компромиссов"
Какой нехер части?
Порох: "немедленно освободить из тюрем и мест содержания политических заключенных и мирных протестующих и прекратить преследование политических оппонентов"
Еще вопросы есть ?
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16.08.2020 08:02 Ответить
В МИДе что-то такое же мутное и сцикливое выср.ли, как и зеленый презик накануне. И кто нас за такую импотентность говнистую уважать будет? Слава Ким Чен Пу и Ким Чен Лу?
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16.08.2020 08:38 Ответить
Президенты меняются,а дебилизм власти остаётся тот же.
Откуда вам знать, что у них вызывает доверие,а что нет?
Вас ничему не научила собственная история развала страны?
путлер потирает руки, Запад,Америка и мы,как шавки,вместе с ними, осуждаем Лукашенко,тем самым заставляя его сдаться на милость путлера.
Оскудел мир умными руководителями,откровенные идиоты и недоумки,которые постоянно наступают на одни и те же грабли.
Сегодня,альтернативы Лукашенко,нет и быть не может!
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16.08.2020 09:29 Ответить
добавь для ясности "зиг хайль"
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16.08.2020 09:32 Ответить
мдя.... уделали и бацьку и белорусов как детей..................
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16.08.2020 11:31 Ответить
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