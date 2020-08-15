Официальные результаты выборов президента РБ не вызывают доверия в белорусском обществе, - МИД Украины
В Министерстве иностранных дел Украины призвали руководство Беларуси не допустить дальнейших преследований оппонентов и митингующих.
Об этом говорится в заявлении МИД, передает Цензор.НЕТ.
МИД Украины "констатирует, что официально обнародованные результаты выборов президента Республики Беларусь не вызывают доверия в белорусском обществе".
"Мы в целом разделяем позицию, высказанную Европейским союзом относительно выборов в Беларуси. Украина чрезвычайно обеспокоена случаями необоснованной жестокости правоохранителей в отношении граждан, участвующих в протестах, представителей СМИ и иностранцев.
Рассчитываем, что освобождение из-под стражи части задержанных станет началом диалога власти с гражданским обществом в целях поиска компромиссов.
Призываем руководство Беларуси не допустить дальнейших преследований по политическим мотивам своих оппонентов и тех граждан Беларуси, которые вышли на улицы городов продемонстрировать свою позицию, а также тщательно расследовать все факты неправомерного применения силы против мирных протестующих.
Украина считает Беларусь особенно близкой страной и готова приложить все усилия, чтобы помочь ей пройти этот сложный этап без ослабления суверенитета, урегулировать кризис с соблюдением основных прав и свобод граждан", - говорится в заявлении.
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Хай чабан, усі гукнули, за отамана буде.
заявления Зеленского и Мид Украины по Беларуси похожи на неловкое позорное блеяние, сродни поддержке всех преступлений отморозка Лукашенка и его силовиков, которые происходят сейчас в Беларуси в отношении Народа.
Зеленский: "Рассчитываем, что освобождение из-под стражи части задержанных станет началом диалога власти с гражданским обществом в целях поиска компромиссов"
Какой нехер части?
Порох: "немедленно освободить из тюрем и мест содержания политических заключенных и мирных протестующих и прекратить преследование политических оппонентов"
Еще вопросы есть ?
Откуда вам знать, что у них вызывает доверие,а что нет?
Вас ничему не научила собственная история развала страны?
путлер потирает руки, Запад,Америка и мы,как шавки,вместе с ними, осуждаем Лукашенко,тем самым заставляя его сдаться на милость путлера.
Оскудел мир умными руководителями,откровенные идиоты и недоумки,которые постоянно наступают на одни и те же грабли.
Сегодня,альтернативы Лукашенко,нет и быть не может!