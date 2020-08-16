РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11817 посетителей онлайн
Новости Революция в Беларуси
25 554 186

Лукашенко поручил перекинуть десантников в Гродно, "поскольку напряженная ситуация на западных границах"

Лукашенко поручил перекинуть десантников в Гродно,

На совещании в Центре стратегического управления в Министерстве обороны Беларуси Александр Лукашенко, которого ЦИК РБ объявил победителем президентских выборов, поручил перекинуть Витебскую десантно-штурмовую бригаду в Гродно.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на TUT.BY, специалисты Вооруженных сил доложили Лукашенко о "наращивании военного компонента" у западных границ страны. Тот выразил обеспокоенность количеством учений НАТО в соседних с Беларусью странах и заявил, что идет эскалация и наращивание вооруженного компонента на этих территориях. Лукашенко напомнил, что выработан алгоритм реагирования на подобные события.

"Я попрошу дополнительно, поскольку напряженная ситуация на западных границах, воздушно-десантную бригаду из Витебска перебросить в Гродно. Я вас очень попрошу, поблагодарю вас за то, что вы Брестском регионе работает и порядок там поддерживаете. Пусть в Бресте наша десантно-штурмовая бригада остается и работает во взаимосвязи с пограничниками для стабилизации ситуации на юго-западе", - сказал Лукашенко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Белорусских бюджетников сгоняют на митинг за Лукашенко в Минск, - СМИ

Напомним, 15 августа Александр Лукашенко пообщался с Владимиром Путиным и позже сообщил о достигнутой договоренности: при первом же запросе Россия окажет всестороннюю помощь по обеспечению безопасности Беларуси.

Автор: 

Беларусь (7937) Лукашенко Александр (3625)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+39
Похоже готовится провокация для захода кацапских войск в Беларусь
показать весь комментарий
16.08.2020 02:34 Ответить
+37
Ослабление восточной границы для вторжения пуйла?
показать весь комментарий
16.08.2020 02:59 Ответить
+36
Убирает всех от границы с рашкой ? Типа - ой, так там никого не было, вот и прошли момо
показать весь комментарий
16.08.2020 02:32 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 2 из 2
Да не скажи! Если не спасти белорусов, то кацапская сволота будет еще и на границе с БР.
показать весь комментарий
16.08.2020 08:42 Ответить
Яких бєларусів? Тих, що воювали на Донбасі проти українців?
показать весь комментарий
16.08.2020 08:49 Ответить
Вони, вважай, УЖЕ ТАМ...
показать весь комментарий
16.08.2020 09:46 Ответить
Скоро буду тролить белорусов - чей Витебск ?
показать весь комментарий
16.08.2020 07:51 Ответить
Кошмар ! Кругом враги ! Как жить ?
показать весь комментарий
16.08.2020 08:01 Ответить
Любителям СССР и Сталина, это все для вас . Ощутите кайф от старой Сталинской команды- расстрелять нах
показать весь комментарий
16.08.2020 08:03 Ответить
Супругу Валерия Цепкало удерживают на российско-украинской границе
показать весь комментарий
16.08.2020 08:04 Ответить
"Сейчас третий час утра! Моя супруга с детьми находится на Российско-украинской границе! Пункт перехода ***********! Ее держат уже более двух часов с двумя маленькими детьми на Российской стороне.
показать весь комментарий
16.08.2020 08:05 Ответить
Ага. Домогосподарка "бореться" з Литви, Цепкало - з України, а Бабарико кзвідки буде "революцію" робити ? З Польщі ? Чи він на рашці сидить ?
показать весь комментарий
16.08.2020 08:09 Ответить
Та пох.. Нехер пускати іі в Украіну де як стверждує іі чоловік идет гражданская вайна
показать весь комментарий
16.08.2020 08:11 Ответить
тебе лапшу на ухи навешали ,а ты и рад
показать весь комментарий
16.08.2020 08:24 Ответить
Цепкало давал интервью, его цитировали многие СМИ. Бьіла стаття и на Цензоре.
"Цепкало считает, что на Донбассе идет "гражданская война"."

Мало того!, оно еще и говорит как кацапьі "НА Украине..."
показать весь комментарий
16.08.2020 08:41 Ответить
А тихоня Тихановская уже говорит о передаче власти от Лукашенко , толи наивная , толи глупая.Этот кровавый маньяк в 90-х уничтожил всех политических оппонентов, годами за малейшее сопротивление бросал граждан в тюрьмы , без крови он власть НЕ ОТДАСТ !Тихановская , готовся к борьбе и не разлагай протест своим пацифизмом !
показать весь комментарий
16.08.2020 08:06 Ответить
такий порядок..
Зміни влади після диктаури...

тимчасовий уряд.
далі вибори Президента..
далі новий уряд..
показать весь комментарий
16.08.2020 10:22 Ответить
Да лукашенковские псы УБИВАЮТ протестующих ! А вы говорите о передаче власти.Нельзя не дооценивать загнанного кровавого зверя !
показать весь комментарий
16.08.2020 11:04 Ответить
Дуже символічно, що рівно 100 років тому відбулася Варшавська битва.
показать весь комментарий
16.08.2020 08:07 Ответить
Исход Варшавской битвы привёл к сохранению Польшей независимости.
показать весь комментарий
16.08.2020 08:09 Ответить
На жаль, Польща у 1920 році не отримала необхідної політичної і військової підтримки від Заходу, коли війська генерала Едварда Ридз-Смігли, розгромивши червону орду, захопили Київ, доречі, за підтримкою військ УНР. Це був історичний момент, коли шансом назавжди покінчити з московською, злочинною імперією, недалекоглядно, не скористалися.
показать весь комментарий
16.08.2020 14:41 Ответить
І ето правільно ... Коварная Польща может напасть в любой момент
показать весь комментарий
16.08.2020 08:09 Ответить
колхан залебезил перед плешивым. Саша, твоя сладкая лесть не спасет, - он тебя люто ненавидит и шлепнет при первой возможности, а потом еще слезу пустин на похоронах=)
показать весь комментарий
16.08.2020 08:13 Ответить
Лукашенко поручил перекинуть десантников в Гродно, "поскольку напряженная ситуация на западных границах" - Цензор.НЕТ 1743
показать весь комментарий
16.08.2020 08:25 Ответить
не, такого придурка точно надо сдвигать....
показать весь комментарий
16.08.2020 08:28 Ответить
поручил перекинуть Витебскую десантно-штурмовую бригаду в Гродно.

Витебск - это ватный город, аналог Донецка.
показать весь комментарий
16.08.2020 08:28 Ответить
еще вчера договорился о помощи россией войсками...потому и на востоке уже свои не нужны...
мы о переброске из витебска в брест и гродно(в области) писали почти неделю назад...
еще о сцене в центре минска с трансляцией, чтобы все выговорились...еще сцены нет...
и оттуда напоминать, что тихановская - слабая женщина...а других нет или еще слабее..
показать весь комментарий
16.08.2020 09:46 Ответить
Takim dejstvijam gde icet vragov na zapade on otolkyvajet i zarubeznix investitorov, kotoryx tam i tak malo.
показать весь комментарий
16.08.2020 08:35 Ответить
А самій Тіхановський Ви теж не дуже вірте, хоч вона у Литві. Це ще та Московська консерва!
показать весь комментарий
16.08.2020 08:40 Ответить
Jesli ona siuda prijexalo,a ne v rasku sto to govorit.Poka rano delat vyvodi pro nejio.
показать весь комментарий
16.08.2020 08:52 Ответить
Є вже факти щодо неї, які достатні для висновків її московських переконань. У вас в Литві був і Шарій, тому її приїзд ні про що.
показать весь комментарий
16.08.2020 08:59 Ответить
da bil Sariji emu dali ubezyce pri Janukovice.No on tut ne zil,nevydel ne odnogo ego interviu tut.Tak i pro nejio ecio neizvesno mozet ujedit takze doustim Irlandiju gde ona zyla mnogo let.Ona obcalas i s prezidentom paru raz i ministrom inostranix del
показать весь комментарий
16.08.2020 09:04 Ответить
Irlandiji on zyla ucilas i rabotala.Ejio ecio s malix let zabrali Irlanci semja.Kak by rebionok s Cernobelia prosiol rebelitaciju tam.A potom uze postojano tam jezdila
показать весь комментарий
16.08.2020 09:10 Ответить
Dariji tam toze jasni,mnogo govorit pro ruski mir,no sam zyviot v Ispaniji,a ne raske
показать весь комментарий
16.08.2020 09:19 Ответить
Sariji
показать весь комментарий
16.08.2020 09:19 Ответить
Да это простая маскировка, "дымовая завеса" для ЕС, чтобы показать, какая она "демократка"...
показать весь комментарий
16.08.2020 09:50 Ответить
Mne poka trudno sudit,mozet i tak.Tam dopustim proevropejskim ti nemozes bit srazu posadit kak vraga naroda vet tam i teper sssr .Mozet lavirirojet ona i sag za sagom budet delat sagi na Evropu.Nasi ocenyvajet kak proigr raski v etom plane sto ona zdes,a ne u nix
показать весь комментарий
16.08.2020 10:13 Ответить
Вот то-то и оно, что тебе "трудно"... Ты русскую пословицу слышал: "Кто платит, тот и заказывает музыку..."? Её переделали в более "грубый" вариант, под "кавказцев": "Кто дэвушка кушает (кормит), тот её и танцует...". А "девушку" эту "танцует" "Газпром" - она прошла на выборы за его деньги... И ты думаешь, ей позволят "соскочить"?!!!... Если "ДА", то ты наивен...
показать весь комментарий
16.08.2020 11:06 Ответить
Etogo ne znaju po gazproma dengi.Ona imejet oxranu tut, ejio oxraniajet kak prezidenta
показать весь комментарий
16.08.2020 11:30 Ответить
А я - знаю...
показать весь комментарий
16.08.2020 11:44 Ответить
Tam oba varianta ploxyje i te i te.Drygix poka nebudet.U nix drugoje vydenije revoliuciji teper vazno Luku ubrat i eto pravilno,poskolku on uze nevladejet situacijej i iz zlosti mozet nadelat glubostej.Gazprom on tam vsex profinonsoval
показать весь комментарий
16.08.2020 22:04 Ответить
Там всё ещё серьёзнее, чем ты думаешь... Там "кровью пахнет"... Лука и Тихановская будут "стоять единым фронтом", чтобы не допустить повторных выборов. Ведь с выборами Лука "мухлевал" еще с того момента, когда выдвигались кандидаты - задавил "опасных", проевропейских, демократических, и оставил промосковских. А Кремль перевыборов боится, потому что в этом случае и Лука, и Тихановская могут "пролететь со свистом"... Поэтому, если беларусы будут требовать перевыборов, прольётся кровь и Беларусь будет брошена в "кровавую кашу"... Недаром Путин Росгвардию и войска стягивает к границе с Беларусью, а Лука витебских десантников сплавил к вашей границе, с "НАТОй" воевать... Оголил восточную границу для "аншлюса"...
показать весь комментарий
17.08.2020 06:46 Ответить
Krovi tam mozet i nebyt u nix taktika drugaja zabostovki,a eto i armija nepomozet.Glavnoje sto oni vse orgonizovalis v zabostovki.Tichonovka ona mozet i navernoje vygrala vybori,no vot segodnia cytaju ona xocet prozracnix vyborov i ne protiv takix.Tam oni kto bostujet xocet byvsego ministra familiju zabil,no tot kak by poderzal mitingujucix on.
показать весь комментарий
17.08.2020 11:09 Ответить
Тихановская "крутит жопой...", "как цыган - солнцем...". То она призывает к отказу от протестов и уезжает из страны, то, наоборот - призывает к ним и заявляет о готовности быть "национальным лидером". То она заявляет, что против проведения повторных выборов, то говорит, что согласна на них... Скажи, проведя аналогию с семьёй - ты согласился-бы, жить с таким человеком?
показать весь комментарий
17.08.2020 11:25 Ответить
Nu da meniajet ona mnenije.ne opytnaja ecio ona v politike.
показать весь комментарий
17.08.2020 12:30 Ответить
Дерьмо тоже очень легко меняет форму, в зависимости от сосуда,в который его помещают... Особенно - "поносное"...
показать весь комментарий
17.08.2020 14:48 Ответить
Vot smotriu kak Belorusi dumajet.Ona vremeno vozglavit i objavit po novim vyboram.Dalse realnyje kandidat vydyt u vas etot Cikala,ejio muz i Babbariko.Odin za drugogo xuze kak ponimaju
показать весь комментарий
17.08.2020 20:59 Ответить
Постараюсь тебе "разложить по полочкам", что мы имеем, на данный момент:
1. Выборы прошли... Они "состоялись", потому что в них приняло участие такое количество голосующих, которое обеспечило кворум...
2. Результаты выборов "мутны" - власть утверждает, что победил Лукашенко, а "оппозиция" - что Тихановская...
3. Чтобы решить эту проблему, и подтвердить победу того или иного кандидата, необходима прозрачная проверка бюлетеней, которые использовались избирателями.
4. На данный момент мы имеем свидетельства того, что, как минимум, часть бюлетеней уничтожена (в котельной Бреста).
5. Если невозможно провести проверку бюлетеней, можно-ли, с юридической, а не "митинговой" точки зрения, говорить о победе того или другого кандидата? Ответ - НЕТ!...(а выборы - это именно юридический акт...). "Песни", что она "возглавит государство", а потом "назначит новые выборы" - сказки для "лохов"... Во-первых, она будет нелигитимной, потому что нет официальных данных о её победе - одни голословные заявления. Во-вторых, ей эти "новые выборы" провести никто не даст - слишком много в неё вложено...
6. Единственный путь, в данном случае - повторные выборы... И не просто механическое голосование, а выдвижение новых кандидатур, потому что "мухлевание" начиналось не с комиссий избирательных, а с регистрации кандидатов...То есть, нужно возвращаться к "исходной точке"...
7. Ни Лука, ни Тихановская на ТАКИЕ перевыборы не согласны - первый, потому что знает, что "намухлячил", а вторая, потому что ей так велели... Потому что неизвестно, за кого тогда, может проголосовать народ. А в Тихановскую, Москвой, уже вложены крупные деньги и на неё сделан расчёт... (Это, как в карточной игре - "прикуп" сделан, карты на руках, нужно играть тем, что имеешь... Повторый "прикуп", с возвратом "неудобной карты" в колоду, невозможен...).
(Кстати, на мой вопрос, согласен-ли ты иметь семейную жизнь с женщиной, у которой "сегодня - "два", а завтра - "полтора"...", ты так и не ответил...
показать весь комментарий
18.08.2020 06:00 Ответить
Потім буде пізно.
показать весь комментарий
16.08.2020 14:44 Ответить
купи себе букварь лапоть
показать весь комментарий
16.08.2020 08:41 Ответить
Не чіпай людину.
показать весь комментарий
16.08.2020 08:43 Ответить
доюрый совет
показать весь комментарий
16.08.2020 08:45 Ответить
У дедушки совсем кукуха съехала -- он послал ДШБ организовывать оборону? А наступать артиллеристами будет или стройбатом?
показать весь комментарий
16.08.2020 08:41 Ответить
Шо все?Дураки наивные!если не додавить то все было зря...
показать весь комментарий
16.08.2020 08:42 Ответить
А в заголовку хіба не правильніше буде =перебросить= ?
показать весь комментарий
16.08.2020 08:50 Ответить
Мабуть десантників перекинуть (зазвичай перекидатися це вмерти)🤪
показать весь комментарий
16.08.2020 08:52 Ответить
Поляки собрались отжать западную Беларусь поэтому он просит Пуйла так как есть угроза союзному государству теперь видно что он свой народ действительно считает овцами
показать весь комментарий
16.08.2020 08:50 Ответить
Вот было бы интересно, если бы Польша и Литва эдак на пару недель закрыли свои границы с Диктатурой Драника Луки (ДДЛ) Но этого, конечно, не будет - европоцы-манюпасы из правления ЕС, обожающие нюхать газ ***** из МП-2, никогда на такое не пойдут.
показать весь комментарий
16.08.2020 09:04 Ответить
у Лахті завжди "цікаві" пропозиції..

зокрема ще більше відізолювати Білорусь від Європи... ((
показать весь комментарий
16.08.2020 10:18 Ответить
украину уже вообще не воспринимают как угрозу...
показать весь комментарий
16.08.2020 09:16 Ответить
А должны, анастасия?
показать весь комментарий
16.08.2020 09:28 Ответить
А зря...
показать весь комментарий
16.08.2020 09:31 Ответить
ага ...зараз гавнокамандуюче труси простірне і відразу "нападе" ...
показать весь комментарий
16.08.2020 09:33 Ответить
територія "дике поле" ...
показать весь комментарий
16.08.2020 09:32 Ответить
Зато "братушки" сразу из градов херачат.
показать весь комментарий
16.08.2020 09:55 Ответить
Загнанное усатое чмо мечется в истерике...
показать весь комментарий
16.08.2020 09:51 Ответить
Войну развязывает.
показать весь комментарий
16.08.2020 09:56 Ответить
Под видом "напряженная ситуация на западных границах" Лукашенко открывает Беларусь к аншлюсу и одно временно страхуется от возможного сопротивлении аншлюсу десантников, которые тоже сыновья народа Беларуси
показать весь комментарий
16.08.2020 09:58 Ответить
Только вот десантники это как как правило дети офицеров десантников..и кадры ковались на рязани...
показать весь комментарий
16.08.2020 10:06 Ответить
навіть ХУ№ЛО не вірить більше у здатність Бацьки на будь-що..
Вже вирішувати будуть інші люди...

Майбутня загроза не Тіхановська..
а "Кремлівські консерви" Цепкало,Бабарико,котрі ,вигравши майбутні вибори ,здадуть Білорусь ПУйлу..
показать весь комментарий
16.08.2020 10:21 Ответить
https://tehnichka.pro/best-programms-for-cloning-hard-drive/#content_header_7
В МИНСК ВЕЗУТ УЧАСТНИКОВ ПРОПРАВИТЕЛЬСТВЕННОГО МИТИНГА


С самого утра сеть полна видео и фото колонн автобусов, которые свозят в столицу участников митинга, который должен продемонстрировать единый народный порыв поддержки Лукашенко
Люди, которые едут в автобусах также как и мы голосовали за новую Беларусь, за ее свободное и демократическое будущее.
Обращаемся к каждому кто сегодня будет на проправительственном митинге. История повторяется - когда в Румынии при Чаушеску были массовые протесты, тот собрал огромный митинг в свою поддержку. Еще вчера всесильный диктатор и самодур вышел к народу чтобы выступить с балкона, как случилось неожиданное - его освистали те, кого он считал своими сторонниками. Призываем тех, кто сегодня силой будет привезен на митинг, сказать четкое УХОДИ эпохе застоя. Сказать громко в тысячу голосов всех тех, кто сегодня будет силой свезен на площадь для поддержки режима, который рушится у нас на глазах.Лукашенко доручив перекинути десантників у Гродно, "оскільки напружена ситуація на західних кордонах" - Цензор.НЕТ 4842
показать весь комментарий
16.08.2020 10:12 Ответить
ой, какие там десантники в Беларусии? все распилено и раскрадено как в Украине до войны
показать весь комментарий
16.08.2020 10:17 Ответить
Ніхто не пояснить тараканів в голові "Злого одесита"? (

С учетом того, что русский след в происходящем в Беларуси сплошь и рядом, от пророссийской оппозиции, полностью контролируемой российскими кураторами, до провокаторов в толпе, во время протестов, не забываем про наёмников т.н. ЧВК "Вагнер", которые больше представляют собой сборную солянку боевиков различных российских ЧВК от ГРУ, о которых сейчас настойчиво все забывают, когда освещаются протесты.
Поэтому, слова Захаровой вполне ожидаемы. Россия абстрагируется об беларуских протестов, переводя стрелки на Запад, при этом управляя ими и готовя коллапс.


Коллапс, по масштабам отличающийся от всех предыдущих протестных акций, количеством провокаций и пролитой крови. (???)
Почему именно сейчас? Да потому, что сегодня в Минске ожидается делегация представителей ЕС, которые будут докладывать в Брюссель о событиях в Беларуси. Именно поэтому, в пятницу, день, когда на улицы традиционно могут себе позволить выйти больше беларусов, чем в будние дни и будет задействован весь потенциал тех, кто хаотизировал столицу на протяжении этой недели.

Продолжение на Одесский курьер https://uc.od.ua/columns/1533/1228692
Читайте так же в Telegram https://t.me/zloyodessit

Злой одесит,ти вконец йо..нулся !?
показать весь комментарий
16.08.2020 10:27 Ответить
Чому - логика є чітка, сусідня країна з Белоруссю приняла заходи для усунення загрози для руцкоговорящих, так можно бути прикрити введення московитських військ. Сумніваюсь що белоруси будуть воювати проти Московії, бо вони проти введення військ Мацквою навряд чи щось зроблять, навіть як що говорять інше, в кінці кінців Кремль же не оголошував війни Белорусі, а введе війська для захисту своїх громадян.
показать весь комментарий
16.08.2020 13:47 Ответить
під "своїми" мав на увазі руцкоговорящіх .
показать весь комментарий
16.08.2020 13:48 Ответить
Усім охороняти бацькіну сраку!
показать весь комментарий
16.08.2020 10:47 Ответить
Головне маневри...
показать весь комментарий
16.08.2020 11:03 Ответить
Польські негри з НАТО готові для вторгнення в західну Бєларусь!
показать весь комментарий
16.08.2020 11:07 Ответить
Хитрый колхозник, шантажирует протестующих (и европейцев готовых включить санкции) потерей суверенитета, была бы реальная угроза, он бы тихо перевел войска, а так очевидно (казалось бы) что готовится провокация и почва для "приглашения" (вторжения) российских войск, национально ориентированные белорусы конечно воспримут это как угрозу и выберут меньшее зло - лукашенко, на это и расчет. В реале он ни при каких обстоятельствах не согласится на аннексию Белоруссии потому что сам потеряет свой авторитарный суверенитет, если можно так выразиться. Но то что русские могут этим воспользоватся нет никаких сомнений, наиболее безболезненный вариант для страны это договор с протестующими-оппозицией, перевыборы или просто отставка, любая форма отставки, пусть даже с гарантиями, но он подвел страну к войне ради своей жопы, мерзость.
показать весь комментарий
16.08.2020 11:14 Ответить
гєйрасайуз готов насильно анексувати Бєларусь атарвать ат цицьки брацкага рюзькава нарота...хуйло ввєді...!
показать весь комментарий
16.08.2020 11:50 Ответить
Вусатий дав Пуйлу чіткий знак васальної вірності - "ворог лише на Заході".
показать весь комментарий
16.08.2020 12:29 Ответить
Как сообщает https://censor.net/ со ссылкой на https://news.tut.by/economics/696840.html TUT.BY , специалисты Вооруженных сил доложили Лукашенко о "наращивании военного компонента" у западных границ страны. Тот выразил обеспокоенность количеством учений НАТО в соседних с Беларусью странах Источник: https://censor.net/n3214011

ОЦЕ ДОВБ**** - НАТО ДУЖЕ ПОТРІБНІ БЕЛОРУСЬКІ БОЛОТА
показать весь комментарий
16.08.2020 13:40 Ответить
Это чтобы освободить восточную границу? Чтобы имперским войскам заходить было легче?
показать весь комментарий
16.08.2020 14:04 Ответить
До тошноты однообразны совки.
показать весь комментарий
16.08.2020 14:10 Ответить
Страница 2 из 2
 
 