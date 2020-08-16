Лукашенко поручил перекинуть десантников в Гродно, "поскольку напряженная ситуация на западных границах"

На совещании в Центре стратегического управления в Министерстве обороны Беларуси Александр Лукашенко, которого ЦИК РБ объявил победителем президентских выборов, поручил перекинуть Витебскую десантно-штурмовую бригаду в Гродно.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на TUT.BY, специалисты Вооруженных сил доложили Лукашенко о "наращивании военного компонента" у западных границ страны. Тот выразил обеспокоенность количеством учений НАТО в соседних с Беларусью странах и заявил, что идет эскалация и наращивание вооруженного компонента на этих территориях. Лукашенко напомнил, что выработан алгоритм реагирования на подобные события.

"Я попрошу дополнительно, поскольку напряженная ситуация на западных границах, воздушно-десантную бригаду из Витебска перебросить в Гродно. Я вас очень попрошу, поблагодарю вас за то, что вы Брестском регионе работает и порядок там поддерживаете. Пусть в Бресте наша десантно-штурмовая бригада остается и работает во взаимосвязи с пограничниками для стабилизации ситуации на юго-западе", - сказал Лукашенко.

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Напомним, 15 августа Александр Лукашенко пообщался с Владимиром Путиным и позже сообщил о достигнутой договоренности: при первом же запросе Россия окажет всестороннюю помощь по обеспечению безопасности Беларуси.