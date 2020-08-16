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Новости Революция в Беларуси
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Лукашенко обещает не допустить "живую цепь" от Вильнюса до Киева: Мало им в Минске неравнодушных с цветочками и в цепях

Лукашенко обещает не допустить

Александр Лукашенко, , которого ЦИК Беларуси объявил победителем президентских выборов, заявил, что не допустит проведения акции "живая цепь" от Вильнюса до Киева.

Об этом сообщает Tut.by, информирует Цензор.НЕТ.

"Мало на проспекте в Минске неравнодушных с цветочками и в цепях… Уже хотят выставить от Вильнюса до Киева и собрать туда более 300 тысяч человек", - цитирует издание выступление Лукашенко в Генштабе.

По словам Лукашенко, он поручил Минобороны, МВД и КГБ, а также генпрокурору "категорически не допустить подобных действий".

"Я это уже проходил после распада Советского Союза, когда была попытка создания Балто-Черноморского региона - санитарной зоны: три балтийских государства, Беларусь, Украина, чтобы отделить Россию от Запада. Но все бы ничего, но мы не хотим быть отхожим местом и кого-то санитарить, быть санитарным кордоном. И мы понимаем, к чему это может привести", - заявил Лукашенко.

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Акцию "живая цепь" в поддержку протестующих в Белоруссии планируется провести 23 августа. Предполагается, что "живая цепь" начнется на Кафедральной площади в центре Вильнюса, затем участники акции выстроятся вдоль трассы на Минск до контрольно-пропускного пункта на литовско-белорусской границе в Медининкае.

Напомним, 15 августа Александр Лукашенко пообщался с Владимиром Путиным и позже сообщил о достигнутой договоренности: при первом же запросе Россия окажет всестороннюю помощь по обеспечению безопасности Беларуси.

Беларусь (7937) Лукашенко Александр (3625)


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Топ комментарии
+36
Мудак ты Санёк, глупый мудак.
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16.08.2020 09:01 Ответить
+27
Маски сброшены, а еще пару недель назад "арестовывал" росийских спецагентов.
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16.08.2020 09:04 Ответить
+27
Лукашенко обещает не допустить "живую цепь" от Вильнюса до Киева: Мало им в Минске неравнодушных с цветочками и в цепях - Цензор.НЕТ 1514
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16.08.2020 09:04 Ответить
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Гитлер обещал что ни одна бомба не упадет на Берлин.
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16.08.2020 12:56 Ответить
Лукашенко обіцяє не допустити "живого ланцюга" від Вільнюса до Києва: Мало їм у Мінську небайдужих із квіточками і в ланцюгах - Цензор.НЕТ 7690

Литва, пирс в Паланге.
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16.08.2020 13:37 Ответить
Александр Лукашенко, , которого ЦИК Беларуси объявил победителем президентских выборов, заявил, что не допустит проведения акции "живая цепь" от Вильнюса до Киева. Источник: https://censor.net/n3214017

ЛУКАШЕНКО БУДЕ ВІД КИЇВА ДО ВІЛЬНЮСА БІГАТИ РОЗГАНЯЮЧИ ЛАНЦЮГ
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16.08.2020 14:05 Ответить
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