В Украине 1 637 новых случаев COVID-19 за сутки. Всего с начала эпидемии заболело 91 356 человека

В Украине по состоянию на утро воскресенья зафиксировано 1 637 новых случаев заражения. При этом 392 человека выздоровели, 24 ранее заболевших умерли.

Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте Системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса Совета национальной безопасности и обороны, передает Цензор.НЕТ.

Днем ранее, 15 августа, сообщалось о 1 847 новых заразившихся за сутки, 14 августа – о 1 732 инфицированных; 13 августа было 1 592 выявленных случаев.

Количество инфицированных нарастающим итогом с начала пандемии составило на утро воскресенья 91 356 человек, выздоровевших – 47 822, умерли с начала пандемии 2 068 человека. Сейчас в Украине COVID-19 болеет 41 466 человек, что на 1 221 больше, чем днем ранее.

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Наибольшее число выявленных случаев COVID-19 за минувшие сутки зафиксировано в Харьковской (228), Черновицкой (183), Ивано-Франковской (158) областях и в Киеве (146).

Кроме того, в целом по Украине за минувшие сутки зафиксировано 1 826 подозрений на коронавирус.