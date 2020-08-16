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Новости Коронавирус и карантин
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В Украине 1 637 новых случаев COVID-19 за сутки. Всего с начала эпидемии заболело 91 356 человека

В Украине 1 637 новых случаев COVID-19 за сутки. Всего с начала эпидемии заболело 91 356 человека

В Украине по состоянию на утро воскресенья зафиксировано 1 637 новых случаев заражения. При этом 392 человека выздоровели, 24 ранее заболевших умерли.

Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте Системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса Совета национальной безопасности и обороны, передает Цензор.НЕТ.

Днем ранее, 15 августа, сообщалось о 1 847 новых заразившихся за сутки, 14 августа – о 1 732 инфицированных; 13 августа было 1 592 выявленных случаев.

Количество инфицированных нарастающим итогом с начала пандемии составило на утро воскресенья 91 356 человек, выздоровевших – 47 822, умерли с начала пандемии 2 068 человека. Сейчас в Украине COVID-19 болеет 41 466 человек, что на 1 221 больше, чем днем ранее.

Читайте также: По Украине заняты менее четверти коек для пациентов с COVID-19, в Киеве и двух областях - более 50%, - Степанов

Наибольшее число выявленных случаев COVID-19 за минувшие сутки зафиксировано в Харьковской (228), Черновицкой (183), Ивано-Франковской (158) областях и в Киеве (146).

Кроме того, в целом по Украине за минувшие сутки зафиксировано 1 826 подозрений на коронавирус.

карантин (16729) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+7
Новости для идиотов, чем больше тестов, тем больше заболевших, а умирают только хроники,вот они пускай и бережуться.
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16.08.2020 09:41 Ответить
+6
в нас і без того тупе населення
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16.08.2020 09:38 Ответить
+6
Ага и получить Зеленских! А если серйозно нужно комбинировать, полный онлайн не получится потому что родители на работе а дети в это время покемонов ганяют, это так кратко!
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16.08.2020 09:39 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
Ну саме час школи відкрити
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16.08.2020 09:31 Ответить
Школи потрібно взагалі закрити назавжди. Тільки онлайн навчання. Скільки коштів можна зберегти, якщо не опалювати та не обслуговувати шкільні будівлі. Це шанс для України стати першою в світі країною з повним курсом онлайн освіти.
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16.08.2020 09:36 Ответить
в нас і без того тупе населення
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16.08.2020 09:38 Ответить
типа вы кацапы умнее? )))))))))))))))))))))
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16.08.2020 10:35 Ответить
Ага и получить Зеленских! А если серйозно нужно комбинировать, полный онлайн не получится потому что родители на работе а дети в это время покемонов ганяют, это так кратко!
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16.08.2020 09:39 Ответить
У Вас наверное нет детей?
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16.08.2020 09:51 Ответить
Есть 10 и 7 лет так вот заставить их учится можно только кнутом и пряником. Кнут смена пароля на файфае а пряник это пряник. Аквапарки и прочие развлекухи это не сейчас!
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16.08.2020 09:59 Ответить
та в 10 и 7 лет, это еще ничего.Тут уж вы сильно строгий.
А вот когда в 16 учиться не хотят, это уже беда....
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16.08.2020 15:57 Ответить
и тут прилепил Зеленского, ну и долбодятел ты политизированный
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16.08.2020 10:37 Ответить
Открытие школ и ВУЗов, неминуемо спровоцирует увеличение заболеваемости в разы!
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16.08.2020 09:38 Ответить
Смерть людей від гіпоксії - дуже страшна. В принципі, люди вмирають при тямі, - розповіді лікарів про боротьбу з Covid-19 https://censor.net/r3212910
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16.08.2020 12:20 Ответить
Ага мастера спорта по борьбе с ковидом!

Президент Украины Владимир Зеленский назвал членов своей команды и правительство Дениса Шмыгаля мастерами спорта по борьбе с коронавирусом. Об этом президент заявил на пресс-конференции.
"Замечаний к Шмыгалю нет. Мы боремся вместе с ковид. И я вижу, что в этом направлении мы мастера спорта по борьбе с коронавирусом. Возьмите статистику. Даже не сравнивая со странами по такой же территории и населению - мы одни из лучших. Потому что сделали все вовремя", - сказал Зеленский.
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16.08.2020 09:36 Ответить
та він у нас в усьому мастер-ламастер, особливо по грі на роялі
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16.08.2020 09:39 Ответить
По игре на раяле он непревзойденый! Я больше не знаю кто ещё на рояле писюном играет!
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16.08.2020 09:44 Ответить
Як то хто? "Праклятьіе пиндосьі". Бо саме в них він цей "номер" поцупив...
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16.08.2020 09:47 Ответить
Хм.. Не знал. Думал это такой извращенный дебилизм мог родится в голове только у Зеленского!
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16.08.2020 09:54 Ответить
ахаха, та он собственно и "голобородька" украл, как идею, так и кликуху.
мужику что это написал лет 20 назад - хрен с маком(за плагиат то)
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16.08.2020 10:27 Ответить
його колега по Кварталу теж мабуть такий саамий ДЕБІЛ
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16.08.2020 09:48 Ответить
а Вы погуглите, увидите, что игру на ройале он сплагиатил
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16.08.2020 10:11 Ответить
Новости для идиотов, чем больше тестов, тем больше заболевших, а умирают только хроники,вот они пускай и бережуться.
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16.08.2020 09:41 Ответить
Ну что-бы его вылечить то надо потратить около 2000 грн в день. Государство несмотря на уверения членограя ни копейки не дает все ты будешь покупать сам так что вперед если тебе 50000 не жалко! Может вас инстинкт жадности убедит если инстинкта самосохранения нет! Я лучше на масочку 8 грн в день потрачу и сокращу контакты!
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16.08.2020 09:48 Ответить
За что там 2000 грн в день тратить? На содержание койки? Помощь вообще не требуется, если нет потерь сатурации
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16.08.2020 10:32 Ответить
це точно. Живу в мікрорайоні, де проживає понад 10 000 осіб. Якщо це така зараза, то похорони повинні відбуватись щонайменше раз на тиждень (під час активної фази війни тут так і було, бо район належить військовому гарнізону, точніше належав і військових тут більшість). А так, частіше весілля чую і радісний сміх дітей.
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16.08.2020 09:51 Ответить
Что самое интересное то хоронят их без привоза домой. Просто с больничного морга в краматорий, у меня так семью соседей по подъезду похоронили!
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16.08.2020 09:56 Ответить
кстати, наверное да, никто не горит желанием сказать соседям что в семье был кто-то с вирусом - заплюют и зачморят. кто-то так и писал - соседи тупо затравили переболевшего кого-то
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16.08.2020 10:29 Ответить
про крематорії можна докладніше. В Чернівцях чи Івано-Франківську джуе прошу
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16.08.2020 10:53 Ответить
Давайте порахуємо.
За 4,5 місяців в Україні від ковіду померло 2100 людей. Подивимось скільки це на 10 ти.
2100*10000/40000000=0,53

Щоб побачити таку смертність Вам довелося б бігати по двох таких мікрорайонах, щоб побачити один рхорон від ковіду за 4,5 місяці.
Так що Ваше патрулювання мікрорайону тут не показник.
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16.08.2020 10:53 Ответить
так я до того і введу, що цей ковід-19 трохи міфічний якийсь. ГРВІ валить людей в рази більше.
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16.08.2020 10:58 Ответить
А туберкульоз теж міфічний? А смерті від ДТП теж міфічні? Поточна сметрність від ковіду перевищує поточну смертність від туберкульозу або від ДТП.
Просто критерій її виявлення Ви обрали вкрай невдало.
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16.08.2020 11:19 Ответить
іспанці он робили корегування і викреслили 2 000 смертей. Італійці теж, то от питання всі ці понад 700 000 точно від ковід-19?? Чи як моя онкохвора сусідка, що раптом померла від ковіду але підтвердження так і не надали.
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16.08.2020 11:23 Ответить
Скільки часу Ваша сусідка хворіла на онкологію?
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16.08.2020 11:28 Ответить
це тут до чого?? В неї четверта стадія була.
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16.08.2020 13:57 Ответить
Бо на онкологію люди хворіють досить довго, а на ковід 3 тижні. Ймовірність випадкового співпадіння смерті від захворювання, що може тривати місяцями і навіть роками, та смерті від ковіду надзвичайно мала.
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16.08.2020 14:28 Ответить
У Вас є посилання на таку коррекцію смертей від коронавирусу в Іспанії?
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16.08.2020 11:31 Ответить
так Гугл є, Загуглить.
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16.08.2020 13:58 Ответить
А що, Ви не гуглили?
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16.08.2020 14:24 Ответить
ви хочете ті дані, а не я. тож гугліть самі
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16.08.2020 14:32 Ответить
Треба бути об"єктивними

https://medicalxpress.com/news/2020-05-spain-virus-death-toll.html MAY 25, 2020 Spain revises virus death toll down by nearly 2,000

https://www.reuters.com/article/us-health-coronavirus-spain-toll/spains-covid-19-death-toll-could-be-60-higher-than-official-count-says-el-pais-idUSKCN24R0GE JULY 26, 2020 / 4:18 PM / 21 DAYS AGO Spain's COVID-19 death toll could be 60% higher than official count, says El Pais
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16.08.2020 14:44 Ответить
Весьма показательны в этом вопросе Россия и Бразилия:в России сделали 32 221 546 тестов и выявили 917 884 инфицированных.В Бразилии же сделали 13 464 336 тестов,то есть почти в 3 раза меньше и выявили 3 282 101 инфицированного,то есть в более чем в 4 раза .
Вот такая арифметика: тестов в почти 3 раза меньше,а больных в почти 4 раза больше.
Не сходится ,Vivo UA,с вашими утверждениями. Будьте здоровы.
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16.08.2020 10:47 Ответить
Ни Бразилия, ни тем более Россия меня не е..т, тем более, что в мире уже 3 разновидности(covid-19) и агрессивность их разная и по разному расы и народности на него реагируют. Так, что век учись, все равно......
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16.08.2020 12:55 Ответить
А сколько "нехроников" становятся инвалидами после "выздоровления" Мой друг переболел ковид в лёгкой форме...в итоге тридцать процентов лёгких поражены навсегда!
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16.08.2020 09:48 Ответить
Наличие пятен на лёгких не говорит об их хроническом поражении с уменьшением объема. Это атипичная разновидность пневмонии, и она протекает в легкой форме, однако видна на КТ.
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16.08.2020 10:34 Ответить
брехня, легені можуть відновлюватися (після будь-якої пневмонії та ін. хвороб)
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16.08.2020 15:39 Ответить
Брехня це те, що легені відновлюються.Пані пульманолог,чи ботяря із лахти?
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16.08.2020 16:16 Ответить
https://pogliad.ua/news/health/skilki-chasu-legeni-vidnovlyuyutsya-pislya-koronavirusu-390642

просто не пиши більше нічого, недорозвинений
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16.08.2020 22:27 Ответить
Епідемічний сезон 2019/2020 (30.09.2019-17.05.2020)
На грип та ГРВІ перехворіло 4,9 млн людей (12,9% населення), 63% з яких - діти віком до 17 років.
Показник захворюваності - 12 853,1 на 100 000 населення, що на 7,1% менше порівняно з минулим епідемічним сезоном.
Епідемічний процес із грипу та ГРВІ характеризувався переважно регіональним поширенням та середньою інтенсивністю.
Зареєстровано 71 летальний випадок (зокрема двоє дітей віком до 17 років), що підтверджено методом полімеразної ланцюгової реакції. Жоден померлий не був вакцинований проти грипу.
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16.08.2020 09:51 Ответить
Для выходного это рекорд, а вот на следующей неделе перевалит за 2 тыс.
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16.08.2020 09:55 Ответить
Карантин провалился по всему миру. Только уничтожили рабочие места. Смысла в карантине ноль
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16.08.2020 10:05 Ответить
деление на зоны, вирусные деньги, манипуляция людьми,что еще может быть лучшим для зеленых. У нас тоже всплеск и потом спад,но люди живут,а не существуют
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16.08.2020 10:19 Ответить
Як і в усьому іншому, так і в цьому повідомленні проявляється безграмотність наших ЗМІ.
Кожній освіченій людині відомо, що оцінювати такі явища потрібно не за абсолютною кількістю випадків, а по кількості, наприклад, на мільйон населення. Скажімо, якщо по тих же даних РНБО за 16 серпня в Львівській області померло на covid-19 4 особи, а в Закарпатській - 3, то де смертність більша? В Закарпатській області проживає 1.25 млн осіб, а в Львівській - 2.51 млн. Тому смертність в Закарпатській - 2.4 особи на мільйон, а у Львівській - 1.6 особи на мільйон, тобто в півтора рази менша. Вони або настільки безграмотні, або спеціально накручують. Грамотні оцінки (по країнах) дають на сайті OurWorldInData. З них видно, що кількість захворювань на мільйон населення по різних країнах (середня за останні 3 дні - бо так правильно рахувати) приблизно однакова. Наприклад,
на 15 серпня для кацапії, України, Польщі, Сполученого Королівства і Литви відповідно 35, 25, 21, 18 і 8. Причому на цьому сайті користуються тими ж даними РНБО. Якщо за тою ж методикою порахувати дані по областях, то видно, що всі розподіли на зони, про які зе триндять, перепрошую, "гі№на варті". Наприклад, смертність на мільйон населення по областях, де вона вище середньої по Україні (рахуючи за правильною методикою цього сайту) є:
Закарпатська (1.94), Чернівецька (1.90), Львівська (1.48), Волинська (1.39), Івано-Франківська (1.25), Житомирська (1.18), Харківська (0.91), Київська /без Києва/ (0.88), Одеська (0.78), Рівненська (0.62). Для порівняння: середня смертність по Україні 0.58, по Києву /без області/ 0.29.
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16.08.2020 10:39 Ответить
ви так всю ЗЕстатитику зламаєте...
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16.08.2020 10:55 Ответить
Кієв - це місто в кацапії?
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16.08.2020 11:55 Ответить
така динаміка зберігатиметься доки не вакцинують усіх ковідоістеричок типу тебе
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16.08.2020 15:40 Ответить
Для заразы ковида нужны тесты . Нет тестов нет ковида и зараженых коз с папайями. .
Это медицинский факт.
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16.08.2020 11:10 Ответить
О, для обоснования ковидоотрицания Вы используете результаты передовых танзанийских ученых?
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16.08.2020 11:22 Ответить
вже й німецькі професори назвали плр-тестування ворожінням на кавовій гущі
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16.08.2020 15:41 Ответить
Але зовсім не з причини "відкриттів" танзанійських вчених.
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16.08.2020 15:48 Ответить
Ботику, а можна пруфчика про німецького прохвесора?
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16.08.2020 16:20 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=-2IRY05g6tU&t=196s
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16.08.2020 22:25 Ответить
Нащо Ви мені це пхаєте? Я більше ніж рік тому те ж саме пояснював ось цьому діячу

https://censor.net/ua/user/231790

Отвечаю члену секты поклонников вакциновпаривания. Закрывают потому, что именно свежепривитые заражают корью непривитых и привитых.
https://censor.net/ua/comments/locate/3111484/019215c2-8***-736a-af7e-1084fd366ab8https://censor.net/ua/user/95229

Не устали брехню распространять? Я ж вам и ссылку давал и объяснял, что вирусная РНК в мазке зева и моче свежепривитых - это не вирус, а его ошметки. Такое и в кипяченой воде найти можно, но заразить ею невозможно. Поэтому в фармацевтике используют стерильную апирогенную воду, а не просто стерильную.
https://censor.net/ua/comments/locate/3111484/019215c2-8***-7390-b5df-5af70a80296ahttps://censor.net/ua/user/231790

Это Вас надо спросить, когда брехню и примитивные отмазки тиражировать перестанете. Найдены были как раз пеолноценные вакциноассоциированные вирусы кори, а не "ошметки".
https://censor.net/ua/comments/locate/3111484/019215c2-8***-7097-9405-b99088b321a4

Як зустрінете його на форумі, просвіщайте його, бо Він темний, як антрацит серед полярної ночі.
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17.08.2020 07:26 Ответить
Это абсолютно фальсифицированы данные . Я недавно то же сдавал тест на Коронавирус и он показал положительный результат . Но я был абсолютно здоровым и сейчас прекрасно себя чувствую . И каким то совсем магическим образом , меня поместили не в инфекционную больницу . Так как мы все знаем , что вирус чрезвычайно инфекционен и смертелен , а отправили на домашний карантин . Это самый великолепный развод который я когда либо видел ))) а формулировка , что - 90% заболевших переносят болезнь бессимптомно (как я , так как я абсолютно здоров ) считаю гениальнейшей отмазкой для хавающей это всё быдломассы . Я поздравляю всех с гениальнейшей афёрой столетия ))
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16.08.2020 19:29 Ответить
 
 