В Украине 1 637 новых случаев COVID-19 за сутки. Всего с начала эпидемии заболело 91 356 человека
В Украине по состоянию на утро воскресенья зафиксировано 1 637 новых случаев заражения. При этом 392 человека выздоровели, 24 ранее заболевших умерли.
Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте Системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса Совета национальной безопасности и обороны, передает Цензор.НЕТ.
Днем ранее, 15 августа, сообщалось о 1 847 новых заразившихся за сутки, 14 августа – о 1 732 инфицированных; 13 августа было 1 592 выявленных случаев.
Количество инфицированных нарастающим итогом с начала пандемии составило на утро воскресенья 91 356 человек, выздоровевших – 47 822, умерли с начала пандемии 2 068 человека. Сейчас в Украине COVID-19 болеет 41 466 человек, что на 1 221 больше, чем днем ранее.
Наибольшее число выявленных случаев COVID-19 за минувшие сутки зафиксировано в Харьковской (228), Черновицкой (183), Ивано-Франковской (158) областях и в Киеве (146).
Кроме того, в целом по Украине за минувшие сутки зафиксировано 1 826 подозрений на коронавирус.
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А вот когда в 16 учиться не хотят, это уже беда....
Президент Украины Владимир Зеленский назвал членов своей команды и правительство Дениса Шмыгаля мастерами спорта по борьбе с коронавирусом. Об этом президент заявил на пресс-конференции.
"Замечаний к Шмыгалю нет. Мы боремся вместе с ковид. И я вижу, что в этом направлении мы мастера спорта по борьбе с коронавирусом. Возьмите статистику. Даже не сравнивая со странами по такой же территории и населению - мы одни из лучших. Потому что сделали все вовремя", - сказал Зеленский.
мужику что это написал лет 20 назад - хрен с маком(за плагиат то)
За 4,5 місяців в Україні від ковіду померло 2100 людей. Подивимось скільки це на 10 ти.
2100*10000/40000000=0,53
Щоб побачити таку смертність Вам довелося б бігати по двох таких мікрорайонах, щоб побачити один рхорон від ковіду за 4,5 місяці.
Так що Ваше патрулювання мікрорайону тут не показник.
Просто критерій її виявлення Ви обрали вкрай невдало.
https://medicalxpress.com/news/2020-05-spain-virus-death-toll.html MAY 25, 2020 Spain revises virus death toll down by nearly 2,000
https://www.reuters.com/article/us-health-coronavirus-spain-toll/spains-covid-19-death-toll-could-be-60-higher-than-official-count-says-el-pais-idUSKCN24R0GE JULY 26, 2020 / 4:18 PM / 21 DAYS AGO Spain's COVID-19 death toll could be 60% higher than official count, says El Pais
Вот такая арифметика: тестов в почти 3 раза меньше,а больных в почти 4 раза больше.
Не сходится ,Vivo UA,с вашими утверждениями. Будьте здоровы.
просто не пиши більше нічого, недорозвинений
На грип та ГРВІ перехворіло 4,9 млн людей (12,9% населення), 63% з яких - діти віком до 17 років.
Показник захворюваності - 12 853,1 на 100 000 населення, що на 7,1% менше порівняно з минулим епідемічним сезоном.
Епідемічний процес із грипу та ГРВІ характеризувався переважно регіональним поширенням та середньою інтенсивністю.
Зареєстровано 71 летальний випадок (зокрема двоє дітей віком до 17 років), що підтверджено методом полімеразної ланцюгової реакції. Жоден померлий не був вакцинований проти грипу.
Кожній освіченій людині відомо, що оцінювати такі явища потрібно не за абсолютною кількістю випадків, а по кількості, наприклад, на мільйон населення. Скажімо, якщо по тих же даних РНБО за 16 серпня в Львівській області померло на covid-19 4 особи, а в Закарпатській - 3, то де смертність більша? В Закарпатській області проживає 1.25 млн осіб, а в Львівській - 2.51 млн. Тому смертність в Закарпатській - 2.4 особи на мільйон, а у Львівській - 1.6 особи на мільйон, тобто в півтора рази менша. Вони або настільки безграмотні, або спеціально накручують. Грамотні оцінки (по країнах) дають на сайті OurWorldInData. З них видно, що кількість захворювань на мільйон населення по різних країнах (середня за останні 3 дні - бо так правильно рахувати) приблизно однакова. Наприклад,
на 15 серпня для кацапії, України, Польщі, Сполученого Королівства і Литви відповідно 35, 25, 21, 18 і 8. Причому на цьому сайті користуються тими ж даними РНБО. Якщо за тою ж методикою порахувати дані по областях, то видно, що всі розподіли на зони, про які зе триндять, перепрошую, "гі№на варті". Наприклад, смертність на мільйон населення по областях, де вона вище середньої по Україні (рахуючи за правильною методикою цього сайту) є:
Закарпатська (1.94), Чернівецька (1.90), Львівська (1.48), Волинська (1.39), Івано-Франківська (1.25), Житомирська (1.18), Харківська (0.91), Київська /без Києва/ (0.88), Одеська (0.78), Рівненська (0.62). Для порівняння: середня смертність по Україні 0.58, по Києву /без області/ 0.29.
Это медицинский факт.
https://censor.net/ua/user/231790
Отвечаю члену секты поклонников вакциновпаривания. Закрывают потому, что именно свежепривитые заражают корью непривитых и привитых.
https://censor.net/ua/comments/locate/3111484/019215c2-8***-736a-af7e-1084fd366ab8https://censor.net/ua/user/95229
Не устали брехню распространять? Я ж вам и ссылку давал и объяснял, что вирусная РНК в мазке зева и моче свежепривитых - это не вирус, а его ошметки. Такое и в кипяченой воде найти можно, но заразить ею невозможно. Поэтому в фармацевтике используют стерильную апирогенную воду, а не просто стерильную.
https://censor.net/ua/comments/locate/3111484/019215c2-8***-7390-b5df-5af70a80296ahttps://censor.net/ua/user/231790
Это Вас надо спросить, когда брехню и примитивные отмазки тиражировать перестанете. Найдены были как раз пеолноценные вакциноассоциированные вирусы кори, а не "ошметки".
https://censor.net/ua/comments/locate/3111484/019215c2-8***-7097-9405-b99088b321a4
Як зустрінете його на форумі, просвіщайте його, бо Він темний, як антрацит серед полярної ночі.