В Беларуси развернуты инициативы по бесплатной юрпомощи пострадавшим на протестах, идет сбор доказательств преступлений силовиков

Белорусам, которые столкнулись с насилием силовиков, необходимо фиксировать все побои и травмы в государственных или частных клиниках.

Об этом пишет белорусский врач Андрей Беловешкин, передает Цензор.НЕТ.

"Трагедия сплотила беларусов. Сейчас развернуты инициативы по оказанию бесплатной юридической помощи, идет сбор доказательств преступлений. Если вы столкнулись с насилием, обязательно зафиксируйте побои и травмы в государственных или частных клиниках. Сейчас есть множество инициатив бесплатной помощи пострадавшим, включая помощь психологов, врачей, стоматологов, адвокатов и других специалистов. Постоянно появляются новые предложения помощи (+375447097911 колцентр)", - написал он.

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Как сообщалось, массовые протесты в Беларуси начались вечером в воскресенье, 9 августа, после объявления результатов национального экзит-пола, согласно которым победил действующий президент страны Александр Лукашенко. Вечером 9 августа в столице страны, Минске, начались столкновения ОМОНа с протестующими. Главные улицы были перекрыты.

В ночь с 10 на 11 августа протесты продолжились.

Силовики жестоко подавляли акции и задерживали демонстрантов, применяя для разгона светошумовые гранаты, резиновые пули, слезоточивый газ и дубинки.

За трое суток задержали около шести тысяч человек, точное количество пострадавших среди гражданского населения неизвестна. Среди протестующих есть по меньшей мере двое погибших.

МВД Беларуси сообщало, что в ходе столкновений пострадали 60 сотрудников милиции и один военнослужащий.

14 августа ЦИК Беларуси объявил о победе Лукашенко.

Акции протеста против результатов выборов президента продолжаются по всей стране по сей день.



