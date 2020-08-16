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Новости Репрессии в Беларуси Революция в Беларуси
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В Беларуси развернуты инициативы по бесплатной юрпомощи пострадавшим на протестах, идет сбор доказательств преступлений силовиков

В Беларуси развернуты инициативы по бесплатной юрпомощи пострадавшим на протестах, идет сбор доказательств преступлений силовиков

Белорусам, которые столкнулись с насилием силовиков, необходимо фиксировать все побои и травмы в государственных или частных клиниках.

Об этом пишет белорусский врач Андрей Беловешкин, передает Цензор.НЕТ

"Трагедия сплотила беларусов. Сейчас развернуты инициативы по оказанию бесплатной юридической помощи, идет сбор доказательств преступлений. Если вы столкнулись с насилием, обязательно зафиксируйте побои и травмы в государственных или частных клиниках. Сейчас есть множество инициатив бесплатной помощи пострадавшим, включая помощь психологов, врачей, стоматологов, адвокатов и других специалистов. Постоянно появляются новые предложения помощи (+375447097911 колцентр)", - написал он.

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Как сообщалось, массовые протесты в Беларуси начались вечером в воскресенье, 9 августа, после объявления результатов национального экзит-пола, согласно которым победил действующий президент страны Александр Лукашенко. Вечером 9 августа в столице страны, Минске, начались столкновения ОМОНа с протестующими. Главные улицы были перекрыты.

В ночь с 10 на 11 августа протесты продолжились.

Силовики жестоко подавляли акции и задерживали демонстрантов, применяя для разгона светошумовые гранаты, резиновые пули, слезоточивый газ и дубинки.

За трое суток задержали около шести тысяч человек, точное количество пострадавших среди гражданского населения неизвестна. Среди протестующих есть по меньшей мере двое погибших.

МВД Беларуси сообщало, что в ходе столкновений пострадали 60 сотрудников милиции и один военнослужащий.

14 августа ЦИК Беларуси объявил о победе Лукашенко.

Акции протеста против результатов выборов президента продолжаются по всей стране по сей день.

В Беларуси развернуты инициативы по бесплатной юрпомощи пострадавшим на протестах, идет сбор доказательств преступлений силовиков 01
В Беларуси развернуты инициативы по бесплатной юрпомощи пострадавшим на протестах, идет сбор доказательств преступлений силовиков 02

Беларусь (7937) Лукашенко Александр (3625) репрессии (2771)


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Топ комментарии
+6
В Беларуси развернуты инициативы по бесплатной юрпомощи пострадавшим на протестах, идет сбор доказательств преступлений силовиков - Цензор.НЕТ 4755
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16.08.2020 10:41 Ответить
+3
Калька с анекдота про протесты в кацапии, где человеку с плакатом подкатили так же, но с фразой "- Не п#$ди, все знают, кто такой х-йло!". Впрочем, анекдот совершенно верен.
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16.08.2020 10:35 Ответить
+3
Сбор доказательств! ХА ХА ХА! А кто те доказательства будет рассматривать СУД ПРОКУРОРЫ! А самим не смешно?!! Ну а на все что вы там насобираете я вам цитирую слова которые плюс минус скажут власти "ВЫ ВСЕ ВРЕТЕ!! ЭТО МОНТИРОВАННОЕ ВИДЕО! ЭТО КУПЛЕННЫЕ СВЕДЕТЕЛИ! А ВЫ ДОКАЖИТЕ!!"
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16.08.2020 10:36 Ответить
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В Беларуси развернуты инициативы по бесплатной юрпомощи пострадавшим на протестах, идет сбор доказательств преступлений силовиков - Цензор.НЕТ 4755
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16.08.2020 10:41 Ответить
Ага.У нас тут один чувак тоже обещал "наказать убийц",а потом перепутал понятия "наказать" и "отпустить в рф".Садовник подтвердит,если что
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16.08.2020 10:41 Ответить
В Беларуси развернуты инициативы по бесплатной юрпомощи пострадавшим на протестах, идет сбор доказательств преступлений силовиков - Цензор.НЕТ 7382
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16.08.2020 10:43 Ответить
Юридична допомога в білоруському суді? Білоруский суд то підрозділ їхніх силовиків.
Я не бачу юридичного способу вирішення питань в Білорусі, ні щодо виборів, ні щодо злочинів "правоохоронців".
Я не бачу мирного способу вирішення цих питань на зразок нашим у 2004-05 р.р.
Там фашизм. Які іще суди?
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16.08.2020 10:44 Ответить
От цей вірш гарно описує ситуацію там https://www.youtube.com/watch?time_continue=13&v=zo2Yjgllf70&feature=emb_logo "Мама, дай мне денег на патроны!"
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16.08.2020 10:48 Ответить
В Беларуси развернуты инициативы по бесплатной юрпомощи пострадавшим на протестах, идет сбор доказательств преступлений силовиков - Цензор.НЕТ 2648
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16.08.2020 10:52 Ответить
Не сци. Білоруси Вадіка Галигіна відразу оберуть.
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16.08.2020 10:58 Ответить
«И русский мужик, взявшись за топор, с отчаянным остервенением защищал свое рабство» - Ф.Энгельс!!!
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16.08.2020 13:02 Ответить
Нельзя! "Цензор есть" - банит...
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16.08.2020 13:20 Ответить
і ще ГОЛОВНЕ:яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти!!
руSSкому міру повірити....себе обманути!!!
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16.08.2020 11:17 Ответить
А беларусские ватаны-полицаи сражаются за устатого тараканищу
У Білорусі розгорнули ініціативи щодо безкоштовної юридичної допомоги постраждалим на протестах, триває збір доказів злочинів силовиків - Цензор.НЕТ 1389
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16.08.2020 12:28 Ответить
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