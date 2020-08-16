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Новости Революция в Беларуси
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В Минск свозят людей на митинг за Лукашенко: Подогнали автобусы, будут грузить электорат. ВИДЕО

В Минск со всей страны свозят людей на митинг в поддержку Александра Лукашенко.

Об этом сообщает Tut.by, передает Цензор.НЕТ

Отмечается, что кто-то едет добровольно, кому-то предложили премии и отгулы, а кому-то пригрозили в случае отказа от участия, в том числе увольнением и лишением места в общежитии

Сообщается, что из некоторых городов пустили специальные поезда, чтобы доставить участников митинга. К примеру, из Бреста в Минск, по сообщениям, прибудет поезд с 19 вагонами.

Читайте также: В Беларуси развернуты инициативы по бесплатной юрпомощи пострадавшим на протестах, идет сбор доказательств преступлений силовиков

Напомним, сегодня в Беларуси должен состоятся общенациональный Марш за свободу.

Беларусь (7937) митинг (2558) Минск (1562)


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Топ комментарии
+53
Антимайдан едет!!!
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16.08.2020 10:50 Ответить
+31
А вот и сакральную жертву подвозят, которая позволит таракану попросить военной помощи у кремлядей...
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16.08.2020 10:52 Ответить
+30
За яныка тоже свозили.это конечно не наше дело что и как вам делать но если оставите луку будет у вас северная корея так как обложат вас санкциями с ног до головы очтанется только *********
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16.08.2020 10:51 Ответить
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Страница 4 из 4
антимайдан по лукашенківськи
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16.08.2020 11:53 Ответить
У них есть ***** российское.
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16.08.2020 11:58 Ответить
Скажите игорь вот вас, и вам подобных, отставших в своем развитии от сверстников, умственно отсталых, отбирают в команду ольгинских полудурков по каким то кретериям или чем тупее тем лучше?
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17.08.2020 05:39 Ответить
У тебя есть защитник плешивое ***** на паРаше🤣
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16.08.2020 11:59 Ответить
у них рашистский заступник с всемирно известным погонялом и припевом"ла -ла -ла"
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16.08.2020 12:01 Ответить
знесли адміни касапа https://censor.net/user/473154 з моїм коментом-запитом до нього "коли тебе деактивували і який логін був"?
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16.08.2020 13:32 Ответить
Ты лаптями щи хлебал или с лопаты блинов обожрался?
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16.08.2020 12:21 Ответить
Немного поправлю цензора, не автобусы, а скотовозы, не электорат, а домашнюю скотину.
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16.08.2020 11:57 Ответить
за ахметовим це м'ясом зветься
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16.08.2020 14:06 Ответить
А вы что думали,с рашкой так просто пободатся?С рашкой решать вопросы можно только кровью,они других аргументов не принимают,Украинцы это знают как никто другой.Сочувствую Белорусы вам,но сдадитесь вам всем в стране не житьи вашим детям тоже,или берите оружие и боритесь или бегите пока живы,третьего не будет,третье это рабство
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16.08.2020 11:59 Ответить
Вже підвезли й бандитів.
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16.08.2020 12:00 Ответить
Интересно, освистают ?
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16.08.2020 12:00 Ответить
Несчастные белорусы не понимают что их бил и убивал Путин, а не Лукашенко.Потому что последний - его вассал.
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16.08.2020 13:18 Ответить
Какой ник, такой и комментарий, уколы только не пропускай, чудо психованное.
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16.08.2020 13:28 Ответить
ты же психованее на порядок.
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16.08.2020 13:35 Ответить
Силовики по отношению к мирным протестующим ведут себя хуже фашистов.Какого отношения к себе ожидал лукавый от народа после этого?
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16.08.2020 12:03 Ответить
Короче, допоки з цих протестів не виділиться білоруський державницький націоналістичний рух - нема чого звертати увагу на нього. Бо це все збоку виглядає як боротьба нанайських хлопчиків за владу.
Хоча, в цих протестах і беруть згадані націоналістичні сили - але вони настільки незначні... Навіть прапорів Пагоня ніде нема...
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16.08.2020 12:08 Ответить
Прямой трансляции нет, боятся.
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16.08.2020 12:09 Ответить
Митинг подневольного рабского ЛОХТОРАТА в поддержку ***** называют путингом, а усатого таракана лукингом (чтоль)!?
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16.08.2020 12:36 Ответить
Мда. Режиссер из Бульбобатьки никудышниый. Эта толпа из автобусов в любой момент может его освистать и начать брожение.
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16.08.2020 12:56 Ответить
Вот так надо
До Мінська звозять людей на мітинг за Лукашенка: підігнали автобуси, будуть вантажити електорат - Цензор.НЕТ 2335
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16.08.2020 12:58 Ответить
Отряд плакальщиц?
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16.08.2020 13:04 Ответить
Ду у нас многие на майдан ехали за денюжку.
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16.08.2020 12:59 Ответить
Сколько платили в сутки за защиту баррикад? Стакан чья с с морфином, полкило печенья с героином и два наколотых апельсина?
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16.08.2020 13:13 Ответить
Чем больше будет Лука тянуть кота за хвост, тем больше будет крови. Но таков сценарий диктаторов - они добровольно не уходят, цепляя за собой море человеческой крови. Я даю Лукашенко ещё неделю, после чего он сгинет в бескрайних берёзовых просторах альма-матер подобных подонков.
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16.08.2020 13:07 Ответить
він думає, що це його площа Тянь Ань Минь, де він як китайська влада скрутить голову протестуючим, але білоруси - не китайці, скрутять голову таргану разом з вусами, а його китайські "друзі" тільки посміхнуться
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16.08.2020 13:48 Ответить
Дежа ву... 1989. декабрь. Чаушеску собирает митинг. С которого уносит ноги на вертолете.
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16.08.2020 13:07 Ответить
Вот бы пару гранат в тот митинг.
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16.08.2020 13:10 Ответить
Хоть воруй, хоть не воруй, все равно придет иудоглобализация.
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16.08.2020 13:17 Ответить
навезли "м'яса ватного" на майдан, будуть танцювати під співи шльондр-співачок з "культурного" оточення таргана
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16.08.2020 13:43 Ответить
тиждень чекав, коли ті 80% вже вийдуть... А їх он як везуть мабуть одразу після голосування збирали....
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16.08.2020 13:55 Ответить
"Історія нічому не вчить.Вона тільки карає за незнання уроків". (с)
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16.08.2020 15:56 Ответить
Интересное название статьи. Если вчитаться то можно подумать что у Лукашенко поддержка процента 2 не больше. На самом деле это не так. В Белоруссии миллионы совковых стариков, которые за батьку горой (пенсии, медицина - там на терпимом уровне)...……..Я думаю Лукашенко выиграл выборы, пусть не в соотношении 80 на 10 как огласили, но 50 на 35 так точно..... в Белоруссии нет сильного опозиционного лидера, который мог бы составить ему реальную конкуренцию, нет новой политической программы, Я не верю что такая заплаканная трусливая баба как Тихоновская могла бы набрать большинство голосов в 15-ти миллионой стране.
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16.08.2020 19:49 Ответить
Все кто мог - в тюрьме или незарегестрирован.
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16.08.2020 23:12 Ответить
правду говорят, что свободные люди идут сами, а рабов свозят(
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25.08.2020 15:36 Ответить
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