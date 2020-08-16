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В Минск свозят людей на митинг за Лукашенко: Подогнали автобусы, будут грузить электорат. ВИДЕО
В Минск со всей страны свозят людей на митинг в поддержку Александра Лукашенко.
Об этом сообщает Tut.by, передает Цензор.НЕТ.
Отмечается, что кто-то едет добровольно, кому-то предложили премии и отгулы, а кому-то пригрозили в случае отказа от участия, в том числе увольнением и лишением места в общежитии
Сообщается, что из некоторых городов пустили специальные поезда, чтобы доставить участников митинга. К примеру, из Бреста в Минск, по сообщениям, прибудет поезд с 19 вагонами.
Напомним, сегодня в Беларуси должен состоятся общенациональный Марш за свободу.
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+53 Анатолий Викторович #356361
показать весь комментарий16.08.2020 10:50 Ответить Ссылка
+31 Valery Greff
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+30 Сергей Яковлев #435776
показать весь комментарий16.08.2020 10:51 Ответить Ссылка
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Хоча, в цих протестах і беруть згадані націоналістичні сили - але вони настільки незначні... Навіть прапорів Пагоня ніде нема...