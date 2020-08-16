В Минск свозят людей на митинг за Лукашенко: Подогнали автобусы, будут грузить электорат. ВИДЕО

В Минск со всей страны свозят людей на митинг в поддержку Александра Лукашенко.

Об этом сообщает Tut.by, передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что кто-то едет добровольно, кому-то предложили премии и отгулы, а кому-то пригрозили в случае отказа от участия, в том числе увольнением и лишением места в общежитии

Сообщается, что из некоторых городов пустили специальные поезда, чтобы доставить участников митинга. К примеру, из Бреста в Минск, по сообщениям, прибудет поезд с 19 вагонами.

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Напомним, сегодня в Беларуси должен состоятся общенациональный Марш за свободу.