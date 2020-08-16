Малюська заявил о "тихом договорняке на миллиарды гривен" между судьями и Суркисами в деле "Приватбанка"
Министр юстиции Денис малюська увидел в судебном процессе шести британских компаний, связанных с семьей Суркисов, против "Приватбанка" признаки сговора между судьями и бизнесменами.
Об этом он написал в фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.
"Тихий договорняк на миллиарды гривен. В главных ролях: судьи, олигархи и "активисты". И риск превращения Украины в арену боев без правил", - отметил Малюська, комментируя заседание 14 августа Печерского районного суда по иску шести британских компаний к "Приватбанку" и Минфину.
Министр напомнил, что истцы требуют обязать "Приватбанк" продолжать обслуживать их депозиты. "Приватбанк" возражает, поскольку депозитов не существует, они были конвертированы в акции банка во время процедуры неплатежеспособности.
В то же время суд вынес определение об обеспечении иска, и "Приватбанк" обязали обслуживать депозиты. Однако "Приватбанк" решение об обеспечении не выполнил.
При этом в процессе, по словам министра юстиции, были задействованы практически все возможные судебные манипуляции: формальный ответчик физическое лицо (чтобы изменить подведомственность дела), манипуляция с судебным сбором (иск не о взыскании средств, а об обслуживании депозитов); манипуляция с выбором судьи (идентичные заявления подавались одна за другой, пока система не расписала дело на определенного судью); манипуляция со способом обеспечения (обеспечение было практически идентичным исковым требованиям).
"Сейчас суд рассматривает вопрос законности и обоснованности последней и наиболее наглой манипуляции: истцы просят установить Порядок выполнения постановления об обеспечении, которой взыскать тело депозитов и начисленные проценты в пользу истцов. То есть, в качестве обеспечения суд просят взыскать несколько миллиардов из "Приватбанка" в пользу шести британских компаний, основанных оффшорами с BVI", - возмущается министр.
По его словам, такая позиция выходит за рамки того, что можно делать для обеспечения иска (ст. 150 ГПК). "Она, к тому же, не облегчает, а наоборот, делает невозможным дальнейшее исполнение решения суда. Ведь если средства взыскать с "Приватбанка", то банк, в случае удовлетворения иска, никогда не сможет обслуживать их как депозиты. Напоминаю - исковые требования заявлены не как взыскание средств, а как обязательство обслуживать депозиты", - отметил Малюська.
По его мнению, выглядит весь этот процесс "очень плохо" по нескольким причинам. В частности, как отметил министр, учитывая, сколько шума вокруг процесса и рисков для репутации он создает, естественным был бы быстрый отказ в удовлетворении заявления истцов, однако суд держит "драматическую паузу", стараясь избегать любых процедурных нарушений процессуальных прав ответчиков - "очевидно, ожидается, что апелляционную жалобу подавать будут именно они, а не истцы".
Также Малюська обратил внимание, что слушание дела назначено на конец рабочего дня, в пятницу, в середине августа, в период отпусков - вероятно, в расчете на вялую реакцию публики; дело поставили слушать последним, что указывало на готовность слушать дело хоть до ночи и таки получить результат.
По словам главы Минюста, суд, несмотря на неявку двух ответчиков по делу, заслушал несколько ходатайств и один отвод и только после этого, не заслушав мнение участников процесса, отложил слушания в связи с тем, что ответчики не были должным образом извещены о заседании по делу. Создавалось впечатление, как добавил Малюська, что "решение об отложении было принято (или согласовано) не сразу, и не лицом, которое присутствовало в зале судебного рассмотрения".
Кроме того, министр юстиции указал на отсутствие "активистов", которые полностью проигнорировали ключевое и самое проблемное судебное заседание, хотя едва ли не штурмом брали суды во время второстепенных и неважных разбирательствах по "Приватбанку".
Таким образом, как считает Малюська, у дела "все признаки некоего тихого договорнячка на миллиарды гривен".
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Цей же суд, який коментує міністр, подано за позовами офшорних компаній Суркісів, які тримали депозити на Кіпрі в філії Приватбанку. Самий прикол в тому, що українські суди полізли поперед батька в пекло, бо зараз Окружний суд Нікосії (Кіпр) розглядає справу № 2510/2017 за позовом шести офшорів(Суркіси власники) до ПриватБанк про виплату на їхню користь грошових коштів на підставі депозитних договорів.
а это значит что судьям прогарантировали защиту в Офисе перЗедента лично Шефир или Ермак..
а это значит что Зеленский в курсе происходящего и таким образом "дистанциируется" и контролирует дело лично..
это называется политическая коррупция.. а Зеленский ПРЕСТУПНИК!!!
Зарплату ему повысили? - пусть покупает ваучеры на платную камеру!
14.08.20 10:44 Офшоры Суркисов прибегли к манипуляции системы распределения судебных дел для выбора судьи Вовка, - "Приватбанк"
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Об этом заявляет пресс-служба "Приватбанка"
В общем доступе опубликовано официальное подтверждение информации, которая стала основанием для заявления "ПриватБанком" отвода Вовка.
"Так, согласно сведениям сайта судебной власти, компании-нерезиденты, связанные с семьей Суркисов, обращаясь в суд с заявлением об определении порядка выполнения банком решения об обязательстве вернуть 350 млн долларов, в обход установленного законом порядка автораспределения дел в суде осуществляли действия для того, что такое заявление рассматривал именно судья Вовк С.В", - сообщает "Приватбанк".
Как следует из сведений официального сайта, 21.07.2020 компаниями-нерезидентами было подано несколько идентичных заявлений в Печерский районный суд города Киева. В дальнейшем, заявления, разделенные на других судей, заявителями было оставлено без рассмотрения.
"Манипуляция автоматизированным распределением дел между судьями по закону является основанием для отвода выбранного таким образом судьи Вовка С.В. и оставление без рассмотрения соответствующего заявления об определении порядка исполнения Банком решения об обязательстве вернуть 350 млн долларов", - сообщает "Приватбанк Источник: https://biz.censor.net/n3213753
Типа Малюся не знает, что большинство дел судей проходят по подобному сценарию....
А розстрілювати якщо і будуть, то ДРІБНИХ корупціонерів
Какая интересная процедура "спасения" вкладов, порохомародеры просто украли деньги вкладчиков и теперь возмущаются что вкладчики хотят их вернуть. Да пусть Суркисы будут даже последними гнидами, но в данном случае они правы на 100%, их деньги просто списили. И попробуйте докажите вашу честность британскому правосудию если оно заинтересуется, что вполне вероятно.
Это знает и британское правосудие, и местные зебилы..
а вот всякая кацапская шелупонь под впн Кореи - нет, на чем и зашкварилась))
Тобто українські суди полізли поперед батька в пекло, задовільнивши НЕЗАКОННИЙ позов цих же шести офшорів вже в Україні, до рішення кіпрського суду.
еще раз, чухонец - куй - суркисам, и нары на пару десятков лет... а не деньги))
вместе с беней сидеть будут, андыстэнд, лаптеногое?))
Высокий суд принял решение в пользу ПриватБанка и позволил ему не платить долг бывшим владельцам.
Более того, ни Минюст США, ни ФБР - не поведутся на мольбы суркисов-коломойш, и тем более - таких идиотов как ты)) так что бабла - не получите))
Один из участников и непосредственных исполнителей этого карнавал - министерство юстиции в лице конкретного офигевшего гос исполнителя. Который без прикрытия на уровне министра Малюськи не посмел бы так нагло нарушать законы во благо суркисни. И ему об этом уже месяцы говорят, а он ветошью прикидывается - типа все подд контролем, все будет ок.
Но, оказывается, активисты виноваты, а не этот идиот.
Кто-то верит, что афера Суркисов и поддельные доказательства могли тянуться все это время без участия Минюста?