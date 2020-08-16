Малюська заявил о "тихом договорняке на миллиарды гривен" между судьями и Суркисами в деле "Приватбанка"

Министр юстиции Денис малюська увидел в судебном процессе шести британских компаний, связанных с семьей Суркисов, против "Приватбанка" признаки сговора между судьями и бизнесменами.

Об этом он написал в фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

"Тихий договорняк на миллиарды гривен. В главных ролях: судьи, олигархи и "активисты". И риск превращения Украины в арену боев без правил", - отметил Малюська, комментируя заседание 14 августа Печерского районного суда по иску шести британских компаний к "Приватбанку" и Минфину.

Министр напомнил, что истцы требуют обязать "Приватбанк" продолжать обслуживать их депозиты. "Приватбанк" возражает, поскольку депозитов не существует, они были конвертированы в акции банка во время процедуры неплатежеспособности.

В то же время суд вынес определение об обеспечении иска, и "Приватбанк" обязали обслуживать депозиты. Однако "Приватбанк" решение об обеспечении не выполнил.

При этом в процессе, по словам министра юстиции, были задействованы практически все возможные судебные манипуляции: формальный ответчик физическое лицо (чтобы изменить подведомственность дела), манипуляция с судебным сбором (иск не о взыскании средств, а об обслуживании депозитов); манипуляция с выбором судьи (идентичные заявления подавались одна за другой, пока система не расписала дело на определенного судью); манипуляция со способом обеспечения (обеспечение было практически идентичным исковым требованиям).

"Сейчас суд рассматривает вопрос законности и обоснованности последней и наиболее наглой манипуляции: истцы просят установить Порядок выполнения постановления об обеспечении, которой взыскать тело депозитов и начисленные проценты в пользу истцов. То есть, в качестве обеспечения суд просят взыскать несколько миллиардов из "Приватбанка" в пользу шести британских компаний, основанных оффшорами с BVI", - возмущается министр.

По его словам, такая позиция выходит за рамки того, что можно делать для обеспечения иска (ст. 150 ГПК). "Она, к тому же, не облегчает, а наоборот, делает невозможным дальнейшее исполнение решения суда. Ведь если средства взыскать с "Приватбанка", то банк, в случае удовлетворения иска, никогда не сможет обслуживать их как депозиты. Напоминаю - исковые требования заявлены не как взыскание средств, а как обязательство обслуживать депозиты", - отметил Малюська.

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По его мнению, выглядит весь этот процесс "очень плохо" по нескольким причинам. В частности, как отметил министр, учитывая, сколько шума вокруг процесса и рисков для репутации он создает, естественным был бы быстрый отказ в удовлетворении заявления истцов, однако суд держит "драматическую паузу", стараясь избегать любых процедурных нарушений процессуальных прав ответчиков - "очевидно, ожидается, что апелляционную жалобу подавать будут именно они, а не истцы".

Также Малюська обратил внимание, что слушание дела назначено на конец рабочего дня, в пятницу, в середине августа, в период отпусков - вероятно, в расчете на вялую реакцию публики; дело поставили слушать последним, что указывало на готовность слушать дело хоть до ночи и таки получить результат.

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По словам главы Минюста, суд, несмотря на неявку двух ответчиков по делу, заслушал несколько ходатайств и один отвод и только после этого, не заслушав мнение участников процесса, отложил слушания в связи с тем, что ответчики не были должным образом извещены о заседании по делу. Создавалось впечатление, как добавил Малюська, что "решение об отложении было принято (или согласовано) не сразу, и не лицом, которое присутствовало в зале судебного рассмотрения".

Кроме того, министр юстиции указал на отсутствие "активистов", которые полностью проигнорировали ключевое и самое проблемное судебное заседание, хотя едва ли не штурмом брали суды во время второстепенных и неважных разбирательствах по "Приватбанку".

Таким образом, как считает Малюська, у дела "все признаки некоего тихого договорнячка на миллиарды гривен".