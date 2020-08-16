РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10545 посетителей онлайн
Новости Приватбанк
10 029 70

Малюська заявил о "тихом договорняке на миллиарды гривен" между судьями и Суркисами в деле "Приватбанка"

Малюська заявил о

Министр юстиции Денис малюська увидел в судебном процессе шести британских компаний, связанных с семьей Суркисов, против "Приватбанка" признаки сговора между судьями и бизнесменами.

Об этом он написал в фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

"Тихий договорняк на миллиарды гривен. В главных ролях: судьи, олигархи и "активисты". И риск превращения Украины в арену боев без правил", - отметил Малюська, комментируя заседание 14 августа Печерского районного суда по иску шести британских компаний к "Приватбанку" и Минфину.

Министр напомнил, что истцы требуют обязать "Приватбанк" продолжать обслуживать их депозиты. "Приватбанк" возражает, поскольку депозитов не существует, они были конвертированы в акции банка во время процедуры неплатежеспособности.

В то же время суд вынес определение об обеспечении иска, и "Приватбанк" обязали обслуживать депозиты. Однако "Приватбанк" решение об обеспечении не выполнил.

При этом в процессе, по словам министра юстиции, были задействованы практически все возможные судебные манипуляции: формальный ответчик физическое лицо (чтобы изменить подведомственность дела), манипуляция с судебным сбором (иск не о взыскании средств, а об обслуживании депозитов); манипуляция с выбором судьи (идентичные заявления подавались одна за другой, пока система не расписала дело на определенного судью); манипуляция со способом обеспечения (обеспечение было практически идентичным исковым требованиям).

"Сейчас суд рассматривает вопрос законности и обоснованности последней и наиболее наглой манипуляции: истцы просят установить Порядок выполнения постановления об обеспечении, которой взыскать тело депозитов и начисленные проценты в пользу истцов. То есть, в качестве обеспечения суд просят взыскать несколько миллиардов из "Приватбанка" в пользу шести британских компаний, основанных оффшорами с BVI", - возмущается министр.

По его словам, такая позиция выходит за рамки того, что можно делать для обеспечения иска (ст. 150 ГПК). "Она, к тому же, не облегчает, а наоборот, делает невозможным дальнейшее исполнение решения суда. Ведь если средства взыскать с "Приватбанка", то банк, в случае удовлетворения иска, никогда не сможет обслуживать их как депозиты. Напоминаю - исковые требования заявлены не как взыскание средств, а как обязательство обслуживать депозиты", - отметил Малюська.

Читайте также: "ЕС" требует от Зеленского дать оценку обнародованным в США фактам разворовывания средств "ПриватБанка", обеспечить расследование и возврат средств

По его мнению, выглядит весь этот процесс "очень плохо" по нескольким причинам. В частности, как отметил министр, учитывая, сколько шума вокруг процесса и рисков для репутации он создает, естественным был бы быстрый отказ в удовлетворении заявления истцов, однако суд держит "драматическую паузу", стараясь избегать любых процедурных нарушений процессуальных прав ответчиков - "очевидно, ожидается, что апелляционную жалобу подавать будут именно они, а не истцы".

Также Малюська обратил внимание, что слушание дела назначено на конец рабочего дня, в пятницу, в середине августа, в период отпусков - вероятно, в расчете на вялую реакцию публики; дело поставили слушать последним, что указывало на готовность слушать дело хоть до ночи и таки получить результат.

Читайте также: The Washington Post: Коломойский в США обвиняется в отмывании миллиардов, выведенных из "ПриватБанка". ПОЛНЫЙ ПЕРЕВОД

По словам главы Минюста, суд, несмотря на неявку двух ответчиков по делу, заслушал несколько ходатайств и один отвод и только после этого, не заслушав мнение участников процесса, отложил слушания в связи с тем, что ответчики не были должным образом извещены о заседании по делу. Создавалось впечатление, как добавил Малюська, что "решение об отложении было принято (или согласовано) не сразу, и не лицом, которое присутствовало в зале судебного рассмотрения".

Кроме того, министр юстиции указал на отсутствие "активистов", которые полностью проигнорировали ключевое и самое проблемное судебное заседание, хотя едва ли не штурмом брали суды во время второстепенных и неважных разбирательствах по "Приватбанку".

Таким образом, как считает Малюська, у дела "все признаки некоего тихого договорнячка на миллиарды гривен".

Боголюбов Геннадий (110) Великобритания (5048) Коломойский Игорь (1793) национализация (238) НБУ (4836) Порошенко Петр (19629) Суркис (338) Гонтарева Валерия (816) Дубилет (60) Приватбанк (833) Малюська Денис (322)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+18
так и есть!.. и если в суде проводят такую махинацию, значит судьи уверены в безнаказанности!..
а это значит что судьям прогарантировали защиту в Офисе перЗедента лично Шефир или Ермак..
а это значит что Зеленский в курсе происходящего и таким образом "дистанциируется" и контролирует дело лично..
это называется политическая коррупция.. а Зеленский ПРЕСТУПНИК!!!
показать весь комментарий
16.08.2020 11:27 Ответить
+16
Ты министр юстиции или завхоз детсадика ?Знаешь сади Сукисов, не можешь не хер быть министром юстиции ,иди в риелторы это у тебя лучше выходит !!!!!
показать весь комментарий
16.08.2020 11:28 Ответить
+15
Малюська, не отвлекайся от розничной торговли камерами в СИЗО
показать весь комментарий
16.08.2020 11:31 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
"Он художник, он так видит" (с) И что дальше? Он подаст на них в суд?
показать весь комментарий
16.08.2020 11:23 Ответить
Це ДВА РІЗНИХ судових процеси. Велика Палата розглядала справу за позовом І. Суркіса, Г. Суркіса, Р. Суркіса, С. Суркіс, М. Суркіс та П. Ковалик. Велика Палата ВС по перше не зовсім стала на сторону Приватбанку, а просто змінила юрисдикцію, тобто Суркіси мають проходити суди з початку, тільки вже не адміністративні, а суди цивільної юрисдикції.
Цей же суд, який коментує міністр, подано за позовами офшорних компаній Суркісів, які тримали депозити на Кіпрі в філії Приватбанку. Самий прикол в тому, що українські суди полізли поперед батька в пекло, бо зараз Окружний суд Нікосії (Кіпр) розглядає справу № 2510/2017 за позовом шести офшорів(Суркіси власники) до ПриватБанк про виплату на їхню користь грошових коштів на підставі депозитних договорів.
показать весь комментарий
16.08.2020 13:09 Ответить
основа их - ОДНО и то же: суркисы хотят получить бабло за свои аферы. Более того, когда не удалось протянуть через британские суды и наши, то коломойша с суркисами - через шмарклю - сняли главу НБУ и начальников безопасности и юр.отдела, а поставили СВОИХ людей.. через которых хотят обязать НБУ заблокировать счета Привата и снять деньги..
показать весь комментарий
16.08.2020 13:38 Ответить
Згоден. В нормальних країнах в Коломойського і Боголюбова накладають всесвітній арешт на активи(Англія), уряд подає позов про цивільну конфіскацію(США) і тільки в Україні під керівництвом шмарклі в них все добре, ще і суди виграють і це страшенно бісить
показать весь комментарий
16.08.2020 13:46 Ответить
я правильно понял, что у Суркисов лежали бабки на депозите в банке, государство без их согласия перевело бабки в акции, а потом, опять же - без согласия, выкупило по 1 гривне, и теперь возмущаемся, что Суркис хотят вернуть свои деньги?
показать весь комментарий
16.08.2020 19:37 Ответить
Нехай доведуть свою правоту на Кіпрі, куди вони подали позов в Окружний суд Нікосії (Кіпр) справа № 2510/2017.
показать весь комментарий
16.08.2020 20:43 Ответить
Малюська заявил о "тихом договорняке на миллиарды гривен" между судьями и Суркисами в деле "Приватбанка" - Цензор.НЕТ 6861
показать весь комментарий
16.08.2020 11:23 Ответить
интересно как и где Суркисы (скунсы) ермолочные собираются размещать наварованные миллиарды в своих могилках??????
показать весь комментарий
16.08.2020 11:26 Ответить
так и есть!.. и если в суде проводят такую махинацию, значит судьи уверены в безнаказанности!..
а это значит что судьям прогарантировали защиту в Офисе перЗедента лично Шефир или Ермак..
а это значит что Зеленский в курсе происходящего и таким образом "дистанциируется" и контролирует дело лично..
это называется политическая коррупция.. а Зеленский ПРЕСТУПНИК!!!
показать весь комментарий
16.08.2020 11:27 Ответить
Ото ти тормоз. Не бредь
показать весь комментарий
16.08.2020 11:55 Ответить
ты еще не написал в прокуратуру? так ты соучастник.. иди сдавайся органам
показать весь комментарий
16.08.2020 12:10 Ответить
вот потому суркисы и требуют 350 млн долл. (раньше 250): 250 млн.долл себе, а 100 млн.долл - судьям, "отпускные"
показать весь комментарий
16.08.2020 12:47 Ответить
Всё наоборот. Это ж реформированный потужным Пе суд и его кореша Суркисы. Значит не Зе, а Пе преступник!!!
показать весь комментарий
17.08.2020 00:46 Ответить
Ты министр юстиции или завхоз детсадика ?Знаешь сади Сукисов, не можешь не хер быть министром юстиции ,иди в риелторы это у тебя лучше выходит !!!!!
показать весь комментарий
16.08.2020 11:28 Ответить
Да ладно, он просто предупредил этих решал, что не нужно так откровенно палиться...))
показать весь комментарий
16.08.2020 11:37 Ответить
а хто такий міністр юстиції в цій країні останні 20 років? правильно - який небудь холуй, що обслуговує відповідну групу олігархів, до яких суркіси наразі трохи невхожі.
показать весь комментарий
16.08.2020 12:43 Ответить
Опять злые нелюди обидели Малюску. Или он думал, что быть министром юстиции в Украине - это нюхать цветочки и ныть про маленькую зарплату?

Зарплату ему повысили? - пусть покупает ваучеры на платную камеру!
показать весь комментарий
16.08.2020 11:30 Ответить
Малюська, не отвлекайся от розничной торговли камерами в СИЗО
показать весь комментарий
16.08.2020 11:31 Ответить
тем более вангование (без доказательств и заяв в суд или прокуратуру) это не его )))))
показать весь комментарий
16.08.2020 11:36 Ответить
малюська тоже читает Цензор НЕТ ))))
14.08.20 10:44 Офшоры Суркисов прибегли к манипуляции системы распределения судебных дел для выбора судьи Вовка, - "Приватбанк"
..........................
Об этом заявляет пресс-служба "Приватбанка"
В общем доступе опубликовано официальное подтверждение информации, которая стала основанием для заявления "ПриватБанком" отвода Вовка.
"Так, согласно сведениям сайта судебной власти, компании-нерезиденты, связанные с семьей Суркисов, обращаясь в суд с заявлением об определении порядка выполнения банком решения об обязательстве вернуть 350 млн долларов, в обход установленного законом порядка автораспределения дел в суде осуществляли действия для того, что такое заявление рассматривал именно судья Вовк С.В", - сообщает "Приватбанк".
Как следует из сведений официального сайта, 21.07.2020 компаниями-нерезидентами было подано несколько идентичных заявлений в Печерский районный суд города Киева. В дальнейшем, заявления, разделенные на других судей, заявителями было оставлено без рассмотрения.
"Манипуляция автоматизированным распределением дел между судьями по закону является основанием для отвода выбранного таким образом судьи Вовка С.В. и оставление без рассмотрения соответствующего заявления об определении порядка исполнения Банком решения об обязательстве вернуть 350 млн долларов", - сообщает "Приватбанк Источник: https://biz.censor.net/n3213753
показать весь комментарий
16.08.2020 11:40 Ответить
Сенсация!!! Сенсация!!!
Типа Малюся не знает, что большинство дел судей проходят по подобному сценарию....
показать весь комментарий
16.08.2020 11:44 Ответить
Це міністр юстиції заявляє ? Думає,що його призначили прес-секретарем,коментувати правовий бєспрєдєл ? Чи й досі зарплата малюська,щоб палець об палець вдарило ?
показать весь комментарий
16.08.2020 11:51 Ответить
Классика.Пока народы топят за революции,умные люди гребут бабло
показать весь комментарий
16.08.2020 11:53 Ответить
Он вас всех на месте поставит
показать весь комментарий
16.08.2020 11:56 Ответить
Остановить коррупцию в Украине можно только массовыми расстрелами и пожизненными тюремными сроками - без права амнистии, как сделали в Китае
показать весь комментарий
16.08.2020 11:59 Ответить
Розстрілювати будемо НА МІСЦІ БЕЗ СУДУ І СЛІДСТВА? Бо українські суди настільки "гуманні та справедливі" що НАВІТЬ НЕ МОЖУТЬ ВІДМОВИТИ у задоволені ЯВНО НЕОБГРУНТОВАНОГО ПОЗОВУ, НЕКАЖУЧИ вже проте щоб розстріляти позивачів.
А розстрілювати якщо і будуть, то ДРІБНИХ корупціонерів
показать весь комментарий
16.08.2020 13:15 Ответить
Рецепт один. Не получается победить коррупцию -надо её возглавить!
показать весь комментарий
16.08.2020 12:02 Ответить
Ворюги-бандюганы Суркисы и Коломойский с одной стороны, терпилы-украинцы с другой стороны, а между ними Малюська, пытающий честно заработать на том что охраняет.
показать весь комментарий
16.08.2020 12:06 Ответить
Ось така в нас кримінально орлігархічна влада ,а судді в цій системі недоторкана каста яка задовольняє потреби олігархів,що ж народ терпить вони думають що вічні,але терпіню приходить кінець .
показать весь комментарий
16.08.2020 12:15 Ответить
поскольку депозитов не существует, они были конвертированы в акции банка во время процедуры неплатежеспособности

Какая интересная процедура "спасения" вкладов, порохомародеры просто украли деньги вкладчиков и теперь возмущаются что вкладчики хотят их вернуть. Да пусть Суркисы будут даже последними гнидами, но в данном случае они правы на 100%, их деньги просто списили. И попробуйте докажите вашу честность британскому правосудию если оно заинтересуется, что вполне вероятно.
показать весь комментарий
16.08.2020 12:19 Ответить
лахта, снова ты лоханулась с тупыми методичками) Бо деньги из Приватбанк украл хозяин шмарки - беня коломойский и Ко, за что сейчас в США его раком ставят.. Участвовали в краже и суркисы, за что у них и отобрали фиктивные "вклады".
Это знает и британское правосудие, и местные зебилы..
а вот всякая кацапская шелупонь под впн Кореи - нет, на чем и зашкварилась))
показать весь комментарий
16.08.2020 12:32 Ответить
https://censor.net/user/474245 Вивчивчи матчастину, перед тим як коментувати. Окружний суд Нікосії (Кіпр) розглядає справу № 2510/2017 за позовом шести офшорів(Суркіси власники) до ПриватБанк про виплату на їхню користь грошових коштів на підставі депозитних договорів.
Тобто українські суди полізли поперед батька в пекло, задовільнивши НЕЗАКОННИЙ позов цих же шести офшорів вже в Україні, до рішення кіпрського суду.
показать весь комментарий
16.08.2020 13:20 Ответить
Сразу видно патриота Украины, для него суд какого-то Кипра - высшая власть и Батька и Хозяин. Рабы как кацапы, или еще хуже.
показать весь комментарий
16.08.2020 16:51 Ответить
"суд какого-то Кипра - высшая власть" - в чому проблема? В Коломойського і Боголюбова громадянство Кіпру і вони цього не приховують
показать весь комментарий
16.08.2020 20:39 Ответить
Для раба и холопа чужой суд не проблема, вы как тупое кацапье стоите на коленях и ждете что вам Хозяин еще прикажет.
показать весь комментарий
16.08.2020 21:20 Ответить
кацапа, ты снова впн поменяло - в лахте такие идиоты, что мгновенно палятся на скрепном "из камеры"?
еще раз, чухонец - куй - суркисам, и нары на пару десятков лет... а не деньги))
вместе с беней сидеть будут, андыстэнд, лаптеногое?))
показать весь комментарий
16.08.2020 13:40 Ответить
...дело, связанное с процедурой bail-in, 16 марта рассматривал еще и Высокий суд Англии и Уэльса. В частности, этот суд рассматривал обмен обязательств ПриватБанка по евробондам, выпущенным в 2010 и 2013 годах (эти облигации купили бывшие владельцы ПриватБанка и связанные с ними лица).
Высокий суд принял решение в пользу ПриватБанка и позволил ему не платить долг бывшим владельцам.
показать весь комментарий
16.08.2020 12:49 Ответить
Подтасовкой занимаемся, как и все пороховоры, решение от одного дела собачим совершенно другому. Шакалья привычка изворачиваться и врать ежесекундно. Фу.
показать весь комментарий
16.08.2020 13:03 Ответить
https://censor.net/user/474245 Твого роботадавця Коломойського скоро арештують США(цивільний позов уряд США проти Бені вже подав), а там і до Суркісів доберуться
показать весь комментарий
16.08.2020 13:24 Ответить
если у тебя там что-то "фу", то беги и подмойся, ты явно обосралось с пиаром суркисов))
Более того, ни Минюст США, ни ФБР - не поведутся на мольбы суркисов-коломойш, и тем более - таких идиотов как ты)) так что бабла - не получите))
показать весь комментарий
16.08.2020 13:41 Ответить
Сурiкам давно потрiбно видати судiвську "путiвку" на кiлька рокiв
показать весь комментарий
16.08.2020 12:39 Ответить
декілька десятків років.. кожному.
показать весь комментарий
16.08.2020 12:45 Ответить
Товарищи.не храните деньги на банковских щетах..однажды ******)))))
показать весь комментарий
16.08.2020 12:46 Ответить
Їх справа розглядається судом Кіпру, вони підкупили український суд для винесення явно незаконного рішення
показать весь комментарий
16.08.2020 13:27 Ответить
Нічо що це гімно саме тихенько зливало справу ?
показать весь комментарий
16.08.2020 13:08 Ответить
А Молюська вчера родился? Зебилы опять на министра ПТУшника поставили. Констататор фактов,блин...б
показать весь комментарий
16.08.2020 13:22 Ответить
Ахаха. Очень смешно.
Один из участников и непосредственных исполнителей этого карнавал - министерство юстиции в лице конкретного офигевшего гос исполнителя. Который без прикрытия на уровне министра Малюськи не посмел бы так нагло нарушать законы во благо суркисни. И ему об этом уже месяцы говорят, а он ветошью прикидывается - типа все подд контролем, все будет ок.

Но, оказывается, активисты виноваты, а не этот идиот.
показать весь комментарий
16.08.2020 14:28 Ответить
Молюск что то прознал и хочет в долю)
показать весь комментарий
16.08.2020 15:16 Ответить
Там просто уже такое паливо, что Малюська решил слиться.

Кто-то верит, что афера Суркисов и поддельные доказательства могли тянуться все это время без участия Минюста?
показать весь комментарий
17.08.2020 01:09 Ответить
Надеюсь Малюська построит кофортную тюрьму для ВСЕХ так называемых "судей".
показать весь комментарий
16.08.2020 19:04 Ответить
"Договорняку" между судьями и Суркисами есть правовое определение, которое называется "корупция". И в таких случаях в цивилизованных странах открывают уголовное дело. Очевидно министру юстиции об этом невдомек.
показать весь комментарий
16.08.2020 20:20 Ответить
Правда, сюрприз?
показать весь комментарий
16.08.2020 23:56 Ответить
 
 