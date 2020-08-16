РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10545 посетителей онлайн
Новости Коронавирус и карантин
1 943 15

COVID-19 в Киеве за сутки выявили у 146 человек, в том числе у 11 детей, - Кличко. КАРТА

COVID-19 в Киеве за сутки выявили у 146 человек, в том числе у 11 детей, - Кличко. КАРТА

За минувшие сутки COVID-19 обнаружили у 146 жителей Киева, 11 из них – дети.

Об этом мэр Киева Виталий Кличко сообщил в Фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ.

Днем ранее сообщалось о 232 новых случаях инфицирования.

За минувшие сутки двое человек в Киеве умерли от Covid-19. Всего в городе коронавирус унес жизни 153 человек.

В настоящее время в столице уже 10 538 подтвержденных случаев заболевания COVID-19.

Читайте на Цензор.НЕТ: В Украине 1 637 новых случаев COVID-19 за сутки. Всего с начала эпидемии заболело 91 356 человека

За минувшие сутки заболели: 85 женщин в возрасте от 19 до 88 лет; 50 мужчин в возрасте от 20 до 82 лет; 4 девочки от 1 до 11 лет и 7 мальчиков от 8 до 13 лет.

В больницы столицы госпитализировали 27 пациентов. Остальные - на самоизоляции, под контролем врачей.

За прошедшие сутки выздоровели 7 человек. Всего коронавирус преодолели 3380 жителя Киева.

Также на Цензор.НЕТ: По Украине заняты менее четверти коек для пациентов с COVID-19, в Киеве и двух областях - более 50%, - Степанов

"За последнюю неделю в столице увеличилось количество госпитализированных больных с коронавирусом. Киев готовит медучреждения второй волны для лечения больных COVID-19", - подчеркнул мэр.

COVID-19 в Киеве за сутки выявили у 146 человек, в том числе у 11 детей, - Кличко 01

Автор: 

карантин (16729) Киев (25796) Кличко Виталий (4661) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+1
Вже постив це, але повторюсь. Сподіваюсь, цензор не забанить.

Як і в усьому іншому, так і в цьому повідомленні проявляється безграмотність наших ЗМІ.
Кожній освіченій людині відомо, що оцінювати такі явища потрібно не за абсолютною кількістю випадків, а по кількості, наприклад, на мільйон населення. Скажімо, якщо по тих же даних РНБО за 16 серпня в Львівській області померло на covid-19 4 особи, а в Закарпатській - 3, то де смертність більша? В Закарпатській області проживає 1.25 млн осіб, а в Львівській - 2.51 млн. Тому смертність в Закарпатській - 2.4 особи на мільйон, а у Львівській - 1.6 особи на мільйон, тобто в півтора рази менша. Вони або настільки безграмотні, або спеціально накручують. Грамотні оцінки (по країнах) дають на сайті OurWorldInData. З них видно, що кількість захворювань на мільйон населення по різних країнах (середня за останні 3 дні - бо так правильно рахувати) приблизно однакова. Наприклад,
на 15 серпня для кацапії, України, Польщі, Сполученого Королівства і Литви відповідно 35, 25, 21, 18 і 8. Причому на цьому сайті користуються тими ж даними РНБО. Якщо за тою ж методикою порахувати дані по областях, то видно, що всі розподіли на зони, про які зе триндять, перепрошую, "гі№на варті". Наприклад, смертність на мільйон населення по областях, де вона вище середньої по Україні (рахуючи за правильною методикою цього сайту) є:
Закарпатська (1.94), Чернівецька (1.90), Львівська (1.48), Волинська (1.39), Івано-Франківська (1.25), Житомирська (1.18), Харківська (0.91), Київська /без Києва/ (0.88), Одеська (0.78), Рівненська (0.62). Для порівняння: середня смертність по Україні 0.58, по Києву /без області/ 0.29.
показать весь комментарий
16.08.2020 12:02 Ответить
+1
Посилання на дані про covid-19: зайти, наприклад, по лінку

https://ourworldindata.org/grapher/daily-covid-cases-per-million-three-day-avg?tab=chart&yScale=log&country=UKR~POL~LTU~GBR~RUS

і подивитись на цій же сторінці нижче список всіх статистичних обробок - смертність, видужання, etc.
Графіки інтерактивні, можна вибирати країни, і масштаб порівняння.
показать весь комментарий
16.08.2020 12:12 Ответить
+1
І наведена "карта" також дурня, бо: (1) в заголовку сказано "сьогодні", а фактично карта показує дані за весь час епідемії, і (2) наведені сумарні дані по районах, а мають бути розраховані на число мешканців, лише тоді можна щось порівнювати.
показать весь комментарий
16.08.2020 13:07 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Вже постив це, але повторюсь. Сподіваюсь, цензор не забанить.

Як і в усьому іншому, так і в цьому повідомленні проявляється безграмотність наших ЗМІ.
Кожній освіченій людині відомо, що оцінювати такі явища потрібно не за абсолютною кількістю випадків, а по кількості, наприклад, на мільйон населення. Скажімо, якщо по тих же даних РНБО за 16 серпня в Львівській області померло на covid-19 4 особи, а в Закарпатській - 3, то де смертність більша? В Закарпатській області проживає 1.25 млн осіб, а в Львівській - 2.51 млн. Тому смертність в Закарпатській - 2.4 особи на мільйон, а у Львівській - 1.6 особи на мільйон, тобто в півтора рази менша. Вони або настільки безграмотні, або спеціально накручують. Грамотні оцінки (по країнах) дають на сайті OurWorldInData. З них видно, що кількість захворювань на мільйон населення по різних країнах (середня за останні 3 дні - бо так правильно рахувати) приблизно однакова. Наприклад,
на 15 серпня для кацапії, України, Польщі, Сполученого Королівства і Литви відповідно 35, 25, 21, 18 і 8. Причому на цьому сайті користуються тими ж даними РНБО. Якщо за тою ж методикою порахувати дані по областях, то видно, що всі розподіли на зони, про які зе триндять, перепрошую, "гі№на варті". Наприклад, смертність на мільйон населення по областях, де вона вище середньої по Україні (рахуючи за правильною методикою цього сайту) є:
Закарпатська (1.94), Чернівецька (1.90), Львівська (1.48), Волинська (1.39), Івано-Франківська (1.25), Житомирська (1.18), Харківська (0.91), Київська /без Києва/ (0.88), Одеська (0.78), Рівненська (0.62). Для порівняння: середня смертність по Україні 0.58, по Києву /без області/ 0.29.
показать весь комментарий
16.08.2020 12:02 Ответить
Посилання на дані про covid-19: зайти, наприклад, по лінку

https://ourworldindata.org/grapher/daily-covid-cases-per-million-three-day-avg?tab=chart&yScale=log&country=UKR~POL~LTU~GBR~RUS

і подивитись на цій же сторінці нижче список всіх статистичних обробок - смертність, видужання, etc.
Графіки інтерактивні, можна вибирати країни, і масштаб порівняння.
показать весь комментарий
16.08.2020 12:12 Ответить
Можна прочитати про неприбуткову організацію OurWorldInData на Wikipedia.
https://en.wikipedia.org/wiki/Our_World_in_Data
показать весь комментарий
16.08.2020 12:16 Ответить
І наведена "карта" також дурня, бо: (1) в заголовку сказано "сьогодні", а фактично карта показує дані за весь час епідемії, і (2) наведені сумарні дані по районах, а мають бути розраховані на число мешканців, лише тоді можна щось порівнювати.
показать весь комментарий
16.08.2020 13:07 Ответить
У меня огромные надежды на команду Пальчевского... Мне кажется до их прихода в лучшую сторону ситуация не изменится.
показать весь комментарий
16.08.2020 14:16 Ответить
Пальчевський - той, що виписав зе фальшиву довідку, що той не наркоман. Він вам повиписує по повній.
показать весь комментарий
16.08.2020 14:22 Ответить
Какая команда? Создал под себя фантомную партию и самопиарится. И, видимо, Пальчевский нужен Медведчуку, раз ежедневно переходит по кругу с одного его канала на другой с одними и теми же проповедями. Появляется даже в повторах по два раза на одном.
показать весь комментарий
16.08.2020 15:08 Ответить
Таким людям как Кличко вообще нельзя было доверять столицу... Жесть. Я надеюсь что в этом году все киевляне поддержат Андрея Ивановича и мы будем спокойно жить. Это разве карантин? Что они себе думают?
показать весь комментарий
16.08.2020 14:18 Ответить
Наивные мечты.
показать весь комментарий
16.08.2020 15:09 Ответить
Как и перед началом прошлой волны. Один Пальчевский пытается что то сделать, остальные игнорируют грубо говоря или имитируют работу, в лучшем случае.
показать весь комментарий
16.08.2020 14:19 Ответить
А что он пытается сделать, кроме однообразных самопиарных проповедей на каналах Медведчука? Приведите примеры практических действий.
показать весь комментарий
16.08.2020 15:12 Ответить
Ну, зелені вже "тут как здесь". Пальчевський ваш - така ж сволота, як і їхний з зе приятель, який "перед началом прошлой волны" розпродавав маски, які потрібні були тут. І що тоді Пальчевський робив? Казав, що маски непотрібні і навіть шкідливі.
показать весь комментарий
16.08.2020 14:25 Ответить
Не так, он убежденный масколюб и сеятель ковидной паники.
показать весь комментарий
16.08.2020 15:14 Ответить
На зустрічі в Бріджпорті (штат Конектикут, США) Джо Байдена з представниками бізнесу і промисловості штату (присутні близько 300 осіб), екс-губернатор штату Dannel Patrick Malloy (демократ, ініціатор визнання штатом Голодомору геноцидом) запитав Байдена щодо його стосунків з "нинішнім президентом України Зеленським". Відповідь була: "What relation? He steals from his country!" = "Які стосунки? Він обкрадає свою країну!"
показать весь комментарий
16.08.2020 14:36 Ответить
 
 