COVID-19 в Киеве за сутки выявили у 146 человек, в том числе у 11 детей, - Кличко. КАРТА
За минувшие сутки COVID-19 обнаружили у 146 жителей Киева, 11 из них – дети.
Об этом мэр Киева Виталий Кличко сообщил в Фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ.
Днем ранее сообщалось о 232 новых случаях инфицирования.
За минувшие сутки двое человек в Киеве умерли от Covid-19. Всего в городе коронавирус унес жизни 153 человек.
В настоящее время в столице уже 10 538 подтвержденных случаев заболевания COVID-19.
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За минувшие сутки заболели: 85 женщин в возрасте от 19 до 88 лет; 50 мужчин в возрасте от 20 до 82 лет; 4 девочки от 1 до 11 лет и 7 мальчиков от 8 до 13 лет.
В больницы столицы госпитализировали 27 пациентов. Остальные - на самоизоляции, под контролем врачей.
За прошедшие сутки выздоровели 7 человек. Всего коронавирус преодолели 3380 жителя Киева.
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"За последнюю неделю в столице увеличилось количество госпитализированных больных с коронавирусом. Киев готовит медучреждения второй волны для лечения больных COVID-19", - подчеркнул мэр.
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Як і в усьому іншому, так і в цьому повідомленні проявляється безграмотність наших ЗМІ.
Кожній освіченій людині відомо, що оцінювати такі явища потрібно не за абсолютною кількістю випадків, а по кількості, наприклад, на мільйон населення. Скажімо, якщо по тих же даних РНБО за 16 серпня в Львівській області померло на covid-19 4 особи, а в Закарпатській - 3, то де смертність більша? В Закарпатській області проживає 1.25 млн осіб, а в Львівській - 2.51 млн. Тому смертність в Закарпатській - 2.4 особи на мільйон, а у Львівській - 1.6 особи на мільйон, тобто в півтора рази менша. Вони або настільки безграмотні, або спеціально накручують. Грамотні оцінки (по країнах) дають на сайті OurWorldInData. З них видно, що кількість захворювань на мільйон населення по різних країнах (середня за останні 3 дні - бо так правильно рахувати) приблизно однакова. Наприклад,
на 15 серпня для кацапії, України, Польщі, Сполученого Королівства і Литви відповідно 35, 25, 21, 18 і 8. Причому на цьому сайті користуються тими ж даними РНБО. Якщо за тою ж методикою порахувати дані по областях, то видно, що всі розподіли на зони, про які зе триндять, перепрошую, "гі№на варті". Наприклад, смертність на мільйон населення по областях, де вона вище середньої по Україні (рахуючи за правильною методикою цього сайту) є:
Закарпатська (1.94), Чернівецька (1.90), Львівська (1.48), Волинська (1.39), Івано-Франківська (1.25), Житомирська (1.18), Харківська (0.91), Київська /без Києва/ (0.88), Одеська (0.78), Рівненська (0.62). Для порівняння: середня смертність по Україні 0.58, по Києву /без області/ 0.29.
https://ourworldindata.org/grapher/daily-covid-cases-per-million-three-day-avg?tab=chart&yScale=log&country=UKR~POL~LTU~GBR~RUS
і подивитись на цій же сторінці нижче список всіх статистичних обробок - смертність, видужання, etc.
Графіки інтерактивні, можна вибирати країни, і масштаб порівняння.
https://en.wikipedia.org/wiki/Our_World_in_Data