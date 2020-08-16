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Новости Революция в Беларуси
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На площадь Независимости в Минске прибыл кортеж Лукашенко, вдоль дороги стоят тракторы и сельхозтехника. ВИДЕО

Кортеж Александра Лукашенко приехал на площадь Независимости в Минске.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Sputnik Беларусь".

"На площадь Независимости заехал лимузин из президентского гаража в сопровождении спецподразделения "Стрела"", - говорится в сообщении.

Смотрите также: В Минск свозят людей на митинг за Лукашенко: Подогнали автобусы, будут грузить электорат. ВИДЕО

На площадь также подогнали трактора и строительную технику.

Минск. Обстановка на площади Независимости перед митингом в поддержку действующей власти. Туда зачем-то подогнали тракторы и другую сельхозтехнику. pic.twitter.com/XA68UmauSg

— TUT.BY (@tutby) August 16, 2020

Напомним, сегодня в Беларуси должен состоятся общенациональный Марш за свободу.

Беларусь (7937) Лукашенко Александр (3625) Минск (1562)


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Топ комментарии
+35
Я навіть знаю, що він скаже. Ви також знаєте:

На площадь Независимости в Минске прибыл кортеж Лукашенко, вдоль дороги стоят тракторы и сельхозтехника - Цензор.НЕТ 4144
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16.08.2020 12:14 Ответить
+29
царь мусоров приехал!
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16.08.2020 12:06 Ответить
+24
сюр)))))
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16.08.2020 12:05 Ответить
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О, Сморигін! І маленький, лише на 2 см. від нашого вищий- 165см. Підходить!
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16.08.2020 12:49 Ответить
Мне нравятся оба комментария, потому как что Зеля, что Петя так себе полководцы.
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16.08.2020 12:46 Ответить
а кто настоящий полководец ?

Косатая ушастая подстилка ***** ?
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16.08.2020 14:42 Ответить
это тебе Киселёв рассказал, что было именно так ?
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16.08.2020 12:53 Ответить
Хто таке Кісельов?
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16.08.2020 12:57 Ответить
Кисєльв - це той кремлівський пропагандон, фейки якого ти поширюєш.
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16.08.2020 13:02 Ответить
Не знаю. Вам, рашисту. відніше...)))
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16.08.2020 13:48 Ответить
Кровавый тракторно-навозный жук приехал!
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16.08.2020 12:25 Ответить
Тракторы -вместо танков. А трактористы - переодетые омоновцы и кгбешники. Будут давить белорусов, ежели чего.
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16.08.2020 12:26 Ответить
подогнали тракторы и другую сельхозтехнику..... может вернут его в свой колхоз откуда он вылез, помню как он жену забирал насильно в свой дворец в Минске, она плакала и не хотела с коровой расставаться ,сын Коля плакал и кричал ,что никогда не простит отцу за то что....
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16.08.2020 12:28 Ответить
ну и идиот! бялорусы, вы хотите такого ***** с обосраными штанами???
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16.08.2020 12:30 Ответить
Ха-ха ха....... , а ми собі схотіли кловуна, який часом взагалі без штанців шастає.
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16.08.2020 13:06 Ответить
барин приехал, барин рассудит.
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16.08.2020 12:32 Ответить
А.Невзоров......лукашенко его политтехнологи предлагали нарисовать 52% на выборах,для большей убедительности, НО в истеричной форме лукаш настоял на 80%.....как и на всех прошлых выборах.
совковый дебил.....он своими культяпками сам себе вырыл могилу......без помощи тракторов на площади)))
Это начало его конца.
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16.08.2020 12:34 Ответить
Що там сільгосптехніка робить?
Вони там орати чи косити будуть? А може давити
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16.08.2020 12:36 Ответить
Знаете что делает человек, который неделю назад на выборах набрал "80%" ??? - Правильно, автобусами и поездами насильно свозит бюджетников со всех уголков страны, чтобы все видели его "беспрецедентную" поддержку
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16.08.2020 12:41 Ответить
Белоруссия единственная страна, которая никому ничего не должна и всё благодаря Лукашенко, промышленность работает долгов по зарплатам и пенсиям нет бомжей и безработных тоже почти нет, где ещё найти такого президента?
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16.08.2020 12:41 Ответить
Хм. У неї борг на душу населення навіть вищий ніж в Україні
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16.08.2020 12:49 Ответить
Звідки йому це знати, по телевізору не сказали що і Мосоквія і Біларусь більше в боргах, ніж Україна.
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16.08.2020 13:20 Ответить
зрозуміло де - на кладовиську.
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16.08.2020 13:08 Ответить
долгов даже больше чем у нас...МРОТ меньше чем у нас.
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16.08.2020 13:14 Ответить
Уже по лукамитингу понятно кто за него голосовал:
- чинуши
- мусора
- жалкая кучка лошья
- абсолютно упоротая вата
- все белорусские колорадские жуки
Соевые, БРАВО! Вы присоединились к правильной команде
ЗЫ "Белоруссия" - уже многое говорит об авторе.
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16.08.2020 14:07 Ответить
Начали работать тупорылые политтехнологи
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16.08.2020 12:42 Ответить
Напевно, з КНДР
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16.08.2020 13:07 Ответить
Хочу покаятися. Хочу признаться шо голосовал за Осла Оманского. Надеялся шо колбаса в АТБ будет по 2.20 и побольше рыбных тефтелей в томатном соусе. тюльки соленой и кислых помидор, зеленых. Самогон закусывать...А на деле оказалось шо не так...Простите меня, братья, ошибся я...Но ниче! Потерпите Бубочку. Через 4 года мы выберем новое лицо!
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16.08.2020 12:43 Ответить
Надеюсь это был сарказм
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16.08.2020 13:07 Ответить
Мітингарі. Молодцюваті такі і з короткою стрижкою
На площу Незалежності в Мінську прибув кортеж Лукашенка, уздовж дороги стоять трактори та сільськогосподарська техніка - Цензор.НЕТ 1695
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16.08.2020 12:43 Ответить
переодетые менты?
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16.08.2020 14:58 Ответить
и сколько же комбайнов, тракторов и сеялок продал Лукашенко в Польшу, Чехию, Францию или в Румынию за все эти годы?
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16.08.2020 12:47 Ответить
Да кому этот хлам там нужен)))) Это только сказочники заливают "какая техника у беларусов хорошая"))) Друг, 5 лет назад, взял новый трактор который был экспортным для Германии))) 3000 моточасов уже нагонял... Это раньше в колхозе за ГОД столько накручивали) Я ему уже почти весь его перебрал) Подшипники уже почти все))) Даже те, которые раньше за 10-15 лет(до списания) не накрывались))) Коленвал лопнул, поменяли... Головка, поршневая...
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16.08.2020 17:47 Ответить
Бацька к народу выехал..... на бульбомобиле
На площу Незалежності в Мінську прибув кортеж Лукашенка, уздовж дороги стоять трактори та сільськогосподарська техніка - Цензор.НЕТ 9885
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16.08.2020 12:47 Ответить
Для мітенгарів, які будуть не дуже добре вітати фюрера приготували автозаки
На площу Незалежності в Мінську прибув кортеж Лукашенка, уздовж дороги стоять трактори та сільськогосподарська техніка - Цензор.НЕТ 2496
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16.08.2020 12:47 Ответить
Там іще і колоради
На площу Незалежності в Мінську прибув кортеж Лукашенка, уздовж дороги стоять трактори та сільськогосподарська техніка - Цензор.НЕТ 4325
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16.08.2020 12:53 Ответить
Там и Нодовский флаг вроде заметили
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16.08.2020 13:50 Ответить
На согнанном митинге за трёхпроцентного - флаги СССР и РФ.
Кто тут доказывал, что лысый - это гарантия незалежности, отзовитесь...
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16.08.2020 15:46 Ответить
Поддерживаем Бульбафюрера все как один
На площу Незалежності в Мінську прибув кортеж Лукашенка, уздовж дороги стоять трактори та сільськогосподарська техніка - Цензор.НЕТ 1219
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16.08.2020 12:56 Ответить
Утром. Проснулся. А что там у Бульбастане (пардон Беларуси)? И что?
Пошел пешком, прогуляться, в магазин за пивком. Лето!!
Мы никак ни на что не можем повлиять. (Нервничать, держать кулаки, наши забьют гол ...вот .. ну .. ай промах?).
Чтобы там у них не случилось-получилось ... нам не легче. СОВОК искореняется кровью и кнутом. Т.е. так же как он и "устанавливался". Это аксиома.
ПС. Гвоздь забили. Выдергивать еще тяжелее.
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16.08.2020 13:01 Ответить
При нынешних обтоятельствах там скоро мертвые с косами стояць будуць.
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16.08.2020 13:05 Ответить
Обстановка с тракторами ментами и пустой площадью, как будто готовят батьку в последний путь
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16.08.2020 13:05 Ответить
МОГИЛУ БУДУТЬ КОПАТИ ЛУКАШЕНКУ ?
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16.08.2020 14:02 Ответить
Просити буде https://www.youtube.com/watch?v=zo2Yjgllf70&feature=emb_title "гроші на патрони" (с)
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16.08.2020 13:06 Ответить
Какой скромный колхозник-коммунист на лимузине.
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16.08.2020 13:16 Ответить
***** замазал Лукашенко кровью, увы,
Только разрыв с кремлядями поможет
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16.08.2020 13:16 Ответить
КАРТОПЛЮ БУДУТЬ КОПАТИ
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16.08.2020 14:02 Ответить
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16.08.2020 14:04 Ответить
а мертві з косами, де??
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16.08.2020 14:03 Ответить
Нужно было додавить эту мразь ещё в первые дни. Сейчас оно уже очухалось, заручилось поддержкой 'старшего брата'.
Нужно выходить на другие площади, показывая свое доминирующее большинство, иначе лука , первое, сольёт страну, второе, с таким антирейтингом огромным только репрессиями и будет раздавливать весь украденный срок свой народ, третье, всех пересажает на огромные сроки, чтобы неповадно было.
Беларусы, родные, другого пути у вас не осталось - только додавить
Тем , кто вышел на антимайдан- за деньги или по своей тупости- позор!

Конечно, и за сталиным плакали после его смерти, зная о всех его преступлениях или догадываясь о них, так как не было информации.
Но сейчас , в век информации , быть остолопами непростительно и позорно.
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16.08.2020 14:04 Ответить
останній вихід до народу; прощавай Шурік!
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16.08.2020 14:07 Ответить
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