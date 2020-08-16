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На площадь Независимости в Минске прибыл кортеж Лукашенко, вдоль дороги стоят тракторы и сельхозтехника. ВИДЕО
Кортеж Александра Лукашенко приехал на площадь Независимости в Минске.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Sputnik Беларусь".
"На площадь Независимости заехал лимузин из президентского гаража в сопровождении спецподразделения "Стрела"", - говорится в сообщении.
На площадь также подогнали трактора и строительную технику.
Минск. Обстановка на площади Независимости перед митингом в поддержку действующей власти. Туда зачем-то подогнали тракторы и другую сельхозтехнику. pic.twitter.com/XA68UmauSg— TUT.BY (@tutby) August 16, 2020
Напомним, сегодня в Беларуси должен состоятся общенациональный Марш за свободу.
Топ комментарии
+35 pompiere
показать весь комментарий16.08.2020 12:14 Ответить Ссылка
+29 Борменталь Незабаром
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+24 Валерия Ларченко #413106
показать весь комментарий16.08.2020 12:05 Ответить Ссылка
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Косатая ушастая подстилка ***** ?
совковый дебил.....он своими культяпками сам себе вырыл могилу......без помощи тракторов на площади)))
Это начало его конца.
Вони там орати чи косити будуть? А може давити
- чинуши
- мусора
- жалкая кучка лошья
- абсолютно упоротая вата
- все белорусские колорадские жуки
Соевые, БРАВО! Вы присоединились к правильной команде
ЗЫ "Белоруссия" - уже многое говорит об авторе.
Кто тут доказывал, что лысый - это гарантия незалежности, отзовитесь...
Пошел пешком, прогуляться, в магазин за пивком. Лето!!
Мы никак ни на что не можем повлиять. (Нервничать, держать кулаки, наши забьют гол ...вот .. ну .. ай промах?).
Чтобы там у них не случилось-получилось ... нам не легче. СОВОК искореняется кровью и кнутом. Т.е. так же как он и "устанавливался". Это аксиома.
ПС. Гвоздь забили. Выдергивать еще тяжелее.
Только разрыв с кремлядями поможет
Нужно выходить на другие площади, показывая свое доминирующее большинство, иначе лука , первое, сольёт страну, второе, с таким антирейтингом огромным только репрессиями и будет раздавливать весь украденный срок свой народ, третье, всех пересажает на огромные сроки, чтобы неповадно было.
Беларусы, родные, другого пути у вас не осталось - только додавить
Тем , кто вышел на антимайдан- за деньги или по своей тупости- позор!
Конечно, и за сталиным плакали после его смерти, зная о всех его преступлениях или догадываясь о них, так как не было информации.
Но сейчас , в век информации , быть остолопами непростительно и позорно.