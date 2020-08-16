На площадь Независимости в Минске прибыл кортеж Лукашенко, вдоль дороги стоят тракторы и сельхозтехника. ВИДЕО

Кортеж Александра Лукашенко приехал на площадь Независимости в Минске.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Sputnik Беларусь".

"На площадь Независимости заехал лимузин из президентского гаража в сопровождении спецподразделения "Стрела"", - говорится в сообщении.

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На площадь также подогнали трактора и строительную технику.

Минск. Обстановка на площади Независимости перед митингом в поддержку действующей власти. Туда зачем-то подогнали тракторы и другую сельхозтехнику. pic.twitter.com/XA68UmauSg — TUT.BY (@tutby) August 16, 2020

Напомним, сегодня в Беларуси должен состоятся общенациональный Марш за свободу.