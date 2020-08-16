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Новости Революция в Беларуси
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Жену белорусского оппозиционера Цепкало Веронику россияне 3 часа удерживали на границе, не давая выехать в Украину

Жену белорусского оппозиционера Цепкало Веронику россияне 3 часа удерживали на границе, не давая выехать в Украину

Вероника Цепкало - жена экс-претендента на пост президента Беларуси Валерия Цепкало - вместе с детьми переехала в Украину из России.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Более трех часов удерживали ночью Веронику Цепкало с детьми на погранпереходе Троебортное во время перемещения по нейтральной полосе из-за "метки в базе". Сам Валерий расценил это как откровенное давление на него в связи с политической деятельностью", - проинформировали в штабе Цепкало.

Сейчас "Вероника и дети уже находится в безопасности в Украине", добавили в штабе.

Читайте на Цензор.НЕТ: На белорусского оппозиционера Цепкало завели уголовное дело, он объявлен в розыск

Как сообщалось, ЦИК Беларуси отказался зарегистрировать Цепкало кандидатом в президенты. Часть собранных за его выдвижение подписей не признали действительными.

24 июля стало известно, что Цепкало уехал из Беларуси в Россию, забрав с собой детей. Он рассказал, что ему поступил сигнал о его задержании. В день выборов страну покинула и жена Цепкало Вероника.

Также на Цензор.НЕТ: Цепкало считает, что на Донбассе идет "гражданская война"

15 августа на Цепкало завели уголовное дело якобы за взятку, он был объявлен в розыск на территории России, это следует из базы данных розыска МВД РФ.

Автор: 

Беларусь (7937) россия (96472) Цепкало Валерий (18)


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Топ комментарии
+45
Єдине питання, нахіба вона тут потрібна?
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16.08.2020 12:17 Ответить
+32
На кой черт в Украине этот белорусский ватник? Своих мало?
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16.08.2020 12:23 Ответить
+24
будут вдвоем строчить послания к пуйлу
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16.08.2020 12:21 Ответить
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Єдине питання, нахіба вона тут потрібна?
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16.08.2020 12:17 Ответить
будут вдвоем строчить послания к пуйлу
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16.08.2020 12:21 Ответить
Мордор и Лука стали поднимать цепкале рейтинги. Даже типа в розыск аобъявили. Беларусы не окажитесь лохами. Вас готовят Дружину білоруського опозиціонера Цепкала Вероніку росіяни 3 години утримували на кордоні, не даючи виїхати до України - Цензор.НЕТ 7876
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16.08.2020 12:38 Ответить
Важнее вопрос - это жена того самого цепкалы, который упрекал таракана в не очень тесной интеграции с па-рашкой?..
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16.08.2020 12:33 Ответить
Первая бледи..пачти
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16.08.2020 13:15 Ответить
Насамперед кацапи тупо сцикливі.
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16.08.2020 12:20 Ответить
флажок то свой покажи,незамаскированый
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16.08.2020 12:59 Ответить
На кой черт в Украине этот белорусский ватник? Своих мало?
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16.08.2020 12:23 Ответить
А може прозріє ... Хоча "прозріння" забере підтримку вати в Білорусі. Там іще, напевно більшість москалів братами вважає
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16.08.2020 12:33 Ответить
Судячи з того що всіх цих ватників переслідують в Білорусі і Россії то є дуже великий шанс що вони змінять свою думку по відношення російсько української війни. А те що їх підтримують в Білорусі нам на руку.
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16.08.2020 12:47 Ответить
Бувших ватників не буває.
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16.08.2020 14:12 Ответить
Ватники це люди з проросійськими поглядами, вважаєте у людей не міняються погляди? Якщо да - то ви помиляєтесь, якщо ні - то ви хотіли щось інше написати.
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16.08.2020 20:32 Ответить
Таки не міняються. Вони тільки "на дно" залягають і мовчать, як риби.
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18.08.2020 18:49 Ответить
Ура!
Теперь создадим правительство в изгнании!
Я готов стать министром финансов и инвестировать украденные этой парочкой деньги!
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16.08.2020 12:23 Ответить
решу вопрос твоей должности за три зарплаты Коболева
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16.08.2020 12:27 Ответить
в очередь, сукины дети, в очередь!
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16.08.2020 13:01 Ответить
І нащо вона мені тут?
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16.08.2020 12:24 Ответить
Зараз тут почитаємо опуси наших 73,22%...
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16.08.2020 12:25 Ответить
Вряд ли почитаешь, потому что здесь остались одни порохоботы
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16.08.2020 16:01 Ответить
первый ее выбор пал на раску к братьям))
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16.08.2020 12:26 Ответить
Ночь. Непогодь. Ливень. Квартира рабочего Иванова. Стук в дверь. «Кто там?» На пороге Ильич. «Меня срочно накормить и спрятать». (с)
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16.08.2020 12:28 Ответить
Бідолашна! Не приведи Боже, попасти їй в пенсійний фонд, або, наприклад, УТСЗН - зразу помре.
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16.08.2020 12:28 Ответить
Таварищ Путен пріказал принять, чтобы Лукашеску подразнить
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16.08.2020 12:29 Ответить
Спитати її -Чий Крим? та з ким воює Україна? А потім приймати рішення чи впускати її в Україну, чи ні.
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16.08.2020 12:29 Ответить
Ну скаже - "з тією стороною". І що? Зеля за такі слова її вижене?
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16.08.2020 12:39 Ответить
Хто ее пустил? В Магадане места валом
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16.08.2020 12:30 Ответить
как-то слишком много бабс..во всей этой белорусской революции)))
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16.08.2020 12:33 Ответить
Це все кремлівські червоні горобці. Їх дуже серйозно готують до такої діяльності. Пам'ятаєте Ганну Чапман, Марію Бутіну, їх ще таких дуже багато по світу сєкасом трахаються з можновладцями різних країн та працюють на кремлівського ліліПута.
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16.08.2020 12:42 Ответить
Ой замажет ***** нас всех в этом дерьме,не отмоешся...Это такие-же "ліваруціонери" как и "диспетчер Карлос"!
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16.08.2020 12:37 Ответить
Очередная фсбэшная многоходовочка. Этому казячку цепкале москва и лука поднимают заранее рейтинги, готовят замену, суки. Главное белорусам не проспать, а требовать настоящие перевыборы
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16.08.2020 12:41 Ответить
Главное - нам не попасть с гэтыми пкалами. А то будем виновны во всех бедах Беларуси. Я бы им предложил куда-нибудь дальше поехать.
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16.08.2020 14:15 Ответить
У нас своєї вати повно. Нафіга тут потрібні Цепкали?
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16.08.2020 12:42 Ответить
Еще шлепнет в Киеве этих оппозиционеров ФСБ или СБУ, чем там они отличаются, забыл уже. Пасичник, президент ЛНР, он СБУшник или ФСБешник?
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16.08.2020 12:42 Ответить
та не знаю... знаю тока, шо бакановский носит очки, звезду на погоне и юзает рускую жену, как если бы она была из таганрога, чи той, кривого рога...
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16.08.2020 13:07 Ответить
На вопрос, чей Крым ответила при пересечении границы?
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16.08.2020 12:45 Ответить
Ответила уклончиво, мол, юридически - украинский... физически - заселен руским дерьмом... и шо с таким ответом делать? ********** предъявить? Он тока оскалится своей замско-мордвинской усмешкой и ответит, дкскать, у меня таких страждущих, как конь наетоптал, от японцев на востоке, до кайзеровцев на западе, от молдаван на юге, до грузинов еще южнее... поэтому, Украина, атошо???
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16.08.2020 13:12 Ответить
Будут агитировать за русский мир. Подкрепление Медведчуку прибыло.
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16.08.2020 12:45 Ответить
как вата ватная такой и цепкало опоздиционер.
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16.08.2020 12:47 Ответить
Самое интересное, что ее муженек, бегает уже по украинским телеканал и до сих пор считает, что у нас внутренний конфликт и не может прямо ответить чей Крым.
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16.08.2020 12:48 Ответить
о чем поешь,лаптеносец?
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16.08.2020 13:01 Ответить
Цей "опозиціонер" такий самий мутний, як Тіхановська з чоловіком. Вата ватою.
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16.08.2020 12:57 Ответить
Я бы такую красотку тоже не сразу отпустил
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16.08.2020 13:08 Ответить
Нех.. шастать. Нах у Европу.
Правакацион от Ху
Ху играет в "бирюльки".
Ну у него пока и тузы в колоде.
Как то так.
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16.08.2020 13:11 Ответить
Вот ведь странно это-ее муженек не так давно вещал о "гражданской"войне в Украине и теперь глядишь не боится ее эта семейка все здесь в полном составе а там и пополнят ряды сторонников жопоблока
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16.08.2020 13:14 Ответить
На какой она тут нужна, и кто ее приглсил, думаю мертвечук, чтобы в Украине мутить воду.
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16.08.2020 13:14 Ответить
Ну и нафига нам эта порохоботка нужна. Тут свой ваты хватает.
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16.08.2020 13:16 Ответить
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D0%BF%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%BE,_%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%92%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D1%8F%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87

- похоже что этот хлопчик таки оппозиция а не "оппозиция"
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16.08.2020 13:23 Ответить
Не нужно сильно обольщаться. Все они там ***** в рот заглядывают. Скажем, чего и он и она сначала в ********* скатались, а потом к нам приперлись?
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16.08.2020 14:23 Ответить
вероятнее всего он просто сделает другую ставку и вероятнее всего на штаты а на счёт
"чесности и порядочности" политиков я никогда не обольщался - он вроде намерен пере
браться в Польшу и предложить себя в качестве альтернативы именно штатам
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16.08.2020 15:22 Ответить
Россияне не верили в то , что она реально считает , что на Донбассе гражданская война ? Думали лукавит ? ))
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16.08.2020 13:27 Ответить
не пускать цекатилиху, отправлять ее взад на микромордор.
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16.08.2020 13:31 Ответить
Цепкало такой же "оппозиционер" , как Жириновский "русский".
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16.08.2020 13:41 Ответить
это тот Цепкало который ватный и не знает чем Крым? так надо было их вообще не впускать
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16.08.2020 13:50 Ответить
Цепкало - человек Кремля!
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16.08.2020 14:10 Ответить
Ню-ню... Меджлис у нас уже есть. Осталось открыть Дома Праительств Белоруси, Армении, Абхазии, Осетии, Приднестровья и еще Венесуэлы и Южной Кореи... И собрать всех бесхребетных паразитов постсовецкого пространства включая кацапских "оппозиционеров с ФСБ и РПЦ" в "Антихуйловский Союз Хуцпы и Хлебала"... Отак переможемо...
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16.08.2020 14:28 Ответить
Сімейка агентури ФСБ, чомусь зразу поперли в парашу а не на захід. Там дали ц/у і відправили до янеЛоха осла Оманського який також обклався фесбешниками.
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16.08.2020 15:30 Ответить
Последний инструктаж от куратора из КГБ или ФСБ.
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16.08.2020 20:14 Ответить
Сначала на рассию заехала, не зашло, едим в Украину
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16.08.2020 22:02 Ответить
 
 