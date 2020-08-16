Жену белорусского оппозиционера Цепкало Веронику россияне 3 часа удерживали на границе, не давая выехать в Украину
Вероника Цепкало - жена экс-претендента на пост президента Беларуси Валерия Цепкало - вместе с детьми переехала в Украину из России.
Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
"Более трех часов удерживали ночью Веронику Цепкало с детьми на погранпереходе Троебортное во время перемещения по нейтральной полосе из-за "метки в базе". Сам Валерий расценил это как откровенное давление на него в связи с политической деятельностью", - проинформировали в штабе Цепкало.
Сейчас "Вероника и дети уже находится в безопасности в Украине", добавили в штабе.
Читайте на Цензор.НЕТ: На белорусского оппозиционера Цепкало завели уголовное дело, он объявлен в розыск
Как сообщалось, ЦИК Беларуси отказался зарегистрировать Цепкало кандидатом в президенты. Часть собранных за его выдвижение подписей не признали действительными.
24 июля стало известно, что Цепкало уехал из Беларуси в Россию, забрав с собой детей. Он рассказал, что ему поступил сигнал о его задержании. В день выборов страну покинула и жена Цепкало Вероника.
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15 августа на Цепкало завели уголовное дело якобы за взятку, он был объявлен в розыск на территории России, это следует из базы данных розыска МВД РФ.
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Я готов стать министром финансов и инвестировать украденные этой парочкой деньги!
Правакацион от Ху
Ху играет в "бирюльки".
Ну у него пока и тузы в колоде.
Как то так.
- похоже что этот хлопчик таки оппозиция а не "оппозиция"
"чесности и порядочности" политиков я никогда не обольщался - он вроде намерен пере
браться в Польшу и предложить себя в качестве альтернативы именно штатам