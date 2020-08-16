Табличка со сравнением цен в Украине и в Беларуси оказалась фейком, - Институт развития региональной прессы

Фейк о якобы низких ценах в Беларуси и высоких в Украине за несколько дней собрал в Фейсбуке 62 тысячи репостов.

Об этом сообщает проект "По той бік новин" Института развития региональной прессы, информирует Цензор.НЕТ.

Фейковую табличку с якобы сравнением зарплат, пенсий и цен в Украине и в Беларуси в Фейсбуке распространяют уже несколько дней. Сначала ее постили на своих страницах боты, после - подхватили реальные пользователи, отмечают аналитики.

Фейковое сравнение цен

"Цифры из этой таблички не соответствуют действительности. От слова совсем", - заявляют фактчекеры.

Сотрудники "По той бік новин" сравнили реальные цены в Украине и Беларуси. Украинские цены они брали с ценников в супермаркетах "Ашан" и "Сільпо". Белорусские - из магазинов онлайн-доставки "Доставка.by" и "Р24.by".

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"1 белорусский рубль равен 11,12 украинских гривен. То есть 100 белорусских рублей - это 1120 гривен. Поэтому просто заходите и сравнивайте сами и не ведитесь никогда на вот такие таблички с эмоциональными вбросами", - добавили аналитики.





