Табличка со сравнением цен в Украине и в Беларуси оказалась фейком, - Институт развития региональной прессы
Фейк о якобы низких ценах в Беларуси и высоких в Украине за несколько дней собрал в Фейсбуке 62 тысячи репостов.
Об этом сообщает проект "По той бік новин" Института развития региональной прессы, информирует Цензор.НЕТ.
Фейковую табличку с якобы сравнением зарплат, пенсий и цен в Украине и в Беларуси в Фейсбуке распространяют уже несколько дней. Сначала ее постили на своих страницах боты, после - подхватили реальные пользователи, отмечают аналитики.
Фейковое сравнение цен
"Цифры из этой таблички не соответствуют действительности. От слова совсем", - заявляют фактчекеры.
Сотрудники "По той бік новин" сравнили реальные цены в Украине и Беларуси. Украинские цены они брали с ценников в супермаркетах "Ашан" и "Сільпо". Белорусские - из магазинов онлайн-доставки "Доставка.by" и "Р24.by".
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"1 белорусский рубль равен 11,12 украинских гривен. То есть 100 белорусских рублей - это 1120 гривен. Поэтому просто заходите и сравнивайте сами и не ведитесь никогда на вот такие таблички с эмоциональными вбросами", - добавили аналитики.
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https://lamastravels.in.ua/other/ukraine-belarus-standard-of-living-132
Білорусь - 7.22 грн
Україна - 8.5 грн
Як може український батончик коштувати дешевше в іншій країні. В ціну батончика за кордоном має бути включена доставка, митний збір, ПДВ і тд. Ви бачили якісь італійські продукти, які в Україні коштують дешевше ніж в Італії?
Тому хто заробляє на українцях висновки робіть самі
Связанная со стоимостью коммуналки, аренды, налогов.
курс беларуского рубля: https://minfin.com.ua/ua/currency/nbu/byn/ https://minfin.com.ua/ua/currency/nbu/byn/ Кроме того есть еще демпинг... в кафе в Германии ни когда не приготовят вам кофе так дешево как в Украине... уровень зарплаты официанта не позволит....
Не мішайте людині вірити.
Законодательство РБ, в частности, постановление от 30.12.2011, описывающее порядок учета граждан, желающих получить участки для постройки и обслуживания одноквартирных домов, предусматривает возможность получения таких участков свободно каждым гражданином страны. Данные участки предоставляются из местных фондов. Для их передачи населению уже с 2012-го в каждом нацеленном пункте был сформирован список свободных земельных участков, из которых и можно получить собственный через участие в специальном аукционе или же без него, но в порядке очереди..... возможность получения таких участков свободно каждым гражданином страны.
Откат (взятка) - вид взятки должностному лицу организации.$ 1 000 000 000 в год
Судя по тому, что не привели коммуналку - значит в Беларуси она действительно такая низкая.