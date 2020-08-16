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Новости Агрессия России против Украины
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Российские наемники с полуночи не нарушали режим тишины на Донбассе, - Минобороны

Российские наемники с полуночи не нарушали режим тишины на Донбассе, - Минобороны

Российские наемники не осуществили ни одного обстрела на востоке Украины в воскресенье с начала суток по состоянию на 12.00.

Об этом сообщает Министерство обороны Украины, информирует Цензор.НЕТ.

"С начала текущих суток до полудня на всех участках ответственности украинских подразделений сохранялась тишина, нарушений режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований РФ не зафиксировано. Среди наших защитников нет военных потерь и ранений", - говорится в сообщении.

При этом в оборонном ведомстве подчеркивают, что подразделения Объединенных сил "пристально наблюдают за противником и готовы мгновенно реагировать на любые изменения оперативной обстановки".

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Автор: 

Минобороны (9458) Донбасс (26958) перемирие (1689)


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Топ комментарии
+7
Они так азартно изо дня в день повторяют эту новость, что напоминает анекдот:

Ежик стоит перед зеркалом и занимается аутотренингом:
- Я не пукну... Я не пукну... Я не пукну... Я не пукну...
ПУК!
- Это не я... Это не я...
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16.08.2020 13:26 Ответить
+5
зеленський і високі "командувачі" повинні уважно подивитись на лукашенка - вам тоже скоро відповідати, за замовчування втрат на фронті та заборону застосовувати зброю.
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16.08.2020 13:27 Ответить
+4
постоянно стреляют так тихо, шо в киеве совсем не слышно.
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16.08.2020 13:25 Ответить
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постоянно стреляют так тихо, шо в киеве совсем не слышно.
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16.08.2020 13:25 Ответить
Они просто все под Гомелем
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16.08.2020 13:37 Ответить
образно да! пуйло сейчас занят немножко!
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16.08.2020 13:50 Ответить
Кладбище разбитой военной техники Х**ла из Донбасса. Село Синявское по дороге из Ростова в Новоазовск.
Російські найманці від опівночі не порушували режиму тиші на Донбасі, - Міноборони - Цензор.НЕТ 8236 Російські найманці від опівночі не порушували режиму тиші на Донбасі, - Міноборони - Цензор.НЕТ 1481Російські найманці від опівночі не порушували режиму тиші на Донбасі, - Міноборони - Цензор.НЕТ 4521Російські найманці від опівночі не порушували режиму тиші на Донбасі, - Міноборони - Цензор.НЕТ 3294
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16.08.2020 13:53 Ответить
Они так азартно изо дня в день повторяют эту новость, что напоминает анекдот:

Ежик стоит перед зеркалом и занимается аутотренингом:
- Я не пукну... Я не пукну... Я не пукну... Я не пукну...
ПУК!
- Это не я... Это не я...
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16.08.2020 13:26 Ответить
Це зелені мантри!!"В Багдаде всё спокойно" !!)))
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16.08.2020 13:46 Ответить
Именно.
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16.08.2020 13:54 Ответить
Можно брать в Москву, только вот говнокомандующий в обкурке.
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16.08.2020 13:27 Ответить
зеленський і високі "командувачі" повинні уважно подивитись на лукашенка - вам тоже скоро відповідати, за замовчування втрат на фронті та заборону застосовувати зброю.
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16.08.2020 13:27 Ответить
У Ху#ла закончилась многозадачность, он переключился на Беларусь!
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16.08.2020 13:28 Ответить
ермаки -зельцман подготавливают платформу для подачи воды оккупантам и выборы в даунбабве
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16.08.2020 13:44 Ответить
Сцикло, перестань наживатись на війні! Коли плануєш її закінчити?
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16.08.2020 13:31 Ответить
Сегодня свинособаки, атакуют генделыки! Вчера ru.бли, ***** скинул... Какие выстрелы! Хромосома раскалывается!!!
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16.08.2020 13:32 Ответить
а почему бы не написать российская группировка войск?
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16.08.2020 13:39 Ответить
Залезли в чужую хату, но не стреляют. Спят на хозяйской тахте, жрут и делают то, что рифмуется со словом "жрут". Это норма. Надо обеспечить им дальнейший комфорт, а то осерчают, начнут в хозяйский буфет стрелять.
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16.08.2020 13:41 Ответить
Російські найманці від опівночі не порушували режиму тиші на Донбасі, - Міноборони - Цензор.НЕТ 4685. .
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16.08.2020 13:47 Ответить
Російські найманці від опівночі не порушували режиму тиші на Донбасі, - Міноборони - Цензор.НЕТ 2012
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16.08.2020 13:58 Ответить
ОБСЄ усе бачать та чують, тільки коли терезві!
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16.08.2020 14:12 Ответить
Российские наемники с полуночи не нарушали режим тишины на Донбассе, - Минобороны...виправдовуються?
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16.08.2020 14:01 Ответить
Потихоньку можно приступать к выполнению остальных пунктов минска.
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16.08.2020 15:32 Ответить
 
 