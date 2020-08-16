Российские наемники с полуночи не нарушали режим тишины на Донбассе, - Минобороны

Российские наемники не осуществили ни одного обстрела на востоке Украины в воскресенье с начала суток по состоянию на 12.00.

Об этом сообщает Министерство обороны Украины, информирует Цензор.НЕТ.

"С начала текущих суток до полудня на всех участках ответственности украинских подразделений сохранялась тишина, нарушений режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований РФ не зафиксировано. Среди наших защитников нет военных потерь и ранений", - говорится в сообщении.

При этом в оборонном ведомстве подчеркивают, что подразделения Объединенных сил "пристально наблюдают за противником и готовы мгновенно реагировать на любые изменения оперативной обстановки".

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