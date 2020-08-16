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"Верым, можам, пераможам": акция в поддержку протестов белорусов против Лукашенко проходит в Киеве. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В Киеве сегодня проходит акция, участники которой поддерживают граждан Беларуси, выступивших против нечестных выборов и зверств силовиков Александра Лукашенко.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

"Давайте вместе поможем привлечь внимание международного сообщества к той дикости, что сейчас происходит в Беларуси", - говорится в анонсе мероприятия.

Участники акции собрались на Михайловской площади, а после двинулись маршем к посольству Беларуси на ул. Коцюбинского, где митинг продолжится до 15:00.

Смотрите также: "За батьку": в центре Минска собираются сторонники Лукашенко. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Верым, можам, пераможам: акция в поддержку протестов белорусов против Лукашенко проходит в Киеве 01
Верым, можам, пераможам: акция в поддержку протестов белорусов против Лукашенко проходит в Киеве 02
Верым, можам, пераможам: акция в поддержку протестов белорусов против Лукашенко проходит в Киеве 03
Верым, можам, пераможам: акция в поддержку протестов белорусов против Лукашенко проходит в Киеве 04
Верым, можам, пераможам: акция в поддержку протестов белорусов против Лукашенко проходит в Киеве 05
Верым, можам, пераможам: акция в поддержку протестов белорусов против Лукашенко проходит в Киеве 06
Верым, можам, пераможам: акция в поддержку протестов белорусов против Лукашенко проходит в Киеве 07
Верым, можам, пераможам: акция в поддержку протестов белорусов против Лукашенко проходит в Киеве 08
Верым, можам, пераможам: акция в поддержку протестов белорусов против Лукашенко проходит в Киеве 09
Верым, можам, пераможам: акция в поддержку протестов белорусов против Лукашенко проходит в Киеве 10
Верым, можам, пераможам: акция в поддержку протестов белорусов против Лукашенко проходит в Киеве 11
Верым, можам, пераможам: акция в поддержку протестов белорусов против Лукашенко проходит в Киеве 12Верым, можам, пераможам: акция в поддержку протестов белорусов против Лукашенко проходит в Киеве 13
Верым, можам, пераможам: акция в поддержку протестов белорусов против Лукашенко проходит в Киеве 14
Верым, можам, пераможам: акция в поддержку протестов белорусов против Лукашенко проходит в Киеве 15
Верым, можам, пераможам: акция в поддержку протестов белорусов против Лукашенко проходит в Киеве 16

Смотрите также: В Минск свозят людей на митинг за Лукашенко: Подогнали автобусы, будут грузить электорат. ВИДЕО

Верым, можам, пераможам: акция в поддержку протестов белорусов против Лукашенко проходит в Киеве 17
Верым, можам, пераможам: акция в поддержку протестов белорусов против Лукашенко проходит в Киеве 18
Верым, можам, пераможам: акция в поддержку протестов белорусов против Лукашенко проходит в Киеве 19
Верым, можам, пераможам: акция в поддержку протестов белорусов против Лукашенко проходит в Киеве 20
Верым, можам, пераможам: акция в поддержку протестов белорусов против Лукашенко проходит в Киеве 21
Верым, можам, пераможам: акция в поддержку протестов белорусов против Лукашенко проходит в Киеве 22
Верым, можам, пераможам: акция в поддержку протестов белорусов против Лукашенко проходит в Киеве 23
Верым, можам, пераможам: акция в поддержку протестов белорусов против Лукашенко проходит в Киеве 24
Верым, можам, пераможам: акция в поддержку протестов белорусов против Лукашенко проходит в Киеве 25
Верым, можам, пераможам: акция в поддержку протестов белорусов против Лукашенко проходит в Киеве 26

Фото, видео - Олег Богачук

Беларусь (7937) Киев (25796) митинг (2558) Богачук Олег (1462)


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Топ комментарии
+34
"Верым, можам, пераможам": акция в поддержку протестов белорусов против Лукашенко проходит в Киеве - Цензор.НЕТ 5989
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16.08.2020 13:44 Ответить
+22
"Саша 3%" за декілька днів перетворився на "Саша вчорашній день"...
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16.08.2020 13:41 Ответить
+17
"Верым, можам, пераможам": акция в поддержку протестов белорусов против Лукашенко проходит в Киеве - Цензор.НЕТ 4296
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16.08.2020 13:49 Ответить
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"Саша 3%" за декілька днів перетворився на "Саша вчорашній день"...
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16.08.2020 13:41 Ответить
"Віримо, можемо, переможемо": акція на підтримку протестів білорусів проти Лукашенка відбувається у Києві - Цензор.НЕТ 6089
https://bob-obo.livejournal.com/5339120.html Чаушеску и Каддафи обсуждают как хорошо у них идут дела. 1980.
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16.08.2020 22:52 Ответить
Как отличаются сторонники и противники **********😁
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16.08.2020 13:42 Ответить
твій коментар несе подвійний зміст
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16.08.2020 13:50 Ответить
Тебе ватану обидно? Твои братья ватники-********** похожи на быдло🤣
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16.08.2020 13:59 Ответить
Все такие акции в основном проплачиные.Интересно кем?А вот хотя бы один беларус шо нибудь сказал,шо там в Беларуси.
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16.08.2020 14:03 Ответить
Что говорить, всё равно некоторые тут обосрут. Ты уже в начале своего поста выразил своё мнение. Всё, что происходит есть в интернете
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16.08.2020 15:49 Ответить
всю країну підкупили ?
хто ?
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17.08.2020 07:36 Ответить
Головні баталії за Білорусь ще по-переду. Років через 5...
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16.08.2020 13:42 Ответить
Так завжди.

...Щастя це Шлях до нього...
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16.08.2020 13:43 Ответить
Перетворили Україну в найбіднішу країну Європи, даваймо ще білорусам допоможемо, "ГЕТЬ ЛУКУ"
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16.08.2020 13:56 Ответить
В Іспанії нема Лукі, ви ж не скаржитесь на життя.
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17.08.2020 07:37 Ответить
Скоро новый мэм будет - чей Витебск ?
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16.08.2020 13:42 Ответить
на последней фотке правильный плакат - они не народец, они холопы и смерды мордовской орды.
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16.08.2020 13:43 Ответить
Тебя,продажную шлюху ,Зеля из борделя выпустил?)
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16.08.2020 15:27 Ответить
а Кива, Рабєновєчь, Наташа Вітренко не вийшли підтримати любимаго бацьку?
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16.08.2020 13:43 Ответить
Вітренчиха воює з НАТОЮ. "Настоящий одессит НАТО в дом не пригласит."
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16.08.2020 13:57 Ответить
вона колись казала: "пабольше б нам такіх бацєк!"
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16.08.2020 14:03 Ответить
Все уже давно забыли кто это такая, да и я тоже. Думал спилась давно.
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16.08.2020 21:51 Ответить
"Верым, можам, пераможам": акция в поддержку протестов белорусов против Лукашенко проходит в Киеве - Цензор.НЕТ 5989
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16.08.2020 13:44 Ответить
белорусы не понимают что их бил и убивал Путин, а не Лукашенко и какой то там омон.Потому что последние - его вассалы и цепные псы.
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16.08.2020 13:45 Ответить
Вот именно. Сердце зла это кацапия. Не было бы без кацапии ни сраного кндр, ни ассада, ни многих диктаторов даже в Африке. Поэтому разрушить нужно империю зла рашку, а лука это так мелкий клоун
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16.08.2020 13:51 Ответить
За що вони несуть цвяточки омону? За те щоб сильніше замахувався на протестуючих! Тобто на своїх соплємєнніків які вийшли на протест проти фальсифікацій! Якщо в головах такий хаос то повтор як на бамбасі невідворотній
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16.08.2020 13:54 Ответить
100%
2014 в Украине отстрел на майдане небесной сотне так же был по указке с Кремля. А текущие УпырИ кота за яйца тянут, всё ни как не могут вынести вердикт кто виноват....
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16.08.2020 19:31 Ответить
***...л..а цікаво згадували теж? Мабуть кацапцькі "братья" скоро прийдуть рятувати білорусів.
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16.08.2020 13:46 Ответить
26 лет жили жрали а теперь типа раздуплились ... 26 лет быть терпилами а теперь переродились чтоли
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16.08.2020 13:47 Ответить
Вот и я говорю:НЕ бывает шоб курица-и молоток глотала...26 лет ходили,молча голосовали,особо никто не возмущался,и вдруг на тебе,"прозрєлі".
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16.08.2020 13:52 Ответить
5 лет назад тоже были протесты, всех хватали, тогда ходили молча и тоже их, молчаливых, хватали и меньше всех тогда за Луку Минск проголосовал - 44%, Вот Лука и решил сделать реванш с кровью Думал запугать терпил, не вышло
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16.08.2020 14:28 Ответить
"Верым, можам, пераможам": акция в поддержку протестов белорусов против Лукашенко проходит в Киеве - Цензор.НЕТ 4296
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16.08.2020 13:49 Ответить
На этом митинге (если верить фото) нормальные люди, смотрю сейчас по Белсату стрим с акции в подержку луки-там многие даже отказываются говорить, когда к ним подходит журналист. Почувствуйте разницу называется.
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16.08.2020 13:49 Ответить
То саме як і на антиМайдані.
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16.08.2020 13:53 Ответить
Да, Украина это уже прошла, и потому можно смотреть на происходящее со здравым скепсисом.
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16.08.2020 13:55 Ответить
youtube.com/watch?v=gwsCFFSz9pk
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16.08.2020 13:49 Ответить
Ага. Пиндосы шота пожлобились. И с печеньками тоже неувязочка.
Видать после случая с Ширинковским, сделали выводы
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16.08.2020 14:11 Ответить
хош присоединиться?
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16.08.2020 14:01 Ответить
"Вірим, можем, переможем": акція на підтримку протестів білорусів проти Лукашенка відбувається у Києві - Цензор.НЕТ 1212
Канєшна буде.
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16.08.2020 14:04 Ответить
Не узнаю-Зеля чи шо?
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16.08.2020 14:08 Ответить
Тебе на ПАРАША-ТВ. Там ****** крутят круглосуточно.
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16.08.2020 14:08 Ответить
"Вірим, можем, переможем": акція на підтримку протестів білорусів проти Лукашенка відбувається у Києві - Цензор.НЕТ 7932
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16.08.2020 13:55 Ответить
нє всьо так однозначно?
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16.08.2020 14:02 Ответить
Зеля дивись вже починається Майдан!!! Білоруські можуть підсилитись нашими прапорами і іншими гаслами. Бо вся ця прораднська чума при владі на постсовку вже всіх ЗАЇБАЛА!!!!!
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16.08.2020 14:01 Ответить
так Тихоновская же прокацапка, не?
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16.08.2020 14:14 Ответить
та немає там пробілоруських та опозиції. Такі самі дятли як у нас
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16.08.2020 14:16 Ответить
кончится все это "путином-введи" однозначно...
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16.08.2020 14:22 Ответить
Украинские флаги перевернули вверх ногами, бакланы.
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16.08.2020 14:03 Ответить
Це жовто-блакитний прапор, який і повинен бути.
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16.08.2020 14:07 Ответить
Нижня планка кольору жита, верхня кольору неба. Чого навпаки?
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16.08.2020 14:15 Ответить
Патамушта жовто-блакитний."Вірим, можем, переможем": акція на підтримку протестів білорусів проти Лукашенка відбувається у Києві - Цензор.НЕТ 1818
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16.08.2020 14:20 Ответить
Поки що в нас офіційний прапор синьо-жовтий, такий має бути і на акціях.
Тим більше, прапор наш, значить нам і вирішувати яким він має бути.
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16.08.2020 14:35 Ответить
Это в корне меняет дело!
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16.08.2020 14:38 Ответить
Жовто-блакитний - це прапор УНР, прапор УПА. Вгорі жовтий колір.
А ми наразі маємо синьо-жовтий прапор, - прапор гетьманату Скоропадського.

Прапор УПА (світлина з книги "Рейд УПА в Румунію 1949 року")

"Вірим, можем, переможем": акція на підтримку протестів білорусів проти Лукашенка відбувається у Києві - Цензор.НЕТ 9338
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16.08.2020 14:35 Ответить
"Вірим, можем, переможем": акція на підтримку протестів білорусів проти Лукашенка відбувається у Києві - Цензор.НЕТ 6489
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16.08.2020 14:09 Ответить
Останнім часом Київ став більше столицею білорусів, ніж Мінськ.
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16.08.2020 14:09 Ответить
А не угроза ли это "найвеличнішому плідеру **********"?

"Вірим, можем, переможем": акція на підтримку протестів білорусів проти Лукашенка відбувається у Києві - Цензор.НЕТ 787
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16.08.2020 14:11 Ответить
Ботяра, ты и тут на мове шпрехаеш. Ты переводчиком пользуешься, или выучил?
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16.08.2020 14:45 Ответить
Томос - сжечь, все в РПЦ! Мову забыть - вот я на русском пишу и ты так делай!

Дебил, уже Зе год у власти! Какая мова? Какой Томос? Какая разница!
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16.08.2020 15:32 Ответить
давай, давай, раскрывай свою ватную сущность. и пиши по русски, не коси под украинца. этот цирк не катит.
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16.08.2020 15:41 Ответить
Не быць скотам!
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16.08.2020 14:45 Ответить
Застінки гестапо по білоруськи
Беларусь / Как ломают людей в Тюрьмах / Мой Арест и Тюрьма / The Люди

https://www.youtube.com/watch?v=SqKotztzZnU
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16.08.2020 18:21 Ответить
Цікаво буде подивитися на Білорусь через два роки. На заводи МАЗ, БЕЛАЗ, МТЗ і все інше.
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16.08.2020 19:51 Ответить
Браты! Сапраудныя браты!
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16.08.2020 21:31 Ответить
"Верым, можам, пераможам"... Алаверды Бацьки - "Слышав, - знав, - разгоняв..."
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17.08.2020 00:43 Ответить
 
 