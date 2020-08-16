"Верым, можам, пераможам": акция в поддержку протестов белорусов против Лукашенко проходит в Киеве. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
В Киеве сегодня проходит акция, участники которой поддерживают граждан Беларуси, выступивших против нечестных выборов и зверств силовиков Александра Лукашенко.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
"Давайте вместе поможем привлечь внимание международного сообщества к той дикости, что сейчас происходит в Беларуси", - говорится в анонсе мероприятия.
Участники акции собрались на Михайловской площади, а после двинулись маршем к посольству Беларуси на ул. Коцюбинского, где митинг продолжится до 15:00.
Фото, видео - Олег Богачук
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https://bob-obo.livejournal.com/5339120.html Чаушеску и Каддафи обсуждают как хорошо у них идут дела. 1980.
хто ?
...Щастя це Шлях до нього...
2014 в Украине отстрел на майдане небесной сотне так же был по указке с Кремля. А текущие УпырИ кота за яйца тянут, всё ни как не могут вынести вердикт кто виноват....
Видать после случая с Ширинковским, сделали выводы
Канєшна буде.
Тим більше, прапор наш, значить нам і вирішувати яким він має бути.
А ми наразі маємо синьо-жовтий прапор, - прапор гетьманату Скоропадського.
Прапор УПА (світлина з книги "Рейд УПА в Румунію 1949 року")
плідеру **********"?
Дебил, уже Зе год у власти! Какая мова? Какой Томос? Какая разница!
Беларусь / Как ломают людей в Тюрьмах / Мой Арест и Тюрьма / The Люди
https://www.youtube.com/watch?v=SqKotztzZnU