"Верым, можам, пераможам": акция в поддержку протестов белорусов против Лукашенко проходит в Киеве. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В Киеве сегодня проходит акция, участники которой поддерживают граждан Беларуси, выступивших против нечестных выборов и зверств силовиков Александра Лукашенко.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

"Давайте вместе поможем привлечь внимание международного сообщества к той дикости, что сейчас происходит в Беларуси", - говорится в анонсе мероприятия.

Участники акции собрались на Михайловской площади, а после двинулись маршем к посольству Беларуси на ул. Коцюбинского, где митинг продолжится до 15:00.

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Фото, видео - Олег Богачук