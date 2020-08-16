Боевики "Вагнера" озвучили новую версию: ехали в Венесуэлу по объявлению в интернете

Боевики "Вагнера", которых после задержания в Беларуси выдали России, теперь рассказывают, что нанялись по объявлению в интернете охранять нефтяные объекты в Венесуэле, а о выборах в Беларуси вообще ничего не знали.

Слова одного из боевиков приводит российское государственное информагентство "РИА Новости", сообщает Цензор.НЕТ.

Мужчина рассказал, что его сослуживец якобы откликнулся на объявление о найме на сайте "Авито".

По его словам, некий Сергей Петрович представился куратором и предложил работу по охране нефтяных объектов в разных странах. Первоначально речь шла о Ливии и Сирии, а звонил куратор с сирийского номера. Изначально "Сергей Петрович" просил набрать в охрану 30 человек, затем увеличил запрос до 60, потом до 90 и наконец - до 180 человек. От сотрудников требовался опыт участия в боевых действиях - в первую очередь на Донбассе и в Сирии.

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Логистикой от Москвы до пункта назначения в Сирии занималась некая Лариса Самарина, следует из рассказа "вагнеровца". Но потом им заявили, что "Сергей Петрович" погиб и назначен новый куратор по имени Артур. Он вел разговор о том, что теперь надо ехать на охрану объектов "Роснефти" в Венесуэле.

"За сутки до отлета "Самарина" сказала, что у нее не получается состыковать рейсы Минск - Стамбул - Гавана - Каракас так, чтобы мы долго не находились в транзитной зоне Турции. Сказала, что закажет новые билеты на 30-е число. Мы их получили, и она предложила временно убыть в санаторий "Белорусочка" для отдыха", - сказал боевик.

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Задержание стало для них полной неожиданностью, говорят "вагнеровцы".

"Первые три дня к нам относились сурово: считали, что мы боевики, готовим побег, можем взбунтоваться и уничтожить охрану. Через три дня мне заявили, что я подозреваюсь в подготовке к массовым протестам и вооруженному сопротивлению правоохранительным органам Беларуси", - рассказал один из них.

Члены ЧВК уверяют, что не интересовались политикой и даже не знали, что в Беларуси выбирают президента.

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"О том, что там выборы, мы узнали по приезде. Для нас эта была транзитная страна, дружественная к России, и каких-то неожиданностей от спецслужб никто не ожидал", - сказал собеседник телеканала.

Напомним, ночью 29 июля в Беларуси были задержаны 32 иностранных боевика. По данным белорусского государственного информагентства БЕЛТА, это россияне из ЧВК Вагнера. Они прибыли в Беларусь, чтобы дестабилизировать обстановку накануне президентских выборов.

Часть задержанных числятся в базе "Миротворца" как воевавшие на Донбассе и в Сирии. Российский террорист Захар Прилепин подтвердил, что среди пойманных в Беларуси наемников есть бывшие боевики его "батальона".

Президент Беларуси Александр Лукашенко созвал в связи с задержанием боевиков экстренное заседание Совета безопасности. Он поручил обратиться к государственным органам России по поводу задержанных под Минском российских боевиков, "чтобы они объяснили, что происходит", заявил о "грязных намерениях" россиян и поручил обратиться к российским СМИ, чтобы те "пургу не гнали".

Кроме этого, Беларусь попросила Украину проверить, причастны ли задержанные боевики к совершению преступлений на территории нашей страны.

14 августа Беларусь выдала Российской Федерации 32 боевиков ЧВК "Вагнер", проигнорировав запрос Украины на их экстрадицию.