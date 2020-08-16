Боевики "Вагнера" озвучили новую версию: ехали в Венесуэлу по объявлению в интернете
Боевики "Вагнера", которых после задержания в Беларуси выдали России, теперь рассказывают, что нанялись по объявлению в интернете охранять нефтяные объекты в Венесуэле, а о выборах в Беларуси вообще ничего не знали.
Слова одного из боевиков приводит российское государственное информагентство "РИА Новости", сообщает Цензор.НЕТ.
Мужчина рассказал, что его сослуживец якобы откликнулся на объявление о найме на сайте "Авито".
По его словам, некий Сергей Петрович представился куратором и предложил работу по охране нефтяных объектов в разных странах. Первоначально речь шла о Ливии и Сирии, а звонил куратор с сирийского номера. Изначально "Сергей Петрович" просил набрать в охрану 30 человек, затем увеличил запрос до 60, потом до 90 и наконец - до 180 человек. От сотрудников требовался опыт участия в боевых действиях - в первую очередь на Донбассе и в Сирии.
Читайте на Цензор.НЕТ: Зеленский о выдаче Беларусью "вагнеровцев" в РФ: "Это плохая история, в которой явно пренебрегли доверием и объективностью"
Логистикой от Москвы до пункта назначения в Сирии занималась некая Лариса Самарина, следует из рассказа "вагнеровца". Но потом им заявили, что "Сергей Петрович" погиб и назначен новый куратор по имени Артур. Он вел разговор о том, что теперь надо ехать на охрану объектов "Роснефти" в Венесуэле.
"За сутки до отлета "Самарина" сказала, что у нее не получается состыковать рейсы Минск - Стамбул - Гавана - Каракас так, чтобы мы долго не находились в транзитной зоне Турции. Сказала, что закажет новые билеты на 30-е число. Мы их получили, и она предложила временно убыть в санаторий "Белорусочка" для отдыха", - сказал боевик.
Также на Цензор.НЕТ: "Билеты покупались во Львове": российские пропагандисты приписали СБУ операцию по поимке наемников ЧВК "Вагнера" в Беларуси
Задержание стало для них полной неожиданностью, говорят "вагнеровцы".
"Первые три дня к нам относились сурово: считали, что мы боевики, готовим побег, можем взбунтоваться и уничтожить охрану. Через три дня мне заявили, что я подозреваюсь в подготовке к массовым протестам и вооруженному сопротивлению правоохранительным органам Беларуси", - рассказал один из них.
Члены ЧВК уверяют, что не интересовались политикой и даже не знали, что в Беларуси выбирают президента.
Читайте также: Енин про передачу Беларусью боевиков ЧВК Вагнера России: Предмет для дальнейшего диалога исчезает сам по себе
"О том, что там выборы, мы узнали по приезде. Для нас эта была транзитная страна, дружественная к России, и каких-то неожиданностей от спецслужб никто не ожидал", - сказал собеседник телеканала.
Напомним, ночью 29 июля в Беларуси были задержаны 32 иностранных боевика. По данным белорусского государственного информагентства БЕЛТА, это россияне из ЧВК Вагнера. Они прибыли в Беларусь, чтобы дестабилизировать обстановку накануне президентских выборов.
Часть задержанных числятся в базе "Миротворца" как воевавшие на Донбассе и в Сирии. Российский террорист Захар Прилепин подтвердил, что среди пойманных в Беларуси наемников есть бывшие боевики его "батальона".
Президент Беларуси Александр Лукашенко созвал в связи с задержанием боевиков экстренное заседание Совета безопасности. Он поручил обратиться к государственным органам России по поводу задержанных под Минском российских боевиков, "чтобы они объяснили, что происходит", заявил о "грязных намерениях" россиян и поручил обратиться к российским СМИ, чтобы те "пургу не гнали".
Кроме этого, Беларусь попросила Украину проверить, причастны ли задержанные боевики к совершению преступлений на территории нашей страны.
14 августа Беларусь выдала Российской Федерации 32 боевиков ЧВК "Вагнер", проигнорировав запрос Украины на их экстрадицию.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
https://www.economics-prorok.com/2020/08/предатель-ермак-агент-тихий-сорвал.html#more-110340
К чести нашей разведки - задумка была хорошей.