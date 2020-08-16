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Новости Революция в Беларуси
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Нам предлагают солдат НАТО, чернокожих, желторотых и белобрысых. Нас хотят одеть в лапти, - Лукашенко

Нам предлагают солдат НАТО, чернокожих, желторотых и белобрысых. Нас хотят одеть в лапти, - Лукашенко

Александр Лукашенко заявил своим сторонникам на митинге в Минске, что НАТОвские войска лязгают гусеницами у границ Беларуси.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

"Кто-то хочет новых выборов. За окно посмотрите! НАТОвские войска лязгают гусеницами у наших границ. Литва, Латвия, Польша, Украина приказывают провести нам новые выборы. Если мы пойдем на поводу у них, мы пойдем в штопор и никогда не стабилизируем наш воздушный корабль", - заявил Лукашенко.

"Мы не должны стать отхожим местом для Европы. Нам не нужны заморские правительства, нам нужно свое. Нам предлагают новую власть, нам предлагают солдат НАТО, чернокожих, желторотых и белобрысых. Нас хотят одеть в лапти и погонять плеткой", - убежден Лукашенко.

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Беларусь (7937) Лукашенко Александр (3625) Минск (1562)


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Топ комментарии
+45
Гонить параноїдальну маячню , про ворожу облогу , споконвічна московська "страшилка" !!!)))
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16.08.2020 14:43 Ответить
+36
Это он про армию ********* .? Во главе с "руцьким" витязем Кедыжмутовичем Забыл сказать и узкоглазых
Нам предлагают солдат НАТО, чернокожих, желторотых и белобрысых. Нас хотят одеть в лапти, - Лукашенко - Цензор.НЕТ 9136
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16.08.2020 14:45 Ответить
+34
Он боится черенка лопаты...
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16.08.2020 14:44 Ответить
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Нас хотят одеть в лапти, - Лукашенко ------ бывший президент Лукашенко сам одел на себя и всю Беларусь лапти когда вступил в "союзное гамно". И теперь Народу Беларуси придётся всё это расхлёбывать по полной. Сыр в лаптях оказался мышеловкой. Боритеся поборыте.
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17.08.2020 09:00 Ответить
Ах тыж гад такой Лука ! Обидел жителей Африки и всех азиатов . Товарищ Си тебе этого не простит .
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17.08.2020 09:12 Ответить
он еще и расист, ненавистник людей. вот и вскрылась его сущность, колхозник.
некоторые колхозники даже воспитаннее и культурнее. он и раньше был таким, его грубость и хамство достало всех. даже Янукович не обзывал свой народ такими словами. один раз только помню сказал: "Эти патрийоты"- о националистах и жителях Зап. Украины.
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17.08.2020 12:13 Ответить
Напасти на вас білоруси, може тільки засрашка.Вона вже давно до цього готова. Чим довже таракан бути ховатися в тріщинах і триматися за владу, тим більше це загрожує окупації. Приклад Україна, одна морда з жирною сракою прицепилася до крісла президента і халуї пішли його захищати, вбивати людей і коли люди почали огризатися, воно почало втікати та звати на допомогу ворога. Навіть лист написав, чмошний непотріб і фактично розв*язав війну.
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17.08.2020 09:47 Ответить
Нам пропонують солдатів НАТО, чорношкірих, жовторотих і білявих. Нас хочуть одягнути в личаки, - Лукашенко - Цензор.НЕТ 2211
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17.08.2020 10:05 Ответить
это солдат НАТО по описанию придурошного Луки?
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17.08.2020 12:03 Ответить
дегенерат! вообще из ума выжил! такой ху-йне его мог научить только путька - даю 100%!!!
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17.08.2020 12:02 Ответить
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