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Нам предлагают солдат НАТО, чернокожих, желторотых и белобрысых. Нас хотят одеть в лапти, - Лукашенко
Александр Лукашенко заявил своим сторонникам на митинге в Минске, что НАТОвские войска лязгают гусеницами у границ Беларуси.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
"Кто-то хочет новых выборов. За окно посмотрите! НАТОвские войска лязгают гусеницами у наших границ. Литва, Латвия, Польша, Украина приказывают провести нам новые выборы. Если мы пойдем на поводу у них, мы пойдем в штопор и никогда не стабилизируем наш воздушный корабль", - заявил Лукашенко.
"Мы не должны стать отхожим местом для Европы. Нам не нужны заморские правительства, нам нужно свое. Нам предлагают новую власть, нам предлагают солдат НАТО, чернокожих, желторотых и белобрысых. Нас хотят одеть в лапти и погонять плеткой", - убежден Лукашенко.
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+45 Дмитро Черних #470343
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+36 Frol Fedoroff
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+34 Valery Greff
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некоторые колхозники даже воспитаннее и культурнее. он и раньше был таким, его грубость и хамство достало всех. даже Янукович не обзывал свой народ такими словами. один раз только помню сказал: "Эти патрийоты"- о националистах и жителях Зап. Украины.