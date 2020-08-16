Нам предлагают солдат НАТО, чернокожих, желторотых и белобрысых. Нас хотят одеть в лапти, - Лукашенко

Александр Лукашенко заявил своим сторонникам на митинге в Минске, что НАТОвские войска лязгают гусеницами у границ Беларуси.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

"Кто-то хочет новых выборов. За окно посмотрите! НАТОвские войска лязгают гусеницами у наших границ. Литва, Латвия, Польша, Украина приказывают провести нам новые выборы. Если мы пойдем на поводу у них, мы пойдем в штопор и никогда не стабилизируем наш воздушный корабль", - заявил Лукашенко.

"Мы не должны стать отхожим местом для Европы. Нам не нужны заморские правительства, нам нужно свое. Нам предлагают новую власть, нам предлагают солдат НАТО, чернокожих, желторотых и белобрысых. Нас хотят одеть в лапти и погонять плеткой", - убежден Лукашенко.

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