90 016 526
Лукашенко сравнил протестующих с крысами и заявил, что в Украине "стоят на коленях"
Александр Лукашенко считает, что без него все белорусы будут на коленях.
Как сообщает Цензор.НЕТ об этом он заявил, выступая перед своими сторонниками в Минске.
"Спокойной жизни они нам не дадут, даже если они утихомирятся сейчас, они выползут, как крысы из нор. Ими управляют чужие люди. Они видят западные границы нашей Беларуси здесь под Минском, как в 1939, а не под Брестом. Мы встанем все Брестской крепостью, страну не отдадим!" - заверил Лукашенко.
После этого он сделал выпад в сторону Украины.
"Загубите не Лукашенко, загубите первого президента - это будет начало вашего конца - вы будете стоять на коленях, как в Украине и других странах, и молиться, неизвестно на кого", - сказал Лукашенко.
Топ комментарии
+124 Eldar
показать весь комментарий16.08.2020 15:34 Ответить Ссылка
+93 Артм Воронцов
показать весь комментарий16.08.2020 15:35 Ответить Ссылка
+76 Serhios Bond
показать весь комментарий16.08.2020 15:35 Ответить Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
На каких ты коленях стоишь, разве, что перед ******! В Украине, как раз есть СВОБОДА СЛОВА, поэтому такие уроды моральные, сидят и строчат разную гадость против Украины!
Это на московии *илюзии свободы слова*
Иллюзия пишется правильно!
А уж потом я с Вами готов подискутировать о ********** методичках.
Так что демагогствовать где лучше а где хуже это подло,а я хочу жить в Украине и не хуже чем в Европе а не в европейских или посткацапских странах тем более что жить там у меня есть возможность но я хочу жить здесь в УКРАИНЕ.
Ты хоть само поняло, шо само написало? Или ты думаешь, что все такие идиоты, как ты сам?
А теперь минималка в ЕС и в Украине.
Так что покажи кто из нас ДЕБИЛ или слабо?
просто твердо посилаємо НА..УЙ. )
Але, на диво, цей твій комент - явно не зебільний, а правдивий...
Живи!
Да покажите мне хоть одну такую страну в мире как Украина.А мы еще пытаемся чему-то учить бульбашей.
Поідоммив телеграм-канал NЕХРА