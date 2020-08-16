Лукашенко сравнил протестующих с крысами и заявил, что в Украине "стоят на коленях"

Александр Лукашенко считает, что без него все белорусы будут на коленях.

Как сообщает Цензор.НЕТ об этом он заявил, выступая перед своими сторонниками в Минске.

"Спокойной жизни они нам не дадут, даже если они утихомирятся сейчас, они выползут, как крысы из нор. Ими управляют чужие люди. Они видят западные границы нашей Беларуси здесь под Минском, как в 1939, а не под Брестом. Мы встанем все Брестской крепостью, страну не отдадим!" - заверил Лукашенко.

После этого он сделал выпад в сторону Украины.

"Загубите не Лукашенко, загубите первого президента - это будет начало вашего конца - вы будете стоять на коленях, как в Украине и других странах, и молиться, неизвестно на кого", - сказал Лукашенко.

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