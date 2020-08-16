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Новости Революция в Беларуси
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Лукашенко сравнил протестующих с крысами и заявил, что в Украине "стоят на коленях"

Лукашенко сравнил протестующих с крысами и заявил, что в Украине

Александр Лукашенко считает, что без него все белорусы будут на коленях.

Как сообщает Цензор.НЕТ об этом он заявил, выступая перед своими сторонниками в Минске.

"Спокойной жизни они нам не дадут, даже если они утихомирятся сейчас, они выползут, как крысы из нор. Ими управляют чужие люди. Они видят западные границы нашей Беларуси здесь под Минском, как в 1939, а не под Брестом. Мы встанем все Брестской крепостью, страну не отдадим!" - заверил Лукашенко.

После этого он сделал выпад в сторону Украины.

"Загубите не Лукашенко, загубите первого президента - это будет начало вашего конца - вы будете стоять на коленях, как в Украине и других странах, и молиться, неизвестно на кого", - сказал Лукашенко.

Читайте также: Нам предлагают солдат НАТО, чернокожих, желторотых и белобрысых. Нас хотят одеть в лапти, - Лукашенко

Беларусь (7937) Лукашенко Александр (3625) Минск (1562)


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Топ комментарии
+124
Редкая мразь...
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16.08.2020 15:34 Ответить
+93
Таракан ценичен до мерзости....
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16.08.2020 15:35 Ответить
+76
Дурачок с диктаторскими замашками
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16.08.2020 15:35 Ответить
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Страница 6 из 6
Возможно,ВОЗМОЖНО,Лукашенко и прав.Мы,украинцы,стоим на коленьях сами того не осознавая при илюзии свободы слова,выбора и самостоятельного определения нашей жизни.Да разве не МЫ просим повышения зарплат и на его наше правительство реагирует дает но,НО сперва повышая цены так что при повышении минималки мы живем хуже чем до ее повышения.И так во всех сферах жизни страны.
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17.08.2020 11:55 Ответить
P.S.Взять хотябы плату за так званую ,,транспортировку,, газа.Посмотрите на номер счета куда мы отправляем плату,а ведь он оказывается тот-же что и плата за сам газ.
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17.08.2020 11:59 Ответить
Методички меняйте кремляди!
На каких ты коленях стоишь, разве, что перед ******! В Украине, как раз есть СВОБОДА СЛОВА, поэтому такие уроды моральные, сидят и строчат разную гадость против Украины!
Это на московии *илюзии свободы слова*
Иллюзия пишется правильно!
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17.08.2020 12:13 Ответить
Ми стаємо на коліна тільки перед хлопцями, що загинули на Сході. Інші - того не варті.
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17.08.2020 12:53 Ответить
Так назовите хоть один пример чем нынишней Украине лучше чем в странах постсоветского пространства.
А уж потом я с Вами готов подискутировать о ********** методичках.
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17.08.2020 17:36 Ответить
Ну если для вас жизнь на московии лучше, чем в Украине, о чем тогда с вами дискутировать?
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17.08.2020 17:39 Ответить
Лучше или хуже это вопрос другой.К примеру в Украине цены выше чем в европейских странах а зарплаты ниже чем на постсоветском пространстве.
Так что демагогствовать где лучше а где хуже это подло,а я хочу жить в Украине и не хуже чем в Европе а не в европейских или посткацапских странах тем более что жить там у меня есть возможность но я хочу жить здесь в УКРАИНЕ.
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17.08.2020 18:00 Ответить
*К примеру в Украине цены выше чем в европейских странах а зарплаты ниже чем на постсоветском пространстве.*
Ты хоть само поняло, шо само написало? Или ты думаешь, что все такие идиоты, как ты сам?
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17.08.2020 22:39 Ответить
Нука-нука просвети идиота.1л 95-го бензина в ЕС.1хлеб в ЕС.1 КВ електричества в ЕС,1 куб газа в ЕС .
А теперь минималка в ЕС и в Украине.
Так что покажи кто из нас ДЕБИЛ или слабо?
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17.08.2020 22:51 Ответить
Держи ДЕБИЛ! Я еще раз говорю, меняй методички! Хлеб стоит и бензин дешевле, чем в Европе. 3 евро а кило, бензин стоит 1,50 евро! За свет, газ, воду они платят раз в три месяца!
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18.08.2020 12:26 Ответить
Лукашенко порівняв протестувальників із пацюками і заявив, що в Україні "стоять навколішки" - Цензор.НЕТ 2019
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18.08.2020 20:53 Ответить
Ты ошибся адресом) это не мне нужно скидывать, а дебилу выше.
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19.08.2020 15:44 Ответить
Лукашенко порівняв протестувальників із пацюками і заявив, що в Україні "стоять навколішки" - Цензор.НЕТ 3222
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18.08.2020 20:52 Ответить
ніхто з кацапськими підху..ловниками дискутувати не збирається...

просто твердо посилаємо НА..УЙ. )
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18.08.2020 20:46 Ответить
Всю зебільну і прокасапську брехню - спамити!
Але, на диво, цей твій комент - явно не зебільний, а правдивий...
Живи!
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18.08.2020 21:08 Ответить
"...на коленЬях" украинцы не стояли и не стоят ни перед кем. Мы преклоняем колени, провожая в последний путь наших героев, погибших за нашу с вами свободу, и нашу мирную жизнь... Не путайте, Владимир Сливка, грешное с праведным! А сегодняшнюю власть именно такие как вы и выбрали для всех нас. Так что наслаждайтесь...
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17.08.2020 14:14 Ответить
Да пока там погибают наши парни,наши барыги даже не удосужились перекрыть из окупантом остатки наших границ,а мы все это видим и тупо молчим,молчим что приходится платить за газ и за транспортировку на один и тот же расчетный счет.Молчим что нам поднимают цену на электричество относительно угольных и ветровых электростанций останавливая дешевую электрику атомных электростанций.Ахметов берет миллиардные кредиты под гатантию страны Украина а не своего имущества и шантажирует страну закрытием шахт и выплатой тм взятых кредитов из бюджета страны.
Да покажите мне хоть одну такую страну в мире как Украина.А мы еще пытаемся чему-то учить бульбашей.
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17.08.2020 17:47 Ответить
А самое главное и паскудное то что НИКТО так и не поднял по сей день вопрос что в такой стране как Беларусь НЕЛЬЗЯ проводить переговоры по мирному улегурированию в Украине.
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17.08.2020 17:54 Ответить
Наполеончиков с манией надо в одну палату ибо это неизлечимо.
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17.08.2020 13:53 Ответить
Сравнить своих сограждан, которые его выбирали много лет, с крысами.... Это же надо так низко пасть...
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17.08.2020 14:07 Ответить
Михалок про нього свого часу правильно співав - "старенький шут в позолоченной клетке"...
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17.08.2020 15:24 Ответить
С будуна, что ли Лукашенко первый президент??? А Шушкевич, что , нуль??
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17.08.2020 15:43 Ответить
на той час посади Президента в Білорусії ще не було. Шушкевич очолював місцевий парламент
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18.08.2020 21:04 Ответить
Сьогодні чи завтра в Мінську буде *****. Борт феесбешників вже приземлився, для підготовки "візиту".
Поідоммив телеграм-канал NЕХРА
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18.08.2020 21:03 Ответить
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