Лукашенко категорически отвергает возможность повторных выборов: "Погибнем как нация"
Александр Лукашенко заявил, что страны Балтии и Украина "приказывают" провести в стране новые президентские выборы. Он категорически отвергает такую возможность.
Как сообщает Цензор.НЕТ об этом он заявил, выступая перед своими сторонниками в Минске.
По словам Лукашенко, в случае повторных выборов "мы погибнем как государство, как нация".
Лукашенко также считает, что в Европе хотят построить цепь от Вильнюса до Киева из 300 тыс. человек, и это он воспринимает как угрозу внешнего вмешательства.
"Эта цепь - санитарный кордон, который мы разрушили в середине 90-х. И за это нас ненавидят на Западе. Мы не должны стать санитарной зоной между Востоком и Западом, мы не должны стать отхожим местом Европы", - заявил Лукашенко.
Он также заявил, что "нам предлагают новое правительство - их уже составили за рубежом - целых два, и не могут разобраться, кто приедет нами руководить". "Нам не нужно заморское правительство, нам нужно свое правительство, свое руководство. И мы будем его избирать", - сказал Лукашенко.
"Я никогда не пойду на слом нашего государства. Этому не бывать", - подчеркнул он.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Верь себе)
Повторишь судьбу Чаушеску.