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Новости Революция в Беларуси
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Лукашенко категорически отвергает возможность повторных выборов: "Погибнем как нация"

Лукашенко категорически отвергает возможность повторных выборов:

Александр Лукашенко заявил, что страны Балтии и Украина "приказывают" провести в стране новые президентские выборы. Он категорически отвергает такую возможность.

Как сообщает Цензор.НЕТ об этом он заявил, выступая перед своими сторонниками в Минске.

По словам Лукашенко, в случае повторных выборов "мы погибнем как государство, как нация".

Лукашенко также считает, что в Европе хотят построить цепь от Вильнюса до Киева из 300 тыс. человек, и это он воспринимает как угрозу внешнего вмешательства.

"Эта цепь - санитарный кордон, который мы разрушили в середине 90-х. И за это нас ненавидят на Западе. Мы не должны стать санитарной зоной между Востоком и Западом, мы не должны стать отхожим местом Европы", - заявил Лукашенко.

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Он также заявил, что "нам предлагают новое правительство - их уже составили за рубежом - целых два, и не могут разобраться, кто приедет нами руководить". "Нам не нужно заморское правительство, нам нужно свое правительство, свое руководство. И мы будем его избирать", - сказал Лукашенко.

"Я никогда не пойду на слом нашего государства. Этому не бывать", - подчеркнул он.

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Беларусь (7937) выборы (24766) Лукашенко Александр (3625)


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Топ комментарии
+23
про яку загибель нації може говорити той, хто стидається своєї мови?
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16.08.2020 15:52 Ответить
+21
Все дуже просто.
Всі ми пам'ятаємо як готувався вхід Білорусі в склад РФ на правах губернії. Лукашенко лохонув Москву, в останній момент показавши дулю. І от тепер.... ***** прив'язав до себе Лукашенка кров'ю, а для всього цивілізованого світу вусатик вбивця і диктатор. Тепер без різниці- Лукашенко лишиться, чи ще когось с Москви поставлять.

Гадаю, вже за якийсь рік Білорусь зникне з мапи світу.
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16.08.2020 15:55 Ответить
+18
Та шо там - сдохнет таракан, да и только...
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16.08.2020 15:51 Ответить
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Смішно спостерігати як жителі найбіднішої країни Європи підказують як зруйнувати життя в стабільній країні, де хороші дороги, пальне, низький рівень безробіття ,нема олігархів і т.д.
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16.08.2020 16:49 Ответить
Хлопче, стабільність у Білорусі вже давно закінчилась. А ти і не помітив. П'яний десь валявся?
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16.08.2020 17:09 Ответить
Воно з накацапії - здалеку погано видно.
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16.08.2020 17:39 Ответить
То я бачу ,що у нас на заводі тисяча українців і 2 білоруси.
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16.08.2020 18:14 Ответить
Кожен четвертий працездатний білорус (як мінімум) давно працює за кордоном.
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16.08.2020 20:20 Ответить
Ватник и мышление у тебя ватное .
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16.08.2020 17:42 Ответить
Стабильно это как? Долг на душу населения выше чем у нас. МРОТ ниже. Рынок сбыта на 90% политизирован. Это стабильность?
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16.08.2020 19:14 Ответить
Сам він не піде, його треба виганяти, як Януковича. От тільки де взяти Парасюка з його побратимами.
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16.08.2020 17:24 Ответить
Цыган лукашенко к нации белорусов никакого отношения не имеет .цыгане в опасности)))
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16.08.2020 17:41 Ответить
Интересно. Ни Лукашенко ни Тихановская не допускают возможности ни повторных выборов, ни пересчёта голосов. Доказывать или опровергать фальсификации тоже никто не собирается. Тихановская - "По ее словам, на участках, где не было фальсификаций, она набрала около 70−80% голосов" .Какой-то Лука неправильный диктатор, не всё охватил.Ну это, как если бы в ДЛНР на участках , где не было фальсификаций, проголосовали на 80% за Порошенко) Как-то не очень...да? Такое впечатление, что это два самозванца....
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16.08.2020 18:04 Ответить
Ті сам себе веришь?. Тихановская хочет пересчета голосов или перевыборов
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17.08.2020 10:17 Ответить
Вот *** откуда такая привычка- сразу что-то писать?Например-https://focus.ua/world/461191-v_shtabe_tikhanovskoi_vystupili_protiv_idei_perescheta_golosov
Верь себе)
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17.08.2020 14:25 Ответить
В Беларуси нет оппозиции. Нет! Хотите бардака на северной границе Украины? Вперед. Кому война.... И не надо о о святой демократии
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16.08.2020 18:30 Ответить
"мы не должны стать отхожим местом Европы", мы станем отхожим местом Роssии, хотел сказать Лукашенко.
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16.08.2020 18:42 Ответить
а что нельзя просто пересчитать 80% бюлетеней в присуствии свидетелей и доказать свою лигитимность? это же не 30 млн. шт, а всего 6 млн
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16.08.2020 20:29 Ответить
Можно, но лука не даст.
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17.08.2020 10:18 Ответить
"мы погибнем как государство, как нация" ------ К гибели нации всегда ведёт её зажравшееся правительство и кормчий.
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17.08.2020 08:54 Ответить
Старый маразматик.

Повторишь судьбу Чаушеску.
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17.08.2020 09:15 Ответить
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