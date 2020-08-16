Лукашенко категорически отвергает возможность повторных выборов: "Погибнем как нация"

Александр Лукашенко заявил, что страны Балтии и Украина "приказывают" провести в стране новые президентские выборы. Он категорически отвергает такую возможность.

Как сообщает Цензор.НЕТ об этом он заявил, выступая перед своими сторонниками в Минске.

По словам Лукашенко, в случае повторных выборов "мы погибнем как государство, как нация".

Лукашенко также считает, что в Европе хотят построить цепь от Вильнюса до Киева из 300 тыс. человек, и это он воспринимает как угрозу внешнего вмешательства.

"Эта цепь - санитарный кордон, который мы разрушили в середине 90-х. И за это нас ненавидят на Западе. Мы не должны стать санитарной зоной между Востоком и Западом, мы не должны стать отхожим местом Европы", - заявил Лукашенко.

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Он также заявил, что "нам предлагают новое правительство - их уже составили за рубежом - целых два, и не могут разобраться, кто приедет нами руководить". "Нам не нужно заморское правительство, нам нужно свое правительство, свое руководство. И мы будем его избирать", - сказал Лукашенко.

"Я никогда не пойду на слом нашего государства. Этому не бывать", - подчеркнул он.

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