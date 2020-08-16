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Глава МВД Беларуси Караев: Митингующих финансируют из-за рубежа, по 30 рублей платят парням, по 60 - девушкам
Министр внутренних дел Беларуси Юрий Караев заявил, что ядро митингующих в так называемых цепочках протеста финансируется из-за рубежа.
Об этом он заявил на митинге на площади Независимости в Минске в воскресенье, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
"Парням платят 30 рублей, девушкам - 60", - сказал Караев.
"Их используют втемную, управляют их сознанием и подсознанием", - считает глава МВД.
Топ комментарии
+48 Михайло Сергієнко
показать весь комментарий16.08.2020 16:05 Ответить Ссылка
+25 Шимус
показать весь комментарий16.08.2020 16:04 Ответить Ссылка
+22 Debor
показать весь комментарий16.08.2020 16:04 Ответить Ссылка
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УЯплеча
Ведь правильно?
Хотя не...
Хочу креатива, киевские торты от Пети и рояль от Зе)
Поэтому наколотые креветки и цитрусы))
И оранжевая революция осень хорошо вписывается в линейку цветных революций, которые прокатились по странам СНГ и сменили руководство на более лояльное к РФ.
Умножь 300-500 уе на 127 тыс= 38 лямов бакинских в день налом!!!!