Глава МВД Беларуси Караев: Митингующих финансируют из-за рубежа, по 30 рублей платят парням, по 60 - девушкам

Министр внутренних дел Беларуси Юрий Караев заявил, что ядро митингующих в так называемых цепочках протеста финансируется из-за рубежа.

Об этом он заявил на митинге на площади Независимости в Минске в воскресенье, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Парням платят 30 рублей, девушкам - 60", - сказал Караев.

"Их используют втемную, управляют их сознанием и подсознанием", - считает глава МВД.

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