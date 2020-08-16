Украинская делегация в ПАСЕ осуждает нарушения на выборах и насилие в Беларуси, – декларация
Делегация Украины в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) при поддержке делегаций Великобритании, Эстонии, Латвии и Литвы подписала "Белорусскую декларацию".
Текст декларации опубликовала в Фейсбуке народный замглавы фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук, информирует Цензор.НЕТ.
"Осуждаем применение насилия к участникам мирных собраний в Минске, Гродно, Гомеле, Бресте и других белорусских городах; призываем власти Беларуси немедленно освободить всех незаконно задержанных участников мирных собраний", - говорится в тексте декларации.
Подписанты настаивают на скорейшем начале мирного диалога между всеми сторонами избирательного процесса, приветствуют проведение независимого расследования относительно неправомерного применения силы против участников мирных собраний, а также выражают готовность содействовать диалогу между участниками избирательного процесса и предоставить площадку для таких переговоров.
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"Предостерегаем Российскую Федерацию от вмешательства во внутренние дела Беларуси", - подчеркивают делегаты.
По словам Кравчук, Украина, в том числе и украинская делегация в ПАСЕ, "не является безучастным наблюдателем за событиями, которые происходят в соседней Беларуси". "Этот документ выражает нашу позицию и призывает к диалогу, основанную на уважении к правам и свободам человека… Весь демократический мир болеет за лучшее будущее для белорусского народа", - отметила она.
По словам Кравчук, она лично присоединилась к подписанию Белорусской декларации вместе с коллегами Сергеем Власенко, Алексеем Гончаренко, Марией Мезенцевой, Дмитрием Наталухой, Сергеем Соболевым, Елизаветой Ясько и другими. От Эстонии декларацию подписала Мария Юферева-Скуратовская, от Латвии - Инесе Либиня-Эгнере, от Литвы - Альгирдас Буткевичюс и от Великобритании - Роджер Гейл.
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Наоборот, очень даже вовремя.
На митинге против Лукашенко собрались тысячи людей
https://lenta.ru/auth/
Протестующие в Белоруссии собрались у стелы «Минск - город-герой» на проспекте Победителей. Видео многотысячной акции в воскресенье, 16 августа, публикует https://t.me/Lshot/20231 Telegram -канал Life-Shot.
Очевидцы утверждают, что уже сейчас количество участников акции составляет от нескольких десятков до ста тысяч человек и люди продолжают подходить к стеле. По данным TUT.BY, уже сейчас на акции собралось больше 200 тысяч человек.
Було:
- 10% Лукашенко,
- 80% Тихановська.
https://twitter.com/ZeUkraine Так себе слуга https://twitter.com/ZeUkraine @ZeUkraine https://twitter.com/ZeUkraine/status/1294989870633549830 40 мин
Просто запомните эту морду лица!
Это Виктория Кохана. Украинский композитор и Заслуженный деятель искусств Украины. Сегодня в Минске выступила на митинге в поддержку Лукашенко, как представитель Украины. Сравнила протесты в Беларуси с Майданом (2014) и назвала это большой ошибкой.
https://twitter.com/olviyas Ольвія https://twitter.com/olviyas @olviyas https://twitter.com/olviyas/status/1294998587831615489 10 мин
вперше почула. пішла дивитися вікі.
Вікторія Кохана (справжнє ім'я Вікторія Кущ, виступає також під псевдонімом Торія Таль; нар.. 27 травня 1984, Київ
Громадянство СРСР, Росія і Україна
типове дерево. кущ
--
этому дала, (загибает безымянный пальчик) этому дала, (загибает средний пальчик) этому дала, (загибает указательный пальчик) а этому не дала
Читать полностью: https://news.tut.by/culture/667041.html
Фууууууу, гадость
https://twitter.com/zabugina
zabugina
@zabugina
Исподтишка навязывается советско-российская повестка дня, да-с
Сначала песняки, "цой-не-совок!", тоска по сов.кино и пр.культур-мультурке, затем тоска по пломбиру и на финише ностальгия по совку
Блевать тянет от любого упоминания совка и его"духценностей"
Но в душе все равно дрочат-с
Украинская олигархическая, коррупционная власть гавкает на Лукашенка, который не допустил олигархии и коррупции в Беларуси. Какой-то дурдом.
Это касается и "комментаторов". Займитесь борьбой с олигархией в Украине.