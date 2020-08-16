Украинская делегация в ПАСЕ осуждает нарушения на выборах и насилие в Беларуси, – декларация

Делегация Украины в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) при поддержке делегаций Великобритании, Эстонии, Латвии и Литвы подписала "Белорусскую декларацию".

Текст декларации опубликовала в Фейсбуке народный замглавы фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук, информирует Цензор.НЕТ.

"Осуждаем применение насилия к участникам мирных собраний в Минске, Гродно, Гомеле, Бресте и других белорусских городах; призываем власти Беларуси немедленно освободить всех незаконно задержанных участников мирных собраний", - говорится в тексте декларации.

Подписанты настаивают на скорейшем начале мирного диалога между всеми сторонами избирательного процесса, приветствуют проведение независимого расследования относительно неправомерного применения силы против участников мирных собраний, а также выражают готовность содействовать диалогу между участниками избирательного процесса и предоставить площадку для таких переговоров.

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"Предостерегаем Российскую Федерацию от вмешательства во внутренние дела Беларуси", - подчеркивают делегаты.

По словам Кравчук, Украина, в том числе и украинская делегация в ПАСЕ, "не является безучастным наблюдателем за событиями, которые происходят в соседней Беларуси". "Этот документ выражает нашу позицию и призывает к диалогу, основанную на уважении к правам и свободам человека… Весь демократический мир болеет за лучшее будущее для белорусского народа", - отметила она.

По словам Кравчук, она лично присоединилась к подписанию Белорусской декларации вместе с коллегами Сергеем Власенко, Алексеем Гончаренко, Марией Мезенцевой, Дмитрием Наталухой, Сергеем Соболевым, Елизаветой Ясько и другими. От Эстонии декларацию подписала Мария Юферева-Скуратовская, от Латвии - Инесе Либиня-Эгнере, от Литвы - Альгирдас Буткевичюс и от Великобритании - Роджер Гейл.

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