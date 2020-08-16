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Новости Революция в Беларуси
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Украинская делегация в ПАСЕ осуждает нарушения на выборах и насилие в Беларуси, – декларация

Украинская делегация в ПАСЕ осуждает нарушения на выборах и насилие в Беларуси, – декларация

Делегация Украины в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) при поддержке делегаций Великобритании, Эстонии, Латвии и Литвы подписала "Белорусскую декларацию".

Текст декларации опубликовала в Фейсбуке народный замглавы фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук, информирует Цензор.НЕТ.

"Осуждаем применение насилия к участникам мирных собраний в Минске, Гродно, Гомеле, Бресте и других белорусских городах; призываем власти Беларуси немедленно освободить всех незаконно задержанных участников мирных собраний", - говорится в тексте декларации.

Подписанты настаивают на скорейшем начале мирного диалога между всеми сторонами избирательного процесса, приветствуют проведение независимого расследования относительно неправомерного применения силы против участников мирных собраний, а также выражают готовность содействовать диалогу между участниками избирательного процесса и предоставить площадку для таких переговоров.

Также на Цензор.НЕТ: 12 из 248 "слуг народа" напомнили Лукашенко о Януковиче

"Предостерегаем Российскую Федерацию от вмешательства во внутренние дела Беларуси", - подчеркивают делегаты.

По словам Кравчук, Украина, в том числе и украинская делегация в ПАСЕ, "не является безучастным наблюдателем за событиями, которые происходят в соседней Беларуси". "Этот документ выражает нашу позицию и призывает к диалогу, основанную на уважении к правам и свободам человека… Весь демократический мир болеет за лучшее будущее для белорусского народа", - отметила она.

По словам Кравчук, она лично присоединилась к подписанию Белорусской декларации вместе с коллегами Сергеем Власенко, Алексеем Гончаренко, Марией Мезенцевой, Дмитрием Наталухой, Сергеем Соболевым, Елизаветой Ясько и другими. От Эстонии декларацию подписала Мария Юферева-Скуратовская, от Латвии - Инесе Либиня-Эгнере, от Литвы - Альгирдас Буткевичюс и от Великобритании - Роджер Гейл.

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Украинская делегация в ПАСЕ осуждает нарушения на выборах и насилие в Беларуси, – декларация 01Украинская делегация в ПАСЕ осуждает нарушения на выборах и насилие в Беларуси, – декларация 02
Украинская делегация в ПАСЕ осуждает нарушения на выборах и насилие в Беларуси, – декларация 03

Автор: 

Беларусь (7937) ПАСЕ (1673) Кравчук Евгения (368)


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Топ комментарии
+9
https://twitter.com/ZeUkraine

https://twitter.com/ZeUkraine Так себе слуга https://twitter.com/ZeUkraine @ZeUkraine https://twitter.com/ZeUkraine/status/1294989870633549830 40 мин

Просто запомните эту морду лица!
Это Виктория Кохана. Украинский композитор и Заслуженный деятель искусств Украины. Сегодня в Минске выступила на митинге в поддержку Лукашенко, как представитель Украины. Сравнила протесты в Беларуси с Майданом (2014) и назвала это большой ошибкой.

Украинская делегация в ПАСЕ осуждают нарушения на выборах и насилие в Беларуси, – декларация - Цензор.НЕТ 127
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16.08.2020 17:14 Ответить
+9
Перший раз чую про таку, а хто її призначив представником України, Басков?
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16.08.2020 17:20 Ответить
+8
Среди певцов, которые исполняют композиции на песни Коханы, - Наташа Королева, Александр Маршал, Ирина Круг, Тамара Гвердцители, Таисия Повалий, Анита Цой, Зара, Николай Басков, Стас Михайлов.
Читать полностью: https://news.tut.by/culture/667041.html

Фууууууу, гадость
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16.08.2020 17:18 Ответить
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Торопыги...
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16.08.2020 17:09 Ответить
По словам Кравчук, она лично присоединилась к подписанию Белорусской декларации вместе с коллегами Сергеем Власенко, Алексеем Гончаренко, Марией Мезенцевой, Дмитрием Наталухой, Сергеем Соболевым, Елизаветой Ясько и другими. От Эстонии декларацию подписала Мария Юферева-Скуратовская, от Латвии - Инесе Либиня-Эгнере, от Литвы - Альгирдас Буткевичюс и от Великобритании - Роджер Гейл. Источник: https://censor.net/n3214062

Наоборот, очень даже вовремя.
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16.08.2020 17:10 Ответить
Это нужно было сделать, когда изоляторы милиции выли от пыток, а на улицах лилась кровь, а не когда таракан свёз автобусами бюджетников и устроил свой бенефис.
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16.08.2020 17:12 Ответить
Согласовывали, да и официальные результаты усатый на тот момент не объявил. А теперь выступили единым фронтом, что весомее, чем поотдельности.
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16.08.2020 17:14 Ответить
Конечно, лучше поздно, чем никогда.
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16.08.2020 17:15 Ответить
Та є й такий варіант: «Лучше никогда, чем поздно»...
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16.08.2020 17:36 Ответить
Так у нас расследовались убийства Небесной Сотни.
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16.08.2020 19:13 Ответить
Правильнее сказать НЕ расследовались
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16.08.2020 19:46 Ответить
Да, бритты вообще приятно удивили.
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16.08.2020 17:15 Ответить
Они в массе своего народа довольно сильно поддерживают Украину в её движении от па-рашки. Странно было бы ожидать от них другого в отношении Беларуси.
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16.08.2020 17:17 Ответить
Не в том дело. Просто это те ребята, которые всегда знали чего хотят, и не особо стеснялись это высказать. Если туманный Альбион за что-то берётся, то обычно пустопорожними разговорами дело не заканчивается.
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16.08.2020 17:22 Ответить
В данном случае я передаю слова своих друзей, которые там живут. Именно живут, а не в командировке, или как либо еще.
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16.08.2020 17:31 Ответить
Зеленый хоть квакнет о насилии в Беларуси
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16.08.2020 17:10 Ответить
Выходные. А из Колумбии как раз новое пришло. Квакнет завтра после капельницы.
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16.08.2020 17:17 Ответить
То він десь на дачі між сосен блукає !!))
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16.08.2020 17:22 Ответить
Нехай краще мовчить, бо ляпне щось не то.
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16.08.2020 17:17 Ответить
Очкує проти )(уйла відверто піти !!)))
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16.08.2020 17:21 Ответить
Главное что ты кукарекнул, гордись собой
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16.08.2020 19:47 Ответить
Європейські подвійні стандарти вони такі...
Украинская делегация в ПАСЕ осуждают нарушения на выборах и насилие в Беларуси, – декларация - Цензор.НЕТ 2787
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16.08.2020 17:10 Ответить
16:55, 16 августа 2020

На митинге против Лукашенко собрались тысячи людей

https://lenta.ru/auth/

Протестующие в Белоруссии собрались у стелы «Минск - город-герой» на проспекте Победителей. Видео многотысячной акции в воскресенье, 16 августа, публикует https://t.me/Lshot/20231 Telegram -канал Life-Shot.

Очевидцы утверждают, что уже сейчас количество участников акции составляет от нескольких десятков до ста тысяч человек и люди продолжают подходить к стеле. По данным TUT.BY, уже сейчас на акции собралось больше 200 тысяч человек.
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16.08.2020 17:12 Ответить
Похоже у Луки точно 3%
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16.08.2020 17:13 Ответить
Та була тупо обернена таблиця результатів:
Було:
- 10% Лукашенко,
- 80% Тихановська.
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16.08.2020 17:19 Ответить
«Даже когда я буду мертвым, я не позволю отдать вам страну», - сказал Лукашенко.
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16.08.2020 17:14 Ответить
параноик хренов с биполярным расстройством
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16.08.2020 18:28 Ответить
https://twitter.com/ZeUkraine

https://twitter.com/ZeUkraine Так себе слуга https://twitter.com/ZeUkraine @ZeUkraine https://twitter.com/ZeUkraine/status/1294989870633549830 40 мин

Просто запомните эту морду лица!
Это Виктория Кохана. Украинский композитор и Заслуженный деятель искусств Украины. Сегодня в Минске выступила на митинге в поддержку Лукашенко, как представитель Украины. Сравнила протесты в Беларуси с Майданом (2014) и назвала это большой ошибкой.

Украинская делегация в ПАСЕ осуждают нарушения на выборах и насилие в Беларуси, – декларация - Цензор.НЕТ 127
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16.08.2020 17:14 Ответить
https://twitter.com/olviyas

https://twitter.com/olviyas Ольвія https://twitter.com/olviyas @olviyas https://twitter.com/olviyas/status/1294998587831615489 10 мин

вперше почула. пішла дивитися вікі.
Вікторія Кохана (справжнє ім'я Вікторія Кущ, виступає також під псевдонімом Торія Таль; нар.. 27 травня 1984, Київ
Громадянство СРСР, Росія і Україна
типове дерево. кущ
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16.08.2020 17:16 Ответить
заслуженный деятель..
--
этому дала, (загибает безымянный пальчик) этому дала, (загибает средний пальчик) этому дала, (загибает указательный пальчик) а этому не дала
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16.08.2020 17:17 Ответить
Среди певцов, которые исполняют композиции на песни Коханы, - Наташа Королева, Александр Маршал, Ирина Круг, Тамара Гвердцители, Таисия Повалий, Анита Цой, Зара, Николай Басков, Стас Михайлов.
Читать полностью: https://news.tut.by/culture/667041.html

Фууууууу, гадость
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16.08.2020 17:18 Ответить
Стесняюсь спросить, а кто все эти, наверное, увОжаемые и благородные люди?
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16.08.2020 17:43 Ответить
Весь "цвет" попсы. В вики ещё всякие иванушки упомянуты и ещё более донное днище.
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16.08.2020 17:49 Ответить
Тогда ... Чур меня, чур!
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16.08.2020 18:06 Ответить
Как же ее запомнить если без "штукатурки" будет совсем другое рыло. Ещё и мужиком окажется.
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16.08.2020 17:19 Ответить
Перший раз чую про таку, а хто її призначив представником України, Басков?
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16.08.2020 17:20 Ответить
https://twitter.com/zabugina
https://twitter.com/zabugina

zabugina

@zabugina


Исподтишка навязывается советско-российская повестка дня, да-с
Сначала песняки, "цой-не-совок!", тоска по сов.кино и пр.культур-мультурке, затем тоска по пломбиру и на финише ностальгия по совку
Блевать тянет от любого упоминания совка и его"духценностей"
Но в душе все равно дрочат-с

Українська делегація в ПАРЄ засуджує порушення на виборах і насильство в Білорусі, - декларація - Цензор.НЕТ 2909
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16.08.2020 19:33 Ответить
ЯБВДЛ...
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16.08.2020 17:59 Ответить
Возьмите себя в руки!
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16.08.2020 18:08 Ответить
я ж не кива...
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16.08.2020 18:15 Ответить
))
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16.08.2020 18:17 Ответить
никогда не слышал
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16.08.2020 18:28 Ответить
не дивно: кормова територія пєвіци-пєсєнніци обмежена ареалом постсовка 45+
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16.08.2020 17:24 Ответить
В нас хіба вже все нормально? В нас головний поліціянт Аваков і є поліцейське свавілля.Хіба ми краще живемо,від Білорусі? А білоруський диктатор все одно залишиться.
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16.08.2020 17:24 Ответить
Все, хана Лукошенке, следующий в очереди Путин
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16.08.2020 17:30 Ответить
Зачистили диктаторов по африканскому континенту, дальше кимчен ына грохнули, сеичас Луку, следующий Путин
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16.08.2020 17:31 Ответить
https://censor.net/user/421590 Це би було добре.Але я реаліст.Нічого цим двом виродкам,поки що не буде.
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16.08.2020 17:33 Ответить
Януковича не спасло. А силенок и поддержки у него было побольше
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16.08.2020 17:34 Ответить
Забыл. Список такой ким Чен ын , Янукович , Лукашенко Путин
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16.08.2020 17:35 Ответить
Типо поболтаем, пока подтягиваем
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16.08.2020 17:28 Ответить
То что Украинская власть критикует Лукашенко, это выглядит идиотически. Ведь власть Лукашенко более чем в 2 раза эффективнее украинских властей. Ведь в Беларуси более чем в 2 раза больше ВВП на душу населения. И коррупции несравнимо меньше.
Украинская олигархическая, коррупционная власть гавкает на Лукашенка, который не допустил олигархии и коррупции в Беларуси. Какой-то дурдом.
Это касается и "комментаторов". Займитесь борьбой с олигархией в Украине.
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17.08.2020 00:27 Ответить
 
 