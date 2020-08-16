Офис Зеленского - Лукашенко: "уважайте право своих сограждан на жизнь, здоровье и свободу"

Пресс-служба Офиса Президента Украины обнародовала заявление о ситуации в Беларуси.

Текст заявления опубликован на официальном сайте главы государства, информирует Цензор.НЕТ.

Приводим его полностью.

Ссылкой на то или иное соседнее государство нельзя заглушить голос многотысячных протестов своих сограждан, - Офис Президента о ситуации в Республике Беларусь

Межгосударственные отношения - это прежде всего корректность и взвешенность публичных формулировок. Так как независимо от того, в каком эмоциональном состоянии находишься сегодня, в отношениях между соседями обязательно будет завтра, послезавтра. Однако сегодня в Минске практически официально прозвучало, что якобы руководство Украины "приказывает" провести новые выборы в Беларуси. Это не просто откровенная ложь. Это сознательное нагнетание. Сознательное провокационное поведение. Для чего? Или даже не так: при чем здесь Украина, если события касаются сугубо Беларуси и внутреннего недоверия? ... Во-первых, Украина точно уважает и географические, и политические границы каждой нации и не вмешивается в решение вопросов о выборах или чью-то победу на них. Потому что корректность, терпение и является признаком цивилизованности любой нации...

Во-вторых, несомненно, ссылкой на то или иное соседнее государство нельзя заглушить голос многотысячных протестов своих же сограждан. Если доверия нет, - а мир видит, что доверия и близко нет - то этот дефицит несправедливыми обвинениями в адрес "руководства другой страны" не восполнить. Скорее, можно вызвать еще большее недоверие.

В-третьих, официальный Минск, к сожалению, уже продемонстрировал, безответственно освободив "вагнеровцев", что историческая близость наших двух народов и принцип взаимной помощи соседей для него лично ничего не стоит. Это, кстати, тот же выбор государства, который абсолютно точно говорит о ее внутренних ценностях. Оставим этот вопрос риторическим.

Единственное, что хотелось бы действительно сказать белорусскому государству, это - уважайте право своих сограждан на жизнь, здоровье и свободу. И на политическую зрелость ... От этого будет зависеть не только будущее Беларуси, но и будущее многих людей, включительно с любыми политиками.