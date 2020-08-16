Офис Зеленского - Лукашенко: "уважайте право своих сограждан на жизнь, здоровье и свободу"
Пресс-служба Офиса Президента Украины обнародовала заявление о ситуации в Беларуси.
Текст заявления опубликован на официальном сайте главы государства, информирует Цензор.НЕТ.
Приводим его полностью.
Ссылкой на то или иное соседнее государство нельзя заглушить голос многотысячных протестов своих сограждан, - Офис Президента о ситуации в Республике Беларусь
Межгосударственные отношения - это прежде всего корректность и взвешенность публичных формулировок. Так как независимо от того, в каком эмоциональном состоянии находишься сегодня, в отношениях между соседями обязательно будет завтра, послезавтра. Однако сегодня в Минске практически официально прозвучало, что якобы руководство Украины "приказывает" провести новые выборы в Беларуси. Это не просто откровенная ложь. Это сознательное нагнетание. Сознательное провокационное поведение. Для чего? Или даже не так: при чем здесь Украина, если события касаются сугубо Беларуси и внутреннего недоверия? ... Во-первых, Украина точно уважает и географические, и политические границы каждой нации и не вмешивается в решение вопросов о выборах или чью-то победу на них. Потому что корректность, терпение и является признаком цивилизованности любой нации...
Во-вторых, несомненно, ссылкой на то или иное соседнее государство нельзя заглушить голос многотысячных протестов своих же сограждан. Если доверия нет, - а мир видит, что доверия и близко нет - то этот дефицит несправедливыми обвинениями в адрес "руководства другой страны" не восполнить. Скорее, можно вызвать еще большее недоверие.
В-третьих, официальный Минск, к сожалению, уже продемонстрировал, безответственно освободив "вагнеровцев", что историческая близость наших двух народов и принцип взаимной помощи соседей для него лично ничего не стоит. Это, кстати, тот же выбор государства, который абсолютно точно говорит о ее внутренних ценностях. Оставим этот вопрос риторическим.
Единственное, что хотелось бы действительно сказать белорусскому государству, это - уважайте право своих сограждан на жизнь, здоровье и свободу. И на политическую зрелость ... От этого будет зависеть не только будущее Беларуси, но и будущее многих людей, включительно с любыми политиками.
Пожалуйста, подождите...
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Треба жорсто сказати, що Україна засуджує насильство яке застосовує Лукашенко до простестувальників, і має сумніви щодо офіційних результатів виборів так як не були допущені міжнародні наглядачів. І взагалі після таких подій сьогоднішня влада Білорусі не має морального права буди майданчиком для так званих Мінських угод.
Невже ви думаєте, що людина, яка не здатна без папірця двох слів звязати може хоч такий текст написати самостійно?
Не могу не поставить лайк.
Їм зоборонені такі висловлювання
"детям завтра в школу"
"нас захватывает НАТО"
"вы просили у меня кусок хлеба и 20 долларов"
"я не прошу у вас защиты хотя и это тоже"
"если меня не станет, страна погибнет, а вы встанете на колени"
Маленька Литва вже називає Лукашенка "колишнім президентом"
Зеленський не може прямо засудити Лукашенка, бо Лукашенко - його кумир
В минулому році Зеленський розносив чиновників, явно натхняючись розносами, які Лукашенко регулярно робить своїм чиновникам
Зарплаты по городам
По уровню зарплат в стране лидерами остались Москва и Санкт-Петербург. Жители столицы в среднем получают 57,5 тыс. рублей в месяц, а петербуржцы - 47,9 тыс. рублей. При этом Москва также лидирует среди рассматриваемых крупнейших городов по росту зарплат. За год они стали больше на 12,1%.
За пределами двух крупнейших городов самые высокие зарплаты аналитики зафиксировали на Урале, в Сибири и на юге страны. В Екатеринбурге средний уровень дохода составил 39,5 тыс. рублей, в Новосибирске - 38 тыс. рублей, в Краснодаре - 37,9 тыс. рублей.
Вчитайтесь только:
уважайте право своих сограждан на жизнь, здоровье и свободу. И на политическую зрелость ...
т.е. это можно прочитать как "уважайте право своих сограждан на политическую зрелость" ?!?!?!?! Вова, ты позорище...как и Лугабе
https://www.unn.com.ua/ru/news/1848010-bilsh-nizh-10-mln-ukrayintsiv-zhivut-za-mezheyu-bidnosti-goncharuk
https://finance.liga.net/ekonomika/novosti/u-83-pensionerov-pensii-nije-projitochnogo-minimuma-minsots#_blank У 83% пенсионеров пенсии ниже прожиточного минимума .
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Сергій Таран / Sergiy Taran
@sergiy_taran
Геополітичне жування соплів виглядає отак. Президент має не повчати, а заявляти позицію своєї держави, яка має будуватися на її цінностях та інтересах. Сусіди, вірю-не-вірю, емоції... Так виглядають тексти діалогів з мильного серіалу, а не політична позиція європейської держави.