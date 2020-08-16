Рабочий агропредприятия на Харьковщине упал с высоты в бункер с зерном и погиб, - полиция
Полиция проводит проверку обстоятельств несчастного случая, произошедшего в поселке Кутузовка Харьковского района.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Отдел коммуникации полиции Харьковской области, рабочий агропредприятия по собственной неосторожности упал с высоты в бункер с зерном.
"От полученных травм 53-летний мужчина погиб на месте. Сообщение о происшествии поступило в полицию 16 августа в 14:50. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа. Информация зарегистрирована в Липецком отделении полиции. Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований. Следственные действия продолжаются. Все обстоятельства происшествия устанавливаются", - сообщают в полиции.
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Рабочие утверждают, что цель призывов оппозиции - уничтожение в интересах транснациональных корпораций, которые стоят за нынешними беспорядками, трудовых коллективов, захват и приватизация белорусских предприятий с целью уничтожения конкурентов.
«Трагический пример украинских рабочих, десятки тысяч которых были выкинуты на улицу после «революции достоинства», приведшей к власти негодяев, тому подтверждение. Уничтожено отечественное автомобилестроение, авиастроение, судостроение, прекратил выпуск продукции Харьковский тракторный завод и еще сотни предприятий, продукция которых поставлялась в десятки стран мира. Такая же участь ожидает и ваши предприятия в случае свержения законной власти и законно избранного Президента Лукашенко.
Знаменитые БеЛАЗ, МАЗ, Минский тракторный завод и многие другие предприятия, которые сегодня обеспечивают вас работой, приносят многомиллионные доходы в бюджет, позволяющие реализовать многочисленные социальные программы, будут обанкрочены и по частям пущены с молотка. Тысячи лишатся работы и средств к существованию», - говорится в обращении.
В пример харьковские рабочие поставили итоги Майдана.
«Реформы по рецептам МВФ, кабальная кредитная зависимость и введение внешнего управления, многократное повышение цен и тарифов, уничтожение системы здравоохранения - вот что принес майдан украинским трудящимся.
Берегите свою независимость и не дайте закордонным мародерам уничтожить то, что было создано вашими трудовыми руками», - говорится в тексте обращения.
Може, загиблий хотів отак у зерно... як Скрудж Макдак у гроші?