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Новости Силовики
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Рабочий агропредприятия на Харьковщине упал с высоты в бункер с зерном и погиб, - полиция

Рабочий агропредприятия на Харьковщине упал с высоты в бункер с зерном и погиб, - полиция

Полиция проводит проверку обстоятельств несчастного случая, произошедшего в поселке Кутузовка Харьковского района.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Отдел коммуникации полиции Харьковской области, рабочий агропредприятия по собственной неосторожности упал с высоты в бункер с зерном.

"От полученных травм 53-летний мужчина погиб на месте. Сообщение о происшествии поступило в полицию 16 августа в 14:50. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа. Информация зарегистрирована в Липецком отделении полиции. Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований. Следственные действия продолжаются. Все обстоятельства происшествия устанавливаются", - сообщают в полиции.

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Нацполиция (16608) правоохранительные органы (2971) силовики (2799) смерть (9261) Харьковщина (5577)


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Кошмар... хорошо что секретные материалы больше не снимают, сноуден бы с ума со шел...
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16.08.2020 18:51 Ответить
Обращение подготовили слесарь-сборщик точной механики НПО «Коммунар», заслуженный машиностроитель Украины, кавалер орденов «Красного Знамени» и «Знак почета» Николай Семёнович и слесарь-энергетик завода «Свет шахтера» Дурихин Александр Яковлевич Жовниренко.
Рабочие утверждают, что цель призывов оппозиции - уничтожение в интересах транснациональных корпораций, которые стоят за нынешними беспорядками, трудовых коллективов, захват и приватизация белорусских предприятий с целью уничтожения конкурентов.
«Трагический пример украинских рабочих, десятки тысяч которых были выкинуты на улицу после «революции достоинства», приведшей к власти негодяев, тому подтверждение. Уничтожено отечественное автомобилестроение, авиастроение, судостроение, прекратил выпуск продукции Харьковский тракторный завод и еще сотни предприятий, продукция которых поставлялась в десятки стран мира. Такая же участь ожидает и ваши предприятия в случае свержения законной власти и законно избранного Президента Лукашенко.
Знаменитые БеЛАЗ, МАЗ, Минский тракторный завод и многие другие предприятия, которые сегодня обеспечивают вас работой, приносят многомиллионные доходы в бюджет, позволяющие реализовать многочисленные социальные программы, будут обанкрочены и по частям пущены с молотка. Тысячи лишатся работы и средств к существованию», - говорится в обращении.
В пример харьковские рабочие поставили итоги Майдана.
«Реформы по рецептам МВФ, кабальная кредитная зависимость и введение внешнего управления, многократное повышение цен и тарифов, уничтожение системы здравоохранения - вот что принес майдан украинским трудящимся.
Берегите свою независимость и не дайте закордонным мародерам уничтожить то, что было создано вашими трудовыми руками», - говорится в тексте обращения.
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16.08.2020 18:53 Ответить
Вася, мысль здравая, но это не тот сайт. У кураторов и финансовых вдохновителей Г-на Бутусова кардинально противоположная информационная составляющая. (админ, не напрягайся, ухожу в спам добровольно).
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16.08.2020 19:14 Ответить
хватить бухать вася
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16.08.2020 19:52 Ответить
Стакан, прекрати! Аш монитор трисётся!
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16.08.2020 20:07 Ответить
Так в Липецке или в Харькове?
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16.08.2020 19:40 Ответить
Пардон за цинізм, але чомусь згадав "Вутині історії".
Може, загиблий хотів отак у зерно... як Скрудж Макдак у гроші?

Робітник агропідприємства на Харківщині впав із висоти в бункер із зерном і загинув, - поліція - Цензор.НЕТ 1195
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16.08.2020 21:27 Ответить
 
 