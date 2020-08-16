Рабочий агропредприятия на Харьковщине упал с высоты в бункер с зерном и погиб, - полиция

Полиция проводит проверку обстоятельств несчастного случая, произошедшего в поселке Кутузовка Харьковского района.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Отдел коммуникации полиции Харьковской области, рабочий агропредприятия по собственной неосторожности упал с высоты в бункер с зерном.

"От полученных травм 53-летний мужчина погиб на месте. Сообщение о происшествии поступило в полицию 16 августа в 14:50. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа. Информация зарегистрирована в Липецком отделении полиции. Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований. Следственные действия продолжаются. Все обстоятельства происшествия устанавливаются", - сообщают в полиции.

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