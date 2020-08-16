Глава МВД Беларуси Караев отрицает, что протестующий Тарайковский погиб от пули ОМОНа
Министр внутренних дел Беларуси Юрий Караев допустил, что в погибшего на ул.Пушкинской в Минске в ходе протестной акции Александра Тарайковского могли стрелять "из нелетального оружия".
Об этом он сказал в интервью, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
"Может быть, в него стреляли из нелетального оружия. Я не следователь. Да, он умер. Сколько умерло людей на беспорядках в Америке? Если это резиновая пуля - это не огнестрельное оружие с пулями со стальным сердечником. Мы не применяли огнестрельного оружия, а только то, которое является нелетальным", - сказал Караев.
Ранее МВД официально заявило, что погибший Тарайковский скончался от взрыва неустановленного устройства, которое он держал в руках.
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Между тем, в СМИ опубликованы фото и видео, которые могут опровергнуть официальную версию о гибели Тарайковского.
Так, агентство Ассошиэйтед Пресс (АП) опубликовало стоп-кадр с видео, на котором, как утверждается, запечатлен момент гибели Тарайковского. На этом видео в руках человека, который упал после выстрела, не видно ничего взрывающегося. СМИ сообщали, что жена погибшего Тарайковского узнала его на этих кадрах.
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Похороны Тарайковского состоялись в субботу. На станции метро "Пушкинская" в Минске прошел многотысячный митинг в его память.
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Луки Мудищева:
Бился в пене параноик,
Как ведьмак на шабаше:
"Вы развяжите полотенцы,
Иноверы,изуверцы!
Нам по НАТОвски на сердце
И бендерно на душе!"
Ниче схавали.
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Так что совкодрочеры- не имеют собственных законов. Они живут по праву Стаи (или сильного, другими словами).
- Можно ли догнать и перегнать Америку?
- Догнать-то может и можно, а вот перегонять не стоит: ведь тогда все увидят нашу голую задницу..
Это уже классическое совковое
"Зато у вас негров линчуют!"(с)
Минское отделение ветеранов спецподразделения группы «Альфа» БООВ КГБ «Честь» сделало заявление по поводу ситуации в стране.
Так що бреше цей Караєв. Якщо не втече на батьківщину в Росію, то Гаага йому світить
😁