Глава МВД Беларуси Караев отрицает, что протестующий Тарайковский погиб от пули ОМОНа

Министр внутренних дел Беларуси Юрий Караев допустил, что в погибшего на ул.Пушкинской в Минске в ходе протестной акции Александра Тарайковского могли стрелять "из нелетального оружия".

Об этом он сказал в интервью, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Может быть, в него стреляли из нелетального оружия. Я не следователь. Да, он умер. Сколько умерло людей на беспорядках в Америке? Если это резиновая пуля - это не огнестрельное оружие с пулями со стальным сердечником. Мы не применяли огнестрельного оружия, а только то, которое является нелетальным", - сказал Караев.

Ранее МВД официально заявило, что погибший Тарайковский скончался от взрыва неустановленного устройства, которое он держал в руках.

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Между тем, в СМИ опубликованы фото и видео, которые могут опровергнуть официальную версию о гибели Тарайковского.

Так, агентство Ассошиэйтед Пресс (АП) опубликовало стоп-кадр с видео, на котором, как утверждается, запечатлен момент гибели Тарайковского. На этом видео в руках человека, который упал после выстрела, не видно ничего взрывающегося. СМИ сообщали, что жена погибшего Тарайковского узнала его на этих кадрах.

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Похороны Тарайковского состоялись в субботу. На станции метро "Пушкинская" в Минске прошел многотысячный митинг в его память.