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Новости Революция в Беларуси
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Глава МВД Беларуси Караев отрицает, что протестующий Тарайковский погиб от пули ОМОНа

Глава МВД Беларуси Караев отрицает, что протестующий Тарайковский погиб от пули ОМОНа

Министр внутренних дел Беларуси Юрий Караев допустил, что в погибшего на ул.Пушкинской в Минске в ходе протестной акции Александра Тарайковского могли стрелять "из нелетального оружия".

Об этом он сказал в интервью, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Может быть, в него стреляли из нелетального оружия. Я не следователь. Да, он умер. Сколько умерло людей на беспорядках в Америке? Если это резиновая пуля - это не огнестрельное оружие с пулями со стальным сердечником. Мы не применяли огнестрельного оружия, а только то, которое является нелетальным", - сказал Караев.

Ранее МВД официально заявило, что погибший Тарайковский скончался от взрыва неустановленного устройства, которое он держал в руках.

Читайте на Цензор.НЕТ: Associated Press опубликовало снимок погибшего в Минске Тарайковского, опровергающий официальную версию трагедии. ФОТО

Между тем, в СМИ опубликованы фото и видео, которые могут опровергнуть официальную версию о гибели Тарайковского.

Так, агентство Ассошиэйтед Пресс (АП) опубликовало стоп-кадр с видео, на котором, как утверждается, запечатлен момент гибели Тарайковского. На этом видео в руках человека, который упал после выстрела, не видно ничего взрывающегося. СМИ сообщали, что жена погибшего Тарайковского узнала его на этих кадрах.

Также на Цензор.НЕТ: С погибшим после задержания Александром Вихором прощаются под Гомелем. ФОТОрепортаж

Похороны Тарайковского состоялись в субботу. На станции метро "Пушкинская" в Минске прошел многотысячный митинг в его память.

Автор: 

Беларусь (7937) смерть (9261) ОМОН (112)


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Топ комментарии
+38
Ну конечно...а видео смонтировали американцы в америке..
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16.08.2020 19:06 Ответить
+25
У нас говорят: "фальшыўка, сфабрыкованая ў Польшы". (с)

Догадайтесь, кто автор цитаты.
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16.08.2020 19:10 Ответить
+20
Этого мусора бы ипануть молотком по голове и сказать "Ну умер, бывает. Молоток ведь - не холодное оружие"...
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16.08.2020 19:10 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
Ну конечно...а видео смонтировали американцы в америке..
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16.08.2020 19:06 Ответить
У нас говорят: "фальшыўка, сфабрыкованая ў Польшы". (с)

Догадайтесь, кто автор цитаты.
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16.08.2020 19:10 Ответить
Лука Мудищев,дворянин !!))
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16.08.2020 19:21 Ответить
Був здивований, коли https://www.youtube.com/watch?v=Vz-cNhY4vtE знайшов автора
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16.08.2020 20:38 Ответить
А от і https://www.youtube.com/watch?v=IxbGiPHATnk з контекстом цитати . А котекст цікавий у розрізі теперішніх подій. ******** Лука сильну перезидентську владу, ну, як у Гітлера
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16.08.2020 20:45 Ответить
Яке діло главменту Беларусі до загиблих в Америці ??))
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16.08.2020 19:11 Ответить
Так это наиглавнейшая отмазка типа "А в США негров линчуют!"
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16.08.2020 19:16 Ответить
" А в соседнем районе,украли члена партии" !!))
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16.08.2020 19:20 Ответить
Обсираются помаленьку бультерьери колхозана! Уже не так уверени в своей безнаказанности.
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16.08.2020 19:26 Ответить
Серет...
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16.08.2020 21:25 Ответить
"мозаичная колхозопатия"
Луки Мудищева:

Бился в пене параноик,
Как ведьмак на шабаше:
"Вы развяжите полотенцы,
Иноверы,изуверцы!
Нам по НАТОвски на сердце
И бендерно на душе!"
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16.08.2020 20:31 Ответить
Мудак.
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16.08.2020 19:06 Ответить
у нас такого же красавца, Тартарова, бубочка назначил в АП замом.

Ниче схавали.
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16.08.2020 20:21 Ответить
Тоже вам бы любой министр сказал.,
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16.08.2020 19:06 Ответить
ОМОН був озброєний рогатками.
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16.08.2020 19:07 Ответить
Глава МВД Беларуси Караев отрицает, что протестующий Тарайковский погиб от пули ОМОНа - Цензор.НЕТ 4856
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16.08.2020 19:08 Ответить
Убит Тарайковский? А вы внешний долг США знаете?)
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16.08.2020 19:09 Ответить
Да там у них вообще сто лет назад негров линчевали.
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16.08.2020 19:13 Ответить
Этого мусора бы ипануть молотком по голове и сказать "Ну умер, бывает. Молоток ведь - не холодное оружие"...
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16.08.2020 19:10 Ответить
можно сковородкой
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16.08.2020 19:13 Ответить
Ага. Убили. Но может нелетальным. Будем разбираться.
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16.08.2020 19:10 Ответить
Ну, там на кулю дійсно не схоже - щось значно більше було.
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16.08.2020 19:12 Ответить
Глава МВД Беларуси Караев отрицает, что протестующий Тарайковский погиб от пули ОМОНа - Цензор.НЕТ 769
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16.08.2020 19:17 Ответить
Один из этих патронов оказался охотничим с картечью "на кабана". Дал сильную вспышку типичную для дымного пороха.
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16.08.2020 19:25 Ответить
Хоть что из такого попадет - человеку мало не покажется...
Глава МВС Білорусі Караєв заперечує, що протестувальник Тарайковський загинув від кулі ОМОНу - Цензор.НЕТ 3794
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16.08.2020 19:28 Ответить
Скорее что-то вроде этого

https://stvol.ua/catalog/pulya/312945/
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16.08.2020 19:36 Ответить
мраккк...
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16.08.2020 20:14 Ответить
Скорее всего, там была экспансивная пуля 12калибра, вставленная вместо резиновой, поэтому и крови сразу много
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16.08.2020 19:29 Ответить
А дим, від пострілу "димарьом", пропили, чи вкрали? Крім того я лише один раз у житті бачив мисливську зброю більшу 12 калібру. І то, на фото. Це були рушниці 10-го і 8 калібру, дульнозарядні. !2 калібр - 18,2 -18, 5 мм. У КС-23 калібр 23 мм. Чув, що якийсь дурень в Росії, мєнт, десь у 90-ті, споряджав патрони до КС-23 мисливськими зарядами, так, стріляючи "навскидку" на полюванні, ключицю зламав... (однокурсник розповідав).
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16.08.2020 20:09 Ответить
Глава МВД Беларуси Караев отрицает, что протестующий Тарайковский погиб от пули ОМОНа - Цензор.НЕТ 1367
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16.08.2020 19:12 Ответить
Чого всі совкодрочери одразу кивають на США, в них нема вдасних законів?
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16.08.2020 19:12 Ответить
А они любят делать, отвечать за содеянное- не любят. Кацапи, Сэр... Хоч и белорусские.
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16.08.2020 19:15 Ответить
Многим очень тяжело осознать, что законы могут работать (коррупция есть в любой стране, но в нормальных странах это не заметно, так как это скорее лоббирование интересов определенных промышленных групп, без урона для страны).
Так что совкодрочеры- не имеют собственных законов. Они живут по праву Стаи (или сильного, другими словами).
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16.08.2020 19:17 Ответить
Маніпуляції шукають
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16.08.2020 19:52 Ответить
Наверное чисто по привычке: ведь при совке все время "догоняли-перегоняли" Америку, столько анекдотов из-за этого появилось!))
- Можно ли догнать и перегнать Америку?
- Догнать-то может и можно, а вот перегонять не стоит: ведь тогда все увидят нашу голую задницу..
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16.08.2020 20:09 Ответить
Вот лука и Ко все бросили и признали убийство. Если у протестующих все получиться, то все эти кадры всплывут в России и пополнят ряды опричников, так как назад дороги не будет. Это опять же при нормальных выборах и нормальных кандидатах. Но что то мне подсказывает, что на месте Беларусии будет Западный федеральный округ. Ну нет у протестующих лидера способного отбиться от ***** и изменить вектор внешней поитики на 180 градусов.
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16.08.2020 19:13 Ответить
Мы применяли не летальное оружие. Мы это кто?
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16.08.2020 19:13 Ответить
Мы это не они, "которым мы-им страну не отдадим"
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16.08.2020 19:15 Ответить
***, не вот типично кацапская выходка. "А вот в Америке" и хоть ты тресни. За себя отвечай, за своих подчиненных... А в Америке за своих отвечают, и на кого то не косят.
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16.08.2020 19:13 Ответить
Так в Америці, кожен шериф при косяку каже " а от в Біларусі..".
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16.08.2020 19:18 Ответить
Да, он умер. Сколько умерло людей на беспорядках в Америке? Источник: https://censor.net/n3214071
Это уже классическое совковое

"Зато у вас негров линчуют!"(с)
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16.08.2020 19:14 Ответить
Як би не було, але Тарайковського вбила тоталітарна бєларуська влада.
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16.08.2020 19:14 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=5GhucdQbSsI Массовый митинг сторонников оппозиции в Минске сняли с коптера. Протесты в Белоруссии - YouTube https://www.youtube.com/watch?v=5GhucdQbSsI 3:25 Текущее видео Смотреть позже Смотреть позже Добавить в очередь Добавить в очередь Глава МВД Беларуси Караев отрицает, что протестующий Тарайковский погиб от пули ОМОНа - Цензор.НЕТ 4733
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16.08.2020 19:15 Ответить
фантастика...Хай жие Беларусь...!!!!
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16.08.2020 20:13 Ответить
"Тебя,мусор,никто не спрашивает." (с)
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16.08.2020 19:18 Ответить
У нас першою жертвою був Нігоян...Теж не встановили "якою кулею"...Вся різниця що першого багато знімали перед смертю,а другого багато знімали під час смерті...
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16.08.2020 19:19 Ответить
С такой дистанции резинвая пуля кал. 23мм из КС-23 убьет наповал.
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16.08.2020 19:19 Ответить
Салам алейкум,Мурзо!! Віка та здоров"я!! Трохи перехристили мене,то таке ,сам винен !!Но кал.,як у ЗСУ 23/4,дійсно убойний !!))
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16.08.2020 19:37 Ответить
Ва-Алейкум Салам, Дмитро! Для этих карабинов стволы и делают из старых стволов от зушек, для удешевления производства. Режут, обтачивают для облегчения.
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16.08.2020 19:41 Ответить
не удивлюсь, если сообщат, типа того, шо "вскрытие показало - на груди под футболкой у него было самодельное взрывное устройство, которое и взорвалось". сегодня в беларуси и в раше, шо хошь и напишут и шо хошь опровергнут.
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16.08.2020 19:51 Ответить
Ну, в сущности, этот осетин и не отрицает, шо человека убил ОМОН. Он просто говорит, шо убили не боевым боеприпасом. Но, повторяю, резинка даже 12 кал на такой дистанции почти гарантированно убивает, так шо тут преднамеренное убийство налицо.
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16.08.2020 19:58 Ответить
да. просто сегодня он вынужденно не отрицает. факт на лицо. но думаю отмазку для омона могут и придумывать, правда вряд ли и это будут делать. расследование точно никто не будет проводить, пустят убийство в игнор. хотя все люди прекрасно понимают, что да, это преднамеренное убийство.
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16.08.2020 20:12 Ответить
АаааАААааа! Лукашенко проехался по Зеленскаму. - Берегите первого президента, иначе выберете как в Украине,какое то чмо,а потом мучаться будете
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16.08.2020 19:20 Ответить
https://news.tut.by/society/696884.html?utm_source=twitter&utm_campaign=share&utm_medium=social&utm_content=desktop Ветераны белорусской «Альфы» выступили с заявлением и призвали силовиков следовать принципам законности


Минское отделение ветеранов спецподразделения группы «Альфа» БООВ КГБ «Честь» сделало заявление по поводу ситуации в стране.
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16.08.2020 19:21 Ответить
Осетин из засрашки мочит беларусов и пытается выкручиваться как глиста.
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16.08.2020 19:24 Ответить
Чому як? Він і є гельмінт !!))
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16.08.2020 19:28 Ответить
Не вірте очам своїм.
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16.08.2020 19:25 Ответить
а превышение полномочий и пытки к собственным гражданам это норм? нелетально же(с)
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16.08.2020 19:28 Ответить
отрицание очевидного факта, у которого есть фотовидеофиксация - есть признак психического заболевания. впрочем, это еще тот министр, который сказал девушки по 30 рублей в цепи стоят, парни по 60. в общем больная тварь
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16.08.2020 19:42 Ответить
Так еще два дня назад они говорили, что у погибшего в руках рвануло устройство, которое он хотел метнуть в бедный ОМОН. Не появилось бы видео - продолжали бы врать.
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16.08.2020 21:02 Ответить
-"могли стрелять "из нелетального оружия"...совершенно бредовая формулировка...
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16.08.2020 20:11 Ответить
https://news.tut.by/society/696832.html травмы от резиновых пуль считаются огнестрельными
Так що бреше цей Караєв. Якщо не втече на батьківщину в Росію, то Гаага йому світить
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16.08.2020 20:26 Ответить
бандити януковича з беркуту також поміж патронів з резиновими кулями вставляли патрони з дріб"ю. І вбивали і калічили людей.
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16.08.2020 20:29 Ответить
Еще бы б не отрицал. Но отвечать все равно придется
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16.08.2020 20:52 Ответить
Стреляли не ОМОНовцы, а КГБ.
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16.08.2020 21:03 Ответить
Он шел с томатным соком, оступился и опрокинул на себя. Собственными глазами видел
😁
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16.08.2020 21:24 Ответить
мудак лука собрал возле себя всю мразь страны.
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16.08.2020 21:51 Ответить
Кривавий кат білоруського народу глава МВС кремлівський -опричник виродок Караєв заперечує, що протестувальник О.Тарайковський загинув від кулі білоруського ОМОНу. Натякаючи на те що цей великий патріот Білорусі міг загинути від куль карателів російського ОМОНу. Які приїхали допомагати московському яничарові кривавому диктатору Луці .. знищити державність Білорусії і перетворити білорусів в недокацапів -рабів і вже не в державі Білорусь а в кацапській колонії (в кривавій кремлівській колоніальній союзній резервації - *********.)
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17.08.2020 05:50 Ответить
 
 