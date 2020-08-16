Испанский архитектор Мансо подсчитал количество участников сегодняшних акций в Минске: 12 тыс. - за Лукашенко, 127 тыс. - против. ФОТО
Испанский архитектор Давид Мансо проанализировал фото сегодняшних митингов в Минске с помощью программы Autocad.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на BBC.
Он разделил занятое протестующими место по плотности людей: 2 человека, 1 человек и 0,25 человека на квадратный метр. В итоге у него получилось, что акция у стелы "Минск - город-герой" собрала 127,3 тысяч человек. А митинг за захватившего власть в Беларуси "президента" Александра Лукашенко на площади Независимости - 12,7 тысячи человек.
Мансо интересуется протестами по семейным причинам: его жена родом из Беларуси.
Напомним, 16 августа в Минске на площади Независимости прошла проправительственная акция с участием сторонников президента Александра Лукашенко, который выступил на митинге. По официальным данным МВД, в митинге приняли участие около 65 тысяч человек.
Позже началась акция в знак солидарности несогласных с результатами президентских выборов и применением силовиками насилия. От Стелы "Минск - город-герой" на проспекте Победителей люди пошли к площади Независимости, где расположен Дом правительства. Очевидцы утверждают, что в Минске никогда не проходило таких масштабных акций.
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без покаяния не бывает прощения
І в 27-ми тисячах, і 127-ми - десь по 95% прокасапленої вати... Тільки один сорт вати хоче, щоб Лука сів на нари хоча би в Лефортово; інший сорт - і далі галасуватиме за нього.
https://twitter.com/Fake_MIDRF/status/1295071945910898693?s=19
***** путина ещё бы куда черти дели, может война на Донбассе прекратилась бы.
https://twitter.com/_Fashington Вашингтонский Öбком
Неважно какое обоснование вы придумали себе, чтобы топить за Сашу 3%. Важно то, что вы долбоёбы со Стокгольмским синдромом. Просто знайте об этом!
Стало известно об избиении задержанных в Белоруссии россиян из ЧВК
Среди полученных россиянами травм в том числе переломы ребер, повреждения внутренних органов и черепно-мозговые травмы.
https://lenta.ru/news/2020/08/16/4vk_bili/
я так думаю врут на фоне зверств белоруского омона
Ещё веселее)))
По словам одного из "вагнеровцев", его неназванный "сослуживец" откликнулся на объявление на "Авито", после чего некий "Сергей Петрович", который представился куратором, предложил работу по охране нефтяных объектов как в Сирии и Ливии, так и в других странах. Первоначально речь шла о Ливии и Сирии, и звонил он с сирийского номера.
"Все спали. Вдруг грохот - двери повылетали, всех лицом в пол, оружие наставили, простыни на голову. Люди не понимали, что вообще происходит, ощущение сюрреализма".
"О том, что там выборы, мы узнали по приезду. Для нас эта была транзитная страна, дружественная к России, и каких-то неожиданностей от спецслужб никто не ожидал".
Це він користувався американскою програмою Autocad і в нього вийшов такий підсумок. А якби він скористався російською програмою Компас, то напевно у нього могло вийти навпаки.
И потом,кто вам,украинцам - дебилам в кол-ве 73% виноват,что вас акушерки роняли ,когда мама вас рожала?
Теперь после вас резгребать ,лет 5 придётся! Но Украину вы не сдадите Путину ! Вас снесут 25%,потому что это Бойцы ,с большой буквы! А вы -зелёная ватная плесень!!
И с каких пор Нина стало мужским именем?
"Не дадут сдать" - это не значит,что кто-то пойдёт войной на кого-то!
Речь идёт о попытках сдать интересы Украины и языковый вопрос! Теперь понятно?
Будут вопросы , обращайся....
«Історія повинна об'єднувати, історія не повинна розколювати. І ми не повинні дозволити нікому через історію розколоти наші народи. Ми, українці, повинні виходити з принципу поваги історії Росії… Нас набагато більше об'єднує. Нас нічого не роз'єднує. Давайте просто разом працювати на це об'єднання. Але при цьому ставитися з повагою один до одного і до історії. Це є запорукою міцності відносин… ».
Как русскоговорящяя украинка считаю,что гос.язык должен быть украинским!!
На всё ответила?
Залишилося у екс- клоуна ... резидента - капітулянта тільки 30 з чимось то відсотків а у його пособників ЗЕбілів капітулянтів трохи більше 20% і це ще не кінець ...бо вже скоро ці ЗЕбІли слуги кремля і терористів "лугандоніі" будуть на виборах люто битися за свої хоча б 5%.
А дороги і у нас почали ремонтувати. Навіть по селах!!!