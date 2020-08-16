Испанский архитектор Мансо подсчитал количество участников сегодняшних акций в Минске: 12 тыс. - за Лукашенко, 127 тыс. - против. ФОТО

Испанский архитектор Давид Мансо проанализировал фото сегодняшних митингов в Минске с помощью программы Autocad.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на BBC.

Он разделил занятое протестующими место по плотности людей: 2 человека, 1 человек и 0,25 человека на квадратный метр. В итоге у него получилось, что акция у стелы "Минск - город-герой" собрала 127,3 тысяч человек. А митинг за захватившего власть в Беларуси "президента" Александра Лукашенко на площади Независимости - 12,7 тысячи человек.

Мансо интересуется протестами по семейным причинам: его жена родом из Беларуси.

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Напомним, 16 августа в Минске на площади Независимости прошла проправительственная акция с участием сторонников президента Александра Лукашенко, который выступил на митинге. По официальным данным МВД, в митинге приняли участие около 65 тысяч человек.

Позже началась акция в знак солидарности несогласных с результатами президентских выборов и применением силовиками насилия. От Стелы "Минск - город-герой" на проспекте Победителей люди пошли к площади Независимости, где расположен Дом правительства. Очевидцы утверждают, что в Минске никогда не проходило таких масштабных акций.

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