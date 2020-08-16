РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10284 посетителя онлайн
Новости
8 186 115

Трамп хочет провести личную встречу с Путиным до выборов в США, - NBC News

Трамп хочет провести личную встречу с Путиным до выборов в США, - NBC News

Президент США Дональд Трамп заявил помощникам, что хотел бы провести личную встречу с Владимиром Путиным перед выборами в ноябре.

Как сообщает NBC News со ссылкой на собственные источники, цель встречи - объявить о прогрессе в заключении нового соглашения о контроле над ядерным оружием между США и РФ, передает Цензор.НЕТ.

В частности, возможно подписание плана дальнейших переговоров о продлении действия соглашения СНВ-III (Договор между РФ и США о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений, подписанный в 2010 году).

По данным издания, чиновники ищут место, где могла бы быть проведена такая встреча. Одним из вариантов рассматривается Нью-Йорк.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Лукашенко во второй раз созвонился с Путиным, тот обещает помощь

Трамп якобы рассматривает такую ​​встречу как возможность увеличить шансы на переизбрание.

СНВ-III - договор между РФ и США о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений, подписанный в 2010 году, - рассчитан на 10 лет и может быть продлен еще на пять. 

Автор: 

путин владимир (31658) СМИ (3845) ядерное оружие (1379) Трамп Дональд (5860)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+29
https://twitter.com/Shtirlitz53

https://twitter.com/Shtirlitz53 Анатолий Штирлиц



А знаєте, в чому найвищий цинізм? Бігборд зі штепою стоїть прямісінько на в'їзді на мост, де стояли бабки з іконами в квітні 2014-го.
Українські граблі.


Трамп хочет провести личную встречу с Путиным до выборов в США, - NBC News - Цензор.НЕТ 9981
показать весь комментарий
16.08.2020 22:25 Ответить
+28
Трамп хочет провести личную встречу с Путиным до выборов в США, - NBC News - Цензор.НЕТ 462
показать весь комментарий
16.08.2020 22:22 Ответить
+25
В Ростов собрался?
показать весь комментарий
16.08.2020 22:21 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 2 из 2
А шо там со сбитым Боингом? Нити в Кремль ведут или уже не ведут? Толкните этих Нидерландских заседателей кто-нибудь под столом!
показать весь комментарий
16.08.2020 23:42 Ответить
Увы: 2 года, не меньше - на судебный процесс.
показать весь комментарий
16.08.2020 23:52 Ответить
Если не пять...
показать весь комментарий
17.08.2020 09:46 Ответить
Хоче заручіццо поддєржкой напірьод, щоб після виборів не наярівать по красной лініі, як якийсь лукашонок?
показать весь комментарий
16.08.2020 23:44 Ответить
20 22:18 Трамп хочет отчитаться о проделанной работе перед Путиным до выборов в США.
Местом встречи рассматриваются Ростов или Минск
показать весь комментарий
17.08.2020 00:35 Ответить
Тоже титушню попросить хочет? Так они пока заняты у лукасика...
показать весь комментарий
17.08.2020 00:39 Ответить
Советник Трампа уже опроверг этот бред !
показать весь комментарий
17.08.2020 00:41 Ответить
у рыжего туго с мозгами,будет просить ***** замутить на выборы какую нибудь многоходовку..В сентябре выйдет книга адвоката трампа Коэна,часть информации уже прсочилась.В книге он рассказывает как рыжый зажигал в Москве с мальчиками.Оргия заканчивалась мочеиспусканием,толи трама обссыкали,толи он.Будет сенсация..
показать весь комментарий
17.08.2020 01:19 Ответить
Уже опровергли.
Советник Трампа отрицает информацию СМИ о намерениях главы Белого дома встретиться с путиным до выборов.

По словам советника президента США по нацбезопасности Роберта О'Брайена, глава Белого дома Дональд Трамп не планирует встречи с президентом РФ до выборов, но в администрации Трампа надеются, что когда-то путин прибудет в Вашингтон для подписания соглашения о контроле над вооружениями.

https://gordonua.com/news/worldnews/sovetnik-trampa-otricaet-informaciyu-smi-o-yakoby-ego-namereniyah-vstretitsya-s-putinym-do-vyborov-1513919.html
показать весь комментарий
17.08.2020 01:47 Ответить
Потому что смотрели реакцию людей! Поняли, что обосрались и вернули все взад! Трамп это позорище США!
показать весь комментарий
17.08.2020 11:27 Ответить
С каким из путинов обычно встречается Трамп ?
показать весь комментарий
17.08.2020 05:17 Ответить
«Прощальный поцелуй» (англ. The Last Kiss) - американская драма...
показать весь комментарий
17.08.2020 07:31 Ответить
Трамп - старый, выживший из ума подпуйловник. Рыжее продажное чмо...
показать весь комментарий
17.08.2020 09:20 Ответить
Выборы, выборы....
показать весь комментарий
17.08.2020 09:47 Ответить
Почему то неудивительно, что рыжий агент КГБ хочет встретиться со своим хозяином ))
Фууу! Америкосы тоже влипли с этим рыжим агентом кгб. Позорище для США.
показать весь комментарий
17.08.2020 11:25 Ответить
Страница 2 из 2
 
 