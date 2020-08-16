Трамп хочет провести личную встречу с Путиным до выборов в США, - NBC News
Президент США Дональд Трамп заявил помощникам, что хотел бы провести личную встречу с Владимиром Путиным перед выборами в ноябре.
Как сообщает NBC News со ссылкой на собственные источники, цель встречи - объявить о прогрессе в заключении нового соглашения о контроле над ядерным оружием между США и РФ, передает Цензор.НЕТ.
В частности, возможно подписание плана дальнейших переговоров о продлении действия соглашения СНВ-III (Договор между РФ и США о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений, подписанный в 2010 году).
По данным издания, чиновники ищут место, где могла бы быть проведена такая встреча. Одним из вариантов рассматривается Нью-Йорк.
Трамп якобы рассматривает такую встречу как возможность увеличить шансы на переизбрание.
СНВ-III - договор между РФ и США о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений, подписанный в 2010 году, - рассчитан на 10 лет и может быть продлен еще на пять.
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Местом встречи рассматриваются Ростов или Минск
Советник Трампа отрицает информацию СМИ о намерениях главы Белого дома встретиться с путиным до выборов.
По словам советника президента США по нацбезопасности Роберта О'Брайена, глава Белого дома Дональд Трамп не планирует встречи с президентом РФ до выборов, но в администрации Трампа надеются, что когда-то путин прибудет в Вашингтон для подписания соглашения о контроле над вооружениями.
https://gordonua.com/news/worldnews/sovetnik-trampa-otricaet-informaciyu-smi-o-yakoby-ego-namereniyah-vstretitsya-s-putinym-do-vyborov-1513919.html
Фууу! Америкосы тоже влипли с этим рыжим агентом кгб. Позорище для США.