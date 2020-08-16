Трамп хочет провести личную встречу с Путиным до выборов в США, - NBC News

Президент США Дональд Трамп заявил помощникам, что хотел бы провести личную встречу с Владимиром Путиным перед выборами в ноябре.

Как сообщает NBC News со ссылкой на собственные источники, цель встречи - объявить о прогрессе в заключении нового соглашения о контроле над ядерным оружием между США и РФ, передает Цензор.НЕТ.

В частности, возможно подписание плана дальнейших переговоров о продлении действия соглашения СНВ-III (Договор между РФ и США о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений, подписанный в 2010 году).

По данным издания, чиновники ищут место, где могла бы быть проведена такая встреча. Одним из вариантов рассматривается Нью-Йорк.

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Трамп якобы рассматривает такую ​​встречу как возможность увеличить шансы на переизбрание.

СНВ-III - договор между РФ и США о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений, подписанный в 2010 году, - рассчитан на 10 лет и может быть продлен еще на пять.