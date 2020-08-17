Количество заболевших коронавирусом медработников составляет 5-6% от общего числа больных в Украине, - Степанов

Минздрав работает над совершенствованием протоколов лечения больных с COVID-19 и продолжает обеспечивать больницы средствами индивидуальной защиты.

Об этом, как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на telegram-канал Коронавірус_інфо, заявил во время брифинга 16 августа министр здравоохранения Максим Степанов.

По его словам, благодаря проделанной ведомством работе процент заболевших коронавирусом медработников существенно уменьшился и теперь составляет 5-6% от общего числа больных.

"МЗ сделало большой шаг вперед в подготовке страны к борьбе с пандемией. В целом по Украине около 34 тысяч коек выделены для больных COVID-19, подготовлено 3,7 тысячи аппаратов ИВЛ. Также Минздрав существенно увеличил количество коек с подведенным кислородом (их сейчас более 9,5 тысяч) и достиг увеличения количества тестов почти в 100 раз", - отмечается в публикации.

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Напомним, в Украине по состоянию на утро 16 августа зафиксировано 1 637 новых случаев заражения коронавирусом. При этом 392 человека выздоровели, 24 ранее заболевших умерли.