ЕС должен дать понять Путину, что в Беларуси не может быть сценария Крыма, - премьер Чехии Бабиш

Европейский союз должен дать понять президенту России Владимиру Путину, что в Беларуси не может быть сценария оккупации Крыма или советского сценария оккупации Чехословакии.

Такое мнение высказал премьер-министр Чехии Андрей Бабиш, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне.

"В Беларуси не может произойти то, что произошло у нас в 1968 году (21 августа 1968 года Чехословакию оккупировали войска так называемого мирного Варшавского пакта. - Ред.). Европейский союз должен быть действенным. Должен белорусов поощрить, чтобы они не боялись реализовать у себя "бархатную революцию" модели ноября 1989 года", - написал Бабиш.

Он призвал представителей стран Вышеградской четверки, куда, кроме Чехии, входят Польша, Словакия и Венгрия вместе со странами Балтии, также поддержать белорусов.

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Премьер Чехии также записал видеообращение, в котором заявил, что ЕС должен действовать быстро в вопросе Беларуси.

"Поэтому я впервые лично в этом участвую. На прошлой неделе я общался с (президентом Европейского совета) Чарльзом Мишелем, с (президентом Европейской комиссии) Урсулой фон дер Ляйен, я переписывался с канцлером Ангелой Меркель. Сегодня ночью - с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Я говорил с премьер-министром (Венгрии) Орбаном некоторое время назад", - сказал Бабиш.

Он заявил, что Польша настаивает на скорейшем принятии санкций против Лукашенко.

"Кто-то должен договориться с президентом Путиным от имени ЕС и должен дать понять, что невозможно то, что произошло с Крымом или то, что произошло в нашей стране в 1968 году. Эти страхи есть", - предупредил чешский премьер-министр.

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Бабиш говорит, что белорусы, которые хотят свободы, требуют четкой поддержки.

"Белорусы заслуживают свободу и демократию, но им нужна поддержка. И я лично сделаю все возможное для этого", - пообещал Бабиш.

Напомним, 15 августа захвативший власть в Беларуси "президент" Александр Лукашенко пообщался с Владимиром Путиным и позже сообщил о достигнутой договоренности: при первом же запросе Россия окажет всестороннюю помощь по обеспечению безопасности Беларуси.