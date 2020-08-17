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Новости Революция в Беларуси
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ЕС должен дать понять Путину, что в Беларуси не может быть сценария Крыма, - премьер Чехии Бабиш

ЕС должен дать понять Путину, что в Беларуси не может быть сценария Крыма, - премьер Чехии Бабиш

Европейский союз должен дать понять президенту России Владимиру Путину, что в Беларуси не может быть сценария оккупации Крыма или советского сценария оккупации Чехословакии.

Такое мнение высказал премьер-министр Чехии Андрей Бабиш, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне.

"В Беларуси не может произойти то, что произошло у нас в 1968 году (21 августа 1968 года Чехословакию оккупировали войска так называемого мирного Варшавского пакта. - Ред.). Европейский союз должен быть действенным. Должен белорусов поощрить, чтобы они не боялись реализовать у себя "бархатную революцию" модели ноября 1989 года", - написал Бабиш.

Он призвал представителей стран Вышеградской четверки, куда, кроме Чехии, входят Польша, Словакия и Венгрия вместе со странами Балтии, также поддержать белорусов.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Белорусские СМИ сообщают о задержаниях во время акции в Минске, в МВД РБ опровергают. ФОТО

Премьер Чехии также записал видеообращение, в котором заявил, что ЕС должен действовать быстро в вопросе Беларуси.

"Поэтому я впервые лично в этом участвую. На прошлой неделе я общался с (президентом Европейского совета) Чарльзом Мишелем, с (президентом Европейской комиссии) Урсулой фон дер Ляйен, я переписывался с канцлером Ангелой Меркель. Сегодня ночью - с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Я говорил с премьер-министром (Венгрии) Орбаном некоторое время назад", - сказал Бабиш.

Он заявил, что Польша настаивает на скорейшем принятии санкций против Лукашенко.

"Кто-то должен договориться с президентом Путиным от имени ЕС и должен дать понять, что невозможно то, что произошло с Крымом или то, что произошло в нашей стране в 1968 году. Эти страхи есть", - предупредил чешский премьер-министр.

Также смотрите: Испанский архитектор Мансо подсчитал количество участников сегодняшних акций в Минске: 12 тыс. - за Лукашенко, 127 тыс. - против. ФОТО

Бабиш говорит, что белорусы, которые хотят свободы, требуют четкой поддержки.

"Белорусы заслуживают свободу и демократию, но им нужна поддержка. И я лично сделаю все возможное для этого", - пообещал Бабиш.

Напомним, 15 августа захвативший власть в Беларуси "президент" Александр Лукашенко пообщался с Владимиром Путиным и позже сообщил о достигнутой договоренности: при первом же запросе Россия окажет всестороннюю помощь по обеспечению безопасности Беларуси.

Автор: 

Беларусь (7937) Крым (26437) путин владимир (31658) Бабиш Андрей (36)


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Топ комментарии
+17
європеоїди нарешті починають розуміти плани *****
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17.08.2020 00:22 Ответить
+16
Европа деградирует бешеными темпами
если бы сейчас случился 14-й год, то скорее всего никаких санкций за Украину не ввели бы вообще
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17.08.2020 00:55 Ответить
+15
***** поставить свого преза і всі діла. Білорусь буде повністю підконтрольна йому.
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17.08.2020 00:25 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
європеоїди нарешті починають розуміти плани *****
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17.08.2020 00:22 Ответить
не все к сожалению
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17.08.2020 00:24 Ответить
я ж сказав починають
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17.08.2020 00:25 Ответить
И не только в Европе. У нас еще тоже есть масса полезных идиотов.
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17.08.2020 00:26 Ответить
Главное, что мерзкие планы кремлёвского орка уже давно понимает Урсула фон дер Ляйнен:

очень серьёзная дама правильных моральных принципов, которая глубоко презирает злобного совкового гопника из ленинградской подворотни просто в силу своего аристократического происхождения.
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17.08.2020 01:53 Ответить
А шо путен? Путена там нет... их там ваще нет. Какие-то зеленые человечки, какие-то вежливые люди, ну там, некоторые котов по гланды натягивают... ну а путен при чем? Внутренний белорусский конфликт, гражданская война, а их там нет, ну шо вы... совсем уже...
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17.08.2020 09:35 Ответить
"Наша Нива" публикует.

Информация о переброске личного состава Росгвардии в направлении Беларуси, похоже, подтверждается.
Колонну автозаков без маркировок и номеров, о которой мы писали ранее (https://t.me/CITeam/2201), заметил (https://www.fontanka.ru/2020/08/16/69424600/) читатель «Фонтанки» на той же дороге Санкт-Петербург - Псков. По его словам, в общей сложности навстречу ему проехали около 30-40 грузовиков и несколько военных внедорожников. Штатная вместимость одного «автозака» - около 20 человек. Таким образом, только из Петербурга может ехать не менее 600 бойцов (для сравнения, общая численность всего белорусского ОМОНа - 1500 человек)
Другую колонну, которая двигалась по направлению к Беларуси со стороны Москвы, заметили (https://t.me/meduzalive/31364) читатели «Медузы» и коллега (https://twitter.com/maximov_vasily/status/1295058303433809920) журналиста Василия Максимова. Видимо, эта же колонна снята на видео (https://youtu.be/8LS02_-uV5o) на YouTube. В этой колонне тоже присутствуют грузовики без маркировок, идентичные машинам Росгвардии.
По утверждению авторов видео, в машинах колонны, следующей из Москвы, едут люди в черной форме без опознавательных знаков. На видео в твите Максимова присутствуют координаты, которые указывают (https://www.google.com.ua/maps/place/%D0%A1%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA,+%D0%A1%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F+%D0%BE%D0%B1%D0%BB.,+%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F/@54.7033344,32.1182835,5167m/data=!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0x46ce543c05e6573b:0xdb294e72f01cc4bd!8m2!3d54.7903112!4d32.0503663) на развязку южнее Смоленска (в 83 километрах от границы с Беларусью). Снимки в Google Streetview подтверждают (https://www.google.com.ua/maps/@54.703948,32.1269211,3a,49.4y,95.79h,93.09t/data=!3m6!1e1!3m4!1s-LH0Bx5bQfJRga-9wfxd7g!2e0!7i13312!8i6656) место съемки.
Пока неизвестно, пересекли ли эти машины границу с Беларусью. Мы продолжаем мониторинг ситуации и просим делиться с нами фото- и видеоматериалами.
Telegram (https://t.me/CITeam/2201)
Conflict Intelligence Team
В телеграм-канале Paris Burns опубликованы видео с колоннами грузовиков с решетками на окнах. Часть этих грузовиков идентичны транспорту ОМОНа.
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17.08.2020 00:32 Ответить
Помогай вам Пане Боже, бо никто другой помогать не собирается, на великий жаль....
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17.08.2020 00:36 Ответить
Что и требовалось доказать. Все пока идет по сценарию *****.
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17.08.2020 00:37 Ответить
Нафига автозаками везти омон в Беларусь? Почему не самолетом?
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17.08.2020 01:06 Ответить
как вариант самолеты больше отслеживаются.
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17.08.2020 01:13 Ответить
Ну спецсредства через границу точно легче одним самолетом переправить или багажом с общими рейсами, да и часть бойцов в гражданской одежде размазать в общих рейсах. Потом часть бойцов легче у себя довезти до границы хоть самолетом хоть комфортными автобусами а границу тоже пройти поменьше привлекая внимание. На автозаке их переправлять вообще паливо.
Я к тому что выводы мол в этих автозаках сейчас едут 600 бойцов сомнительные - это глупо с точки зрения организации.
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17.08.2020 01:48 Ответить
вариантов множество.
- военным/омону может быть нужна техника кроме личного состава
- эти передвижения никакого отношения к событиям в Беларуси не имееют
- переправка самолетами напряжена, т.к. рейсов сейчас в разы меньше
- умом россию не понять, или понадеялись на авось

В общем любой из вариантов возможен, как и возможны другие варианты. В штатах не далее чем этой весной народ заснял танки едующие железной дорогой и в социальных сетях поднялась целая буря что это танки для подавления волнений во время короновируса, пока власти не выступили и сказали что они этой самой железной дорогой гоняют танки от завода до полигона десятилетиями, просто раньше всем было все равно, а на фоне событий с коронавирусом стали искать сенсацию там где ее нет.
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17.08.2020 05:28 Ответить
Держитесь!у меня,лично,снова надежда появилась на счёт вашей ситуации после вашего Марша и заявлений Запада -вас не оставят пуйлу,и это сейчас главное.
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17.08.2020 05:10 Ответить
Вони повинні їхати в Хабаровськ, але схоже заблукали.
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17.08.2020 06:56 Ответить
Прозрение наступает исключительно когда это уже рядом, а не "где-то там"...
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17.08.2020 03:23 Ответить
Для тебя , умник. Я тут живу и этот « премьер» посылал своего сына в Крым отдыхать уже после аннексии.
Это клон *****, чтоб ты понял. Он в три раза богаче потрошенка и трампа
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17.08.2020 04:56 Ответить
Начинают проявлять озабоченность?
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17.08.2020 06:39 Ответить
эвет, Лопик... гюн айдын...
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17.08.2020 08:17 Ответить
Они давно всё поняли. Это капиталисты. Business as usual... Сегодня капиталисты продадут верёвку на которой завтра их повесят - В.И. Ленин. За 100 лет ничего не поменялось. Только внешне.
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17.08.2020 07:40 Ответить
Напомни, Шпонькин, а мы тут сосьялизьм будуем или шо? Чехи ровно такие же капиталисты, что и твои сибирские нефтяники...
А шо до ситуации и заявок, я бы пропустил мимо ушей. Это даже не словесный ультиматерь... та, отметились, как пес на заборе расписался...
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17.08.2020 08:16 Ответить
Ниочем.
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17.08.2020 09:04 Ответить
так я ж шоп тебе понятней....
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17.08.2020 09:31 Ответить
Мне все понятно без тебя. Да и с тобой походе всё понятно.
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17.08.2020 09:41 Ответить
ой, не нуди...
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17.08.2020 09:50 Ответить
Что, так зацепило?
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17.08.2020 10:08 Ответить
Но обосрутся всё равно.
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17.08.2020 10:51 Ответить
хороший ты мужик,Бабиш.
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17.08.2020 00:23 Ответить
да ничем он не хорош, барыга еще тот. Вкупе с их президентом, ставленником Кремля. Просто уже горит на пороге дома ...
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17.08.2020 03:25 Ответить
Ты зато, тупой
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17.08.2020 04:57 Ответить
А президент Чехії мабуть іншу думку має.
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17.08.2020 06:57 Ответить
Наконец начало доходить. Только кто скажет и, главное, кто реально сделает?
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17.08.2020 00:24 Ответить
***** поставить свого преза і всі діла. Білорусь буде повністю підконтрольна йому.
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17.08.2020 00:25 Ответить
А мы должны начинать укреплять северное направление.
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17.08.2020 00:27 Ответить
Кто? Зеля ???
Некогда ему. Ищет желание мира в глазах *****. И готовится авансом дать воду в Крым - "там наши люди"
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17.08.2020 03:29 Ответить
боюсь, що цьому вже ніхто не завадить
окрім білорусів
але на це мало надії
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17.08.2020 00:29 Ответить
Белорусы еще сами этого не понимают и не хотят начинать понимать. И многие злятся, когда им на этот сценарий указывают.
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17.08.2020 00:31 Ответить
совсем как украинцы, которые не верили в "путин нападет"
хотя это с 2005 г. было очевидно
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17.08.2020 00:53 Ответить
Зашибись логика у мужика. Страшно стало лишиться буферной зоны.
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17.08.2020 00:27 Ответить
В Беларуси скорее будет сценарий Афганистана, когда Амин умолял Брежнева ввести войска и их ввели, но первым делом шлёпнули Амина и поставили Наджибулу
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17.08.2020 00:37 Ответить
Или Наджибуллиху.
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17.08.2020 00:45 Ответить
Та когда того Наджи поставили!?
Сначала Кармаль был, Бабарико.
А Наджи при нём начальником ХАД (КГБ дра)
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17.08.2020 00:53 Ответить
Точнямба! Бабрак Кармаль. Давно было, стёрлось.
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17.08.2020 00:55 Ответить
Или Камраль.
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17.08.2020 00:56 Ответить
Наджибуллу тоже поставил цк кпсс в 1986-м.
Он, кстати, был против вывода войск ссср.
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17.08.2020 01:00 Ответить
А как он мог быть "за", вообще?)
Он же не самоубийца.
Его поставили, как молодого, энергичного силовика, выгодно отличавшегося от старого интригана Кармаля, чтоб вдохнуть новые силы в афганское руководство. Главным требованием к нему было прекратить внутрифракционные склоки, разъедающие новую власть. А со стороны СССР обещалось усиление присутствия, чтоб обозначить серьёзность нового руководителя. Но не сложилось. Стрингеры с одной стороны, Чернобыль с другой. И вообще - новые времена наступили. Попал парень по полной, волокли бедолагу на верёвке с отрезанными яйцами по Кабулу.
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17.08.2020 01:11 Ответить
И того и другого поставило советское руководство.
Наджибулла привлёк к себе внимание советского руководства, при поддержке которого в 1986 году сменил во главе ДРА ушедшего в отставку Кармаля.
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17.08.2020 00:58 Ответить
"доктор Наджиб" бачата на Памире называли, но это после Кармаля
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17.08.2020 06:19 Ответить
Европу Путин не станет слушать. Только если дядя Сэм пригрозит, тогда Окурок прислушается
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17.08.2020 00:39 Ответить
ЕС должен дать понять Путину, что в Беларуси не может быть сценария Крыма, - премьер Чехии Бабиш - Цензор.НЕТ 6520
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17.08.2020 00:53 Ответить
Пока у Дяди Сэма не тот рулевой. Еще один любитель смотреть в глаза.
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17.08.2020 01:02 Ответить
27 июля была опубликована предвыборная программа Тихановской. В ней кандидат пообещала в случае своего избрания провести новые демократические выборы уже через полгода, устроить референдум о возвращении Конституции Белоруссии 1994 года.

Флаг вам в руки!
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17.08.2020 00:50 Ответить
забудь
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17.08.2020 00:51 Ответить
Без проблем.
Забыл.
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17.08.2020 00:53 Ответить
просто что там из литвы тявкает беглый фейко-лидер оппозиции - совершенно не важно
все решится в беларуси
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17.08.2020 00:56 Ответить
И в россии.
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17.08.2020 01:01 Ответить
да, в РБ и РФ
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17.08.2020 01:12 Ответить
РБ в одном военном и экономическом союзе с кацапами
поэтому по просьбе Луки кацапы могут хоть войска ввести, хоть белорусов начать отстреливать
да, гипотетически ЕС и США может ввести санкции, но на практике... много там кацапам за геноцид в Сирии отвесили, ась?
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17.08.2020 00:51 Ответить
Европа деградирует бешеными темпами
если бы сейчас случился 14-й год, то скорее всего никаких санкций за Украину не ввели бы вообще
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17.08.2020 00:55 Ответить
Да что там Европа? Штаты вообще забили на всё. Ещё и с немцами перессорились, главным донором ЕС
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17.08.2020 01:01 Ответить
ну, в штатах главный пид...р - трамп, убрать его - и все заработает
а вот в европке как не меняй политиков, а будет все та же срака
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17.08.2020 01:11 Ответить
ЕС должен дать понять, что оккупация Беларуси не должна повторить сценариий Крыма, Абхазии, Приднестровья, Южной Осетии, Украины.... Это должен быть качественно иной сценарий.... Тогда ЕС поймёт, простит и примет оккупацию... По новому сценарию...
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17.08.2020 00:55 Ответить
Почему не может?

Один раз ***** это сошло с рук. Сойдет и в этот раз.
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17.08.2020 01:03 Ответить
Если бы "один" раз...
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17.08.2020 03:33 Ответить
Скаже, що Вейшнорія напала на Білорусь і Лука як Асад попросив військової допомоги.
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17.08.2020 07:01 Ответить
Ага , ударим озабоченностью по бездорожью , то есть по путину . ЕС - импотенты , 6 лет раскачиваться будут . И то без жабоеда и мокрели .
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17.08.2020 01:22 Ответить
Американская частная разведывательно-аналитическая компания Stratfor

Мир грядущего десятилетия: прогноз Stratfor на 2015-2025 гг.

Европейский Союз может уцелеть в какой-то форме, но европейская экономика, политика и военное сотрудничество будут управляться преимущественно двусторонними или ограниченными многосторонними партнерствами, имеющими узкую направленность и не связывающими участников. Некоторые государства могут сохранить остаточное членство в сильно измененном Европейском Союзе, но сам по себе он не будет больше определять характер европейской политики.

Центром экономического роста и растущего политического влияния будет Польша. Польша диверсифицирует свою внешнюю торговлю и в итоге превратится в доминирующую силу Северо-Европейской равнины. Более того, мы ожидаем, что Польша станет лидером новой антирусской коалиции, к которой в первой половине десятилетия подключится Румыния.
Во второй половине десятилетия этот союз сыграет ведущую роль в пересмотре русских границ и возвращении утраченных территорий формальным и неформальным способом.
По мере того как Москва будет слабеть, этот союз станет господствовать не только над Белоруссией и Украиной, но и дальше на восток. Все это усилит экономическое и политическое положение Польши и ее союзников.
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17.08.2020 02:47 Ответить
Польша продолжит получать выгоды от стратегического партнерства с Соединенными Штатами. Когда глобальная сила вступает в такое стратегическое партнерство, она всегда стремится насколько это возможно усилить и оживить экономику партнера, чтобы одновременно стабилизировать общество и позволить строительство мощной армии.
С Польшей и Румынией произойдет именно это. Вашингтон не скрывает своего интереса в регионе. Что уже происходит.

прогноз по России - Маловероятно, что РФ в ее современном виде уцелеет. Неспособность России превратить прибыль от экспорта энергоресурсов в устойчивую экономику делает ее уязвимой к колебаниям цен на углеводороды. У РФ нет способа защититься от этих рыночных процессов. К западу от России Польша, Венгрия и Румыния попробуют вернуть регионы, потерянные когда-то в борьбе с русскими. Они попытаются присоединить Украину и Белоруссию. На юге РФ утратит способность контролировать Северный Кавказ, в Средней Азии начнется дестабилизация. На северо-западе Карелия попытается вернуться в состав Финляндии.

Сейчас тяжело сказать, как будет развиваться эта ситуация. Но учитывая наш прогноз - раздробление России - в ближайшие десять лет эту проблему тем или иным способом придется решать.
Вопросом первой половины десятилетия будет территория, на которую распространится новый Балто-Черноморский союз. Логично было бы расширить его до Азербайджана и Каспийского моря. Произойдет ли это, зависит от вещей, которых мы касаемся в прогнозе по Турции и Ближнему Востоку. ссылка - http://iee.org.ua/ua/prognoz/5102/
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17.08.2020 02:52 Ответить
Дурной пример - заразителен(с). На подходе к "прозрению" еще один нынешний глашатай дружбы с Россией.
https://zn.ua/WORLD/makron-podderzhal-mirnye-manifestatsii-v-belarusi-i-prizval-es-prodolzhat-mobilizatsiju-vmeste-s-sotnjami-tysjach-belorusov.html Макрон поддержал мирные манифестации в Беларуси и призвал ЕС продолжать мобилизацию вместе с сотнями тысяч белорусов

Впрочем, до границ Франции еще далеко, какое-то время можно еще считать https://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/6779283 "Россию глубоко европейской страной" (с) ...
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17.08.2020 03:54 Ответить
Значит в Крыму вы ему дали понять что может?
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17.08.2020 06:42 Ответить
ЄС зараз стоять перед зеркалом і відпрацьовують різні фази стурбованності...бровами
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17.08.2020 06:46 Ответить
должны...дать... понять ... если бы сопли не жевали... эта крыса плешивая уже бы металась как белорусский урод
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17.08.2020 08:00 Ответить
Пока Крым не вернёт, все что он понял из вашего "дать понять", что можно творить что хочешь, не смотря на всю пустопорожние болтовню ЕС.
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17.08.2020 08:06 Ответить
Росіяни вже давно знають силу животворящих санкцій. Тому ЄС і Україна мають ввести проти Лукашенка і путіна дієві санкції. Наприклад заборонити росіянам віддати до ЄС та України. Відключити Білорусь і росію від СФІВТ.
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17.08.2020 08:26 Ответить
сценарий уже разварачиваеться,автозаки двигаються на беларусь,а они о каком то недопущении крымского сценария вещают
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17.08.2020 08:58 Ответить
ЕС должен ...
Заявления в интервью?
А грохнуть кулаком по трибуне в Европарламенте слабо?
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17.08.2020 09:06 Ответить
вот к чему готовили Белорусь евротолерасты на протяжении действия "минского сходняка" по "поддержке " рашистом оккупации части украинского Донбасса ,и лоббированием фрицами строительства рашистских газовых труб.План меркельши с путиным внучатых (рибентроппа - молотова) в действии.После оккупации ращистом Белорусии евротолерасты снова начнут создавать форматы ,оправдывающие рашистские действия у сябров и формулы,як не "штанмаера" то какого-то прорашистского "хермаера"
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17.08.2020 09:15 Ответить
Як швидко дійшло, коли фуйло на порозі.
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17.08.2020 09:22 Ответить
А его возможно и не будет этого сценария. Будет просто протекторат, и марионетка у власти, которая уже до конца своей недолгой жизни будет благодарна за помощь для сохранения своей власти. Вот почему сынок, а точнее гирлянда родственников, так важна для сохранения диктатуры. Нук вспоминайте средневековье.
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17.08.2020 10:01 Ответить
Что значит "...не можетбыть сценария Крыма..."? А если будет, то очередной раз будет возмущение со стороны ЕС? Детский сад. В путина будет очень удобная ситуация при переходе власти. При переходе власти будет период безвластия и неуправляемости, как это было при оккупации Крыма. И главнокомандующая домохозяйка.

При таком соседе нужно в первую очередь следить за безопасностью, а потом уже за демократией.
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17.08.2020 10:58 Ответить
ЕС уже обожглось один раз, не рыпаються больше. Выжидают.....
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17.08.2020 10:59 Ответить
Смс-ку пришлите
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17.08.2020 13:08 Ответить
 
 