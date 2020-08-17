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Новости Агрессия России против Украины
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За сутки обстрелов со стороны наемников РФ на Донбассе не зафиксировано, противник обустраивает позиции возле Водяного, - штаб

За сутки обстрелов со стороны наемников РФ на Донбассе не зафиксировано, противник обустраивает позиции возле Водяного, - штаб

Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой. Украинские защитники продолжают добросовестно выполнять задачи по назначению и готовы мгновенно реагировать на любые изменения оперативной обстановки.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-центр ОС в Facebook.

По данным штаба, 16 августа на всех участках ответственности подразделений ВСУ обстрелов со стороны противника не зафиксировано. Военнослужащие Объединенных сил придерживались условий прекращения огня и находились в готовность дать достойный отпор на возможные опасные действия врага.

Вместе с тем, за минувшие сутки украинскими воинами задокументировано одно нарушение вооруженными формированиями Российской Федерации договоренностей, достигнутых 22 июля в рамках Трехсторонней контактной группы. В частности, вблизи временно оккупированного населенного пункта Ужовка противник осуществлял инженерное оборудование позиций в сторону подразделений ВСУ возле Водяного.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Снайпер "ЛНР" добровольно сдался украинским военнослужащим

"Боевых потерь среди личного состава Объединенных сил нет", - сказано в сообщении.

С начала текущих суток, 17 августа, введенный режим тишины сохраняется в полной мере. В полосах ответственности украинских бригад не зафиксировано ни одной вооруженной провокации или обстрела.

"Защитники Украины не теряют бдительности и готовы к мгновенному реагированию на любые действия противника", - добавили в пресс-центре ОС.

За сутки обстрелов со стороны наемников РФ на Донбассе не зафиксировано, противник обустраивает позиции возле Водяного, - штаб 01

Донбасс (26958) перемирие (1689) операция Объединенных сил (6766)


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Топ комментарии
+7
Це перемир'я надає можливості фуйлу не спішно розібратись з білорусами.
Який подаруночок від Зе.
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17.08.2020 07:58 Ответить
+6
а чого вам радіти ?
ну не загинуть ваші холопи на дамбасі, так їх утилізують в Сирії.
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17.08.2020 07:57 Ответить
+5
Це ж облом у тлі. У Мінськ зараз не поїдеш, бо блазень уже готовий далі відступати і нові поступки гарантувати.
Тимчасове затишшя.
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17.08.2020 07:49 Ответить
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Ну и слава Богу! Потерь нет. Обстрелов тоже уже нет.
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17.08.2020 07:36 Ответить
Впервые перемирие таки заработало.
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17.08.2020 07:38 Ответить
а чого вам радіти ?
ну не загинуть ваші холопи на дамбасі, так їх утилізують в Сирії.
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17.08.2020 07:57 Ответить
В Сирии сейчас тоже перемирие если что. Польза мира в том что люди не гибнут в целом. Минус мира в том что люди гибнут с обеих сторон.
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17.08.2020 08:00 Ответить
кацапи знайдуть де лапті відкинути.
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17.08.2020 08:05 Ответить
Историческая справка:
- В ХVIIІ веке русские умирали в Пруссии, в Семилетней войне…
- В конце ХVIIІ века русские умирали в Греции и Италии…
- В начале ХІХ века русские умирали в Альпах, под Аустерлицем и Фридландом…
- Всередине ХІХ века русские умирали на Кавказе…
- Во второй половине ХІХ века русские умирали в Средней Азии и на Балканах…
- В начале ХХ века русские умирали во Франции, на Балканах…
- В первой половине ХХ века русские умирали в Китае, Испании, Финляндии…
- Во второй половине ХХ века русские умирали в Корее, Вьетнаме, Латинской Америке, Мозамбике, Анголе, Зимбабве, Ливии, Алжире, Египте, Афганистане…
- В ХХІ веке русские умирают в Чечне, Приднестровье, Грузии, Украине, Сирии…
Такое впечатление, что эти дебилы готовы умирать по всему миру, лишь бы дома ничего не делать…
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17.08.2020 09:02 Ответить
Вдома вони помруть від злиднів та пияцтва. А так хоч щось. До того ж, це нащадки орди, сенс буття якої полягав в загарбленні.
До Вашої справки додам, що окрім русскіх в тих безглуздих війнах помирали українці та інші поневолені народи.
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17.08.2020 09:09 Ответить
Так наші вмирали з примусу, а росіяни - добровільно... Британці, римляни захоплювали і колонізували території по всьому світу, перед цим створюючи достаток у метрополії і розвиваючи свою економіку саме там, у першу чергу, а росіяни йшли захоплювать і колонізувать нові землі, залишаючи за спиною "срач"... В Україні люди в шкіряних "моршнях" і чоботях ходили, і в Середній Азії, на Кавказі, в Сибіру, в Казахстані теж шкіряне взуття носили, а в корінних губерніях Росії до Другої Світової війни, по селах, в лаптях ходили...
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17.08.2020 10:13 Ответить
) так там везде вместе с русскими умирали украинцы будучи частью российской империи и позже СССР.
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17.08.2020 10:11 Ответить
Тебе дурь писать. А миллионы украинцев жизни клали. Но не только за Россию.. ещё за Польшу, Австрию, Германию, Литву и ТД..поскольку всегда была частью чьей то территории а не самостоятельным субъектом.
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17.08.2020 10:25 Ответить
І ти спілкуєшся росіскою, вбиваючи свою рідну мову на догоду кремлінам.
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17.08.2020 11:18 Ответить
Ты же меня там выше в кацапы записала теперь по вопросу мовы на совесть давишь) ты уж определитесь))
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17.08.2020 18:08 Ответить
але ж ти впираєшся.
то май оце.
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17.08.2020 18:25 Ответить
Я не упираюсь. Зачем мне это? Я обычный человек с обычной достаточно умеренной политической позицией как и большинство людей как собственно и вы если бы не находились при исполнении на рабочем месте будучи обычной наемницей Пети на информ пространстве.
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17.08.2020 20:42 Ответить
То може ви відправите Петі моє резюме, опис кваліфікації та об'єм виконаної роботи ?
Я ж ще зарплатні не отримувала. Може якраз виплатять
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17.08.2020 20:45 Ответить
Горбатого не лепите) уж я то точно к Пете никакого отношения не имею поскольку имею политическую позицию отличающуюся от его в отличии от вас например.
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17.08.2020 20:55 Ответить
Как сейчас помню вы раньше в первых рядах бежали слезно оплакивать очередного погибшего солдата на новостях о потерях сейчас благодаря перемирию уже три недели как нет боевых потерь но вашему негодованию вопреки всякой логики нет предела!!! Вывод:Кому выгодны потери, срыв перемирия и продолжение вялотекущего конфликта более похожего на имитацию войны? Конечно же Пете ибо если Зеленский разгромно победивший его на выборах выполнит то чего не смог Петя остановить войну плакала Надежда на реванш. Вот Петя тебя и нанял для дискредитации действий оппонента.
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17.08.2020 21:11 Ответить
Звісно, ви тримаєте позицію кремля, вас для цього і найняли.
Навіщо вашому пуйлу стріляти, якщо все і так пливе в його ручки ?
Тому він погодився на перемир'я.
Нічого іншого, окрім капітуляції України, в його плани не входить.
То ви гадаєте, я не помічу як ви пуйлу догоджаєте ?
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17.08.2020 21:21 Ответить
Нет никакой капитуляции. Методичка о капитуляции не имеет под собой никакой логики. Есть обоюдное прекращение огня и как результат украинские солдаты не погибают.
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17.08.2020 21:27 Ответить
То в чому вигода для кремля ?
Що українські вони не гинуть ?
Та ну !
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17.08.2020 21:31 Ответить
Затем что и Киеву.. какая кому польза от вялотекущего конфликта не имеющего военного решения?
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17.08.2020 21:42 Ответить
А мені здається, рашка прагне таким чином піти по старому шляху - зробити з днири придністров'я чи абхазію.
То в чому вигода для рашистів ? Мовчите ?
Скажу за вас, бо ви такий стісняшка і дуже боїтесь кинути тінь на своїх роботодавців.
В подальшій окупації українських територій..
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17.08.2020 21:50 Ответить
Не молчу. Не фантазируйте. Подобие Приднестровья существует на Донбассе и так уже с 2014 года и военным путем Украине эту проблему не решить поскольку население Донбасса сейчас не лояльно Киеву и десятки тысяч его жителей противятся этому с оружием в руках. Украина лишь умножает свои потери все 6 лет. Остаётся вариант Б. Заморозить конфликт и перевести его в экономическое русло. Если Украине удастся навести порядок у себя и убедить Донбасс что его ждут дома то народную волю будет трудно сдержать.. пример Белоруссия.
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17.08.2020 21:59 Ответить
Бо рашисти їм платять.
Інакше чому ті самі мешканці не протистоять Україні вже на звільнених від кацапстану територіях ? Ви ж вперто москалів там не помічаєте.
пс. І я вас згадала. Довелось докласти певних зусиль до вашого тимчасового зникнення.
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17.08.2020 22:03 Ответить
Так Украина тоже платит)) зар плата солдата ВСУ высока по украинским меркам и выше чем у бойцов лднр но тем не менее они предпочитают воевать на другой стороне.. так что дело не в деньгах.
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17.08.2020 22:06 Ответить
Днирам немає куди діватись. Розумні виїхали в Україну.
Ви щоразу палитесь на спробах принизити українських солдатів.
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17.08.2020 22:12 Ответить
А без лояльности "Дниров" Украине ну никак не вернуть Донбасс.. хоть ты ножкой топни. Можно попробовать вернуть хоть сейчас конечно. Но это только если выполнить подписанный Петей Минск и предоставить этим территориям особый статус. Можно попробовать военным путем но этот путь провалил Петя ещё 2014ом. Я не вижу! Вообще не вижу смысла от бессмысленной стрельбы когда победить то никто и не пытается. Города не освобождаются а просто стрельба ради стрельбы. Это маразм
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17.08.2020 22:19 Ответить
О, то ви за план кремля !
Впіхнути цей гнійник з особливим статусом в Україну.
І чомусь я не дивуюсь, даремно ви не погоджуєтесь з моїми висновками щодо вас, москалику.
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17.08.2020 22:21 Ответить
Не перекручивайте)) я всего лишь перечислил несколько возможных вариантов в том числе и подписанный самим Петей Минский документ за воспоминание которого тебя автоматом записывают в москали))) получается Петя самый главный москаль))
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17.08.2020 22:24 Ответить
Ви слизький, але і вас можна впіймати.
Хоча б тому, що вам потрібно якось транслювати тут свою методичку.
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17.08.2020 22:29 Ответить
Нет у меня никакой методички.. есть только логические умозаключения. Логически этот конфликт имеет два основных варианта его решения.. мирный и военный. Мирный вам не подходит не так и не так. Военный провалился и не реализуется потому что гораздо более вероятно приведет к поражению.
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17.08.2020 22:36 Ответить
Я бы вас понимал и вынужден был с вами согласиться если бы ВСУ наступало и побеждало вот вот получив границу но нет таких попыток даже. Ваш путь тупая бессмысленная стрелкотня никакой логики не имеющая и не приближающая освобождения Донбасса. Поэтому я и говорю что ввиду отсутствия логики я считаю вас порохоботкой! Вам денег дали.. сказали пиши то ты то та вы и пишите.
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17.08.2020 22:39 Ответить
Боюся, ви умішкой не вийшли для логічних висновків.
У вас трапляються лише лохічні.
Ні на що розуму не вистачило, лише прийти сюди і вмовляти українців скласти зброю на догоду окупантові.
Не вчили вас мислити.
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17.08.2020 22:49 Ответить
В смысле умолять?) Что вы такое говорите?)) Во первых я всего лишь высказываю свое мнение как и каждый человек на этом форуме и у каждого оно свое. Во вторых кому тут что складывать?)) Тут же одни диванные воины а не солдаты с передовой))мне нет никакой разницы убеждать кого то сложить клавиатуру))
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17.08.2020 22:53 Ответить
в сенсі - угаварівать
знову палитесь ? перекладаєте мої тексти в гуглі ?
ото вам пекельні борошна від тої мови, так ? ))))
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17.08.2020 23:00 Ответить
))))) Все меня поймать пытаетесь))) но нет)) я розумiю мову але не дуже добре бо розмовляю завжди росiйською бо живу у мiстi Днiпро же всi розмовляють росiйською мовою. Якщо ви менi не вiрете то можу дати вам свiй телефон. Ксенiя у вас е( нет украинской е на телефоне) Вайбер? Я не ховаюся.
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17.08.2020 23:06 Ответить
Який ви хитрий ! В мене все є.
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17.08.2020 23:10 Ответить
Я не хитрый. Я полностью открыт для собеседника.. что думаю то и говорю.. о чем хотите спрашивайте. Нет никаких секретов.
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17.08.2020 23:13 Ответить
Путін дав команду "прижухнуть", бо на два фронти сил не вистачає... Зараз на "повістці дня" - аншлюс Білорусі... Потім він білоруські в/ч націлить на наш північний кордон і повернеться до Донбасу...
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17.08.2020 08:58 Ответить
А гавноконвои уже есть, наверное конфетки передали жопонасленцам из копростана...
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17.08.2020 11:58 Ответить
Питають "ополченців" з ОРДЛО:
- А почему вы отказываетесь от гуманитарных продуктов от Красного Креста?
- Так они же порченые! Как только в стволы орудий не заряжали, а они стрелять не хотят... Не то что российские...
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17.08.2020 15:43 Ответить
К зиме готовятся.
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17.08.2020 07:43 Ответить
«ЛИШЬ БЫ НЕ БЫЛО ВОЙНЫ»
А Донбасс сам вернется.
Так ведь?
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17.08.2020 07:44 Ответить
Конечно вернётся, ***** пихать будет, с новой столицей Украины! А янелох будет смотреть в глаз (в какой, не коричневый ли?), видеть мир и верещать "пабеда!", вместе с зЕбилами! =(
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17.08.2020 12:09 Ответить
Це ж облом у тлі. У Мінськ зараз не поїдеш, бо блазень уже готовий далі відступати і нові поступки гарантувати.
Тимчасове затишшя.
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17.08.2020 07:49 Ответить
Це перемир'я надає можливості фуйлу не спішно розібратись з білорусами.
Який подаруночок від Зе.
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17.08.2020 07:58 Ответить
неспішно*
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17.08.2020 07:58 Ответить
А потом с тех позицый будут пацанов наших убивать
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17.08.2020 08:55 Ответить
Я пояснив причину вище...
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17.08.2020 09:03 Ответить
То что обстрелов нет - радует....., НО ЧТдальше( ?!!).....☹️
С орками «мир-дружба-жевачка»?😡
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17.08.2020 07:51 Ответить
UkraineForever @UkraineSuper1· 16 чВ ответ @subwayriwer и @666_mancer

місцеві кажуть на
півночі (ДАП/Volvo) вчора вдень чули стрілецьку та ввечорі невеличкий, або
далекий *****(((
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17.08.2020 07:53 Ответить
hochu domoy v ua@hochu_dodomu"Шахта
"Комсомолец Донбасса". Скиповый подъём. "Копер высотой 107 м, на отметках 43, 48,
57, 69, 83, 93 метра
- обнаружены очаги горения кабелей..."

ИМХО. Выгорит всё
что не из бетона. Это похороны ("
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17.08.2020 07:58 Ответить
Противник обустраивает позиции...

***** сейчас готовит аннексию Беларуси, для этого там подняли массы с цветочками, а сейчас едет туда росгвардия в составе не менее 600 человек для подавления митингов. Будут провокации, после чего поломают бульбашей.

Надо быть готовыми, что со стороны беларуси тоже будет стоять военная техника, батька подонок и нельзя ему доверять.

Основная цель ***** взять нас в кольцо со всех сторон.

Поэтому, зегенерат должен понимать, что в краткосрочной перспективе может быть или давление или возобновление военных действий по нескольким фронтам.
Зебила для того и протолкнули, чтобы этот план осуществить.

Война никогда не закончится, та сторона накапливает силы и раша от своих планов не откажется. Плохо, что во главе страны лузер и предатель.
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17.08.2020 08:00 Ответить
Зегенерат все розуміє і вже намазюкав анус вазєліном.
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17.08.2020 08:57 Ответить
Что касается бульбашей, то основная часть - это аморфные люди, которые недооценивают рашу и носят розовые очки. Пообщался на 3 их телеграм чатах, везде забанили и крайне недружелюбно высказываются об Украине.
Большинство молодых мечтает о "хороших" отношениях с рашей и не против вхождения в состав раши.
Много беларусов работают в раше, им там нравится с их слов, и хотели бы вариант пашиняна, и даже еще ближе быть к кремлю.

Нам надо думать своей головой, ибо беларусь станет скороинашей головной болью...

Хотя, безусловно, жаль избитых детей.
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17.08.2020 08:05 Ответить
Та то фигня! Кабели вторые сутки горят только на небольших участках буквально по несколько сантиметров
За добу обстрілів з боку найманців РФ на Донбасі не зафіксовано, противник облаштовує позиції біля Водяного, - штаб - Цензор.НЕТ 9073
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17.08.2020 08:06 Ответить
Эх, сейчас бы хор Веревки послушать с Лысым...
За добу обстрілів з боку найманців РФ на Донбасі не зафіксовано, противник облаштовує позиції біля Водяного, - штаб - Цензор.НЕТ 4562
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17.08.2020 08:08 Ответить
Хочеш мира - готовся к войне, с приполярными соседями только так!
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17.08.2020 08:08 Ответить
"За сутки обстрелов со стороны наемников РФ на Донбассе не зафиксировано, противник обустраивает позиции возле Водяного, - штаб" - ещё не вечер, обустроит позиции и обстреляет.
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17.08.2020 08:11 Ответить
Донецкую шахту присоединили к развалившемуся Макееевуглю (осталось три чисто макеевских шахт, в 2013г. было 10)
Шахта убыточная, даже спущенный урками план не выполняется. И тут так вовремя пожар!
Шахтеры едут в Орду на сбор яблок и ягеля. Снова виновата Украина.

За добу обстрілів з боку найманців РФ на Донбасі не зафіксовано, противник облаштовує позиції біля Водяного, - штаб - Цензор.НЕТ 3632
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17.08.2020 08:24 Ответить
Пишет Chipollino (https://gorky-look.livejournal.com/profile За добу обстрілів з боку найманців РФ на Донбасі не зафіксовано, противник облаштовує позиції біля Водяного, - штаб - Цензор.НЕТ 4475 https://gorky-look.livejournal.com/ gorky_look )
https://gorky-look.livejournal.com/2020/ 2020 -https://gorky-look.livejournal.com/2020/08/ 08 -https://gorky-look.livejournal.com/2020/08/16/ 16 17:44:00

Разобрались с торецкой больничной проблемой, о которой я писал вчера. Дали ***** солдатам, закрытым без лечения и питания, и пообещали выгнать их из армии. Если будут еще жаловаться блогерам на то что их не лечат и не кормят. Выгонят ***** с фронта. Вот такая угроза.

Вместо них, я так понимаю, в армию воевать на Пески пойдет главврач больницы во главе легиона сбежавших из отделения лепил. Они же ******* отважные и почти все призывного возраста.

Есишо, я знаю куда их пристроить на нуле. Вместо пацанов. А пацаны медики, поработают вместо них в торецкой больнице.

Ну шо, наголосовали и зделали всех, *****?
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17.08.2020 09:05 Ответить
Перемирие? Для к чего? Это идет полным ходом подготовка абхазского, или приднестровского сценариев! Этих тварей потом оттуда не выбьешь с малыми потерями... уже не получиться зачистить эту дыру быстро и качественно... ***** теперь не будет атаковать в открытую.... зачем? Его вполне на 100% устраивает то что делается сейчас...Так что все идет по сценарию *****!
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17.08.2020 09:24 Ответить
Не идет, по его сценарию , он должен был захватить все до Одессы , соединив с преднистровьем, получив проезд и дорогу в Крым . А увяз в нескончаемой тягомотной воине. Которая сосет ресурсы, на которую уже рашисты ехать не хотят, а остатки местного населения вспоминает как хорошо жили при Украине. В сирии пуйло завяз по гланды, не получив никаких месторождений, турки говорят плкшивой моли как стоять надо, да еще росс рабам востанавливать сирию за свой счет придется. Сеичас Беларусь на дыбы встала, максимум что ***** сделал , заслал группу садистов в попытке запугать, рашистов и там теперь будут мочить безбожно. Жопа открыта Китай может вводить по самые Подмосковья
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17.08.2020 10:05 Ответить
6лет назад у пуйла хватало голодных и рабов что бы и в Украине воевать и в сирии , сеичас в Беларусь полез и все. Медведя практически распяли.
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17.08.2020 09:59 Ответить
Хуже уже не будет. Лишь бы не Порох" - с такими словами шли "полезные идиоты" (дедушка Ленин) на выборы полтора года назад.
Чтобы понять, насколько "не стало хуже" приведу только один факт:
при Порошенко Макарыч (по его словам) "спал в обнимку с ружьем", а теперь Макарыч, успешно сдавший украинское ЯО, столь же успешно сдает уже независимость Украины на переговорах, как впихнуть ЛДНР в Украину на их, ЛДНР условиях.
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18.08.2020 06:31 Ответить
 
 