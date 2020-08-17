За сутки обстрелов со стороны наемников РФ на Донбассе не зафиксировано, противник обустраивает позиции возле Водяного, - штаб

Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой. Украинские защитники продолжают добросовестно выполнять задачи по назначению и готовы мгновенно реагировать на любые изменения оперативной обстановки.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-центр ОС в Facebook.

По данным штаба, 16 августа на всех участках ответственности подразделений ВСУ обстрелов со стороны противника не зафиксировано. Военнослужащие Объединенных сил придерживались условий прекращения огня и находились в готовность дать достойный отпор на возможные опасные действия врага.

Вместе с тем, за минувшие сутки украинскими воинами задокументировано одно нарушение вооруженными формированиями Российской Федерации договоренностей, достигнутых 22 июля в рамках Трехсторонней контактной группы. В частности, вблизи временно оккупированного населенного пункта Ужовка противник осуществлял инженерное оборудование позиций в сторону подразделений ВСУ возле Водяного.

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"Боевых потерь среди личного состава Объединенных сил нет", - сказано в сообщении.

С начала текущих суток, 17 августа, введенный режим тишины сохраняется в полной мере. В полосах ответственности украинских бригад не зафиксировано ни одной вооруженной провокации или обстрела.

"Защитники Украины не теряют бдительности и готовы к мгновенному реагированию на любые действия противника", - добавили в пресс-центре ОС.