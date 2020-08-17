Число инфицированных COVID-19 в мире превысило 21,8 млн, количество жертв - 773 тыс. ИНФОГРАФИКА

По состоянию на утро 17 августа в мире зарегистрировали 212 630 новых случаев заболевания коронавирусной болезнью COVID-19. Умерли за сутки - 4,5 тыс. человек.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные на Worldometers.

Согласно данным центра, в мире зафиксировано 21 826 450 случаев инфицирования и 773 072 смертей из-за коронавируса.

Лидером по количеству случаев заражений остаются США. Случаи заражения зафиксированы во всех 50 американских штатах, число умерших достигло 173 128 (+ 522 за сутки), заболевших - 5 566 632 (+ 36 843 за сутки).

На втором месте по количеству заболевших находится Бразилия - 3 340 197 инфицированных (+ 22 365 за сутки) и 107 879 (+ 582 за сутки) летальных случаев.

Индия занимает третье место в мире по числу случаев COVID-19: инфицированных уже 2 647 316 человека (+ 58 108 за сутки), количество смертей - 51 045 (+ 961 за сутки).

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В России 922 853 заболевших (+ 4 969 за сутки) и 15 685 летальный случай (+ 68 за сутки).

Южная Африка на пятом месте по числу инфицированных коронавирусом: количество заболевших там достигло 587 345 человек (+ 3 692 за сутки), количество смертей - 11 939 (+ 162 за сутки).

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