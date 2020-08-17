Местные выборы могут перенести, если 50% территории Украины будет в "красной зоне", - главный санврач Ляшко
Ухудшение ситуации с коронавирусом в Украине может повлиять на проведение местных выборов. В частности, власти могут принять решение о переносе их с октября 2020 года на более поздние сроки.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина, об этом в эфире телеканала "Украина 24" заявил главный санитарный врач Виктор Ляшко.
Он подчеркнул, что сегодня Украина поделена на так называемые территории эпидемиологической опасности.
"И если мы будем отмечать превышение … 50% территории будет в "красной зоне", то это будет основанием для того, чтобы серьезно задуматься о целесообразности проведения массовых мероприятий, в том числе и выборов", - отметил Ляшко.
По его словам, Украина ориентируется на Польшу, которая недавно переносила президентские выборы из-за пандемии.
"Их четкие рекомендации показали, что соблюдение противоэпидемических норм не влияет на увеличение случаев коронавируса", - сказал Ляшко.
Главный санврач добавил, что на сегодня сложно спрогнозировать, будут ли отложены выборы из-за коронавируса. Ситуация может проясниться уже в начале октября.
Напомним, на протяжении недели в "красной зоне" карантина будут оставаться три города и пять районов Украины.
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Можно без напряга еще год занимать кресло.
Наробили зелені на пожиттєве.
Я такої ненависті ще не бачив.
Здається, що й до праффффесара такої ненависті людей не було, як до Зеленського.
Зеленський розвів тих, хто за нього голосував - ЯК ОСТАННІХ ЛОХІВ!!!
Зеленський розвів Одесу, одеситів ЯК ЛОХІВ!!! Одеситів розвели як останніх ЛОХІВ!!!
Такого не пробачать... НІКОЛИ!!!
Их голоса уйдут к Бойко/Шарию, то есть Киве.
Оттого и дурантин с отменой выборов.
та так завжди було.
Вони нічого не вирішують, але більше з ними толерантно поводитися не будуть.
А с каких это пор санитарный врач выборы переносит?
Разве не его забота проверять скотобойни, очистные сооружения и прочие рынки?
Едрить, что делается то: Ермак, должность которого называется "начальник секретуток", не бумагу в принтеры раскладывает и фиалки на подоконниках поливает, а устанавливает внешнюю политику Украины.
Ляшко, санитарный врач, не отхожие места и выгребные ямы на дизентерию исследует и не туберкулезников отслеживает (с открытым процессом), а разрешает/запрещает выборы.
А не послать этих самозванцев вообще на йюх?
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Hellis
@13Hellis_13
·https://twitter.com/13Hellis_13/status/1295243624138113024 13 мин
Начальство одного из серьезных министерств Украины обсуждает тему о предстоящем переносе выборов аж на апрель 2021. Причина: «Слуги» поняли, что их рейтинг - неподъемный импотент, и до апреля должны все ресурсы передать ОПЗЖ, получив от них полную неприкосновенность. Посмотрим.
Кто-то прочитал ЭТО?
""Их четкие рекомендации показали, что соблюдение противоэпидемических норм не влияет на увеличение случаев коронавируса", - сказал Ляшко."
ЧТО сие значит?
Что соблюдение противоэпидемических норм - бесполезно?
Тому цілком можливе регулювання цієї ситуації відповідно до наявних політичних планів діючої влади.
Значит работать по 8 часов можно каждый рабочий день, а проголосовать 1 раз за 15 минут нет, получается.
Пролетают на выборах
Ярмак требует увольнения от неудобных членов ЦИК
зеленский хитросделанный членограй
Решил прокидать лохов с выборами