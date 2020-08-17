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Новости Коронавирус и карантин
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За сутки на Львовщине выявили 128 новых случаев COVID-19, число инфицированных превысило 12 тысяч

За сутки на Львовщине выявили 128 новых случаев COVID-19, число инфицированных превысило 12 тысяч

За минувшие сутки во Львове и Львовской области диагностировали 128 новых случаев заболевания коронавирусом.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Львовского горсовета в Telegram-канале.

В общем коронавирусная инфекция обнаружена у 12 079 человек, 334 человек умерли, 3261 пациент выздоровел.

По оперативным данным, за вчерашние сутки лабораторные центры провели 592 ПЦР-теста, из них 128 - положительные. Среди них львовян - 80.

Отметим, что наибольшее количество инфицированных коронавирусом за сутки на Львовщине было зафиксировано 23 июня 2020 года. Тогда суточный прирост заболевших составил 240 человек.

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За сутки на Львовщине выявили 128 новых случаев COVID-19, число инфицированных превысило 12 тысяч 01

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За сутки на Львовщине выявили 128 новых случаев COVID-19, число инфицированных превысило 12 тысяч - Цензор.НЕТ 6934
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17.08.2020 08:30 Ответить
Эксперимент по выработке коллективного иммунитета продолжается.
Удачи.
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17.08.2020 08:40 Ответить
 
 