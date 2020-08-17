На Ривненщине за сутки выявили "рекордные" 178 новых случаев COVID-19, - ОГА. ИНФОГРАФИКА
В Ривненской области за минувшие сутки, 16 августа, подтвердили 178 новых случаев коронавирусной инфекции.
Об этом сообщил председатель Ривненской облгосадминистрации Виталий Коваль в Facebook, передает Цензор.НЕТ.
"По состоянию на утро воскресенья, 16 августа, в Ривненской области зарегистрированы 36 новых случаев заболевания COVID-19. По состоянию на вечер воскресенья, 16 августа, в Ривненской области зарегистрированы 142 новых случая заболевания COVID-19", - рассказал Коваль.
По его словам, новым больным от 1 до 82 лет.
Всего в области зарегистрированы 7716 случаев заболевания COVID-19.
Из-за осложнений, вызванных коронавирусом, 109 случаев летальных. Преодолели COVID-19 - 5620 человек.
В работе лабораторий области остаются 212 проб.
"Количество заболеваний растет. Сегодня имеем новый антирекорд", - написал глава ОГА.
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