На Ривненщине за сутки выявили "рекордные" 178 новых случаев COVID-19, - ОГА. ИНФОГРАФИКА

В Ривненской области за минувшие сутки, 16 августа, подтвердили 178 новых случаев коронавирусной инфекции.

Об этом сообщил председатель Ривненской облгосадминистрации Виталий Коваль в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"По состоянию на утро воскресенья, 16 августа, в Ривненской области зарегистрированы 36 новых случаев заболевания COVID-19. По состоянию на вечер воскресенья, 16 августа, в Ривненской области зарегистрированы 142 новых случая заболевания COVID-19", - рассказал Коваль.

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По его словам, новым больным от 1 до 82 лет.

Всего в области зарегистрированы 7716 случаев заболевания COVID-19.

Из-за осложнений, вызванных коронавирусом, 109 случаев летальных. Преодолели COVID-19 - 5620 человек.

В работе лабораторий области остаются 212 проб.

"Количество заболеваний растет. Сегодня имеем новый антирекорд", - написал глава ОГА.







