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Седлецкая о ночном поджоге автомобиля "Схем": Эту машину хорошо знают фигуранты расследований и Портнов публиковал персональные данные водителей

Седлецкая о ночном поджоге автомобиля

Ведущая программы "Схемы: коррупция в деталях" Наталья Седлецкая прокомментировала ночной поджог редакционного автомобиля "Схем", который принадлежит их водителю Борису Мазуру.

Об этом она написала на свой странице в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"Очевидцы рассказали, что перед возгоранием автомобиля слышали "хлопок". Автомобиль сначала тушили соседи, потом пожарные. Передняя часть авто выгорела очень быстро", - написала Седлецкая.

По ее словам, следственно-оперативная группа, которая была на месте событий осмотрев авто, обратила внимание на материал на переднем левом колесе, похожий на остатки зажигательной смеси. Полицейские взяли материал на экспертизу. Опросили соседей, оформили заявление: "Теперь у полиции есть 24 часа для определения квалификации дела и внесения его в Единый реестр досудебных расследований".

"Из очевидных мыслей - где-то год назад Андрей Портнов опубликовал все персональные данные наших водителей - их паспорта, номера авто, адреса проживания и угрожал редакции. В Нацполиции есть даже уголовное дело по этому поводу, которое, впрочем, не движется с места. А в минувшую пятницу Портнов еще раз опубликовал вот такое: "маргинальное Радио Свобода - продолжаю комплекс учебно-воспитательных мер".

Но вряд ли приходится ограничиваться только этой версией. Эту машину очень хорошо знают в широком кругу фигурантов наших материалов. Этот автомобиль по сути был нашим рабочим инструментом, с помощью которого мы сняли большое количество журналистских расследований.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ночью под Киевом сожгли автомобиль программы "Схемы": "Прослушка, поджог авто, что дальше?". ФОТОрепортаж

Поэтому для меня очевидно одно: поджог связан именно с нашей профессиональной журналистской деятельностью, кому-то очень не нравится", - отметила журналист.

Напомним, сегодня ночью в Броварах (Киевская область) подожгли автомобиль съемочной группы программы "Схемы: коррупция в деталях".

Ранее журналист Михаил Ткач заявил об обнаружении признаков прослушивающего устройства у себя дома.

Седлецкая о ночном поджоге автомобиля Схем: Эту машину хорошо знают фигуранты расследований и Портнов публиковал персональные данные водителей 01

авто (4222) журналистика (3325) поджог (1103) Седлецкая Наталья (91)


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Топ комментарии
+19
Седлецкая о ночном поджоге автомобиля "Схем": Эту машину хорошо знают фигуранты расследований и Портнов публиковал персональные данные водителей - Цензор.НЕТ 8702
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17.08.2020 09:04 Ответить
+15
Шариков,вы можете выражать свои мысли яснее?
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17.08.2020 09:03 Ответить
+14
без селедки у них нескладная речь и путаница в мыслях
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17.08.2020 09:05 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
Будут знать как схемы мутить и уважаемых господ обклевещевать
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17.08.2020 08:58 Ответить
И дон Авак Харьковский со своим верным Антон Пансой Тарелколизом естественно будуи оооооочень долго, ну просто ооооооооооочччччеееенннннь долго, искать поджигателя и заказчика.
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17.08.2020 08:59 Ответить
начался синхронный всхрюк - это все палытыческие преследование филиала шыкаладного цеха.
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17.08.2020 09:00 Ответить
Шариков,вы можете выражать свои мысли яснее?
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17.08.2020 09:03 Ответить
без селедки у них нескладная речь и путаница в мыслях
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17.08.2020 09:05 Ответить
Тримай, не підгорай

Седлецкая о ночном поджоге автомобиля "Схем": Эту машину хорошо знают фигуранты расследований и Портнов публиковал персональные данные водителей - Цензор.НЕТ 1462
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17.08.2020 09:04 Ответить
Горіла автомобіля, палала...
Чтошшшь.
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17.08.2020 09:02 Ответить
Зе-Варвар, или просто зе-быдло?
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17.08.2020 10:49 Ответить
Просто нету доверия продажным антикоррупционэрам.
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17.08.2020 10:56 Ответить
Таки, да.
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17.08.2020 09:04 Ответить
Этот факт предостерегает от повторения основной ошибки 2014 года - всепрощения. Ну, вы конечно поняли о чем это я.
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17.08.2020 09:11 Ответить
💯%
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17.08.2020 10:00 Ответить
Так ведь странно получается - "никому не нужному" Шеремету подложили бомбу под машину и взорвали во время поездки, а великим разоблачителям из радио свабоды только сожгли старенькую Киа.
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17.08.2020 09:04 Ответить
Портнова надо поджечь. И соусом полить.
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17.08.2020 09:04 Ответить
зачем соус переводить, только чистый 95 бензин
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17.08.2020 09:06 Ответить
Седлецкая о ночном поджоге автомобиля "Схем": Эту машину хорошо знают фигуранты расследований и Портнов публиковал персональные данные водителей - Цензор.НЕТ 8702
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17.08.2020 09:04 Ответить
Седлецкая о ночном поджоге автомобиля "Схем": Эту машину хорошо знают фигуранты расследований и Портнов публиковал персональные данные водителей - Цензор.НЕТ 7091
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17.08.2020 09:07 Ответить
не треба все валити на клована! клован не при ділах! клована задовбали та засмикали за "верьовочки", він втомився (тому постійно виїздить на відпочинок, клована задрала лєнка, нарід та репетиції дебільних виступів).
а от до оточення клована треба придивитися та розсадити на кілки, розвісити на гілляки.
в оточенні клована повний набір from the ZOO і потребує відповідного обслуговування у клітках.
А клован, він і в африці клован!
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17.08.2020 09:23 Ответить
Чому так і не каже що він робив в Омані?
Чому мовчить за чий кошт і на чієму літаку туди літав і повернувся звідти?
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17.08.2020 09:28 Ответить
Принципиальный человек.
Высоко ценили Янукович, Сорос, Коломойский, Кагаловский, Гусинский, Хорощковский.
Подруга Наема, Лещенка и Притулы.
Мать украинской демократии, одним словом.
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17.08.2020 09:05 Ответить
Это Зеленский по ночам шастает.Зуб даю.
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17.08.2020 09:07 Ответить
он обнюхавштсь за одну ночь может из Карпат в Оман попасть без всякой внятной причины
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17.08.2020 11:50 Ответить
Зелёное стадо радуется. Оно не хочет знать как богато, и все дозволенно живут их бояре. Они хотят только боготворить своих бояр, как святых.
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17.08.2020 09:08 Ответить
Седлецкая немало личных данных фигурантов оприлюднила.Потом там на детских площадках начали гадить..Это Венедиктова так мелко мстит.
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17.08.2020 09:10 Ответить
Портнов замовник. А може і сам підпалив!? До відповідальності його і всю компанію Медведчук і К
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17.08.2020 09:12 Ответить
Это - бумеранг.
"Схемы" тоже публиковали персональные данные.
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17.08.2020 09:18 Ответить
https://twitter.com/Rage4oK
https://twitter.com/Rage4oK
https://twitter.com/Rage4oK
K0५EGAR

@Rage4oK

·https://twitter.com/Rage4oK/status/1295191797619204096 3 ч

Ну вот и всё, террор против активистов продолжается.. Надеюсь, никому не нужно объяснять дополнительно, что Аваков-Чорт и на разливе Молотова стоял именно он? И, да, мы хотим как в Беларуси!

https://twitter.com/Rage4oK
https://twitter.com/Rage4oK
https://twitter.com/Rage4oK


https://twitter.com/Rage4oK
https://twitter.com/Rage4oK
https://twitter.com/Rage4oK
K0५EGAR

@Rage4oK

·https://twitter.com/Rage4oK/status/1295192682487255040 3 ч

Ты с фонариком, когда живешь в ЕвроСомали и снимаешь Топовые сюжеты про Топовую коррупцию.
Седлецька про нічний підпал автомобіля "Схем": Цю машину добре знають фігуранти розслідувань і Портнов публікував персональні дані водіїв - Цензор.НЕТ 4683
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17.08.2020 09:30 Ответить
А шакалы Авакова будут так же рьяно искать поджигателей машины журналистов "СХЕМ", как они искали "взрывателей" Шеремета?
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17.08.2020 09:32 Ответить
https://twitter.com/jozefkneht1
https://twitter.com/jozefkneht1

Йозеф Кнехт

@jozefkneht1

·https://twitter.com/jozefkneht1/status/1295230135646539778 1 ч

Потихеньку перетворюємося на Білорусь часів Лукашенка.За мовчазної згоди Зе відбувається тихий терор щодо всіх,хто критикує владу.Таке було хіба що при Януковичу.І то не так часто.А зараз підпали стали ледь не щоденним заняттям.Впевнений,що піромани координуються Узеленськими.
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17.08.2020 09:33 Ответить
А у Портнова какая машина ? )
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17.08.2020 09:34 Ответить
Может уже пора спалить Портнову дом, и пинками под зад отправить его к шефу в Ростов?
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17.08.2020 09:37 Ответить
Доснимались как преЗЕдент гоняет 150 на дачу
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17.08.2020 09:37 Ответить
«Кошер Ностра»...
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17.08.2020 09:58 Ответить
Портнова і Медведчука за грати!
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17.08.2020 10:43 Ответить
Значить, не знайдуть. Або знайдуть цапа- відбувайла.
Он тих "невідомих", що підпалили будинок Гонтаревої вже другий рік шукають.
Седлецька про нічний підпал автомобіля "Схем": Цю машину добре знають фігуранти розслідувань і Портнов публікував персональні дані водіїв - Цензор.НЕТ 7998
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17.08.2020 10:45 Ответить
За то ," схеми " можуть бути задоволені ,тим що - тим чи іншим чином ( публікацією своїх " розслідувань "- нісенітниць ,про минулу владу) , посприяли поверненню портянки , в Україну . .
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17.08.2020 10:46 Ответить
 
 