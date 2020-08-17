Седлецкая о ночном поджоге автомобиля "Схем": Эту машину хорошо знают фигуранты расследований и Портнов публиковал персональные данные водителей

Ведущая программы "Схемы: коррупция в деталях" Наталья Седлецкая прокомментировала ночной поджог редакционного автомобиля "Схем", который принадлежит их водителю Борису Мазуру.

Об этом она написала на свой странице в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"Очевидцы рассказали, что перед возгоранием автомобиля слышали "хлопок". Автомобиль сначала тушили соседи, потом пожарные. Передняя часть авто выгорела очень быстро", - написала Седлецкая.

По ее словам, следственно-оперативная группа, которая была на месте событий осмотрев авто, обратила внимание на материал на переднем левом колесе, похожий на остатки зажигательной смеси. Полицейские взяли материал на экспертизу. Опросили соседей, оформили заявление: "Теперь у полиции есть 24 часа для определения квалификации дела и внесения его в Единый реестр досудебных расследований".

"Из очевидных мыслей - где-то год назад Андрей Портнов опубликовал все персональные данные наших водителей - их паспорта, номера авто, адреса проживания и угрожал редакции. В Нацполиции есть даже уголовное дело по этому поводу, которое, впрочем, не движется с места. А в минувшую пятницу Портнов еще раз опубликовал вот такое: "маргинальное Радио Свобода - продолжаю комплекс учебно-воспитательных мер".

Но вряд ли приходится ограничиваться только этой версией. Эту машину очень хорошо знают в широком кругу фигурантов наших материалов. Этот автомобиль по сути был нашим рабочим инструментом, с помощью которого мы сняли большое количество журналистских расследований.

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Поэтому для меня очевидно одно: поджог связан именно с нашей профессиональной журналистской деятельностью, кому-то очень не нравится", - отметила журналист.

Напомним, сегодня ночью в Броварах (Киевская область) подожгли автомобиль съемочной группы программы "Схемы: коррупция в деталях".

Ранее журналист Михаил Ткач заявил об обнаружении признаков прослушивающего устройства у себя дома.