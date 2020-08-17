Седлецкая о ночном поджоге автомобиля "Схем": Эту машину хорошо знают фигуранты расследований и Портнов публиковал персональные данные водителей
Ведущая программы "Схемы: коррупция в деталях" Наталья Седлецкая прокомментировала ночной поджог редакционного автомобиля "Схем", который принадлежит их водителю Борису Мазуру.
Об этом она написала на свой странице в Facebook, передает Цензор.НЕТ.
"Очевидцы рассказали, что перед возгоранием автомобиля слышали "хлопок". Автомобиль сначала тушили соседи, потом пожарные. Передняя часть авто выгорела очень быстро", - написала Седлецкая.
По ее словам, следственно-оперативная группа, которая была на месте событий осмотрев авто, обратила внимание на материал на переднем левом колесе, похожий на остатки зажигательной смеси. Полицейские взяли материал на экспертизу. Опросили соседей, оформили заявление: "Теперь у полиции есть 24 часа для определения квалификации дела и внесения его в Единый реестр досудебных расследований".
"Из очевидных мыслей - где-то год назад Андрей Портнов опубликовал все персональные данные наших водителей - их паспорта, номера авто, адреса проживания и угрожал редакции. В Нацполиции есть даже уголовное дело по этому поводу, которое, впрочем, не движется с места. А в минувшую пятницу Портнов еще раз опубликовал вот такое: "маргинальное Радио Свобода - продолжаю комплекс учебно-воспитательных мер".
Но вряд ли приходится ограничиваться только этой версией. Эту машину очень хорошо знают в широком кругу фигурантов наших материалов. Этот автомобиль по сути был нашим рабочим инструментом, с помощью которого мы сняли большое количество журналистских расследований.
Поэтому для меня очевидно одно: поджог связан именно с нашей профессиональной журналистской деятельностью, кому-то очень не нравится", - отметила журналист.
Напомним, сегодня ночью в Броварах (Киевская область) подожгли автомобиль съемочной группы программы "Схемы: коррупция в деталях".
Ранее журналист Михаил Ткач заявил об обнаружении признаков прослушивающего устройства у себя дома.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Чтошшшь.
а от до оточення клована треба придивитися та розсадити на кілки, розвісити на гілляки.
в оточенні клована повний набір from the ZOO і потребує відповідного обслуговування у клітках.
А клован, він і в африці клован!
Чому мовчить за чий кошт і на чієму літаку туди літав і повернувся звідти?
Высоко ценили Янукович, Сорос, Коломойский, Кагаловский, Гусинский, Хорощковский.
Подруга Наема, Лещенка и Притулы.
Мать украинской демократии, одним словом.
"Схемы" тоже публиковали персональные данные.
https://twitter.com/Rage4oK
https://twitter.com/Rage4oK
K0५EGAR
@Rage4oK
·https://twitter.com/Rage4oK/status/1295191797619204096 3 ч
Ну вот и всё, террор против активистов продолжается.. Надеюсь, никому не нужно объяснять дополнительно, что Аваков-Чорт и на разливе Молотова стоял именно он? И, да, мы хотим как в Беларуси!
https://twitter.com/Rage4oK
https://twitter.com/Rage4oK
https://twitter.com/Rage4oK
https://twitter.com/Rage4oK
https://twitter.com/Rage4oK
https://twitter.com/Rage4oK
K0५EGAR
@Rage4oK
·https://twitter.com/Rage4oK/status/1295192682487255040 3 ч
Ты с фонариком, когда живешь в ЕвроСомали и снимаешь Топовые сюжеты про Топовую коррупцию.
https://twitter.com/jozefkneht1
Йозеф Кнехт
@jozefkneht1
·https://twitter.com/jozefkneht1/status/1295230135646539778 1 ч
Потихеньку перетворюємося на Білорусь часів Лукашенка.За мовчазної згоди Зе відбувається тихий терор щодо всіх,хто критикує владу.Таке було хіба що при Януковичу.І то не так часто.А зараз підпали стали ледь не щоденним заняттям.Впевнений,що піромани координуються Узеленськими.
Он тих "невідомих", що підпалили будинок Гонтаревої вже другий рік шукають.