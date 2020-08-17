В Украине 1 464 новых случая COVID-19 за сутки. Всего с начала эпидемии заболели 92 820 человек
В Украине по состоянию на утро понедельника, 17 августа, зафиксированы 1 464 новых случая заражения. При этом 342 человека выздоровели, 21 ранее заболевший умер.
Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте Системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса Совета национальной безопасности и обороны, передает Цензор.НЕТ.
Днем ранее, 16 августа, сообщалось о 1 637 новых заразившихся за сутки, 15 августа - о 1 847, 14 августа - о 1 732 инфицированных; 13 августа были 1 592 выявленных случаев.
Количество инфицированных нарастающим итогом с начала пандемии составило на утро понедельника 92 820 человек, выздоровевших – 48 164, умерли с начала пандемии 2 089 человек. Сейчас в Украине COVID-19 болеют 42 567 человек, что на 1 101 больше, чем днем ранее.
Наибольшее число выявленных случаев COVID-19 за минувшие сутки зафиксировано в Ривненской (178), Черновицкой (165), Ивано-Франковской (164), Львовской (128) областях и в Киеве (104).
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Короновирус это такая страшная болезнь что практически все болеют по домам а то и вообще переболели и не узнали что болели
Никто в Украине не делает вскрытие больных с диагнозом короновирус и то что они умерли от короновирус а не от осложнений других болезней не можно утверждать
Есть статистика по смертности и смертность от органов дыхания не увеличилась по сравнению с прошлым годом,
за январь -февраль в месяц умирало от пневмонии вызванной ОРВИ по 600 человек, при короновирус даже снизилась смертность от пневмонии
Дякую.
http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2020/ds/kpops/xls/kpops0520_ue.xlsx
http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2020/ds/kpops/kpops_u/arh_kpops2020_u.html
По стат даням на конец мая от короновируса умерли 642 а цензор писал что на 1 июня в Украине от короновируса умерли 718
Если у человека больное сердце он и без короновируса задыхается и не факт что при короновирусе он умер от него а не от сердечной недостаточности, любую смерть при положительном тесте списывают на него без установления точной причины смерти
https://censor.net.ua/news/3199160/v_ukraine_za_sutki_340_novyh_sluchaev_covid19_umerli_10_chelovek_vsego_zafiksirovali_24_012_sluchaev?_gl=1*1scdj1m*_ga*a2dvRjRObm1QdXlxRTRKVzQ4VUZQN3NWTHNqM2xlQUhsUUtFZUR5V01KYnZJeHd1REg3OXA3eVB0SjUwZ3JINQ..
Ви вже почали писати нісенітницю не по темі => "то через некоторое количество лет масса людей будет превышать массу Земли .Зло необходимо ,чтобы люди не росли по количеству ,как дрожжи в бражке ."
Теорія змови? Сходіть до психіатра краще.
Интересно, приведут статистику, кто умер от коронобоязни?
Пропогондон ти проросійський. Мокшанцям привіт. Українці будуть носити маски, оскільки якщо кацапня каже, що "нє насітє, эта бєзопасна", то треба замислитись усім.
Впрочем,как и на остальние заразние болезни...
"Бог береже". Таким темним сатанистам, як ти взагалі жити не можна в суспільстві.
21-е сторічча. А в них все якийся незрозумілий бог існує. Мовчала б уже, гидота тупа.
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15.08 - 89719 - новых 1847
16.08 - 91356 - новых 1637
17.08 - 92820 - новых 1464 v - Пн
Вже увійшли" в двадцятку" по зараженням в день (((
Ви стверджуєте, що COVID-19 не існує, не маючи доказів, а просто розказуючи нам, українцям, що "всьо нармальна, хадите без масок - это фсе выдумки, мы правели расследование"
https://youtu.be/RO1fFCaqTfE
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ДА в тупой твой рот (и всех мацковских вместе)я е..ал,Алессандро !
А тим часом - 4 українські вояки померли під час випробувань розроблемої в США вакцини від коронавірусу -- Four Ukrainian Soldiers Died After Having the American COVID-19 Vaccine Tested on Them https://www.stalkerzone.org/four-ukrainian-soldiers-died-after-having-the-american-covid-19-vaccine-tested-on-them/
А могли б жити, якби їх не підставляли під досліди. Якщо українська гнила недовлада не хоче лікувати людей лазерною терапією, то люди хоч би самі могли почали робити дихальні вправи за йогами, з затримкою дихання.
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.bloomberg.com%2Fnews%2Farticles%2F2020-08-12%2Fafter-146-days-in-lockdown-argentina-hasn-t-peaked-latam-wrap&h=AT3a4Uoujkq2mTdqA-o7YfTZRJvPnwbLO4WIO7TNEqaSqskmpbkkMFJGqh4LPPwlI0QO54s_NZ7ERcZCJL4WxqFXfVV3ZVS2bd8WfwQFUyKKTbIKuHGa9pnZ206xfGXExic&h=AT3a4Uoujkq2mTdqA-o7YfTZRJvPnwbLO4WIO7TNEqaSqskmpbkkMFJGqh4LPPwlI0QO54s_NZ7ERcZCJL4WxqFXfVV3ZVS2bd8WfwQFUyKKTbIKuHGa9pnZ206xfGXExic&h=AT3a4Uoujkq2mTdqA-o7YfTZRJvPnwbLO4WIO7TNEqaSqskmpbkkMFJGqh4LPPwlI0QO54s_NZ7ERcZCJL4WxqFXfVV3ZVS2bd8WfwQFUyKKTbIKuHGa9pnZ206xfGXExic https://www.bloomberg.com/news/articles/2020-08-12/after-146-days-in-lockdown-argentina-hasn-t-peaked-latam-wrap
Для порівняння Швеція без карантину: 1 смерть за останній тиждень.
Але, звичайно, все залежить від того, як рахувати
https://www.worldometers.info/coronavirus/
Вже вийшли на 104.
Зробіть сортування по рівню вакцинації на 1 млн.населення.
і в будь-якому разі як це змінює той факт, що аргентинці вже 5 місяців сидять вдома, як Україна сиділа в квітні, а ефекту нуль цілих нуль десятих?
але недовго залишилось
"For the COVID-19 data, we collect data from official reports, directly from Government's communication channels"
наприклад
https://uk.finance.yahoo.com/news/matt-hancock-orders-review-daily-094556049.html
Сьюзан Хопкінс, директор Виконавчого агентства Департаменту охорони здоров'я та соціального обслуговування Великобританії (PHE), визнала, що будь-яка (з будь-якої причини) смерть людини, що будь-коли мала позитивний ковід-тест, автоматично зараховується в смерті від ковіду. Тобто людина може отримати (хибно)позитивний результат в березні, бути збитою автобусом в липні, але в сертифікаті смерті буде зазначено "причина смерті: Ковід-19".
З реакцією не забарився державний секретар з питань охорони здоров'я та соціального обслуговування ВБ Мет Хенкок. Він наказав терміново переглянути процедуру, за якою встановлюється, що Ковід-19 є причиною смерті.
Пізніше.
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.cebm.net%2Fcovid-19%2Fpublic-health-england-death-data-revised%2F&h=************************************-q1fKo-4n4wyL2yyMIkbdRsrVidzlI92oGCgWvH0XwbzmxzLH3nMhGciClaf6zMNwgeAE_rxPuCU4Py_ZMk_QXMqm3Iq0wI&h=************************************-q1fKo-4n4wyL2yyMIkbdRsrVidzlI92oGCgWvH0XwbzmxzLH3nMhGciClaf6zMNwgeAE_rxPuCU4Py_ZMk_QXMqm3Iq0wI&h=************************************-q1fKo-4n4wyL2yyMIkbdRsrVidzlI92oGCgWvH0XwbzmxzLH3nMhGciClaf6zMNwgeAE_rxPuCU4Py_ZMk_QXMqm3Iq0wI https://www.cebm.net/covid-19/public-health-england-death-data-revised/
Як і обіцяв Мет Хенкок, міністр охорони здоров'я Великої Британії, було переглянуто процедуру встановлення "ковід-19" як причини смерті
Тепер, якщо людина померла, і протягом попередніх 28 днів вона мала позитивний результат тесту, причиною смерті вважається "новий коронавірус", не зважаючи на реальну причину смерті (а хоч і ДТП, вогнепальне поранення в голову, отруєння тощо). Раніше не було навіть обмеження в 28 днів. Тобто в березні людина могла мати позитивний результат тесту, в липні бути збитою автобусом, а причиною смерті офіційно вважатимуть "ковід-19".
Як результат кількість померлих в Англії від "ковід-19" за весь час "пандемії" раптом зменшилася на 5377 осіб: з 42072 до 36695. Кількість смертей за липень зменшилася з 2086 до 574. Майже в 4 рази. Спритність рук, і ніякого шахрайства!
Поскольку вчера оживился глав-вакцинатор Украины Ляшко, который, несмотря на то что он санитарный врач, собирается отменить местные выборы из-за ковида, убедительно предлагаю вам обратить ваше внимание на то а не принят ли в Украине документ, подобный тому, который тихонько прошел через Парламент Австралии в 2015-м году, да так, что о нем никто не слышал.
Согласно этому документу, любой человек, уклоняющийся от вакцинации, либо получает тюремный срок до 5 лет, либо штраф в размере 63 тысячи долларов, либо и то, и другое вместе.
Этот документ означает, что наши местные коммуняки запланировали геноцид населения (под видом вакцинации) еще в 2015 году, до всякого ковида. Нынешнее федеральное правительство только начало разгребать эти завалы.
Преступления против человечеста не имеют срока давности, согласно международному законодательству.
Поскольку глав-вакцинатор Украины Ляшко и президент Украины Степанов получают инструкции из того же источника, что и австралийские коммунисты, проверьте, а не был ли по-тихому подобный документ принят в Украине?
Вот текст (на английском) австралийского закона:
"Australia Biosecurity Act 2015
«Part 3, Division 2, Subdivision C, 74 When individual is required to comply with a biosecurity measure (1) (e) section 92 (vaccination or treatment) and (2) and Note A person who fails to comply with a biosecurity measure that the person is required to comply with may commit an offence (see section 107), and Division 4, Subdivision C 107 Offence for failing to comply with a human biosecurity control order… Penalty: Imprisonment for 5 years or 300 penalty units, or both. A 'penalty unit' is $ 210 under Commonwealth law, multiplied by 300 equals $ 63,000, see the Crimes Act 1914, Part 1A - General, 4AA Penalty units ""
Поскольку до окончания текущего уровня ограничений остался еще месяц, то есть успех введенных драконовских мер еще не определен, то данное решение Премьера Эндрюса является доказательством токо, что ковидобесие не имеет никакого отношения к заболеваемости а преследует сугубо политические цели: установление в стране коммунистическо-фашисткой диктатуры.
После данной инициативы Премьера Эндрюса любой человек, участвующий в ковидобесии, является предсатвителем одной из двух категорий:
1) "полезный идиот" (как сказал дедеушка ленин), он же "телезритель", который посвятил слишком много свободного времени голубому экрану с его пропагандой ковидобесия
2) человек, который на ковиде "кормится" финансово либо напрямую получаю деньги за уничтожение дурантином экономики страны, либо производя маски для продажи (пошил и продал у входа в метро).
P.S. Пользуюсь случаем, я хочу вынести благодарность Премьеру штата Виктория, эндрюсу, за то, что своей инициативой он дал нам прямое доказательство того, что ковидобесие - это политическая, заранее спланированная акция по уничтожению экономик национальных государств и геноциду населения.