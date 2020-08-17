В Украине 1 464 новых случая COVID-19 за сутки. Всего с начала эпидемии заболели 92 820 человек

В Украине по состоянию на утро понедельника, 17 августа, зафиксированы 1 464 новых случая заражения. При этом 342 человека выздоровели, 21 ранее заболевший умер.

Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте Системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса Совета национальной безопасности и обороны, передает Цензор.НЕТ.

Днем ранее, 16 августа, сообщалось о 1 637 новых заразившихся за сутки, 15 августа - о 1 847, 14 августа - о 1 732 инфицированных; 13 августа были 1 592 выявленных случаев.

Количество инфицированных нарастающим итогом с начала пандемии составило на утро понедельника 92 820 человек, выздоровевших – 48 164, умерли с начала пандемии 2 089 человек. Сейчас в Украине COVID-19 болеют 42 567 человек, что на 1 101 больше, чем днем ранее.

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Наибольшее число выявленных случаев COVID-19 за минувшие сутки зафиксировано в Ривненской (178), Черновицкой (165), Ивано-Франковской (164), Львовской (128) областях и в Киеве (104).















