"Я готова стать национальным лидером", - Тихановская выпустила новое обращение к белорусам. ВИДЕО
Светлана Тихановская записала еще одно видеобращение. Она заявила, что готова принять на себя ответственность и выступить в этот период в качестве национального лидера, чтобы страна успокоилась, вошла в нормальный ритм.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Telegram-канал TUT.by.
"У меня нет и не было иллюзий относительно своей политической карьеры. Я не хотела быть политиком, но судьба распорядилась так, что я оказалась на самой передней линии противостояния с произволом и несправедливостью. Судьба и вы, которые поверили в меня, которые дали мне силы. Сейчас каждую минуту я восхищаюсь вашим мужеством, вашей самоорганизацией и тем, какие вы все сильные и светлые.
Вы отдали мне свои голоса, я очень это ценю, я абсолютно точно знаю, почему вы это сделали. Мы все хотим выйти из этого бесконечного круга, в котором оказались 26 лет назад. Я готова принять на себя ответственность и выступить в этот период в качестве национального лидера с тем, чтобы страна успокоилась, вошла в нормальный ритм, чтобы мы освободили всех политзаключенных и в кратчайшие сроки подготовили законодательную базу и условия для организации новых президентских выборов", - сказала Тихановская.
Как известно, Тихановская после выборов покинула Беларусь, она находится в Литве.
Напомним, 16 августа в Минске на площади Независимости прошла проправительственная акция с участием сторонников президента Александра Лукашенко, который выступил на митинге. По официальным данным МВД, в митинге приняли участие около 65 тысяч человек.
Позже началась акция в знак солидарности несогласных с результатами президентских выборов и применением силовиками насилия. От Стелы "Минск - город-герой" на проспекте Победителей люди пошли к площади Независимости, где расположен Дом правительства. Очевидцы утверждают, что в Минске никогда не проходило таких масштабных акций.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
самые вкусные белорусские котлеты!
ветеранам протеста - скидки!
пожарим их - вместе!
я искал этот коммент.
я поражен, как много украинцев ведется на кремлевскую пропаганду - причем по любому поводу. Манипулировать мозгами оказалось так легко что я не удивлюсь если следующим президентом станет Бойко, с таким-то умением вестить на всякий бред.
Вот потому у нас 73% голосовавших отдали свои голоса за Зеленского. явшоке. до сих пор не верится.
Что касается дружбы лукашенко и путина, так в террариуме - друзей нет. Есть только выгоды
Если бы протестов не было - он бы и не обращался к *****. А как прикажешь относиться к тому факту, что Жириновский поддерживает свержение Луки? Жириновский ! Карл!
Еще один момент, а что это он вам (лукашенко) перестал нравиться? Он ведь диктатором уже лет 20 работает. Каждый раз рисует себе под 80 или больше процентов голосов и все у него прекрасно. Что такого случилось в этот раз?
Ты вот говоришь, против лукашенко и раньше выступали, а чего ж не свергли его раньше, он же ровно так же фальсифицировал выборы? Братской помощи из россии не было? А теперь она появилась и о чудо, протесты всколыхнули всю страну.
Так какой из сценариев, по твоему должны поддержать украинцы? Поэтому для многих украинцев тут вилка. С одной стороны - да диктатор, который уже убивает, и тд, и это плохо, А с другой - бл#ть, но в и тоге может стать еще хуже для Украины чем было.
А теперь , лично для тебя, если ты мурло еще раз попробуешь хамить, я тебе так насую говна в рот, что ты сюда больше приходить не захочешь. А по поводу учить? Учу тебя - слово борщ пишется без мягкого знака.
Роль Тихановской - поменять законодательство и провести новые честные выборы, обеспечив и в будущем законную передачу власти.
По типу як на сході у Мордорі ))
P.S. Замкнуті в замок руки - ознака нещирості (це вам любий психолог скаже). Нагадало пози ГКЧПістів.
Забрать власть с помощью толпы она может. А защитить от разграбления Беларуси росийскими и украинскими олигархами у неё кишка тонка.
В США рыжий придурок.
Очередь за Беларусью - ТП-лидер.
*****успокаивал? передняя линия борьбы как оказалось в Литве проходила
Проговорилась. Да, девочку вернули взад) Интересно, кого приготовили на место Луки. Судя по "бронебойной" Тишинской, которая должна была мутить воду, стать альтернативой бацьки и через Майдан стать президентом. Конечно не на долго, интересно, кого реально подготовили на место президента. Да, ставки не хилые, Беларусь - неосвоенная грязным баблом территория, лакомый кусок, рвать страну будут не по-детски.
Чи кацапська щелепа не дозволяє вивчити?