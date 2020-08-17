"Я готова стать национальным лидером", - Тихановская выпустила новое обращение к белорусам. ВИДЕО

Светлана Тихановская записала еще одно видеобращение. Она заявила, что готова принять на себя ответственность и выступить в этот период в качестве национального лидера, чтобы страна успокоилась, вошла в нормальный ритм.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Telegram-канал TUT.by.

"У меня нет и не было иллюзий относительно своей политической карьеры. Я не хотела быть политиком, но судьба распорядилась так, что я оказалась на самой передней линии противостояния с произволом и несправедливостью. Судьба и вы, которые поверили в меня, которые дали мне силы. Сейчас каждую минуту я восхищаюсь вашим мужеством, вашей самоорганизацией и тем, какие вы все сильные и светлые.

Вы отдали мне свои голоса, я очень это ценю, я абсолютно точно знаю, почему вы это сделали. Мы все хотим выйти из этого бесконечного круга, в котором оказались 26 лет назад. Я готова принять на себя ответственность и выступить в этот период в качестве национального лидера с тем, чтобы страна успокоилась, вошла в нормальный ритм, чтобы мы освободили всех политзаключенных и в кратчайшие сроки подготовили законодательную базу и условия для организации новых президентских выборов", - сказала Тихановская.

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Как известно, Тихановская после выборов покинула Беларусь, она находится в Литве.

Напомним, 16 августа в Минске на площади Независимости прошла проправительственная акция с участием сторонников президента Александра Лукашенко, который выступил на митинге. По официальным данным МВД, в митинге приняли участие около 65 тысяч человек.

Позже началась акция в знак солидарности несогласных с результатами президентских выборов и применением силовиками насилия. От Стелы "Минск - город-герой" на проспекте Победителей люди пошли к площади Независимости, где расположен Дом правительства. Очевидцы утверждают, что в Минске никогда не проходило таких масштабных акций.