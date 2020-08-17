"Если Россия планирует вторжение в Беларусь, это подтвердит ее репутацию беззаконного государства, - Линкявичюс"

Возможное вторжение России в Беларусь просигнализирует народу России, какого отношения они могут ожидать в будущем.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в Twitter сообщил министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичус.

"Если Россия действительно планирует вторжение в соседнюю Беларусь под прикрытием этой странной "просьбы о помощи", это подтвердит ее репутацию беззаконного государства, а также просигнализирует народу России, какого отношения они могут ожидать в будущем. Тяжелый выбор", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что Россия при первом запросе окажет всестороннюю помощь по обеспечению безопасности Беларуси в случае внешних военных угроз.

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