Журналисты государственных СМИ Беларуси протестуют в Минске: "Это последняя капля. Мы не можем поддерживать фашистскую власть"

Перед зданием "Белтелерадиокомпании" собрались несколько сотен работников. Люди ждут выхода руководства.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "БЕЛСАТ".

"Нам обещали, что в воскресенье покажут альтернативную точку зрения, но ее не было", - говорит один из сотрудников "Белтелерадиокомпании".

По его словам, сотрудники вышли просить освящать события честно.

Отмечается, что на забастовку вышли все операторы "БТ".

"Это последняя капля. Мы не можем поддерживать фашистскую власть. Можно уволиться, но нужно побороться", - говорит одна из сотрудниц "Белтелерадиокомпании".

"Нас точно уже не пустят в эфир. Люди запрограммированы на 80%, но мы хотим честной математики. Хотим обелить наши СМИ, показать, что мы честны. Мы верим, что будем стоять до конца", - говорит еще один сотрудник "БТ".

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