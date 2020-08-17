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Новости Революция в Беларуси
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Журналисты государственных СМИ Беларуси протестуют в Минске: "Это последняя капля. Мы не можем поддерживать фашистскую власть"

Журналисты государственных СМИ Беларуси протестуют в Минске:

Перед зданием "Белтелерадиокомпании" собрались несколько сотен работников. Люди ждут выхода руководства.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "БЕЛСАТ".

"Нам обещали, что в воскресенье покажут альтернативную точку зрения, но ее не было", - говорит один из сотрудников "Белтелерадиокомпании".

По его словам, сотрудники вышли просить освящать события честно.

Отмечается, что на забастовку вышли все операторы "БТ".

"Это последняя капля. Мы не можем поддерживать фашистскую власть. Можно уволиться, но нужно побороться", - говорит одна из сотрудниц "Белтелерадиокомпании".

"Нас точно уже не пустят в эфир. Люди запрограммированы на 80%, но мы хотим честной математики. Хотим обелить наши СМИ, показать, что мы честны. Мы верим, что будем стоять до конца", - говорит еще один сотрудник "БТ".

Также читайте: Макрон призывает Евросоюз поддержать мирные протесты в Беларуси

Журналисты государственных СМИ Беларуси протестуют в Минске: Это последняя капля. Мы не можем поддерживать фашистскую власть 01
Журналисты государственных СМИ Беларуси протестуют в Минске: Это последняя капля. Мы не можем поддерживать фашистскую власть 02

Автор: 

Беларусь (7937) журналистика (3325) СМИ (3845)


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Топ комментарии
+28
Если бунтуют штатные пропагандисты, то дело швах для луки.
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17.08.2020 09:52 Ответить
+12
https://twitter.com/newkc14

https://twitter.com/newkc14 Kavkaz Center
https://twitter.com/newkc14 @newkc14
https://twitter.com/newkc14/status/1295133595074539521 7 ч

Русская https://twitter.com/hashtag/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0?src=hashtag_click #пропаганда в своем репертуаре. Оказывается у Польши и беларуских оппозиционеров есть "тайный план" - восстановить государство Речь Посполитая, вернуть свои Смоленские земли и возродить Великое княжество Литовское... https://twitter.com/hashtag/%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D1%80%D1%83%D1%81%D1%8C?src=hashtag_click #беларусь https://twitter.com/hashtag/%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA?src=hashtag_click #минск

Журналисты государственных СМИ Беларуси протестуют в Минске: "Это последняя капля. Мы не можем поддерживать фашистскую власть" - Цензор.НЕТ 3109
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17.08.2020 09:53 Ответить
+12
Фашист - любимая дразнилка русскомирных. С Луки фашист, как из дерьма боеприпас. Простой упырь колхозный, без всяких там идеологией рассового превосходства Алоизича и фашистского единства Муссолини
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17.08.2020 09:56 Ответить
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Если бунтуют штатные пропагандисты, то дело швах для луки.
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17.08.2020 09:52 Ответить
А може журнашлюхи?
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17.08.2020 10:07 Ответить
Лукашарии
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17.08.2020 10:08 Ответить
Журналісти державних ЗМІ Білорусі протестують у Мінську: "Це остання крапля. Ми не можемо підтримувати фашистську владу" - Цензор.НЕТ 5223
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17.08.2020 10:10 Ответить
Так, але де вони були раніше?
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17.08.2020 13:24 Ответить
Вовремя предать это не предать, это предвидеть.
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17.08.2020 13:27 Ответить
Ну вот, мы видим, как несколько сот бастующих ухитрились подписаться всего двумя десятками подписей!
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17.08.2020 09:53 Ответить
вам всегда нужно тыкнуть фотодоказательства в ЛИЦО .... посчитать для вас каждого и стрелкой на фото показать , подписи собрать и с паспортом закрепить - тогда поверите.
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17.08.2020 09:57 Ответить
На на який хрін нормальним людям здалось, повірить якийсь Шурік Ко, чи ні!
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17.08.2020 10:02 Ответить
Очевидно, что если бы подписей было несколько сот, то журналюга приложил фото всех листочков, но вместо этого мы видим фото какой то толпы, то ли с бастующими телевизионщиками, то ли кого то другого.
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17.08.2020 10:14 Ответить
ты слишком умный. Таким тут быть нельзя, назовут кацапом и заспамят.
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17.08.2020 10:20 Ответить
Нет, не назовут! Тут пишут лучшие представители нации, которые никогда не нарушают ст.161 УК Украины и никогда никого не оскорбляют по нац. признаку, разве что иногда по дружески назовут еврея "ж..дом", русского "к...цапом", белоруса - "буль...шом" но это пустяки, в Украине только за слово "х...хол" человек срок получил, а за остальные нац. клички никак невозможно.
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17.08.2020 10:32 Ответить
По "дружески" чи ні, але жид є жидом, і до радянської епохи це було літературне слово, а в Польщі і зараз воно є. В інших країнах це "худіо", ще "юда".
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17.08.2020 11:08 Ответить
"Х...хол" тоже вроде как литературное слово, но с подачи экспертов СБУ суд осудил за него по ст. 161 одного гражданина, приговор есть в Реестре, так что логично судить и за употребление прочих нац прозвищ.
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17.08.2020 14:33 Ответить
А тибе, дураку, не приходило в голову что фотографии демонстрируют не количество подписей, а ТЕКСТ заявления?
А не поместившиеся подписи находятся на дополнительных листах?
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18.08.2020 09:36 Ответить
А тибя анальнорожденного, папомама не учила вежливости?
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18.08.2020 10:22 Ответить
Ты Коцман?
Отвечаешь вопросом на вопрос?
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18.08.2020 10:30 Ответить
Звіздун ти, Саша.
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17.08.2020 13:43 Ответить
он такой же умный как и ты ..... потрах__тесь еще))) ватные недоумки.
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17.08.2020 10:37 Ответить
А ты не очень умный, но всё равно морда кацапская.
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17.08.2020 13:41 Ответить
подорожник ко лбу себе приложи ....может поможет как Кобзону.
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17.08.2020 10:39 Ответить
Самому поискать облом? Или нужно обязательно носом ткнуть? https://belsat.eu/wp-content/uploads/2020/08/20200817_092927.jpg
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17.08.2020 12:17 Ответить
Так где там сотни подписей и почему автор информации не дает их точное число?
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17.08.2020 14:37 Ответить
Потому что они добавляются. Нет нужды считать их точное количество. Особенно для таких скептиков, как Вы. Не имеет особого значения 200 или 300 подписей.
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17.08.2020 17:04 Ответить
Ну да, так же, как и 3 или 23, главное, что ВЕСЬ НАРОД ПРОТИВ!!!!!!!!
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17.08.2020 17:07 Ответить
Когда служил в армии попалась мне книжка о методах дезинформации. Так вот то, что вы говорите - один из методов. Посеять сомнение, недоверие используя акцентирования внимания на не существенных мелочах, тем самым отвлекая внимание от сути. Когда обнаруживается не стыковка в мелких фактах, то возникает сомнение в правдивости всего в целом. Именно этим Вы и занимаетесь.
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17.08.2020 23:42 Ответить
А ти, прихильнику бульбяного диктатора, не волновайся так. Є підписи, нема, тонтон-макути Луки вже всіх переписали і на відео зафіксували. Про що учасники цього мітингу впевнено знали, коли йшли на нього.
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17.08.2020 10:00 Ответить
Я не сторонник Луки и он от меня далек, а вот укр. журналисты мне много ближе, потому их повадки настораживают.
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17.08.2020 10:15 Ответить
тупицам надо все подписанные листочки показать? И именно на финальной стадии?
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17.08.2020 10:01 Ответить
Во-первых - подписей на фото 36, а не 2 десятка, во-вторых - там больше физически не поместится подписей - очевидно, что остальные на следующих листах.
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17.08.2020 10:11 Ответить
Очевидно, что если бы так было, то "следующие листы" непременно тоже были бы представлены и в тексте не нужно было бы писать "несколько сот", а можно было указать точное число.
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17.08.2020 10:17 Ответить
Ничего очевидного тут нет - ибо незачем приводить в статье 6 листов с подписями.
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17.08.2020 17:32 Ответить
Вообще моя правота подтверждается тем, что кто то мгновенно мой текст запустил в "спам", т.е. сделал невидимым, так всегда происходит, когда замечаешь тупую пропаганду.
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17.08.2020 10:20 Ответить
Не льсти себе, тебя заспамили потому что тьі поддерживаешь диктатора лукашенко.
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17.08.2020 10:26 Ответить
Даже если так, то какое отношение это имеет к спаму?
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17.08.2020 10:33 Ответить
Такое, что у данного сайта проукраинская направленность, здесь поддерживаются принципьі демократии, свободьі волеизьявления и прочие достояния "западного" мира и здравого смьісла. Все что относится к руцкому миру, идет в спам.
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17.08.2020 11:20 Ответить
"моя правота подтверждается тем, что кто то мгновенно мой текст запустил в "спам", т.е. сделал невидимым, так всегда происходит, когда замечаешь тупую пропаганду."

Логика 99 уровня. Если ты пишешь чушь - люди отмечают твою чушь как спам - ничего более.
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17.08.2020 17:31 Ответить
"массовая https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D1%81%D1%81%D1%8B%D0%BB%D0%BA%D0%B0_%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D1%87%D1%82%D1%8B рассылка корреспонденции рекламного характера лицам, не выражавшим желания её получить, а также рассылка массовых сообщений"
Очевидно, что мой текст не есть таковым, как и множество прочих, которые кто то определяет как спам. Почему у любого есть такая возможность - ограничивать доступ к чужим сообщениям, для меня загадка. Какой смысл добросовестному комментатору кого то глушить, для меня тоже загадка.
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17.08.2020 18:58 Ответить
Спам тут используется многими вместо отсутствующей кнопки "не нравится", "не согласен", "вражеская пропаганда".
Напиши тут какую-нибудь промосковскую туфту вроде "гражданская война", "крым сам ушел" и тд - не только в спаме окажешься, но и в бане.
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17.08.2020 20:39 Ответить
А пользующиеся такие дураки, что не могут написать, что им не нравится? Кроме того, Правилами запрещена пропаганда, а не только вражеская пропаганда, да и как понять, кто кому друг, кто враг? Вот пенсии в 2014 кто ополовинил - Путин или Яценюк?
Вообще получается по твоему, что значительной части украинцев здесь запрещено писать, ввиду того, что их мнение отличается от мнения редакции, хоть и не противоречит правилам.
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17.08.2020 20:49 Ответить
" да и как понять, кто кому друг, кто враг?"
Все просто - если ты распространяешь рассейскую пропаганду - ты - враг Украины.

"Вот пенсии в 2014 кто ополовинил - Путин или Яценюк?"
Очевидно, что не пенсии ополовинил, а упал курс гривны, ибо пенсии не уменьшались, а увеличивались в 2014м.
А в падении курса гривны вина ***** самая очевидная - не начал бы он агрессию против Украины - не было бы такого падения курса гривны.

"Вообще получается по твоему, что значительной части украинцев здесь запрещено писать, ввиду того, что их мнение отличается от мнения редакции"
Ты хотел, наверное, сказать - гражданам Украины, которые являются вражеской прокремлевской 5й колонной - тогда да. Вам бы вообще стоило бы запретить жить на свободе в Украине.
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17.08.2020 21:05 Ответить
А как по плану должен был упасть курс гривны без участия Пу?
На сколько и у кого росли номинальные пенсии в 2014, если их заморозили и стали брать налог с высоких?
Основной вопрос: как уменьшились по покупательной способности зарплаты и предпринимательские доходы в 2014- 2016 годах, относительно падения пенсий в постоянных ценах? Мне кажется, что пенсии упали наполовину, зарплаты на 30%, а доходы буржуазии выросли, так какого хрена за войну больше всех заставили платить стариков? Это правильные патриоты при власти выполнили волю Нации?
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17.08.2020 21:57 Ответить
"А как по плану должен был упасть курс гривны без участия Пу?"
А что за глупые вопросы вы задаете? По какому еще плану?
Не было бы нападения РФ, не было бы аннексии Крыма - упал бы до 11 примерно.

"На сколько и у кого росли номинальные пенсии в 2014, если их заморозили и стали брать налог с высоких?"
Их не замораживали. Моему деду подняли в конце 2014го пенсию с примерно 4(не помню точно) до 6,5 тысяч. Это не покрыло инфляции, но компенсировало прилично. А у кого слишком высокие пенсии - тем и не надо было ничего компенсировать - и так незаслуженно платили по сравнению с остальными.

"Мне кажется, что"
Креститься надо, когда кажется.

"доходы буржуазии выросли"
Это не правда.

"так какого хрена за войну больше всех заставили платить стариков"
Это тоже ложь. В любом случае - за войну скажите спасибо своему любимому кремлевскому педофилу - это ОН ее начал. А получилось у него благодаря таким как вы представителям 5й колонны.
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18.08.2020 00:04 Ответить
Это что за уникальный дед? В 2014 в нарушение Конституции отменили ежегодную индексацию пенсий минимум на уровень инфляции и повышали потом перед выборами в "ручном режиме", что Пете всеж не помогло.
У моей матери была научная пенсия, ее обложили налогом. Конечно, ученые недостойны ни зарплат, ни пенсий, мироеды эдакие. Военным отставникам, вроде моего товарища - УБД уже в составе укр. армии, тоже незахер платили слишком много.
Мне "кажется" на основании укр. статистики.
Насчет доходов буржуев, так при падении ВВП на 18%, доходов пенсионеров на 50%, а зарплат на 30%, автоматически выходит, что буржуи не могли пострадать, разве что их суммарные доходы в разы превышают доходы всех вместе взятых работяг и пенсионеров, что вряд ли даже для Украины.
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18.08.2020 09:27 Ответить
https://twitter.com/newkc14

https://twitter.com/newkc14 Kavkaz Center
https://twitter.com/newkc14 @newkc14
https://twitter.com/newkc14/status/1295133595074539521 7 ч

Русская https://twitter.com/hashtag/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0?src=hashtag_click #пропаганда в своем репертуаре. Оказывается у Польши и беларуских оппозиционеров есть "тайный план" - восстановить государство Речь Посполитая, вернуть свои Смоленские земли и возродить Великое княжество Литовское... https://twitter.com/hashtag/%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D1%80%D1%83%D1%81%D1%8C?src=hashtag_click #беларусь https://twitter.com/hashtag/%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA?src=hashtag_click #минск

Журналисты государственных СМИ Беларуси протестуют в Минске: "Это последняя капля. Мы не можем поддерживать фашистскую власть" - Цензор.НЕТ 3109
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17.08.2020 09:53 Ответить
Не думаю, что полякам нужен белорусский геморрой
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17.08.2020 10:13 Ответить
Полякам нужен. Там упоротых имперцев тоже хватает.
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17.08.2020 17:33 Ответить
Лука, беги, еще успеваешь.

А то грохнут как Чаушеско
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17.08.2020 09:53 Ответить
Ну до хфашистів вам далеко, просто влада у вас рашистська.
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17.08.2020 09:55 Ответить
Фашист - любимая дразнилка русскомирных. С Луки фашист, как из дерьма боеприпас. Простой упырь колхозный, без всяких там идеологией рассового превосходства Алоизича и фашистского единства Муссолини
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17.08.2020 09:56 Ответить
то, что вы описываете - это нацизм, Лука настоящий фашист, посмотрите материалы с Окрестино
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17.08.2020 10:03 Ответить
Больше 20 слов подряд не читаете?
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17.08.2020 16:05 Ответить
Зрозумій, судять по діям, а не по назві.
Лукашенко діє як діяв Гітлер, лідер Німецької Націонал Соціалістичної Робітничої Партії ННСРД.
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17.08.2020 10:07 Ответить
Да, именно так. И что ж Лука такого делал как Гитлер? Убивал оппонентов? Занимался дешёвой демагогией? Что-то я не слышал от него о превосходства беларусской рассы и лебенсрауме. Гитлер был даже не фашистом, а нацистом. Но в любом случае, это была ИДЕОЛОГИЯ,античеловеческие, но приципы. А Лукашенко, наоборот, отрицал существование белорусов, как самостоятельного народа Мышебратья!
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17.08.2020 16:03 Ответить
Лёшик, не умничай.
"
Муссолини в своей книге «Доктрина фашизма» высказал следующие положения:Фашистская концепция государства всеобъемлюща. Вне его не существуют человеческие и духовные ценности. Фашизм - https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BC тоталитарен и фашистское государство включает в себя все ценности - истолковывает, развивает и осуществляет всю человеческую деятельность.Фашизм осознаёт причины, по которым возникли и развивались социализм и профсоюзное движение, поэтому он придаёт соответствующее значение https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D0%BC корпоративной системе , в которой расходящиеся интересы координируются и гармонизируются в рамках единого государства.Фашизм абсолютно противоположен https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%BC либерализму как в политике, так и в экономике.Фашистское государство управляет экономикой в той же мере, как и остальными областями жизни - через корпоративные, социальные и образовательные институции, через политические, экономические и духовные силы нации, организованные в соответствующие ассоциации, функционирующие в государстве.
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18.08.2020 09:43 Ответить
1.Я тебе не лешик.
2.Ваша цитата свидетельствует о том, что вы сами не поняли, что там написано. Лукашенко этому не соответствует ни в коей мере. Скорее, Путин, хоть и не точно. Видимо, вы пытаетесь натянуть фашизм на Лукашенко, поскольку это проще и наглядное для народу, а может вы просто ничего другого не читали... Это, конечно, срач, но не я его начал.
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18.08.2020 11:09 Ответить
Друг мой, я вообще как человек вменяемый никогда не употребляю (кроме юмора) термина "фашизм" по той простой причине, что не существует общепринятого его значения. И другим не советую.
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18.08.2020 12:40 Ответить
АаааАААааа! 😃😂*********** проехался по ЗеОманскому :
- Берегите первого президента, иначе выберете как в Украине,какое то чмо,а потом мучаться будете 🤣🤣🤣
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17.08.2020 09:57 Ответить
кругом одни фошизды, против луки фошизды, за луку фошизды... ужос
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17.08.2020 09:59 Ответить
в Белоруси сложилась революционная ситуация... жаль, что нет национального лидера или партии способных возглавить движение народа и страны к цивилизации. может в процессе лидер появится? - питаю надежду... только не это убожество - Тихановская.
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17.08.2020 10:04 Ответить
Зовсім не жаль! Відсутність однозначного лідера ставить в глухий ступор - спецслужби. Це як шукати лідера косяка кильки...
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17.08.2020 10:08 Ответить
Колхознику хана, - уже понятно...
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17.08.2020 10:12 Ответить
ось тобі і наслідки "двух государственніх язиков". Лише російську використовують. Чи вони взагалі ще здатні написати звернення білоруською мовою? і це працівники державної телекомпанії!
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17.08.2020 10:20 Ответить
Лукашенко говорить російською, і це одна з причин обурення народу. Як і радянський прапор.
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17.08.2020 11:21 Ответить
Разобрали Луку на цитаты.
На день хватит читать и писать.
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17.08.2020 10:23 Ответить
Главные признаки фашизма : 1) Тоталитарная власть диктатора, со строгой вертикалью подчинения. 2) Отсутствие альтернативных политических организаций и честной сменяемости.3) Отсутствие гражданских свобод. 4) Создание мощных репрессивных органов . 5) Ручное управление судебной системой.6) Ручное управление экономикой. 7) Милитаризация экономики. Планы мирового господства и расового превосходства не обязательны. У Франко их не было.
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17.08.2020 10:47 Ответить
Да, дело табак Надо Луке помочь и дать на прокат Дояркова в комплекте Я Ниной СсыКаловой, и Матюк Говнопольский само собой не откажется от подработки ... они расскажут о "цыничных бандеровцах"(с) и о 73% пердателей
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17.08.2020 10:51 Ответить
Кто после марша свободы в Минске поверит в 80% за Лукашенко, а он мог бы тихо уйти на почетную пенсию и быть уважаемым человеком.
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17.08.2020 11:17 Ответить
да, 80% бумажно-протокольных "избирателей" бацьки, насильно согнанных и собранных по разнарядке со всей Белоруси, было меньше в несколько раз чем 20%-ков против диктатора, вышедших в одном только Минске. Где логика избирательных протоколов для дураков???
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17.08.2020 11:42 Ответить
Не мож він тихо піти. Згідно прийятого ним же закону він давно вже заробив на смертну кару.
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17.08.2020 12:01 Ответить
ЛУКА МУДИЩЕВ ДОПРЫГАЛСЯ ! ЭТО ТОЧНО !!!!!!!
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17.08.2020 11:34 Ответить
Всі 26 років вони чесно працювали на створення цієї Системи, а зараз якось захотілося альтернативи. Коли починають бастувати на центральному телезбоченні то, це означає кінець домінуючої влади.
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17.08.2020 11:59 Ответить
Во как..Уже фашистскую? А 26 лет могли? Тогда вам всем придётся отвечать за содействие и сотрудничество с фашистским режимом.Обычно пропагандисты режима отхватывают по полной)
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17.08.2020 17:45 Ответить
Эй, засранцы, рассуждающие о фашизме, для начала изучите первоисточник:
Муссолини «Доктрина фашизма»
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18.08.2020 09:45 Ответить
 
 