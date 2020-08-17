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Новости Коронавирус и карантин
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Минздрав стоит на том, чтобы дети 1 сентября пошли в школу, - Степанов

Минздрав стоит на том, чтобы дети 1 сентября пошли в школу, - Степанов

Школы в Украине в новом учебном году будут работать в соответствии с действующими правилами адаптивного карантина, заявил министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

"Хочу напомнить: школы не будут работать исключительно в тех городах или районах, где будет установлен красный уровень эпидемической опасности", - подчеркнул он на брифинге, передает Цензор.НЕТ.

"Во всех остальных - зеленом, желтом и оранжевом - соответственно, они будут работать в обычном режиме с четким соблюдением тех правил - и это обязательно, - которые приняты для процесса обучения в школах. Это и использование масок, и некоторые ограничения, которые вводятся правилами. И хочу еще раз напомнить, что все эти правила - их надо соблюдать ради здоровья наших детей", - добавил министр.

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Степанов заявил, что вопрос выполнения рекомендаций лежит на руководителях учебных заведений. И они, с учетом своих возможностей, будут их выполнять.

"Минздрав стоит на том, чтобы наши дети 1 сентября пошли в школу. Конечно, если будет позволять эпидситуация", - заявил он.

Автор: 

карантин (16729) школа (3024) Степанов Максим (2062) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+4
А что случатся за полгода?! Вирус уйдет?!
Ответ: А ничего не случится! Вирус как был так и останется. Будет вторая, третья...двадцать пятая волна...Сначала на полгода, потом еще на полгода...А дистанционное обучение подходит только для относительно взрослых детей. В школу идут не только за знаниями, но и за социализацией! И что прикажете делать первоклашкам? Тоже дистанционно обучаться?!!!
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17.08.2020 10:18 Ответить
+3
Ублюдки вбивають залишки недобитої освіти.
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17.08.2020 10:10 Ответить
+3
что бы поставить галку в бюлетене за клована хватит и трех классов образования церковно-приходской школы
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17.08.2020 10:21 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
Ублюдки вбивають залишки недобитої освіти.
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17.08.2020 10:10 Ответить
Каким образом?
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17.08.2020 13:23 Ответить
И как это сочетается со всем остальным карантинным кипишем?
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17.08.2020 10:11 Ответить
"Левая рука не знает, что делает права"
В случае с Зе властью "Нижняя жопа не знает, что творит верхняя жопа"
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17.08.2020 10:15 Ответить
Ну да! Детям в школу можно, а выборы на 50% территории нельзя.
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17.08.2020 10:22 Ответить
Маршрутки и так полные, даже если полгода дистанционно получатся ничего страшного не произойдёт. Мы не знаем последствия болезни. Возможно бездетность. Кому эти риски нужны
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17.08.2020 10:12 Ответить
не бездетность, а бесплодие...
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17.08.2020 10:15 Ответить
А что случатся за полгода?! Вирус уйдет?!
Ответ: А ничего не случится! Вирус как был так и останется. Будет вторая, третья...двадцать пятая волна...Сначала на полгода, потом еще на полгода...А дистанционное обучение подходит только для относительно взрослых детей. В школу идут не только за знаниями, но и за социализацией! И что прикажете делать первоклашкам? Тоже дистанционно обучаться?!!!
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17.08.2020 10:18 Ответить
что бы поставить галку в бюлетене за клована хватит и трех классов образования церковно-приходской школы
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17.08.2020 10:21 Ответить
У тебя, судя по твоему умственному развитию, даже этого нет!
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17.08.2020 13:25 Ответить
щодо безпліддя незрозуміло, а те що ковідоістерики втрачають вміння критично мислити це вже точно
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17.08.2020 11:06 Ответить
Выборы
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17.08.2020 10:12 Ответить
Поддерживаю. Школоло в интернетах надоело уже.
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17.08.2020 10:15 Ответить
Хорошо, что школьники не пасутся на Цензоре. У нас тут серьезная публика
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17.08.2020 10:20 Ответить
Я не был бы столь категоричен
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17.08.2020 10:21 Ответить
Логика дети разнесут болезнь, посадим пол страны в красную зону. Нету выборов, нет проблем
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17.08.2020 10:15 Ответить
А как ваше "красная зона", может поменять требование Конституции, провести выборы исключительно в октябре этого года? Нет, оно понятно, что хочется....
Но им и раньше хотелось, провести выборы пораньше (по свежим рейтингам), о им четко объяснили, что нельзя, от слова "никак". Тем более провернуть такой финт указом кабмина!!!
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17.08.2020 10:24 Ответить
Кто на ком стоял??? Потрудитесь излагать Ваши мысли яснее.(с)
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17.08.2020 10:18 Ответить
Идиотизм. Значит массовые мероприятия не более 1 человека на 5 кв.м ( и это на воздухе), а загнать детей в душные классы, натянуть намордники на полдня это нормально? Идите вы лесом всем минздравом, сами себе создаете препятствия и потом мужественно преодолеваете, да?
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17.08.2020 10:23 Ответить
"массовые мероприятия не более 1 человека на 5 кв.м ( и это на воздухе)" - безглузда карантинна міра

діти не є поширювачами коронавірусу, мало хворіють, смертельність нульова
треба вчитися, або через 10-15 років прийдуть до влади ще більші дебіли, ніж СН
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17.08.2020 11:07 Ответить
Все постановление изначально дремучее с точки зрения медицины, но особенно, с социальной точки зрения. Школы хотят превратить почти в детские концлагеря с псевдо медицинским "обоснованием" этого действа.
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17.08.2020 16:45 Ответить
Правильно! Пусть учителя отрабатывают зарплату 4000 евро!
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17.08.2020 10:28 Ответить
Выполнение лежит на руководителях школ, а те исходя из своих возможностей....

Ну від найменшої відповідальності ухиляються зеклоуни...
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17.08.2020 10:34 Ответить
 
 