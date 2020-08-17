Минздрав стоит на том, чтобы дети 1 сентября пошли в школу, - Степанов
Школы в Украине в новом учебном году будут работать в соответствии с действующими правилами адаптивного карантина, заявил министр здравоохранения Украины Максим Степанов.
"Хочу напомнить: школы не будут работать исключительно в тех городах или районах, где будет установлен красный уровень эпидемической опасности", - подчеркнул он на брифинге, передает Цензор.НЕТ.
"Во всех остальных - зеленом, желтом и оранжевом - соответственно, они будут работать в обычном режиме с четким соблюдением тех правил - и это обязательно, - которые приняты для процесса обучения в школах. Это и использование масок, и некоторые ограничения, которые вводятся правилами. И хочу еще раз напомнить, что все эти правила - их надо соблюдать ради здоровья наших детей", - добавил министр.
Степанов заявил, что вопрос выполнения рекомендаций лежит на руководителях учебных заведений. И они, с учетом своих возможностей, будут их выполнять.
"Минздрав стоит на том, чтобы наши дети 1 сентября пошли в школу. Конечно, если будет позволять эпидситуация", - заявил он.
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В случае с Зе властью "Нижняя жопа не знает, что творит верхняя жопа"
Ответ: А ничего не случится! Вирус как был так и останется. Будет вторая, третья...двадцать пятая волна...Сначала на полгода, потом еще на полгода...А дистанционное обучение подходит только для относительно взрослых детей. В школу идут не только за знаниями, но и за социализацией! И что прикажете делать первоклашкам? Тоже дистанционно обучаться?!!!
Но им и раньше хотелось, провести выборы пораньше (по свежим рейтингам), о им четко объяснили, что нельзя, от слова "никак". Тем более провернуть такой финт указом кабмина!!!
діти не є поширювачами коронавірусу, мало хворіють, смертельність нульова
треба вчитися, або через 10-15 років прийдуть до влади ще більші дебіли, ніж СН
Ну від найменшої відповідальності ухиляються зеклоуни...