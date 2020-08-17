Минздрав стоит на том, чтобы дети 1 сентября пошли в школу, - Степанов

Школы в Украине в новом учебном году будут работать в соответствии с действующими правилами адаптивного карантина, заявил министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

"Хочу напомнить: школы не будут работать исключительно в тех городах или районах, где будет установлен красный уровень эпидемической опасности", - подчеркнул он на брифинге, передает Цензор.НЕТ.

"Во всех остальных - зеленом, желтом и оранжевом - соответственно, они будут работать в обычном режиме с четким соблюдением тех правил - и это обязательно, - которые приняты для процесса обучения в школах. Это и использование масок, и некоторые ограничения, которые вводятся правилами. И хочу еще раз напомнить, что все эти правила - их надо соблюдать ради здоровья наших детей", - добавил министр.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Количество активных больных COVID-19 выросло во всех областях Украины и в Киеве, - СНБО

Степанов заявил, что вопрос выполнения рекомендаций лежит на руководителях учебных заведений. И они, с учетом своих возможностей, будут их выполнять.

"Минздрав стоит на том, чтобы наши дети 1 сентября пошли в школу. Конечно, если будет позволять эпидситуация", - заявил он.