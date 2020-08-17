За прошедшую неделю с COVID-19 госпитализировали 1990 пациентов, в мае было почти в три раза меньше, - Степанов

Количество пациентов с коронавирусом, которых госпитализируют в течение недели, за три месяца выросло втрое.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов во время время брифинга.

"Большое беспокойство вызывает, что если на середину мая количество госпитализированных с COVID-19 составляло 742 человека за неделю, то за прошедшую неделю количество госпитализированных составляет более 1990 - почти 2000. Почти в три раза увеличилось количество людей, которые госпитализированы", - сказал он.

По словам Степанова, что в госпитализации нуждаются "именно люди, которые имеют тяжелое или средней тяжести течение болезни, люди, требующие кислородной терапии, люди которые часто нуждаются в реанимации".

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Министр в очередной раз призвал украинцев соблюдать правила инфекционной безопасности и карантинные ограничения.

Напомним, в Украине по состоянию на утро понедельника, 17 августа, зафиксированы 1 464 новых случая заражения. При этом 342 человека выздоровели, 21 ранее заболевший умер.