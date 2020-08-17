За прошедшую неделю с COVID-19 госпитализировали 1990 пациентов, в мае было почти в три раза меньше, - Степанов
Количество пациентов с коронавирусом, которых госпитализируют в течение недели, за три месяца выросло втрое.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов во время время брифинга.
"Большое беспокойство вызывает, что если на середину мая количество госпитализированных с COVID-19 составляло 742 человека за неделю, то за прошедшую неделю количество госпитализированных составляет более 1990 - почти 2000. Почти в три раза увеличилось количество людей, которые госпитализированы", - сказал он.
По словам Степанова, что в госпитализации нуждаются "именно люди, которые имеют тяжелое или средней тяжести течение болезни, люди, требующие кислородной терапии, люди которые часто нуждаются в реанимации".
Министр в очередной раз призвал украинцев соблюдать правила инфекционной безопасности и карантинные ограничения.
Напомним, в Украине по состоянию на утро понедельника, 17 августа, зафиксированы 1 464 новых случая заражения. При этом 342 человека выздоровели, 21 ранее заболевший умер.
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Кто не верит, моджете поинтересоваться у этих врачей.
Так, вот уже врачей этих есть такса - 1000 грн., которую они предлагают любым больным ОРЗ или пневмонией, что бы записать этим больным диагноз - короновирус.
Даже обьясняют почему дают только тысячу, ибо из этих 8-10 тысяч премии за выявленного и пролеченного ими короновирусных, им нужно делиться ещё на верх...
так растёт статистика больных короновирусом... левых записывают в короновирусных, пока существует премии за короновирусных для врачей...
И это статистика количества больных короновирусом будет расти постоянно, пока существует финансирование "борьбы с короновирусом" и премии врачам из бюджета Украины.
Нарвались на обратку - народ устал от зажима гаек, коллективный иммунитет не наработан (спасибо гайкам), все 4 месяца койкоместа пустовали! єпидемиологов давно разогнали и тупые твари не понимают, основы наработки КОЛЛЕКТИВНОГО иммунитета. Поэтому тупо ЗАПРЕЩАЛИ все и везде, за что боролись, на то и напоролись.
Не с нашей экономикой растягивать волну корвида!
Поясняю - ПОКА не переболеет 15-30% активного населения, корвид на спад не пойдет. В совке хоть это понимали, а теперь у власти даже не "кухаркины дети", а шариковы! Булгаков вам в помошь.