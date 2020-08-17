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Киев и 10 областей Украины не отвечают требованиям для смягчения карантина, - Минздрав. ИНФОГРАФИКА
По состоянию на 17 августа Киев и 10 областей Украины не отвечают всем необходимым критериям для ослабления противоэпидемических мер.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные Минздрава.
К ослаблениюю карантинных мер не готовы: Волынская, Житомирская, Закарпатская, Ивано-Франковская, Львовская, Одесская, Ривненская, Тернопольская, Харьковская и Черновицкая области, а также г. Киев.
Все указанные регионы не соответствуют показателю по количеству новых случаев.
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Опять началось деление Украины на сорта?
тобто якщо менше тестувати та відкрити більше лікарень, то карантин ніде не буде потрібний?