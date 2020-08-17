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Новости Коронавирус и карантин
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Киев и 10 областей Украины не отвечают требованиям для смягчения карантина, - Минздрав. ИНФОГРАФИКА

Киев и 10 областей Украины не отвечают требованиям для смягчения карантина, - Минздрав. ИНФОГРАФИКА

По состоянию на 17 августа Киев и 10 областей Украины не отвечают всем необходимым критериям для ослабления противоэпидемических мер.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные Минздрава.

К ослаблениюю карантинных мер не готовы: Волынская, Житомирская, Закарпатская, Ивано-Франковская, Львовская, Одесская, Ривненская, Тернопольская, Харьковская и Черновицкая области, а также г. Киев.

Все указанные регионы не соответствуют показателю по количеству новых случаев.

Также читайте: За сутки в Киеве 104 новых случая COVID-19, умер один человек, среди инфицированных четверо медиков, - Кличко

Киев и 10 областей Украины не отвечают требованиям для смягчения карантина, - Минздрав 01

Автор: 

карантин (16729) Минздрав (4906) статистика (2311) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Зелені ссять народного гніву)))) Незабаром аваківських гестаповців будуть до Києва звозити
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17.08.2020 10:25 Ответить
Читайте - все указанные области не отвечают требованиям зюзиков.
Опять началось деление Украины на сорта?
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17.08.2020 10:30 Ответить
Скоро в МОЗ утвердят тариф на установление инвалидности: "Всё равно ведь платят"
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17.08.2020 10:30 Ответить
звідки узяті ці дебільні критерії?
тобто якщо менше тестувати та відкрити більше лікарень, то карантин ніде не буде потрібний?
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17.08.2020 10:59 Ответить
 
 