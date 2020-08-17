Киев и 10 областей Украины не отвечают требованиям для смягчения карантина, - Минздрав. ИНФОГРАФИКА

По состоянию на 17 августа Киев и 10 областей Украины не отвечают всем необходимым критериям для ослабления противоэпидемических мер.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные Минздрава.

К ослаблениюю карантинных мер не готовы: Волынская, Житомирская, Закарпатская, Ивано-Франковская, Львовская, Одесская, Ривненская, Тернопольская, Харьковская и Черновицкая области, а также г. Киев.

Все указанные регионы не соответствуют показателю по количеству новых случаев.

Также читайте: За сутки в Киеве 104 новых случая COVID-19, умер один человек, среди инфицированных четверо медиков, - Кличко