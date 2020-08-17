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Усиление карантина в Украине приведет к еще большей безработице среди граждан, - эксперты

Усиление карантина в Украине приведет к еще большей безработице среди граждан, - эксперты

Спрос на рабочие места среди населения значительно вырос.

Очередные "рекорды" по количеству больных коронавирусом, зафиксированные в Украине с начала августа, заставили власть вновь заговорить о возвращении более жестких ограничений. По крайней мере, в отдельных регионах, сообщает 5 канал.

Но эксперты предупреждают: введение строгого карантина будет означать дальнейшее падение экономики и рост уровня безработицы в стране. Ведь сегодня сотни тысяч работников вернулись из-за границы и не смогли уехать обратно.

"Из-за короновируса отток рабочей силы уменьшился, и уменьшился очень серьезно. Фактически мы стали свидетелями того, что в начале лета большая часть работников вернулась домой", - говорит Руслан Ильичев, гендиректор Федерации работодателей Украины.
Соответственно, спрос на рабочие места среди населения значительно возрос.

"Если в начале 2020 года количество резюме составляло 6-8 на одну вакансию, то сейчас оно в 2-3 раза больше: 12-18 резюме на одну вакансию. Соответственно, людям становится все труднее найти работу, хотя возможности для трудоустройства есть. Но для этого требуется гораздо больше времени, гораздо больше пройти собеседований ", - отмечает Юлия Дрожжина, руководитель Экспертно-аналитического центра.
Она добавляет: "Никто не исключает возможности, что осенью нас ждет новая волна карантина - а она нанесет бизнесу большой удар. Что, соответственно, отразится и на рынке труда. Значит есть все основания говорить, что количество вакансий может, к сожалению, уменьшиться. А это значит, что конкуренция возрастет еще больше ".

Работу найти можно и сейчас, констатируют специалисты. Впрочем для этого нужно пройти значительно более жесткий конкурентный отбор.

Автор: 

безработица (451) работа (602)


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Топ комментарии
+9
будешь безработным, не будет средств к существованию тебя, твоей семьи, детей... сдохнешь с голоду - новый усовершенствованный голодомор от подонков у власти
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17.08.2020 10:41 Ответить
+5
Та ****** уже своим карантином.Ужеивсе давно без масок ходят,и живые.
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17.08.2020 10:52 Ответить
+4
А бруковку не пробовали ложить? Шморгаль же создал 500 000 рабочих мест
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17.08.2020 10:31 Ответить
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А бруковку не пробовали ложить? Шморгаль же создал 500 000 рабочих мест
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17.08.2020 10:31 Ответить
Лучше быть безработным, чем мертвым!!!
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17.08.2020 10:38 Ответить
будешь безработным, не будет средств к существованию тебя, твоей семьи, детей... сдохнешь с голоду - новый усовершенствованный голодомор от подонков у власти
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17.08.2020 10:41 Ответить
Или идти воровать, чтобы не сдохнуть. Весной уже было.
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17.08.2020 10:43 Ответить
А какая разница, как помереть -- от вируса или с голодухи? У нас без денег еду магазины отпускают?
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17.08.2020 10:42 Ответить
Та ****** уже своим карантином.Ужеивсе давно без масок ходят,и живые.
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17.08.2020 10:52 Ответить
Ну, ясно, тех что померли на улицах не видно.
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17.08.2020 10:56 Ответить
Не,ну вот я спрашиваю у знакомых,соседей,колег,друзей-у кого то хто-то умер от Короновируса?Ни у кого.
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17.08.2020 11:01 Ответить
Ти з Расєї пишеш? Навіщо Расєї воювати, брати в руки зброю... от коли буде по 1000 смертей від COVID-19, от тоді там Х..ло буде руки потирати, а такі як ти - отримають 20 рублєй за свою роботу на українському форумі.
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17.08.2020 12:56 Ответить
В Росии был давно.Там тоже не мэд.
Ну вобще то в конце 90-х. начало 2000-х. Росия помогала з зароботками.А то дома была полная ж...
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17.08.2020 13:03 Ответить
а живитися енергією сонця
від чого мертвим, дурник? від вірусу, 99% заражених яким не мають ніяких симптомів?
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17.08.2020 10:52 Ответить
Погогочешь, когда легкие откажут.
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17.08.2020 10:54 Ответить
я дивлюся найперше легені "відмовляють" у багатих людей, яких нормально лікують (вчасно і не за експериментальними протоколами): Зеленська, 20 депутатів ВР, принц Чарльз, прем'єр-міністр Б. Джонсон

і що символічно: нікого з них на ШВЛ не вкладали

до речі, легені здатні до відновлення, повільно, але здатні
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17.08.2020 10:57 Ответить
Ну вобще то это пневмония.
Ослабление имунитета.Неизвестно чем нас еще кормлят в сурермаркетах.
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17.08.2020 11:06 Ответить
С вирусом как раз шансов выжить куда больше, чем без работы.
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17.08.2020 11:31 Ответить
єгеж бомжі теж на вірус срали і живуть падли без роботи двірникам на зло...
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17.08.2020 11:48 Ответить
Вже вакцина є!
Посилення карантину в Україні призведе до ще більшого безробіття серед громадян, - експерти - Цензор.НЕТ 4029
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17.08.2020 10:38 Ответить
Та ладно, гробокопателі будуть наймати помічників.
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17.08.2020 10:38 Ответить
Безжизница этим "экпертам" лучше безработицы? В могиле работы нет!
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17.08.2020 10:40 Ответить
страшилки и мантры о всеубивающим и страшном короновирусе уже не актуальны...
Полгода так называемой пандемии короновируса, человечество не вымерло, более того, смертность в мире на уровне прошлого года.
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17.08.2020 10:42 Ответить
Да, не страшно. Только в тех же США, например, за несколько месяцев от вируса погибло в муках значительно больше, чем за годы войн во Вьетнаме и Корее вместе взятых!
Количество идиотов в наше стране растет в геометрической прогрессии. Все стали героическими мачо-похуиста.и с такими же бесстрашными подругами в сигаретном дыму....
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17.08.2020 10:54 Ответить
...три дамы за 60 без масок встретились на улице, глуховаты уже, поэтому стоят близко. Одна из них громко и мокро чихнула , никто не прикрывался.
Компашка молодняка, без масок. Один громко и мокро чихает. Все ржут...
Что там Дарвин говорил по этому поводу???
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17.08.2020 11:02 Ответить
Смертность от короновируса ниже чем смертность об обычного гриппа - официальная статистика
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17.08.2020 11:07 Ответить
Где, в США?
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17.08.2020 11:10 Ответить
Братуха,мне нравится ход твоих мыслей.Я думаю шо все уже сошли з ума.
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17.08.2020 11:10 Ответить
"бехжизница" від вірусу, 99% заражених яким не мають ніяких симптомів?
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17.08.2020 10:52 Ответить
После слов 5 канал читать нет смысла.
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17.08.2020 10:40 Ответить
А після слів 112 канал, падати на коліна і молитися?
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17.08.2020 11:07 Ответить
Не сотвори себе кумира.
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17.08.2020 11:19 Ответить
А на ЗіК теж не можна?
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17.08.2020 11:20 Ответить
Та читайте/смотрите, что считаете нужным, Украина это Сев.Корея, просто думайте при этом.
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17.08.2020 11:26 Ответить
Шо?! Навіть з обраним тобою +73% ідіотів клоуном?
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17.08.2020 11:55 Ответить
Так,всем слушать ВВS.
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17.08.2020 13:07 Ответить
Радіомовлення ВВС вже давно не існує. Дивіться відео на сайті.
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17.08.2020 13:10 Ответить
А я еще помню в начале 90-х. слушал по коротковолновику-"Сева,Сева Новгородцев,город Лондон-ВВС"И потом помню Токарев пел-"Небоскребы,небоскребы..."
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17.08.2020 13:26 Ответить
А як же ж без Сєви?! Що до Токарєва не памятаю, Сева крутив виключно рок.
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17.08.2020 14:34 Ответить
2000 смертей от Гриппа2019 - и на другой чаше весов , сотни тысяч безработных,сотни тысяч неродившихся детей и т.д..
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17.08.2020 10:46 Ответить
а скільки померло від суїцидів та від неможливості отримати елементарну медичну допомогу з будь-якого питання, окрім ковіду?
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17.08.2020 10:53 Ответить
А скільки? Був у Мєчнікова. Усі віддлення переповнені нековідними хворими. 99% - з плановими показаннями. Більше ніж раніше таке враження. Єдине - довідка про відсудність вірусу, або оформлюють через приймальне відділення як ургентних хворих...
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17.08.2020 10:58 Ответить
Наприклад.

https://www.245.ua/news/2822624/likari-ne-hotili-prijmati-ii-v-likarnu-radili-piti-zaspokijlivi-batki-pomerloi-vid-covid-19-20-ti-ricnoi-divcini
У міській лікарні Стрия від коронавірусу померла 20-річна студентка Соломія. Лікарі кажуть, що в них це перший випадок, коли хвороба забирає таку молоду дівчину. Тиждень Соломія лікувалася вдома, а коли потрапила до лікарні, то була вже в тяжкому стані. Рідні дівчини повідомляють, що в неї ще був і вірусний менінгоенцефаліт.
Про це в батьків померлої дівчини дізнався OBOZREVATEL.
Лікарі кажуть, що Соломію госпіталізовано в Стрийську міську лікарню вже в тяжкому стані 10 липня, а померла 14-го. Кілька днів до цього вона лікувалася вдома.
"Ми не знаємо, чи зверталася вона до лікарів тоді, чи лікувалася, це треба питати в її рідних", - сказав нам головний лікар лікарні Йосип Бегей.
Однак батьки Соломії - Тарас і Іванна Карпи - розповідають, що насправді робили все, щоб врятувати єдину дочку. За їхніми словами, лікарі навіть не хотіли приймати її в лікарню, радили пити заспокійливі, а Соломія весь цей час скаржилася на жахливий головний біль і тяжкість у грудях.
Злочинна халатність лікарів, смерть через важку хворобу мозку? Ні, ковідогрип.
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17.08.2020 11:01 Ответить
лочинна халатність лікарів" - так і є! У нинішніх лікарів на жаль дуже мало Гіппократа у голові і серці...
А батькам і родичам раджу бути активнішими у захисті своїх рідних. Наприклад відкрито записувати на відео відмову від надання допомоги. Був свідком - працює.
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17.08.2020 11:08 Ответить
згодна
зараз медицина - це лише бізнес
і з ковідом це стало ще помітнішим
як це раніше медики не здогадалися тестувати масово на грип чи ГРВІ? стільки грошей лабораторії недозаробили
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17.08.2020 11:12 Ответить
В Харкові серед померлих 70-85 років народження декілька випадків смерті від "пневмонії невизначеного генезу"... Це часом не завуальований Херносом КОВІД?
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17.08.2020 11:35 Ответить
1) це наші медики не здатні визначити "генез"? не дивно
2) смертність від пневмонії в згаданій тобою віковій категорії складає близько 80%

питання в тому, ЩО НОВОГО? в порівнянні з 2019 роком, коли у світі померло кілька мільйонів людей від пневмонії і ніяких карантинів ніхто й не думав вводити
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17.08.2020 12:14 Ответить
50-35 років вік для підвищеної смертності? Я написав з 70-го по 85-й рік НАРОДЖЕННЯ. Можливо криво сформулював...
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17.08.2020 13:14 Ответить
А когда то,в марту была фотка з Европейского ТВ.-"Alcoqol kils COVID".
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17.08.2020 13:15 Ответить
Как и во всём мире. Усиливают карантин--удар по экономике. Ослабляют--мрут люди.
Вот и лавируют Правительства по всему миру то в одну, то в другую сторону (((
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17.08.2020 10:59 Ответить
взагалі-то, як показує статистика, посилення карантину також призводить до збільшення смертності

а де через послаблення прям МРУТЬ люди?
усюди збільшується лише "кількість випадків" через маніпулювання тестуванням, а кількість активних хворих та смертність стабільно зменшуються
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17.08.2020 11:03 Ответить
Де? Так в УСІХ країнах, і в Україні також. В Пана інет вимкнули???
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17.08.2020 11:04 Ответить
кожного дня помирає 150-200 тис. людей від різних причин, з ковідом або без нього
як Ви визначили, що МРУТЬ люди? як Ви визначили. що відбувається щось нове?
в Україні померло з початку року на 20 тис. менше людей, ніж за попередні роки за той же період
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17.08.2020 11:10 Ответить
"з КОВІДом або без нього" в тобто ті що вмерли від КОВІДу вами не враховуються взагалі? Прикольно голова в Лахти працює...
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17.08.2020 11:46 Ответить
Ти сам робиш ці дебільні висновки. А я пишу про те, що дуже страшний коронавірус жодним чином не позначився на загальну смертність населення.
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17.08.2020 12:12 Ответить
https://www.euromomo.eu/graphs-and-maps/

покажіть, де мруть
усюди показники нижчі середнього
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17.08.2020 11:14 Ответить
Всем идти в госрегистраторы и администраторы прозорых офисов!
Ни фига не делать, а зарплату получать. Хорошую. регулярно, бескарантинную.
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17.08.2020 11:04 Ответить
Всё херня! Коли від КОВІДу повиздихають ідіоти, безробіття точно не буде.
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17.08.2020 11:08 Ответить
ідіоти повиздихають від вакцини від коронавірусу
і це мене дуже тішить
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17.08.2020 11:15 Ответить
Тобі вже касапи виділили вакцину?
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17.08.2020 11:17 Ответить
з чого ти вирішив, що я претендую на дозу цієї отрути? ні, дякую
хай колються президенти, олігархи, депутати, чиновники, медики, військові
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17.08.2020 11:22 Ответить
Пуцін вже вколов своїх дочок, яких в нього, за його ж словами немає. Всі віком до 65-ти років в роісє вже сраки спіртом натирають, готуються.
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17.08.2020 11:57 Ответить
дуже НЕцікава інформація
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17.08.2020 12:08 Ответить
хочу послушать такого эксперта, если он попадёт на ИВЛ.
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17.08.2020 11:39 Ответить
Невже люди настільки тупі, що не можуть зрозуміти, що для того щоб вижити - потрібно носити маски! Не на вулиці... а в транспорті та громадських місцях. Проте якщо половина населення - бидло, яке слухає кремлеботів, які тут пишуть, що COVID-19 не страшна хвороба та зашкварні коментарі на кшталт: "хадітє без масок, он не апасний", "это прастуда, люди мрут не от каранавіруса" - то тоді і маємо антирекорди.

А українська влада без яєць - не може ввести жорсткі умови: штрафи та жорсткий карантин, масове тестування усіх людей на COVID-19 як це зробили в Китаї! В Китаї перемогли коронавірус! А у нас пандемія тільки посилюється!
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17.08.2020 13:00 Ответить
Нет, они настолько умные, что уже начинают прозревать и понимать суть этого дремучего дурантинного цирка с ношением бесполезных намордников.
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17.08.2020 15:42 Ответить
Не волнуйтесь, бараны уже показали, что им все нипочем. Смело вводите 2-ю волну и еще смелее планируйте третью. Шерсть на баранах от этого станет только гуще и шелковистей.
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17.08.2020 13:02 Ответить
 
 