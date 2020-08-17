Глава ОАСК Вовк заявляет, что прибыл в НАБУ на допрос, подождал 40 минут и уехал

Глава Окружного административного суда Киева Павел Вовк сегодня утром прибыл в Национальное антикоррупционное бюро для допроса, который, однако, не состоялся.

Об этом Вовк написал в Фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

"Сегодня в 8 часов утра должен был состояться допрос, ради которого они так громко и абсолютно незаконно якобы объявляли меня "в розыск". Я, как законопослушный гражданин, пришел на назначенное время, однако не застал в НАБУ никого, кроме журналистов, которым кто-то заботливо сообщил время моего прихода", - говорится в посте Вовка.

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По его словам, следователя на месте не оказалось.

"Попытки моих адвокатов созвониться и выяснить, почему он игнорирует собственное мероприятие, не увенчались успехом - следователь не брал трубку. 40 минут ожидания. И мы ушли", - добавил Вовк.

Напомним, 17 июля детективы НАБУ сообщили о подозрении председателю Окружного административного суда города Киева, его заместителю и еще пяти судьям этого суда, а также председателю Государственной судебной администрации Украины.

21 июля в НАБУ сообщили, что в рамках уголовного производства, по которому Национальное антикоррупционное бюро в пятницу проводило обыски в Окружном административном суде столицы, о подозрениях сообщили уже 12 лицам.

Председатель Окружного административного суда Киева Вовк называет эти обвинения заказом "иностранных агентов", которые якобы пытаются захватить судебную власть.

Судьи Окружного админсуда Киева заявили о "беспрецедентном давлении" и попросили вмешаться президента Владимира Зеленского.

Некоторым судьям, которых НАБУ вызвало на допрос, в ОАСК не смогли вручить повестки, потому что судьи находятся в отпуске.

11 августа НАБУ объявило в розыск председателя ОАСК Вовка, его заместителя, трех судей этого суда и двух экс-членов ВСП. Вовк в ответ заявил: "Я в Украине, не прячусь, готов прибыть в НАБУ на допрос".