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Глава ОАСК Вовк заявляет, что прибыл в НАБУ на допрос, подождал 40 минут и уехал

Глава ОАСК Вовк заявляет, что прибыл в НАБУ на допрос, подождал 40 минут и уехал

Глава Окружного административного суда Киева Павел Вовк сегодня утром прибыл в Национальное антикоррупционное бюро для допроса, который, однако, не состоялся.

Об этом Вовк написал в Фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

"Сегодня в 8 часов утра должен был состояться допрос, ради которого они так громко и абсолютно незаконно якобы объявляли меня "в розыск". Я, как законопослушный гражданин, пришел на назначенное время, однако не застал в НАБУ никого, кроме журналистов, которым кто-то заботливо сообщил время моего прихода", - говорится в посте Вовка.

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По его словам, следователя на месте не оказалось.

"Попытки моих адвокатов созвониться и выяснить, почему он игнорирует собственное мероприятие, не увенчались успехом - следователь не брал трубку. 40 минут ожидания. И мы ушли", - добавил Вовк.

Напомним, 17 июля детективы НАБУ сообщили о подозрении председателю Окружного административного суда города Киева, его заместителю и еще пяти судьям этого суда, а также председателю Государственной судебной администрации Украины.

21 июля в НАБУ сообщили, что в рамках уголовного производства, по которому Национальное антикоррупционное бюро в пятницу проводило обыски в Окружном административном суде столицы, о подозрениях сообщили уже 12 лицам.

Председатель Окружного административного суда Киева Вовк называет эти обвинения заказом "иностранных агентов", которые якобы пытаются захватить судебную власть.

Судьи Окружного админсуда Киева заявили о "беспрецедентном давлении" и попросили вмешаться президента Владимира Зеленского.

Некоторым судьям, которых НАБУ вызвало на допрос, в ОАСК не смогли вручить повестки, потому что судьи находятся в отпуске.

11 августа НАБУ объявило в розыск председателя ОАСК Вовка, его заместителя, трех судей этого суда и двух экс-членов ВСП. Вовк в ответ заявил: "Я в Украине, не прячусь, готов прибыть в НАБУ на допрос".

Глава ОАСК Вовк заявляет, что прибыл в НАБУ на допрос, подождал 40 минут и уехал 01

НАБУ (4242) допрос (1373) Вовк Павел (260)


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Топ комментарии
+10
Отметку в повестке получил?
НЕТ!
Так, что не вешай лапшу на уши.
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17.08.2020 10:50 Ответить
+9
скажите мне кто нибудь, это "гребанный цирк" или "Зеленые будни"?!
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17.08.2020 10:50 Ответить
+6
у 5-й ранку приїхав .... почекав 40 хв.... і поїхав.
Можна і в 4-и ранку приїхати і почекати 40 хв.
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17.08.2020 10:51 Ответить
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Отметку в повестке получил?
НЕТ!
Так, что не вешай лапшу на уши.
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17.08.2020 10:50 Ответить
скажите мне кто нибудь, это "гребанный цирк" или "Зеленые будни"?!
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17.08.2020 10:50 Ответить
Буденний грьобаний ЗЕцирк
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17.08.2020 10:55 Ответить
Ясна річ, що це не нормально.
Скажіть, а неперекриті кордони з агресором російською федерацією та територіями, що рф окупувала - це ЩО???!!! Не закритий інформаційний простір від агресора рф - що це???!!!
Пересування натовпу з країни агресора росії, з криму в Україну майже вільно під час війни - ЦЕ НОРМАЛЬНО???!!!
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17.08.2020 10:55 Ответить
Это зе реальность шутовская грустный цирк и злые клоуны
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17.08.2020 10:56 Ответить
не ушел а убег а раз так опять в розыск.. следователь был на работе 2 автобуса бомжей подтверждают а журналисты Вовка не видели...Вовк ты в какой стране живешь какие твои слова против системы КОТОРУЮ ТЫ И ПОРОДИЛ...
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17.08.2020 10:51 Ответить
у 5-й ранку приїхав .... почекав 40 хв.... і поїхав.
Можна і в 4-и ранку приїхати і почекати 40 хв.
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17.08.2020 10:51 Ответить
Зеленая КЛОУНАДА ! .
.
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17.08.2020 10:51 Ответить
шта? Набу - это пороховский орган
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17.08.2020 10:55 Ответить
Порох і надалі президент?
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17.08.2020 10:59 Ответить
Не руйнуй його "мірок". Йому в ньому тепло, затишно, все є і Порох при владі)
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17.08.2020 11:16 Ответить
Та ну його в 3.14зду разом з його "мірком" ,нехай страждає))
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17.08.2020 15:24 Ответить
Анализы вовк хоть сдал ? Или как нелох , несдамши ходит! 🤔🤔🤔
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17.08.2020 10:51 Ответить
Вот так у нас всё работает, потому так и живём... Страна квартал 95 *****...
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17.08.2020 10:53 Ответить
Я пришел за угол, а угол не пришел, я подождал 40 минут развернулся и ушел.
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17.08.2020 10:54 Ответить
Квартал95
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17.08.2020 11:04 Ответить
"Здравствуй,милая моя,я тебя даждалси,ти пришла,меня нашла,а я и растерялси"...(с)
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17.08.2020 11:05 Ответить
Все, зняти обвинувачення- він аж 40 хвилин чекав!!!
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17.08.2020 11:15 Ответить
Как показывает практика, если следователь не является в назначенное им время, на им же назначенные следственные действия, то оно ему не особо надо или он не вполне понимает что ему надо делать и что спрашивать. Ну или тяжело заболел. Но для этих случаев, как правило, существует следственная группа... Дерьма на вентилятор НАБУ накидало в предшествующие дни по данному вопросу порядочно, но на сегодня так и не ясно являлось ли это единственной целью или еще какие-то похожие идеи в дальнейшем возникнут...
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17.08.2020 11:22 Ответить
Як багато тексту накропав, ніби не юрист а письменник. Виклади фото повістки і "друзі" побачать: на який місяць, на яке число, на котру годину, хто викликає. А поряд інше фото: перепустка в Генеральну прокуратуру, а там відмітка, коли прийшов, коли пішов. " Дабы дурь каждого была видна" -- як казав Петро Перший.
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17.08.2020 12:18 Ответить
З його фамілією тільки в клітці сидіти!!!
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17.08.2020 12:30 Ответить
ЙДУТЬ ТОРГИ ТА ДОГОВОРНЯКИ! Що не зрозуміло?? Зелена...маса .. навіть готова утертися від Вовка та його шобли...про ГПУ вже і казати нічого - покажуть гроші вони і справи ці поїдять без води...СМАЧНОГО!
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17.08.2020 12:59 Ответить
А чому він поїхав в НАБУ, а не на шкіродерню?
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17.08.2020 13:28 Ответить
 
 