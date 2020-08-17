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Новости Коронавирус и карантин
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Медицинские вузы в 2019 году не набрали студентов почти на 1000 мест, - Степанов

Медицинские вузы в 2019 году не набрали студентов почти на 1000 мест, - Степанов

Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что в 2019 году медицинские институты не выполнили план приема на обучение почти на 1000 мест.

Об этом Степанов заявил во время брифинга, передает Цензор.НЕТ.

"Это достаточно много. Сегодня неукомплектованными остаются около 5000 врачебных должностей. Одна из самых больших проблем - это все специальности медика профилактического профиля. А именно - это врачи инфекционисты, врачи-эпидемиологи, врачи-вирусологи", - отметил министр.

По словам Степанова, также есть проблема с набором врачей-педиатров.

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Автор: 

карантин (16729) Минздрав (4906) Степанов Максим (2062) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+13
"Это достаточно много. Сегодня неукомплектованными остаются около 5000 врачебных должностей.

Степанов , слухай шо Куприк каже :

Научитесь платить за работу . Ферштейн ? Не научитесь платить , все будут уезжать в Чехию , Словакию , Польшу , etc . Никому ваша тупая пропаганда не нужна , а нужны гроши
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17.08.2020 11:00 Ответить
+10
А именно - это врачи инфекционисты, врачи-эпидемиологи, врачи-вирусологи", - отметил министр.Источник: https://censor.net/n3214137 міністр, а наведи приклад заробітної палати вказаних спеціальностей і тоді зрозумієш сам, що що навчатись 7 років і отримувати копійки ніхто не хоче! Всі хочуть в хірургію і т д...
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17.08.2020 10:57 Ответить
+9
оно и понятно, за такие то зарплаты рисковать жизнью от зараженных ковидом, ну нафик.
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17.08.2020 10:53 Ответить
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ковід гуляє, пєрєждать надо
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17.08.2020 10:51 Ответить
Зато в квартал конкурс выше крыши
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17.08.2020 10:52 Ответить
оно и понятно, за такие то зарплаты рисковать жизнью от зараженных ковидом, ну нафик.
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17.08.2020 10:53 Ответить
Мало того, по такой специализации ни частный кабинет не открыть ни в частную клинику не пойти.
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17.08.2020 11:35 Ответить
ага..враховуючи,що Доктор Смерть Супрун взагалі вирішила в Україні ліквідувати вірусологію та епідеміологію.. а заодно і психлікарні віддати "на місцевий рівень"..(((
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17.08.2020 12:37 Ответить
Боятся Короновируса.
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17.08.2020 10:54 Ответить
На зарплату в 4 000 он вен почему-то не хотят идти.
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17.08.2020 10:56 Ответить
А именно - это врачи инфекционисты, врачи-эпидемиологи, врачи-вирусологи", - отметил министр.Источник: https://censor.net/n3214137 міністр, а наведи приклад заробітної палати вказаних спеціальностей і тоді зрозумієш сам, що що навчатись 7 років і отримувати копійки ніхто не хоче! Всі хочуть в хірургію і т д...
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17.08.2020 10:57 Ответить
Да кому нужны ваши сраные должности С ТАКИМИ УБИЙСТВЕННО-МИЗЕРНЫМИ ЗАРПЛАТАМИ. ДА РИМЛЯНЕ РАБАМ ПЛАТИЛИ В НЕСКОЛЬКО РАЗ БОЛЬШЕ.
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17.08.2020 10:57 Ответить
А вы стоимость контракта еще больше поднимите, тогда толпами повалят
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17.08.2020 10:59 Ответить
"Это достаточно много. Сегодня неукомплектованными остаются около 5000 врачебных должностей.

Степанов , слухай шо Куприк каже :

Научитесь платить за работу . Ферштейн ? Не научитесь платить , все будут уезжать в Чехию , Словакию , Польшу , etc . Никому ваша тупая пропаганда не нужна , а нужны гроши
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17.08.2020 11:00 Ответить
І правильно роблять, що не йдуть

Мізерна зарплатня, споконвічні обіцянки її підвищить, тільки в цьому році скільки раз обіцяли і нічого. Гроші віддали поліції. Не менше 7 найкращих років життя віддасте на освіту.
А на виході - мінімалка. Ще 7 років будете сподіватись на обіцянки-цяцянки, а потім середній вік.
Тому, шановні медики - виїзжайте молодими, коли нічого ще не тримає.
І не слухайте цих м.....
Нічого, ніколи не підвищать.
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17.08.2020 11:47 Ответить
За 4 тис ходити в скафандрі космонавта і з загрозою здохнути, дурних немає
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17.08.2020 11:54 Ответить
В мединститут?
Нет конкурса?
Мир сошёл с ума?
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17.08.2020 11:56 Ответить
В Богомольца более 3,5 тыс. на 700 мест
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17.08.2020 12:49 Ответить
мне интересно, мозги у правящих зеимбецилов есть?))))
самое прикольное, правящая шалупень кричит на всех перекрестках что они на 40 тысяч жить не могут, типа не рыночная у них зарплата, надо им больше))))
зеленая мразота, а 4-7 тысяч это что зарплата для врачей? кстати, ума у врачей поболее чем у правящей зеленой шалупени)))) честно говоря эти правящие зеленые дегенераты
уже реально достали до глубины души)))) короче, встретил зелень, спаси страну, сделай все чтобы зелень увяла
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17.08.2020 12:26 Ответить
Міністр який навчався в медичному, чомусь жодного дня не працював за фахом ... дивно...напевно щось знав......тоді чому дивується.
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17.08.2020 12:27 Ответить
А як там з набором на спеціальності держиуправління?
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17.08.2020 12:34 Ответить
мабуть що з/п $4000 не влаштовує
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17.08.2020 13:31 Ответить
 
 