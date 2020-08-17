Медицинские вузы в 2019 году не набрали студентов почти на 1000 мест, - Степанов

Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что в 2019 году медицинские институты не выполнили план приема на обучение почти на 1000 мест.

Об этом Степанов заявил во время брифинга, передает Цензор.НЕТ.

"Это достаточно много. Сегодня неукомплектованными остаются около 5000 врачебных должностей. Одна из самых больших проблем - это все специальности медика профилактического профиля. А именно - это врачи инфекционисты, врачи-эпидемиологи, врачи-вирусологи", - отметил министр.

По словам Степанова, также есть проблема с набором врачей-педиатров.

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