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Медицинские вузы в 2019 году не набрали студентов почти на 1000 мест, - Степанов
Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что в 2019 году медицинские институты не выполнили план приема на обучение почти на 1000 мест.
Об этом Степанов заявил во время брифинга, передает Цензор.НЕТ.
"Это достаточно много. Сегодня неукомплектованными остаются около 5000 врачебных должностей. Одна из самых больших проблем - это все специальности медика профилактического профиля. А именно - это врачи инфекционисты, врачи-эпидемиологи, врачи-вирусологи", - отметил министр.
По словам Степанова, также есть проблема с набором врачей-педиатров.
Топ комментарии
+13 Куприк
показать весь комментарий17.08.2020 11:00 Ответить Ссылка
+10 Валерій Atman
показать весь комментарий17.08.2020 10:57 Ответить Ссылка
+9 Підлога Маккартні
показать весь комментарий17.08.2020 10:53 Ответить Ссылка
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Степанов , слухай шо Куприк каже :
Научитесь платить за работу . Ферштейн ? Не научитесь платить , все будут уезжать в Чехию , Словакию , Польшу , etc . Никому ваша тупая пропаганда не нужна , а нужны гроши
Мізерна зарплатня, споконвічні обіцянки її підвищить, тільки в цьому році скільки раз обіцяли і нічого. Гроші віддали поліції. Не менше 7 найкращих років життя віддасте на освіту.
А на виході - мінімалка. Ще 7 років будете сподіватись на обіцянки-цяцянки, а потім середній вік.
Тому, шановні медики - виїзжайте молодими, коли нічого ще не тримає.
І не слухайте цих м.....
Нічого, ніколи не підвищать.
Нет конкурса?
Мир сошёл с ума?
самое прикольное, правящая шалупень кричит на всех перекрестках что они на 40 тысяч жить не могут, типа не рыночная у них зарплата, надо им больше))))
зеленая мразота, а 4-7 тысяч это что зарплата для врачей? кстати, ума у врачей поболее чем у правящей зеленой шалупени)))) честно говоря эти правящие зеленые дегенераты
уже реально достали до глубины души)))) короче, встретил зелень, спаси страну, сделай все чтобы зелень увяла